Протестующие в США сломали 2 статуи Колумба. ФОТО

Участники протестов считают, что открытие Колумбом Америки положило начало мировой торговле африканскими рабами.

Статую Колумба обезглавили в Бостоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CBC Boston.

Во время протестов неизвестные отломали голову монумента и бросили ее на месте событий. По данным телеканала, статуя не впервые страдает от протестующих: в 2006 ей уже сносили голову, а в 2015 на постаменте написали "Black lives matter".

Кроме этого, прошлой ночью в Ричмонде, штат Вирджиния, участники протестов повалили статую Колумба и выбросили ее в реку.

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Христофор Колумб — мореплаватель из Генуи, служивший королевству Испания. В 1492 году он открыл для европейцев Америку.

По мнению критиков, именно путешествие Колумба стала началом трансатлантической торговли рабами. Колумба также критикуют за жестокое обращение и убийства индейцев — коренного народа США.



