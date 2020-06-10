Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба. ФОТО

Учасники протестів вважають, що відкриття Колумбом Америки поклало початок світовій торгівлі африканськими рабами.

Статую Колумба обезголовили в Бостоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC Boston.

Під час протестів невідомі відламали голову монумента і кинули її на місці подій. За даними телеканалу, статуя не вперше потерпає від протестувальників: у 2006 році їй вже зносили голову, а в 2015-му на постаменті написали "Black lives matter".

Крім цього, минулої ночі в Річмонді, штат Вірджинія, учасники протестів повалили статую Колумба і викинули її в річку.

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Христофор Колумб - мореплавець із Генуї, який служив королівству Іспанія. У 1492 році він відкрив для європейців Америку.

На думку критиків, саме подорож Колумба стала початком трансатлантичної торгівлі рабами. Колумба також критикують за жорстоке поводження і вбивства індіанців - корінного народу США.



