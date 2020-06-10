Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба. ФОТО
Учасники протестів вважають, що відкриття Колумбом Америки поклало початок світовій торгівлі африканськими рабами.
Статую Колумба обезголовили в Бостоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC Boston.
Під час протестів невідомі відламали голову монумента і кинули її на місці подій. За даними телеканалу, статуя не вперше потерпає від протестувальників: у 2006 році їй вже зносили голову, а в 2015-му на постаменті написали "Black lives matter".
Крім цього, минулої ночі в Річмонді, штат Вірджинія, учасники протестів повалили статую Колумба і викинули її в річку.
Христофор Колумб - мореплавець із Генуї, який служив королівству Іспанія. У 1492 році він відкрив для європейців Америку.
На думку критиків, саме подорож Колумба стала початком трансатлантичної торгівлі рабами. Колумба також критикують за жорстоке поводження і вбивства індіанців - корінного народу США.
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вопрос, а гребли ли викинги южнее? - пока так и остается вопросом.
Колумба заслуга тока одна - доплыл (в истории, которую мы знаем)
пограбил поубивал - короче принес "цивилизацию" в нестройные ряды дикарей, которые в Америку припозли лет на много тыщ раньше чем Mayflower туда допарусил...
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"...Некоторые люди, - говорит он, - утверждают, что власть господина противна природе; по их мнению, если один человек - раб, а другой - свободный, то это происходит только благодаря установлению закона, по природе же между ними нет никакой разницы, и рабство является результатом не справедливости, а насилия.Всякое человеческое существо устроено, по его словам, таким образом, что душа повелевает, а тело повинуется; так и человек: если он стоит ниже себе подобных в такой степени, как тело ниже души или животное ниже человека, то он является рабом по природе, и для него же лучше быть в рабстве. Подобными людьми являются все те, кого судьба обрекла добывать себе средства пропитания при помощи своих физических сил и кто не имеет никакой возможности заниматься чем-нибудь лучшим.."
Чего же не рвут в клочья баксы с портретами ПРЕЗИДЕНТОВ- РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ?
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Но на них леваки-дерьмократы даже внимания не обращают и не встают на колени не просто за угнетение, но за 500-летнюю оккупацию и уничтожение.
А вот на что жаловаться какому-нибудь нигеру, живящему на пособие, неужели за то, что его предков продали другие нигеры европейцам и в результате он спокойно живет в одной из богатейших стран мира и в ус не дует? Да даже рабство для его предков было гораздо лучше чем бегать с голой жопой и охотиться на слонов с копьем или подохнуть в геноциде одного племени африканцев против другого, типа хуту и тутси, которые случаются в Африке даже относительно недавно.
Просто конфликт высосанный коммуномразотной левой сволочью абсолютно из ничего. Теперь копы в США будут бояться пристрелить черного бандита, боясь что дерьмократы его просто распнут за это. Но белых стрелять можно. Если есть расизм, то это расизм черных против белых, при помощи белого же левачья и дерьмократической партии.
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И как только карантин ослабили и открылись тиры, ажиотаж начался там. В очередь записывались семьями, с детьми и старушками.
Так что не нада тут ЛЯ-ЛЯ, Черноты в стране всего 13,4 %, "снежинки" отсидятся в бэйсментах, если не будут шляться по "протестам", а реальные белые справятся с гнилью, если уж допекут.
В рядах черноты полно "белого трэша" - это тоже снежинки? Огнём бы их...
Если бы не Колумб - хер вам была бы Америка.
Одни жили бы в Африке, другие в Испании, и никаких вам Лас-Вегасов и Голливудов.
..
давайте уже под кацапню не косить....
- белый кап задушил черного.
- черные попользовали ету смерть на пограбить....
шо делать?
- капы таки убийцы, должны ответить.
- всех хто грабил и жег найти и посадить.
у некоторых сердце может остановиться даже от наручников..
шо б у вас даже сомнений не было...)))
Відбивають голови статуям, знищують твори мистецтва. Картини один в один.
*******
А прі чьом тут пастор Шлаг? І шо такоє "бєнзоконка"? Шось із конями пов'язане?
значит смысл даже до твоей тыквы долетел )))
Ну, ти же пойняв, да?
останется в анналах цензора по любому.
Чтоб от неё случайно не отвыкли,
Америка, как сказочная фея, -
Всегда готова дать другим по тыкве.
я ходила за рябиной, оказалася я зиной...
*****
Тиква? Здається, у Ізраїлі є таке містечко, - Петах-Тиква.
Ви ізраїльтянин? Шо тикаєте своєю тиквою незнайомим людям?
Досить просто порівняти Гаїті з Домініканською республікою. Ці дві країни перебувають на одному острові, там однакові природні умови. Гаїті, - повна жопа, де люди живуть впроголодь тільки за рахунок міжнародних благодійних організацій. Ліси Гаїті випиляні впень. Землетруси, епідемії, голод, перевороти, - тільки тоді згадують про Гаїті у стрічках новин.
А Домінікана, - квітучий райський міжнародний курорт.
Відмінність тільки в одному, - в Гаїті живуть одні негри, а в Домінікані, - мулати і білі.
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но никто не хочет ехать из жирной Америки Христофора Колумба на историческую родину !
ждите, будет как в ЮАР...
я в Украине живу, а ты по флагу в пиндосии, так что это только тебя касается, снимай штаны и принимай шеколадку..
читься..... не#уй шастать было по всему миру..........
"Раби, коріться панам своїм, як Христу".
Засуджувати минуле з точки зору сьогоднішньої етики, - повна дурня. Раніше люди жили за біблійними законами, і вважали себе моральними. В Біблії рабство цілком відповідає всім божим заповідям. Тому це вважалося нормальним і пристойним.
Хто зна, - можливо, років через 100 наші нащадки будуть вважати нас дикунами, бо тоді, наприклад, вживати м'ясо тварин буде неприпустимим. І найбільш "прогресивні" будуть ставати на коліна перед коровами, а деякі дівчата, щоб загладити вину минулих "анімалофашистів", будуть вступати в сексуальні стосунки з биками.