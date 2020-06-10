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Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба. ФОТО

Учасники протестів вважають, що відкриття Колумбом Америки поклало початок світовій торгівлі африканськими рабами.

Статую Колумба обезголовили в Бостоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CBC Boston.

Під час протестів невідомі відламали голову монумента і кинули її на місці подій. За даними телеканалу, статуя не вперше потерпає від протестувальників: у 2006 році їй вже зносили голову, а в 2015-му на постаменті написали "Black lives matter".

Крім цього, минулої ночі в Річмонді, штат Вірджинія, учасники протестів повалили статую Колумба і викинули її в річку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд у США встановив заставу мільйон доларів поліцейському, обвинуваченому у вбивстві, яке стало каталізатором масових протестів

Христофор Колумб - мореплавець із Генуї, який служив королівству Іспанія. У 1492 році він відкрив для європейців Америку.

На думку критиків, саме подорож Колумба стала початком трансатлантичної торгівлі рабами. Колумба також критикують за жорстоке поводження і вбивства індіанців - корінного народу США.

Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба 01
Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба 02

Автор: 

протест (2398) США (23054)


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Топ коментарі
+58
Негодяи, так возвращались бы в свою Африку.
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10.06.2020 17:39
+52
как человек поживший в сша, говорю вам честно: те люди, которые грабят магазины и поезда в сша, в Украине голосовали бы за зеленского.
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10.06.2020 17:42
+27
черные вожди продавали черных "братьев" в рабство за бусы. по всей западной Африке. а виноват Колумб...
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10.06.2020 17:46
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Как раз таки доподлинно известно шо именно викинги.Колония на острове Ньюфаундленд давно раскопана. Основал Эрик Торвальдссон Рыжий, продолжил его сын Лейф Эрикссон Удачливый. В Исландских сагах все довольно точно описано.
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10.06.2020 18:37 Відповісти
причем не одна колония раскопана....
вопрос, а гребли ли викинги южнее? - пока так и остается вопросом.
Колумба заслуга тока одна - доплыл (в истории, которую мы знаем)
пограбил поубивал - короче принес "цивилизацию" в нестройные ряды дикарей, которые в Америку припозли лет на много тыщ раньше чем Mayflower туда допарусил...
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10.06.2020 18:49 Відповісти
Скорее всего, догребли. Ведь назвали эту землю Винланд, т.е. страна лозы. А дикий виноград на Ньюфаунланде не растет. Растет он гораздо южнее. Так шо открытия других колоний викингов в Сев.Америке еще будут, я уверен.
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10.06.2020 18:58 Відповісти
есть сведения что Европейцы таки высаживались в Америке раньше индейцев пришедших из Сибири . найдены сельхозорудия каменного века на восточном побережье США точно такие же были на территории теперешеней Франции .

...
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11.06.2020 00:15 Відповісти
Кстати, на древнескандинавском прозвище Эрика звучало Рауди. Рудый.
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10.06.2020 18:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XORSpUUy0lQ&t=228s переход на драккаре со скандинавии в ньюфаунленд
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10.06.2020 18:53 Відповісти
Моя мечта, кстати....
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10.06.2020 19:01 Відповісти
Идиоты,это все равно ,что пистолет обвинять в убийстве.
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10.06.2020 18:26 Відповісти
С утра видел видео. Бросают и бутылки. Попробую найти по истории просмотров.
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10.06.2020 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0qSj3j2qxNE
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10.06.2020 18:34 Відповісти
Их предки были РАБАМИ, то того как их вывезли из Африки, продали их сами вожди племен, а тех которых захватили силой, те не дали отпор и не защитили свою свободу, предпочли жизнь в рабстве, чем смерть свободного человека
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10.06.2020 18:44 Відповісти
А чего страницы с именем Аристотеля не вырывают из учебников, он же был УБЕЖДЕННЫМ РАБОВЛАДЕЛЬЦЕМ?

"...Неко­то­рые люди, - гово­рит он, - утвер­жда­ют, что власть гос­по­ди­на про­тив­на при­ро­де; по их мне­нию, если один чело­век - раб, а дру­гой - сво­бод­ный, то это про­ис­хо­дит толь­ко бла­го­да­ря уста­нов­ле­нию зако­на, по при­ро­де же меж­ду ними нет ника­кой раз­ни­цы, и раб­ство явля­ет­ся резуль­та­том не спра­вед­ли­во­сти, а наси­лия.Вся­кое чело­ве­че­ское суще­ство устро­е­но, по его сло­вам, таким обра­зом, что душа повеле­ва­ет, а тело пови­ну­ет­ся; так и чело­век: если он сто­ит ниже себе подоб­ных в такой сте­пе­ни, как тело ниже души или живот­ное ниже чело­ве­ка, то он явля­ет­ся рабом по при­ро­де, и для него же луч­ше быть в раб­стве. Подоб­ны­ми людь­ми явля­ют­ся все те, кого судь­ба обрек­ла добы­вать себе сред­ства про­пи­та­ния при помо­щи сво­их физи­че­ских сил и кто не име­ет ника­кой воз­мож­но­сти зани­мать­ся чем-нибудь луч­шим.."
Чего же не рвут в клочья баксы с портретами ПРЕЗИДЕНТОВ- РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ?
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10.06.2020 19:01 Відповісти
Уже пытаюця заменить президента на 10 долларовой банкноте на чернокожую борцуниху за права

...
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10.06.2020 23:47 Відповісти
Пипец белым людям. Выгонят назад на родину.
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10.06.2020 18:57 Відповісти
Едьте в Африку . Пальмы скучают .
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10.06.2020 19:11 Відповісти
Я не когда не был расистом , но посмотрел видео из США и Европы я им стану .
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10.06.2020 19:12 Відповісти
Подивися відео з республіканських джерел, там білі, латиноси й чорні ганяють мародерів разом. У них немає такого бардака.
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11.06.2020 09:57 Відповісти
Абсурд, что леваки в США так стелятся именно перед неграми. Кому реально очень крепко досталось в истории Америки от белых европейцев - так это индейцам.
Но на них леваки-дерьмократы даже внимания не обращают и не встают на колени не просто за угнетение, но за 500-летнюю оккупацию и уничтожение.

А вот на что жаловаться какому-нибудь нигеру, живящему на пособие, неужели за то, что его предков продали другие нигеры европейцам и в результате он спокойно живет в одной из богатейших стран мира и в ус не дует? Да даже рабство для его предков было гораздо лучше чем бегать с голой жопой и охотиться на слонов с копьем или подохнуть в геноциде одного племени африканцев против другого, типа хуту и тутси, которые случаются в Африке даже относительно недавно.
Просто конфликт высосанный коммуномразотной левой сволочью абсолютно из ничего. Теперь копы в США будут бояться пристрелить черного бандита, боясь что дерьмократы его просто распнут за это. Но белых стрелять можно. Если есть расизм, то это расизм черных против белых, при помощи белого же левачья и дерьмократической партии.
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10.06.2020 19:23 Відповісти
индейцам ничего не доставалось . 98% процентов из них умерло от болезней - туберкулез , диабет и от алкоголя . надо знать факты а не оперировать левой пропагандой .

...
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10.06.2020 23:49 Відповісти
Индейцы ДАЛИ ВООРУЖЕННЫЙ ОТПОР, нет они не победили, но доказали, что умрут СВОБОДНЫМИ, но РАБАМИ НЕ СТАНУТ и этот меседж был "услышан", с ними договаривались /да обманывали часто/, но РАБСТВО СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА загнать не получиться, он предпочтет смерть рабству, а предки современных "протестующих" были рабоми по своему сознанию, поэтому стали рабами по факту!
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11.06.2020 06:23 Відповісти
Такі так, північноамериканських індіанців зробити рабами не вдалося. Та й не всіх африканців вдалося зробити рабами. Багато народів були не схильні до рабства. Тому і завозили з Африки тих, хто вже були рабами.
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11.06.2020 10:03 Відповісти
Я считаю есть люди ДЕЕСПОСОБНЫЕ, есть ЧАСТИЧНО ДЕЕСПОСОБНЫЕ и есть ПОЛНОСТЬЮ НЕДЕЕСПОСОБНЫЕ, причем каждый человек проходит стадии от полной дедеспособности при рождении к очень вероятно к частичной, возможно (не не всегда) к полной и деградирует в глубокой старости (если доживет) к маразму (полной нелееспособности). НЕТ ПРАВ БЕЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ или БЕСПРАВИЯ С ОТВЕТСВЕНОСТЬЮ! Чем больше прав у ДЕЕСПОСОБНЫХ, тем больше их ответственность и недолжно быть прав у ПОЛНОСТЬЮ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ и никакой ответственности! ПАКЕТ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ должен быть строго привязан к степени ДЕЕСПОСОБНОСТИ!
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11.06.2020 10:20 Відповісти
приготовиться статуе Свободы....
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10.06.2020 19:44 Відповісти
Колумба то за что? это же не чЛенин в конце-то концов.
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10.06.2020 19:44 Відповісти
Він був білим. Думаєте ті неуки могли прочитати що написано на постаменті?
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11.06.2020 10:04 Відповісти
Дарвин был прав. Нельзя обмануть природу и перепрыгнуть от первобытного состояния в цивилизацию. Это же касается не только негроидов, но и арабов.
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10.06.2020 19:50 Відповісти
Пусть доллары жгут. На них изображен Джордж Вашингтон, который, как известно, был рабовладельцем.
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10.06.2020 19:50 Відповісти
Тупорилі дикуни...
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10.06.2020 19:51 Відповісти
Ну что взять с обезьян управляемых кацапами. На пример ЮАР, была высокоразвитая страна. Что теперь? ЖОПА Африки. Америкосам надо собрать этих всех цветных, у которых нет минимум трех поколений в США и отправить их любить свою родину или к кацапам. Будет честно.
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10.06.2020 20:15 Відповісти
вы удивитесь, но вновьприбывшие иммигранты ДО трех поколений очень ценят свое американское гражданство и в митингах не участвуют.
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10.06.2020 23:25 Відповісти
То есть ты хочешь сказать что Демпартия США исключительно кацапская организация ?

...
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10.06.2020 23:51 Відповісти
Поляки не хотят встать на колени перед украинцами и попросить прощения?
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10.06.2020 20:28 Відповісти
Українці це і є поляки, зроби днк-тест, здивуєшся.
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10.06.2020 21:10 Відповісти
куйню не городи, а за то, что они продавали-покупали украинцев, как скот , они должны на коленях ползать и обувь целовать. А они ещё за Бандеру обижаются.
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10.06.2020 21:54 Відповісти
крокодил, ты - скотина, пойдешь на корм леопардам
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10.06.2020 22:29 Відповісти
Это лучше, чем ехать полякам жопы мыть и по их грядкам ползать.
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11.06.2020 05:40 Відповісти
лучше с тебя содрать кожу и пустить на туфельки для хождения и сумочки для ношения польских красавиц
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11.06.2020 09:56 Відповісти
кацап?
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11.06.2020 10:06 Відповісти
Минздрав предупреждает - куренье это яд. А Колумб ни в чем не виноват

Протестующие в США сломали 2 статуи Колумба - Цензор.НЕТ 7527
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10.06.2020 20:30 Відповісти
идолы! Колумб не знал, что это Америка)
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10.06.2020 21:09 Відповісти
Негры довыйоживаются. Если они доведут белых до ручки и начнется война их всех вырежут и снова обратят в рабство.
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10.06.2020 21:19 Відповісти
Я вас умоляю. Вы не видели сегодняшних белых здесь, сплошные нежные ранимые снежинки. Увы, белой цивилизации наступает постепенный **********.
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Ничо, бiда навчить. И будут негры бедные тогда. Белые люди умнее, устойчивее к боли и потерям, и рациональнее. А тонкий налет цивилизации быстро стирается.
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11.06.2020 18:20 Відповісти
Ага. "Нежные ранимые снежинки" с красными шеями (рэднэки ) держат в домах min по 2 единицы оружия на члена семьи, а самый большой ажиотаж, когда началась вся эта хрень, творился в оружейных магазинах. Патроны выметали сначала популярных калибров, 9мм, 45-й калибр, 38-й, а когда остались непопулярные, начали покупать оружие под имеющиеся патроны. Винтовки Мосина, которые мирно лежали в ящиках года два, гребли снопами.
И как только карантин ослабили и открылись тиры, ажиотаж начался там. В очередь записывались семьями, с детьми и старушками.
Так что не нада тут ЛЯ-ЛЯ, Черноты в стране всего 13,4 %, "снежинки" отсидятся в бэйсментах, если не будут шляться по "протестам", а реальные белые справятся с гнилью, если уж допекут.
В рядах черноты полно "белого трэша" - это тоже снежинки? Огнём бы их...
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12.06.2020 04:48 Відповісти
Люблю комментаторов, которые считают своим долгом что-то ответить, даже если совершенно не врубают о чем речь. Термин «снежинка» («snowflake») означет совсем не белого человека, а нечто совершенно иное.
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12.06.2020 16:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3K2StVcV1Yo
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10.06.2020 21:54 Відповісти
Во всём виноват Колумб, подлец! Лучше бы гнобили кортеса и писарро.
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10.06.2020 22:17 Відповісти
Думаєте ті неуки знають хто це?
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11.06.2020 10:07 Відповісти
если б Колумб, чернухи до сих пор сидели б на деревьях...
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11.06.2020 10:20 Відповісти
Я думаю, что во имя прав и свобод афроамериканцев пора идти дальше..настало время обезглавить Вашингтона....а потом и саму статую так называемой свободы...ведь лучи над ее головой не что иное как маски ку-клукс-клана..
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10.06.2020 22:32 Відповісти
На Медведчуковских каналах их постоянно сравнивают с Майданом...
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10.06.2020 22:36 Відповісти
для этого Зики и существуют, чтобы нести россиянскую пропаганду при каждом удобном случае
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10.06.2020 23:28 Відповісти
Где то на аллее парка после бурной ночи...
Протестующие в США сломали 2 статуи Колумба - Цензор.НЕТ 9998
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10.06.2020 22:39 Відповісти
А протестующие афроамериканцы знают , что негров в Африке продавали белым работорговцам свои же правители .Второй путь: это взятые в плен воины других негритянских племён , которых до того как появилась работорговля просто приносили в жертву.Ничуть не оправдываю , просто история .
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10.06.2020 22:42 Відповісти
я не расист , но черных ( и наших тоже ) ненавижу
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10.06.2020 22:49 Відповісти
Полицейский-садист задушил темнокожего, а виноват Колумб.
Если бы не Колумб - хер вам была бы Америка.
Одни жили бы в Африке, другие в Испании, и никаких вам Лас-Вегасов и Голливудов.
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10.06.2020 22:50 Відповісти
Кретин , полицейский никого не душил . Флойд умер от сердечного приступа вызванного ишемической болезнью сердца , двумя наркотиками и алкоголем . Еслибы полицейский его душил он не смог бы кричать как на видео . Експертиза подтвердила смерть не от удушения . Тогда либеральные свиньи назначили независимую экспертизу , те уже влили в уши таким как ты что полицейский задушил негра .

..
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11.06.2020 00:01 Відповісти
а 9 минут не кап у копченого коленом на горле сидел, видео фейк?

давайте уже под кацапню не косить....
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11.06.2020 01:39 Відповісти
давайте обратимся к сухим фактам - после смерти задержанного судмедэкспертом установлена причина смерти и она не в удушении . для удушения достаточно двух минут . 9 минут его пытались успокоить удерживая , скажем так , не совсем обоснованно , грубо . перед этим задержанный так скакал сидя в машине что его пришлось достать наружу . полицейского не оправдываю но шить ему убийство первой степени это беспредел . тем более о том что задерживаемый задыхается он начал говорить задолго до его вертикального удержания коленом , те стал чувствовать себя плохо . наркотики и алкоголь сделали свое дело .
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11.06.2020 06:06 Відповісти
а теперь сухие факты и я ни на ничей стороне бо не копченый и не кап.
- белый кап задушил черного.
- черные попользовали ету смерть на пограбить....
шо делать?
- капы таки убийцы, должны ответить.
- всех хто грабил и жег найти и посадить.
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11.06.2020 01:51 Відповісти
вот тут кроется дьявол - в обсуждении белый полицейский черный подозреваемый . и пока разговор будет идти в стиле белый черный желтый красный в описании любой ситуации , будет разыгрываться расовая карта , что есть расизм . когда черный ворвавшись в дом убивает и насилует женщину , первые сообщения в прессе не упоминают цвет кожи преступника и уже потом когда накал спадает появляются фото и история жизни "героя" . двойные стандарты . мне вот интересно почему ни вьетнамцы , ни китайцы , ни индусы в такие ситуации не попадают . или по крайней мере об этом никто не говорит с таким накалом .
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11.06.2020 06:12 Відповісти
если б чернушка не ********** при задержании, то уверен - коп удушающий не применял...
у некоторых сердце может остановиться даже от наручников..
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11.06.2020 10:03 Відповісти
расовую разыгрывает доник - он на сдаче сегодня...
шо б у вас даже сомнений не было...)))
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11.06.2020 10:12 Відповісти
А можно продемонстрировать цепочку выгодоприобретения доником от всей этой *****, умело переведенной в расовую плоскость толерастическо-либерастически-левацкими мразями (уверен, не без участия лишних хромосом)?
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11.06.2020 17:58 Відповісти
та плиз вам глубочайший - демонстрируйте, роялю увезти или понадобиться?
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11.06.2020 20:13 Відповісти
А, это были предварительные ласки, некретин.
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11.06.2020 06:59 Відповісти
Дикі негри руйнують пам'ятники, наче вандали часів занепаду Римської імперії.
Відбивають голови статуям, знищують твори мистецтва. Картини один в один.

Протестующие в США сломали 2 статуи Колумба - Цензор.НЕТ 5943
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10.06.2020 23:08 Відповісти
Взагалі то вандали були родичами готтів зі скандинавії. Тому, врядчи виглядали, як на картинці. Та й погрому, як такого не було. Здається там стояло питання у невиконанні домовленостей. Порівняно з римлянами вони вели себе досить по європейські.
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11.06.2020 10:15 Відповісти
До речі, територіїї які займали в 5 столітті вандали у 7-му вже займали венеди.
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11.06.2020 10:43 Відповісти
там хотябы сносили бошки императорам то есть узурпаторам а мореплаватель то при чём ?
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11.06.2020 12:08 Відповісти
так и не понял, зачем памятнику в бошку нужно втыкать шлаг из бензоконки, но римлянцы поумнее нас всеx будут - видимо им ето было нужно....
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11.06.2020 20:37 Відповісти
втыкать шлаг из бензоконки
*******
А прі чьом тут пастор Шлаг? І шо такоє "бєнзоконка"? Шось із конями пов'язане?
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12.06.2020 09:11 Відповісти
ну ты же понял?
значит смысл даже до твоей тыквы долетел )))
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12.06.2020 09:15 Відповісти
"Смєшалісь в кучу коні, Шлаги.."
Ну, ти же пойняв, да?
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12.06.2020 10:05 Відповісти
рад шо ты по поезии, а ну шо свое ну из раннего?

останется в анналах цензора по любому.
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Свободу с тихим трепетом лелея,
Чтоб от неё случайно не отвыкли,
Америка, как сказочная фея, -
Всегда готова дать другим по тыкве.
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12.06.2020 10:15 Відповісти
мощно - ето даже немного лучше чем:
я ходила за рябиной, оказалася я зиной...
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12.06.2020 10:18 Відповісти
твоей тыквы

*****
Тиква? Здається, у Ізраїлі є таке містечко, - Петах-Тиква.
Ви ізраїльтянин? Шо тикаєте своєю тиквою незнайомим людям?
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12.06.2020 10:13 Відповісти
ой так ты за израиль знаешь лучше всех - ну и зачем притворяться было?
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12.06.2020 10:25 Відповісти
Треба чорних відправити в Африку, хай там продемонструють як вони вміють будувати демократію. Щось мені здається що знову получиться наступна Ліберія. Доречі в Ліберії приїджі з США негри активно продавали в рабство місцевих негрів.
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10.06.2020 23:09 Відповісти
Вийде навіть не Ліберія, а Гаїті.
Досить просто порівняти Гаїті з Домініканською республікою. Ці дві країни перебувають на одному острові, там однакові природні умови. Гаїті, - повна жопа, де люди живуть впроголодь тільки за рахунок міжнародних благодійних організацій. Ліси Гаїті випиляні впень. Землетруси, епідемії, голод, перевороти, - тільки тоді згадують про Гаїті у стрічках новин.
А Домінікана, - квітучий райський міжнародний курорт.
Відмінність тільки в одному, - в Гаїті живуть одні негри, а в Домінікані, - мулати і білі.
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10.06.2020 23:47 Відповісти
по вопросу торговли рабами обращайтесь непосредственно к вождям африканских племен и арабским перекупщикам .

...
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11.06.2020 00:20 Відповісти
На якій підставі редакція називає бидло і вандалів - протестувальниками ???
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11.06.2020 01:21 Відповісти
ще можна - актив1сти...
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11.06.2020 10:00 Відповісти
Чемодан - морвокзал - Нигерия !!!!!

но никто не хочет ехать из жирной Америки Христофора Колумба на историческую родину !
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11.06.2020 01:53 Відповісти
Просто попутали берега,как и Колумб-пора возвращаться.
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11.06.2020 07:30 Відповісти
ну что, додемократились пиндосы?
ждите, будет как в ЮАР...
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11.06.2020 10:00 Відповісти
Ты иероглифы учи, **********, хозяева бамбуковыми палками по пяткам будут языку обучать.Будешь на цырлах ходить.
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12.06.2020 05:00 Відповісти
ты уже на колени встал перед черными? так и будешь стоять..
я в Украине живу, а ты по флагу в пиндосии, так что это только тебя касается, снимай штаны и принимай шеколадку..
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12.06.2020 08:25 Відповісти
ну шо пора нгромить Геную- родину Колумба а за одно и Испанию с Португалией..... шо там мело
читься..... не#уй шастать было по всему миру..........
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11.06.2020 12:12 Відповісти
зы. к стати первыми работорговцами были именно испанцы и португальцы
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11.06.2020 12:15 Відповісти
Значить, іспанці з португальцями написали Закони Хаммурапі а також Біблію. )))
"Раби, коріться панам своїм, як Христу".
Засуджувати минуле з точки зору сьогоднішньої етики, - повна дурня. Раніше люди жили за біблійними законами, і вважали себе моральними. В Біблії рабство цілком відповідає всім божим заповідям. Тому це вважалося нормальним і пристойним.
Хто зна, - можливо, років через 100 наші нащадки будуть вважати нас дикунами, бо тоді, наприклад, вживати м'ясо тварин буде неприпустимим. І найбільш "прогресивні" будуть ставати на коліна перед коровами, а деякі дівчата, щоб загладити вину минулих "анімалофашистів", будуть вступати в сексуальні стосунки з биками.
Протестувальники у США зламали 2 статуї Колумба - Цензор.НЕТ 5104
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12.06.2020 09:58 Відповісти
А еще надо осушить океан, т.к. Колумб по нему плыл открывать Америку, где потом случилось рабство. И вообще океан не черный, а это расизм чистой воды. Запретить.
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11.06.2020 17:50 Відповісти
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