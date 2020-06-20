РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8446 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 640 79
карантин (16728) Минздрав (4883) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Помимо столицы, карантин пока нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Готовность регионов к ослаблению карантина определяют, исходя из трех показателей — количества тестов, свободных мест в больницах и заболевших на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

При этом все регионы делают достаточное количество тестов, отметили в Минздраве. Свободных мест в больницах для ослабления карантина не хватает только на Закарпатье — там занято почти 57% коек, а должно быть не больше 50%.

Также на Цензор.НЕТ: Проверки кафе и транспорта усилят, Степанов едет на Львовщину и в Закарпатье, - совещание у Зеленского

А вот показатель количества заболевших на 100 тыс. населения за последние 7 дней не соответствует нормам в 9 областях. Самый высокий он в Черновицкой, Ривненской и Львовской областях.

К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав 01К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав 02
К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Карантин - це ізоляція людей на час інкубаційного періоду...В нас минуло вже з п"ять інкубаційних періодів - а карантин все продовжують...Але країна не може жити в постійному карантині,який давно втратив свою суть і перетворився у якесь повільне придушення...Сидіти отак собі в хаті,дивитись як наростають проблеми,борги,думати де взяти гроші на найнеобхідніше,помалу вмирати - отаку долю готує нам зелена влада?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:11
+3
Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:43
+3
Це позиція гітлерівською Німеччини. Саме таким способом там боролись за здоров'я нації.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:43 Ответить
Коли вже виздихають всі борці проти здорового глузду? Досі немає в заявах влади ключової тези - медична сертифікація населення! Поки не буде тотальних перевірок на коронавірус, туберкульоз та інші хвороби з видачею медичного сертифіката здоров'я - до цих пір ми будемо жертвами будь яких епідемій та загострень! Хворих потрібно надійно ізолювати від здорових, без цього не буде подоланий вірус! В транспорт та офіси, на роботу з людьми мають допускатись тільки люди з медичним сертифікатом і ПЛР тести потрібно перездавати кожні 15 діб!
показать весь комментарий
20.06.2020 16:53 Ответить
Це позиція гітлерівською Німеччини. Саме таким способом там боролись за здоров'я нації.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:55 Ответить
оце вже точно
і нацистська ідеологія "колективної вини"
десь бабця вмерла З коронавірусом в 90 років, то "винні" ті, хто ніс з під-маски виймають?!

фашисти бісові
показать весь комментарий
20.06.2020 16:58 Ответить
навіщо перевіряти на коронавірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих - трохи більше 80 років, тобто смертність від нього співпадає з ПРИРОДНОЮ смертністю

65 мільярдів гривень фонду боротьби з коронавірусом розікрали, ще мало?
показать весь комментарий
20.06.2020 16:57 Ответить
Коронавірус це смертельна хвороба, яку потрібно контролювати, а для цього потрібно швидко визначати хворих й ізолювати їх від здорових! Без цього епідемію не подолати! Сьогодні у нас низький відсоток смертей, а що буде завтра? А якщо вірус в разі мутації стане неймовірно летальним і всі будуть вмирати? Держава має мати інструменти впливу на ситуацію не залежно від обставин! Це добре що коронавірус такий добрий і не всіх вбиває, але якби він був 100%-смертоносним ми б вже всі повиздихали! Тому якщо такі віруси масово атакують населення планети, потрібно системно готуватись до протидії цим вірусам, бо наступна атака нового вірусу може стати останньою для населення багатьох країн світу, які не змогли навчитись швидко визначати та ізолювати хворих.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:03 Ответить
На щастя, це неможливо. Україна не єдина країна в світі. Є Індія, де нічого контролювати неможливо. Так ось в Індії населення збільшується і ніякі віруси індійцям не загрожують. А населення України зменшується, бо українців дуже контролюють.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:13 Ответить
Звичайно Африка, Індія, Китай та інші регіони з високою народжуваністю виживують під час будь яких епідемій, там обов'язково залишиться пару тисяч людей які і продовжать історію людства! А ті хто будуть ігнорувати небезпеку - вимруть першими!
показать весь комментарий
20.06.2020 17:32 Ответить
в чому небезпека? у вірусі, 99% заражених яким не мають НІЯКИХ симптомів? а середній вік померлих від нього - 80 з чимось років, і більшість з них мала букет хронічних патологій
притомні вже давно зрозуміли, що смертність від коронавірусу співпадає з ПРИРОДНОЮ смертністю
показать весь комментарий
20.06.2020 19:10 Ответить
Стоит ознакомиться - это совместный отчет ВОЗ и Китая по ковид.
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
показать весь комментарий
20.06.2020 20:37 Ответить
Им до местных выборов дотянуть хоцца.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:40 Ответить
Слава Богу! Харьковскую область мимо пронесло и "Барабан" будет работать и "Лоск". Будем живы, не помрем.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:52 Ответить
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
показать весь комментарий
20.06.2020 16:58 Ответить
Ну зачем так сложно? Истерия в сми, постановочные картинки, ссыкливость населения. ВСЁ. Кто , о чём ,и чем будет при этом думать??
показать весь комментарий
20.06.2020 18:43 Ответить
прийнято більшістю за аксіоми певні хибні факти, на цьому фундаменті і зростає велика фейкова коронавірусна бульбашка

це так, як в геометрії прийняли б за аксіому, що прямі лінії перетинаються, і на підставі цього далі щось би доводили
(хоча є неєвклідова геометрія, але це вже інша історія)
показать весь комментарий
20.06.2020 19:06 Ответить
https://censor.net/ua/user/174338, тебе уже даны были ответы на эти вопросы.

У тебя методичка, что-ли, если ты один и тот же текст постишь?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:45 Ответить
якщо ти на питання "скільки буде 2+2?" відповідаєш "червоний", то це не зараховується
але для тебе це нормально, бо ти або довбик, або бот Сабакова, або й те, й інше
показать весь комментарий
20.06.2020 20:59 Ответить
Брешешь, тебе ответили, что короновирус усугубляет течение хронических заболеваний.
Тебе объяснили значение слова пандемия и то, что оно применяется не ко всем странам, а страны постепенно добавляются, по мере увеличения в них числа заразившихся.
Тебе ответили, что медицина это не точная наука, хотя ты на своей выдумке построил теорию.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:16 Ответить
як твої нісенітниці доводять виконання постулатів Коха? гуляй лісом, імбецил
показать весь комментарий
20.06.2020 21:17 Ответить
Неимбецил, много ты ещё умных слов выучил, чтобы блевать направо и налево ими в качестве "аргументов"?
Неимбецил, полоний яд или не яд?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:21 Ответить
отрута
що по коронавірусу? як твоя дурня доводить виконання постулатів Коха для нього? скільки разів ще будеш перестрибувати на інші теми?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:24 Ответить
Врёшь, по твоей теории полоний не яд, т.к. умирают от обострения хронических заболеваний, теоретик Коха.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:27 Ответить
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
показать весь комментарий
20.06.2020 16:58 Ответить
Правильно. Цели уже достигнуты. 1-Паны округлились, холопы на грани. 2-народы прошли тест на готовность быть рабами позитивно. Но видимо этого мало, продолжаем ковидить...
показать весь комментарий
20.06.2020 18:46 Ответить
Когда работодатель увольняет работников его прибыль увеличивается или уменьшается?
Где протесты работодателей?
На сколько надо быть тупым, чтобы не выполнять элементарные правила - надеть маску и соблюдать социальную дистанцию?
На сколько надо быть тупым, чтобы не увидеть, что много людей этого не делают принципиально, из своей упёртости и не сопоставить эти факты с ростом числа заражений?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:32 Ответить
нахріна олігархам робітники, коли 80-90% виробництва автоматизовано та роботизовано?

ось так твої любі олігархи "страждають" через звільнених
https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html
показать весь комментарий
20.06.2020 21:34 Ответить
Так у тебя роботы покупают произведённые товары!?
И как ты смог разглядеть, что у меня маленький мозг!?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:49 Ответить
https://www.nbcnews.com/business/economy/new-weekly-figures-show-almost-40-million-people-lost-their-n1211886

зараз вже 50 мІльйонів
показать весь комментарий
20.06.2020 21:35 Ответить
якщо завтра скажуть, що для боротьби з вірусом треба ломаку в сраці носити, то ти теж це будеш робити? чи твій маленький мозок захоче пояснення, а навіщо це треба і чи допомагає це у боротьбі з вірусом?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:36 Ответить
От твоей болезни, я, как имеющий маленький "мозок", заявляю - спасения нет, речь идёт всего лишь о маске, всего лишь о том, чтобы находиться в паре шагов друг от друга...
показать весь комментарий
20.06.2020 21:43 Ответить
99% заражених вірусом не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
В чому небезпека, психічно хворий?
Якщо страшно, сиди вдома під ліжком в скафандрі. А притомних в свою істерію не втягуй.

Маска ніяк не впливає на поширення вірусів. Бо її вічка в тисячі разів більші (кілька мікрометрів), ніж розмір вірусів (кілька нанометрів).

Маски є шкідливими для здоров'я: зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
Людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
Відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуюься бактерії
Нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід

Навіщо носити маску, фашист ти довбаний?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:48 Ответить
CO2... Иди лечись, человек вдыхает выдыхает от полулитра до полутора литров воздуха.
показать весь комментарий
20.06.2020 21:54 Ответить
знову на "скільки буде 2+2?" відповідь "червоний"
носіння маски збільшує рівень СО2 в крові людини
в США офіційно зафіксовано, що маска стала причиною дтп! оскільки людина втратила свідомість через газовий ацидоз
показать весь комментарий
20.06.2020 21:56 Ответить
Т.е. маска, как ты утверждаешь, вообще не задерживает ни сколько короновирус, а вот молекулы CO2 из вдыхаемого/выдыхаемого полулитра - полутора литров - задерживает.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:06 Ответить
так, і цей факт зафіксовано медичними приладами
та й ти сам добре знаєш, як важко дихати в масці, просто сабаков забороняє своїм ботам правду писати
показать весь комментарий
20.06.2020 22:17 Ответить
Кстати. даже в совместном отчете ВОЗ и Китая, который я привел выше, нет даже упоминания о "положительной" роли масок.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:34 Ответить
Как я это упустил, что водители в США ездят облепленные медицинскими датчиками.
показать весь комментарий
20.06.2020 23:34 Ответить
Это самая "интеллектуальная" часть американцев? Изучите, для начала, кто работает таксистами в штатах.
показать весь комментарий
21.06.2020 18:37 Ответить
Твоего уровня интеллекта, который додумался до того, что покойники должны были бы облепить себя медицинскими датчиками, чтобы сделали однозначный вывод, что причина аварии - маска, которая вмещает максимум 5% выдыхаемого воздуха.
показать весь комментарий
21.06.2020 19:50 Ответить
Кто подскажет есть в сети аналогичные данные не по областям ,а по областным
центрам ?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:00 Ответить
Есть, но но на сайтах облрад или городских сайтах. Например по Житомирской области
https://zt.gov.ua/index.php/news/15638-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7-covid-19-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-28-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-24-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
показать весь комментарий
20.06.2020 18:30 Ответить
Спасибо.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:40 Ответить
Карантин - це ізоляція людей на час інкубаційного періоду...В нас минуло вже з п"ять інкубаційних періодів - а карантин все продовжують...Але країна не може жити в постійному карантині,який давно втратив свою суть і перетворився у якесь повільне придушення...Сидіти отак собі в хаті,дивитись як наростають проблеми,борги,думати де взяти гроші на найнеобхідніше,помалу вмирати - отаку долю готує нам зелена влада?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:11 Ответить
найголовніше це ізоляція ХВОРИХ від ЗДОРОВИХ
зараз же, використовуючи нацистські ідеології, усіх назвали "підозрюваними безсимптомними" та посадили у карантин УСІХ
це не карантин, це режим онлайн-концтабору з вигодою для купки "обраних"
показать весь комментарий
20.06.2020 19:08 Ответить
Кого куда посадили. Вышел на улицу полно народу, зашел в магазин полно народу. В транспорте не протолкнуться. Так кого кто куда посадил?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:37 Ответить
це зараз так, бо усі зрозуміли, що ніякої епідемії немає

бачив, що було з 11 березня по 11 травня? діти по 2 місяці на вулицю не виходили
показать весь комментарий
20.06.2020 21:58 Ответить
Забыли о периоде с начала "карантина" до середины мая?
показать весь комментарий
20.06.2020 22:02 Ответить
Чтобы не быть голословным,приведу слова заведующего Департаментом Анестезии и Реанимации при Институте Скорой Помощи (у нас в Молдове),А.Белый.Смысл всего интервью,-если бы мы две недели сидели бы дома,и вообще не выходили из дома,то сейчас мы могли быть свободными.Все пойдет хуже,и если этот тренд сохранится,то 15% населения будет нуждаться в кислороде! А 30% из этих 15%, будут нуждаться в вентиляции легких.Если койко-места еще можно будет восполнить,то врачей хватать не будет,и мы вероятнее всего придем к тому,что гинекологи будут заниматься лечением больных коронавирусом. Статистика дойдет до 3.5% - 5.0% смертельных случаев от числа заболевших,то есть например на вчерашний день с 450 случаев заражения умрут,примерно,16-22 человека в день. Общее количество зараженных может дойти до 70% от общего числа населения. Кому нужно ищите сами Jurnal.md или report.md .
показать весь комментарий
20.06.2020 18:03 Ответить
Вот когда количество зараженных дойдет до 70% от общего числа населения, эпидемия закончится. И нет другого пути. Разве что числа 15-30-15 это пессиместический сценарий. Вопрос как быстро это случится. В общем выбор непростой "или ужасный конец или бесконечный ужас".
показать весь комментарий
20.06.2020 18:45 Ответить
что произошло бы, если бы 2 недели ВСЕ просидели дома? вирус бы самоуничтожился? ДА ЛАДНО
показать весь комментарий
20.06.2020 19:09 Ответить
Естественно,-если не понимаешь,то тогда ДА ЛАДНО.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:43 Ответить
так ти поясни, не соромся
показать весь комментарий
20.06.2020 20:47 Ответить
Прокремлевского тролля должен кормить повар Пригожин.
показать весь комментарий
21.06.2020 05:59 Ответить
Все идет к худшему сценарию. Многие подумали что первая волна коронавируса прошла и это конец вируса. Но это всего лишь начало.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:34 Ответить
После того как ЗЕлёнский сказал на пресухе что они мастера спорта по борьбе с КОВИД-19, стало ясно что дела будут плохи.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:10 Ответить
вірус вже давно поширився планетою, 99% інфікованих не мають ніяких симптомів
більше слухайте політиків та лікарів, що мають за кожний випадок коронавірусу ласі премії
показать весь комментарий
20.06.2020 20:28 Ответить
Когда заболеешь,напишешь радостный комментарий!
показать весь комментарий
20.06.2020 20:42 Ответить
я вже перехворів, на ногах, як і ще сотні мільйонів людей, що вже мають антитіла, дуже радий
ще щось?
показать весь комментарий
20.06.2020 20:46 Ответить
Дидовик я тебя узнал. Зачем аккаунт сменил?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:26 Ответить
за даними МОЗ для оголошення епідемії повинний бути перевищений епідпоріг в 178672 людини, що хворі ГРЗ сумарно та одночасно
в 2020 році цей показник й близько жодного разу не був досягнутий
тому ніякої епідемії в Україні немає

а знаєш, що буває за наклепи? ти хоч інформації перевіряй, бо одного разу тобі обличчя підрихтують за твої пустопорожні слова
показать весь комментарий
20.06.2020 22:00 Ответить
До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8273 https://censor.net/user/231790

МОЗ стыдливо умалчивает, что в жесткий период тотального "карантина и огульного ношения масок, только с 01 апреля по 10 мая, у нас заболело гиппом 350 728 человек! Это говорит о том, что на распространение именно вирусов дурантин в украинском исполнении и маски никак не влияют. Этот факт, кстати, полностью соответствует многолетним западным исследованием о бесполезности масок при гриппе, а значит и при вирусах ковид.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:26 Ответить
МОЗ дуже багато замовчує, але суди наближаються, кримінальні справи розслідуються, усе таємне стане явним дуже скоро
показать весь комментарий
20.06.2020 22:39 Ответить
Они свою профнепригодность в области эпидемиологии и неспособности организовать локальные классические карантины, с изоляцией только заболевших и контактировавших в очагах, заменяют полицейским террором здоровых людей.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:54 Ответить
Два валета (тролля) и вот это!
показать весь комментарий
21.06.2020 06:01 Ответить
Примитивной картежной шестерке не стоит участвовать в полемике, даже валетов.
показать весь комментарий
21.06.2020 18:40 Ответить
КОРОНОБЕСИЕ МИРОВОГО МАШТАБА
показать весь комментарий
20.06.2020 20:51 Ответить
Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения

12:08, 24 апреля 2020
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
показать весь комментарий
20.06.2020 22:00 Ответить
24 квітня? дуже свіжа інформація у тебе, недолугий

https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)
https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
показать весь комментарий
20.06.2020 22:01 Ответить
Ты за минуту успел прочитать!? Надеюсь до этого

"В Италии смертность за 40 дней в эпицентре эпидемии была почти в пять раз выше, чем за тот же период в предыдущие годы."

дочитал?

В качестве эксперта ты можешь теперь сказать - наличие антител говорит о наличии иммунитета?
Иммунитет ко всем болезням приобретается навсегда?
показать весь комментарий
20.06.2020 22:10 Ответить
якщо вирвати з контексту якусь окрему лікарню, або палату в лікарні, то там може бути смертність в 100 разів більше, ніж за якийсь попередній період, і що це доводить?

мова не про імунітет, мова про те, що інфікованих на планеті мільярд, а вмерли ІЗ коронавірусом (а не ВІД коронавірусу) 500 тисяч, ще й невідомо скільки діагнозів смерті сфальшовано

наприклад, в Італії вже відомо про фальшування 25000 смертей
кримінальні справи заведено, дуже скоро дізнаємося правду

та й в нас вже дуже скоро будуть суди та результат розслідування кримінальних проваджень проти Кабміну, Ляшка, Степанова, Шмигаля і перевищення ними своїх повноважень
коли ці злочинці сядуть за грати, буде в нас з тобой весела розмова
показать весь комментарий
20.06.2020 22:14 Ответить
А почему не 35 тысяч? Тогда бы остались должны коронавирусу ещё 600.
показать весь комментарий
20.06.2020 23:30 Ответить
Интересно, сколько нужно времени(месяцев? лет? десятилетий?), чтобы сторонники карантина поняли, что последствия длинного карантина намного страшнее коронавируса? Когда количество смертей от суицидов превысит количество умерших от коронавируса в несколько раз? Может когда начнутся голодные бунты и мародерство? Или будут дожидаться случаев канибализма?
показать весь комментарий
21.06.2020 00:31 Ответить
 
 