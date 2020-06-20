К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Помимо столицы, карантин пока нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
Готовность регионов к ослаблению карантина определяют, исходя из трех показателей — количества тестов, свободных мест в больницах и заболевших на 100 тысяч населения за последнюю неделю.
При этом все регионы делают достаточное количество тестов, отметили в Минздраве. Свободных мест в больницах для ослабления карантина не хватает только на Закарпатье — там занято почти 57% коек, а должно быть не больше 50%.
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А вот показатель количества заболевших на 100 тыс. населения за последние 7 дней не соответствует нормам в 9 областях. Самый высокий он в Черновицкой, Ривненской и Львовской областях.
Пожалуйста, подождите...
і нацистська ідеологія "колективної вини"
десь бабця вмерла З коронавірусом в 90 років, то "винні" ті, хто ніс з під-маски виймають?!
фашисти бісові
65 мільярдів гривень фонду боротьби з коронавірусом розікрали, ще мало?
притомні вже давно зрозуміли, що смертність від коронавірусу співпадає з ПРИРОДНОЮ смертністю
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
це так, як в геометрії прийняли б за аксіому, що прямі лінії перетинаються, і на підставі цього далі щось би доводили
(хоча є неєвклідова геометрія, але це вже інша історія)
У тебя методичка, что-ли, если ты один и тот же текст постишь?
але для тебе це нормально, бо ти або довбик, або бот Сабакова, або й те, й інше
Тебе объяснили значение слова пандемия и то, что оно применяется не ко всем странам, а страны постепенно добавляются, по мере увеличения в них числа заразившихся.
Тебе ответили, что медицина это не точная наука, хотя ты на своей выдумке построил теорию.
Неимбецил, полоний яд или не яд?
що по коронавірусу? як твоя дурня доводить виконання постулатів Коха для нього? скільки разів ще будеш перестрибувати на інші теми?
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
Где протесты работодателей?
На сколько надо быть тупым, чтобы не выполнять элементарные правила - надеть маску и соблюдать социальную дистанцию?
На сколько надо быть тупым, чтобы не увидеть, что много людей этого не делают принципиально, из своей упёртости и не сопоставить эти факты с ростом числа заражений?
ось так твої любі олігархи "страждають" через звільнених
https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html
И как ты смог разглядеть, что у меня маленький мозг!?
зараз вже 50 мІльйонів
В чому небезпека, психічно хворий?
Якщо страшно, сиди вдома під ліжком в скафандрі. А притомних в свою істерію не втягуй.
Маска ніяк не впливає на поширення вірусів. Бо її вічка в тисячі разів більші (кілька мікрометрів), ніж розмір вірусів (кілька нанометрів).
Маски є шкідливими для здоров'я: зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
Людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
Відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуюься бактерії
Нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід
Навіщо носити маску, фашист ти довбаний?
носіння маски збільшує рівень СО2 в крові людини
в США офіційно зафіксовано, що маска стала причиною дтп! оскільки людина втратила свідомість через газовий ацидоз
та й ти сам добре знаєш, як важко дихати в масці, просто сабаков забороняє своїм ботам правду писати
центрам ?
https://zt.gov.ua/index.php/news/15638-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7-covid-19-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-28-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-24-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
зараз же, використовуючи нацистські ідеології, усіх назвали "підозрюваними безсимптомними" та посадили у карантин УСІХ
це не карантин, це режим онлайн-концтабору з вигодою для купки "обраних"
бачив, що було з 11 березня по 11 травня? діти по 2 місяці на вулицю не виходили
більше слухайте політиків та лікарів, що мають за кожний випадок коронавірусу ласі премії
ще щось?
в 2020 році цей показник й близько жодного разу не був досягнутий
тому ніякої епідемії в Україні немає
а знаєш, що буває за наклепи? ти хоч інформації перевіряй, бо одного разу тобі обличчя підрихтують за твої пустопорожні слова
МОЗ стыдливо умалчивает, что в жесткий период тотального "карантина и огульного ношения масок, только с 01 апреля по 10 мая, у нас заболело гиппом 350 728 человек! Это говорит о том, что на распространение именно вирусов дурантин в украинском исполнении и маски никак не влияют. Этот факт, кстати, полностью соответствует многолетним западным исследованием о бесполезности масок при гриппе, а значит и при вирусах ковид.
12:08, 24 апреля 2020
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)
https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
"В Италии смертность за 40 дней в эпицентре эпидемии была почти в пять раз выше, чем за тот же период в предыдущие годы."
дочитал?
В качестве эксперта ты можешь теперь сказать - наличие антител говорит о наличии иммунитета?
Иммунитет ко всем болезням приобретается навсегда?
мова не про імунітет, мова про те, що інфікованих на планеті мільярд, а вмерли ІЗ коронавірусом (а не ВІД коронавірусу) 500 тисяч, ще й невідомо скільки діагнозів смерті сфальшовано
наприклад, в Італії вже відомо про фальшування 25000 смертей
кримінальні справи заведено, дуже скоро дізнаємося правду
та й в нас вже дуже скоро будуть суди та результат розслідування кримінальних проваджень проти Кабміну, Ляшка, Степанова, Шмигаля і перевищення ними своїх повноважень
коли ці злочинці сядуть за грати, буде в нас з тобой весела розмова