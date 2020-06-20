К ослаблению карантина не готовы Киев и 9 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Помимо столицы, карантин пока нельзя ослаблять в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

Готовность регионов к ослаблению карантина определяют, исходя из трех показателей — количества тестов, свободных мест в больницах и заболевших на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

При этом все регионы делают достаточное количество тестов, отметили в Минздраве. Свободных мест в больницах для ослабления карантина не хватает только на Закарпатье — там занято почти 57% коек, а должно быть не больше 50%.

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А вот показатель количества заболевших на 100 тыс. населения за последние 7 дней не соответствует нормам в 9 областях. Самый высокий он в Черновицкой, Ривненской и Львовской областях.



