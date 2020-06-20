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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) МОЗ (5362) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Крім столиці, карантин наразі не можна послаблювати у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Готовність регіонів до послаблення карантину визначають, виходячи з трьох показників: кількості тестів, вільних місць у лікарнях і хворих на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Усі регіони роблять достатню кількість тестів, зазначили в МОЗ. Вільних місць у лікарнях для послаблення карантину не вистачає лише на Закарпатті. Там зайнято майже 57% ліжок, а має бути не більше 50%.

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А ось показник кількості хворих на 100 тис. населення за останні 7 днів не відповідає нормам у 9 областях. Найвищий він у Чернівецькій, Рівненській і Львівській областях.

До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 01До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 02
До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ 03
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Топ коментарі
+4
Карантин - це ізоляція людей на час інкубаційного періоду...В нас минуло вже з п"ять інкубаційних періодів - а карантин все продовжують...Але країна не може жити в постійному карантині,який давно втратив свою суть і перетворився у якесь повільне придушення...Сидіти отак собі в хаті,дивитись як наростають проблеми,борги,думати де взяти гроші на найнеобхідніше,помалу вмирати - отаку долю готує нам зелена влада?
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20.06.2020 17:11
+3
Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
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20.06.2020 16:43
+3
Це позиція гітлерівською Німеччини. Саме таким способом там боролись за здоров'я нації.
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20.06.2020 16:55
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Коли вже виздихають всі борці з коронавірусом.
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20.06.2020 16:43 Відповісти
Коли вже виздихають всі борці проти здорового глузду? Досі немає в заявах влади ключової тези - медична сертифікація населення! Поки не буде тотальних перевірок на коронавірус, туберкульоз та інші хвороби з видачею медичного сертифіката здоров'я - до цих пір ми будемо жертвами будь яких епідемій та загострень! Хворих потрібно надійно ізолювати від здорових, без цього не буде подоланий вірус! В транспорт та офіси, на роботу з людьми мають допускатись тільки люди з медичним сертифікатом і ПЛР тести потрібно перездавати кожні 15 діб!
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20.06.2020 16:53 Відповісти
Це позиція гітлерівською Німеччини. Саме таким способом там боролись за здоров'я нації.
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20.06.2020 16:55 Відповісти
оце вже точно
і нацистська ідеологія "колективної вини"
десь бабця вмерла З коронавірусом в 90 років, то "винні" ті, хто ніс з під-маски виймають?!

фашисти бісові
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20.06.2020 16:58 Відповісти
навіщо перевіряти на коронавірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих - трохи більше 80 років, тобто смертність від нього співпадає з ПРИРОДНОЮ смертністю

65 мільярдів гривень фонду боротьби з коронавірусом розікрали, ще мало?
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20.06.2020 16:57 Відповісти
Коронавірус це смертельна хвороба, яку потрібно контролювати, а для цього потрібно швидко визначати хворих й ізолювати їх від здорових! Без цього епідемію не подолати! Сьогодні у нас низький відсоток смертей, а що буде завтра? А якщо вірус в разі мутації стане неймовірно летальним і всі будуть вмирати? Держава має мати інструменти впливу на ситуацію не залежно від обставин! Це добре що коронавірус такий добрий і не всіх вбиває, але якби він був 100%-смертоносним ми б вже всі повиздихали! Тому якщо такі віруси масово атакують населення планети, потрібно системно готуватись до протидії цим вірусам, бо наступна атака нового вірусу може стати останньою для населення багатьох країн світу, які не змогли навчитись швидко визначати та ізолювати хворих.
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20.06.2020 17:03 Відповісти
На щастя, це неможливо. Україна не єдина країна в світі. Є Індія, де нічого контролювати неможливо. Так ось в Індії населення збільшується і ніякі віруси індійцям не загрожують. А населення України зменшується, бо українців дуже контролюють.
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20.06.2020 17:13 Відповісти
Звичайно Африка, Індія, Китай та інші регіони з високою народжуваністю виживують під час будь яких епідемій, там обов'язково залишиться пару тисяч людей які і продовжать історію людства! А ті хто будуть ігнорувати небезпеку - вимруть першими!
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20.06.2020 17:32 Відповісти
в чому небезпека? у вірусі, 99% заражених яким не мають НІЯКИХ симптомів? а середній вік померлих від нього - 80 з чимось років, і більшість з них мала букет хронічних патологій
притомні вже давно зрозуміли, що смертність від коронавірусу співпадає з ПРИРОДНОЮ смертністю
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20.06.2020 19:10 Відповісти
Стоит ознакомиться - это совместный отчет ВОЗ и Китая по ковид.
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/654/original/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8__%D0%92%D0%9E%D0%97_%D0%B8_%D0%9A%D0%9D%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83_%D1%84%D0%B5%D0%B2....pdf.pdf?1583352636
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20.06.2020 20:37 Відповісти
Им до местных выборов дотянуть хоцца.
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20.06.2020 18:40 Відповісти
Слава Богу! Харьковскую область мимо пронесло и "Барабан" будет работать и "Лоск". Будем живы, не помрем.
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20.06.2020 16:52 Відповісти
взагалі починати треба з таких двох простих, але важливих та обов'язкових, речей:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? ні, таких досліджень проведено не було
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? що є єдиним доказовим "пандемії"? тести
Чи є у цих тестів сертифікат якості? хто їх взагалі перевіряв? на що в реальності вони позитивно реагують? яка їх РЕАЛЬНА точність? як часто вони видають хибнопозитивні результати?
медицина - це в першу чергу доказова наука, а не торгівля на ринку з-під поли
але в ситуації, коли медики по усьому світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
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20.06.2020 16:58 Відповісти
Ну зачем так сложно? Истерия в сми, постановочные картинки, ссыкливость населения. ВСЁ. Кто , о чём ,и чем будет при этом думать??
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20.06.2020 18:43 Відповісти
прийнято більшістю за аксіоми певні хибні факти, на цьому фундаменті і зростає велика фейкова коронавірусна бульбашка

це так, як в геометрії прийняли б за аксіому, що прямі лінії перетинаються, і на підставі цього далі щось би доводили
(хоча є неєвклідова геометрія, але це вже інша історія)
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20.06.2020 19:06 Відповісти
https://censor.net/ua/user/174338, тебе уже даны были ответы на эти вопросы.

У тебя методичка, что-ли, если ты один и тот же текст постишь?
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20.06.2020 20:45 Відповісти
якщо ти на питання "скільки буде 2+2?" відповідаєш "червоний", то це не зараховується
але для тебе це нормально, бо ти або довбик, або бот Сабакова, або й те, й інше
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20.06.2020 20:59 Відповісти
Брешешь, тебе ответили, что короновирус усугубляет течение хронических заболеваний.
Тебе объяснили значение слова пандемия и то, что оно применяется не ко всем странам, а страны постепенно добавляются, по мере увеличения в них числа заразившихся.
Тебе ответили, что медицина это не точная наука, хотя ты на своей выдумке построил теорию.
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20.06.2020 21:16 Відповісти
як твої нісенітниці доводять виконання постулатів Коха? гуляй лісом, імбецил
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20.06.2020 21:17 Відповісти
Неимбецил, много ты ещё умных слов выучил, чтобы блевать направо и налево ими в качестве "аргументов"?
Неимбецил, полоний яд или не яд?
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20.06.2020 21:21 Відповісти
отрута
що по коронавірусу? як твоя дурня доводить виконання постулатів Коха для нього? скільки разів ще будеш перестрибувати на інші теми?
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20.06.2020 21:24 Відповісти
Врёшь, по твоей теории полоний не яд, т.к. умирают от обострения хронических заболеваний, теоретик Коха.
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20.06.2020 21:27 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам. Що треба сидіти вдома, через вірус, 99% заражених яким не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих від якого - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо.
Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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20.06.2020 16:58 Відповісти
Правильно. Цели уже достигнуты. 1-Паны округлились, холопы на грани. 2-народы прошли тест на готовность быть рабами позитивно. Но видимо этого мало, продолжаем ковидить...
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20.06.2020 18:46 Відповісти
Когда работодатель увольняет работников его прибыль увеличивается или уменьшается?
Где протесты работодателей?
На сколько надо быть тупым, чтобы не выполнять элементарные правила - надеть маску и соблюдать социальную дистанцию?
На сколько надо быть тупым, чтобы не увидеть, что много людей этого не делают принципиально, из своей упёртости и не сопоставить эти факты с ростом числа заражений?
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20.06.2020 21:32 Відповісти
нахріна олігархам робітники, коли 80-90% виробництва автоматизовано та роботизовано?

ось так твої любі олігархи "страждають" через звільнених
https://www.cnbc.com/2020/05/21/american-billionaires-got-434-billion-richer-during-the-pandemic.html
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20.06.2020 21:34 Відповісти
Так у тебя роботы покупают произведённые товары!?
И как ты смог разглядеть, что у меня маленький мозг!?
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20.06.2020 21:49 Відповісти
https://www.nbcnews.com/business/economy/new-weekly-figures-show-almost-40-million-people-lost-their-n1211886

зараз вже 50 мІльйонів
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20.06.2020 21:35 Відповісти
якщо завтра скажуть, що для боротьби з вірусом треба ломаку в сраці носити, то ти теж це будеш робити? чи твій маленький мозок захоче пояснення, а навіщо це треба і чи допомагає це у боротьбі з вірусом?
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20.06.2020 21:36 Відповісти
От твоей болезни, я, как имеющий маленький "мозок", заявляю - спасения нет, речь идёт всего лишь о маске, всего лишь о том, чтобы находиться в паре шагов друг от друга...
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20.06.2020 21:43 Відповісти
99% заражених вірусом не мають ніяких симптомів, а середній вік померлих - трохи вище 80 років, до того ж в більшості з них зафіксовано букет хронічних смертельних патологій серцево-судинної системи, онкологій тощо. Тобто люди, що пішли з життя через фактично ПРИРОДНУ смертність (саме так, бо наука ще еліксир безсмертя не виготовила).
В чому небезпека, психічно хворий?
Якщо страшно, сиди вдома під ліжком в скафандрі. А притомних в свою істерію не втягуй.

Маска ніяк не впливає на поширення вірусів. Бо її вічка в тисячі разів більші (кілька мікрометрів), ніж розмір вірусів (кілька нанометрів).

Маски є шкідливими для здоров'я: зменшується рівень кисню в крові, збільшується рівень СО2, підвищується пульс
Людина страждає від газового ацидозу, гіперкапнії
Відбувається повторне вдихання відпрацьованого повітря з мокротою, в якій швидко розмножуюься бактерії
Нарешті, маска штучно збільшує вірусне навантаження, оскільки не працює на вихід

Навіщо носити маску, фашист ти довбаний?
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20.06.2020 21:48 Відповісти
CO2... Иди лечись, человек вдыхает выдыхает от полулитра до полутора литров воздуха.
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20.06.2020 21:54 Відповісти
знову на "скільки буде 2+2?" відповідь "червоний"
носіння маски збільшує рівень СО2 в крові людини
в США офіційно зафіксовано, що маска стала причиною дтп! оскільки людина втратила свідомість через газовий ацидоз
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20.06.2020 21:56 Відповісти
Т.е. маска, как ты утверждаешь, вообще не задерживает ни сколько короновирус, а вот молекулы CO2 из вдыхаемого/выдыхаемого полулитра - полутора литров - задерживает.
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20.06.2020 22:06 Відповісти
так, і цей факт зафіксовано медичними приладами
та й ти сам добре знаєш, як важко дихати в масці, просто сабаков забороняє своїм ботам правду писати
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20.06.2020 22:17 Відповісти
Кстати. даже в совместном отчете ВОЗ и Китая, который я привел выше, нет даже упоминания о "положительной" роли масок.
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20.06.2020 22:34 Відповісти
Как я это упустил, что водители в США ездят облепленные медицинскими датчиками.
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20.06.2020 23:34 Відповісти
Это самая "интеллектуальная" часть американцев? Изучите, для начала, кто работает таксистами в штатах.
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21.06.2020 18:37 Відповісти
Твоего уровня интеллекта, который додумался до того, что покойники должны были бы облепить себя медицинскими датчиками, чтобы сделали однозначный вывод, что причина аварии - маска, которая вмещает максимум 5% выдыхаемого воздуха.
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21.06.2020 19:50 Відповісти
Кто подскажет есть в сети аналогичные данные не по областям ,а по областным
центрам ?
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20.06.2020 17:00 Відповісти
Есть, но но на сайтах облрад или городских сайтах. Например по Житомирской области
https://zt.gov.ua/index.php/news/15638-%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7-covid-19-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-28-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-24-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.html
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20.06.2020 18:30 Відповісти
Спасибо.
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20.06.2020 18:40 Відповісти
Карантин - це ізоляція людей на час інкубаційного періоду...В нас минуло вже з п"ять інкубаційних періодів - а карантин все продовжують...Але країна не може жити в постійному карантині,який давно втратив свою суть і перетворився у якесь повільне придушення...Сидіти отак собі в хаті,дивитись як наростають проблеми,борги,думати де взяти гроші на найнеобхідніше,помалу вмирати - отаку долю готує нам зелена влада?
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20.06.2020 17:11 Відповісти
найголовніше це ізоляція ХВОРИХ від ЗДОРОВИХ
зараз же, використовуючи нацистські ідеології, усіх назвали "підозрюваними безсимптомними" та посадили у карантин УСІХ
це не карантин, це режим онлайн-концтабору з вигодою для купки "обраних"
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20.06.2020 19:08 Відповісти
Кого куда посадили. Вышел на улицу полно народу, зашел в магазин полно народу. В транспорте не протолкнуться. Так кого кто куда посадил?
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20.06.2020 19:37 Відповісти
це зараз так, бо усі зрозуміли, що ніякої епідемії немає

бачив, що було з 11 березня по 11 травня? діти по 2 місяці на вулицю не виходили
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20.06.2020 21:58 Відповісти
Забыли о периоде с начала "карантина" до середины мая?
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20.06.2020 22:02 Відповісти
Чтобы не быть голословным,приведу слова заведующего Департаментом Анестезии и Реанимации при Институте Скорой Помощи (у нас в Молдове),А.Белый.Смысл всего интервью,-если бы мы две недели сидели бы дома,и вообще не выходили из дома,то сейчас мы могли быть свободными.Все пойдет хуже,и если этот тренд сохранится,то 15% населения будет нуждаться в кислороде! А 30% из этих 15%, будут нуждаться в вентиляции легких.Если койко-места еще можно будет восполнить,то врачей хватать не будет,и мы вероятнее всего придем к тому,что гинекологи будут заниматься лечением больных коронавирусом. Статистика дойдет до 3.5% - 5.0% смертельных случаев от числа заболевших,то есть например на вчерашний день с 450 случаев заражения умрут,примерно,16-22 человека в день. Общее количество зараженных может дойти до 70% от общего числа населения. Кому нужно ищите сами Jurnal.md или report.md .
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20.06.2020 18:03 Відповісти
Вот когда количество зараженных дойдет до 70% от общего числа населения, эпидемия закончится. И нет другого пути. Разве что числа 15-30-15 это пессиместический сценарий. Вопрос как быстро это случится. В общем выбор непростой "или ужасный конец или бесконечный ужас".
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20.06.2020 18:45 Відповісти
что произошло бы, если бы 2 недели ВСЕ просидели дома? вирус бы самоуничтожился? ДА ЛАДНО
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20.06.2020 19:09 Відповісти
Естественно,-если не понимаешь,то тогда ДА ЛАДНО.
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20.06.2020 20:43 Відповісти
так ти поясни, не соромся
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20.06.2020 20:47 Відповісти
Прокремлевского тролля должен кормить повар Пригожин.
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21.06.2020 05:59 Відповісти
Все идет к худшему сценарию. Многие подумали что первая волна коронавируса прошла и это конец вируса. Но это всего лишь начало.
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20.06.2020 19:34 Відповісти
После того как ЗЕлёнский сказал на пресухе что они мастера спорта по борьбе с КОВИД-19, стало ясно что дела будут плохи.
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20.06.2020 20:10 Відповісти
вірус вже давно поширився планетою, 99% інфікованих не мають ніяких симптомів
більше слухайте політиків та лікарів, що мають за кожний випадок коронавірусу ласі премії
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20.06.2020 20:28 Відповісти
Когда заболеешь,напишешь радостный комментарий!
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20.06.2020 20:42 Відповісти
я вже перехворів, на ногах, як і ще сотні мільйонів людей, що вже мають антитіла, дуже радий
ще щось?
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20.06.2020 20:46 Відповісти
Дидовик я тебя узнал. Зачем аккаунт сменил?
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20.06.2020 21:26 Відповісти
за даними МОЗ для оголошення епідемії повинний бути перевищений епідпоріг в 178672 людини, що хворі ГРЗ сумарно та одночасно
в 2020 році цей показник й близько жодного разу не був досягнутий
тому ніякої епідемії в Україні немає

а знаєш, що буває за наклепи? ти хоч інформації перевіряй, бо одного разу тобі обличчя підрихтують за твої пустопорожні слова
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20.06.2020 22:00 Відповісти
До послаблення карантину не готові Київ і 9 областей, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8273 https://censor.net/user/231790

МОЗ стыдливо умалчивает, что в жесткий период тотального "карантина и огульного ношения масок, только с 01 апреля по 10 мая, у нас заболело гиппом 350 728 человек! Это говорит о том, что на распространение именно вирусов дурантин в украинском исполнении и маски никак не влияют. Этот факт, кстати, полностью соответствует многолетним западным исследованием о бесполезности масок при гриппе, а значит и при вирусах ковид.
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20.06.2020 22:26 Відповісти
МОЗ дуже багато замовчує, але суди наближаються, кримінальні справи розслідуються, усе таємне стане явним дуже скоро
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20.06.2020 22:39 Відповісти
Они свою профнепригодность в области эпидемиологии и неспособности организовать локальные классические карантины, с изоляцией только заболевших и контактировавших в очагах, заменяют полицейским террором здоровых людей.
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20.06.2020 22:54 Відповісти
Два валета (тролля) и вот это!
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21.06.2020 06:01 Відповісти
Примитивной картежной шестерке не стоит участвовать в полемике, даже валетов.
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21.06.2020 18:40 Відповісти
КОРОНОБЕСИЕ МИРОВОГО МАШТАБА
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20.06.2020 20:51 Відповісти
Ученые рассчитали смертельность коронавируса без ошибок, на которые указывали ковид-отрицатели. Он оказался даже опаснее: погибнуть может 1% населения

12:08, 24 апреля 2020
https://meduza.io/feature/2020/04/24/uchenye-poschitali-smertelnost-koronavirusa-bez-oshibok-na-kotorye-ukazyvali-kovid-otritsateli-on-okazalsya-dazhe-opasnee-pogibnut-mozhet-1-naseleniya
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20.06.2020 22:00 Відповісти
24 квітня? дуже свіжа інформація у тебе, недолугий

https://swprs.files.wordpress.com/2020/06/tagesanzeiger-antibody-study-june-2020.pdf (німецькою)
https://swprs.org/coronavirus-antibody-tests-show-only-one-fifth-of-infections/ (короткий огляд англійською)
Наприкінці травня швейцарські імунологи під керівництвом професора Онура Боймана опублікували, мабуть, найважливіше дослідження, що впливає серед іншого і на підсумковий показник летальності Ковіду-19. Це "попереднє" дослідження приходить до висновку, що звичайні тести на антитіла, які вимірюють антитіла в крові (IgG та IgM), можуть розпізнати щонайбільше п'яту частину всіх випадків інфікування Covid19.
Причиною цієї невідповідності є те, що у більшості людей новий коронавірус нейтралізується антитілами вже на слизовій оболонці (IgA) або клітинним імунітетом (Т-клітинами). У більшості цих випадків не розвиваються ніякі симптоми.
Це означає, що новий коронавірус зустрічається набагато частіше (у вигляді "бессимптомного носійства"), ніж вважалося раніше, а летальність від інфекції ще в п'ять разів нижча, ніж передбачалося раніше на підставі серологічних досліджень (тести ІФА на антитіла в крові).
Тобто кількість випадків зараження вірусом насправді набагато (в 100-200 разів) більше, ніж розповідає "офіційна статистика". Виникає міцна аналогія з вірусом герпесу, яким заражені до 80% усього населення планети. При цьому лише дуже невелика частина усіх заражених (менше 1%) має хоч якісь симптоми. І таким чином реальна летальність є нижчою за 0,1%, що є навіть меншим ніж середній показник сезонного грипу, через що "ковід-19" ніяк не можна віднести до небезпечних хвороб! Для порівняння летальність звичайного сезонного грипу складає 0,1-0,2%, причому від нього вмирають і діти, на відміну від коронавірусу, середній вік померлих від якого складає трохи більше 80 років, і в більшості з них зафіксовані смертельні хронічні патології.
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20.06.2020 22:01 Відповісти
Ты за минуту успел прочитать!? Надеюсь до этого

"В Италии смертность за 40 дней в эпицентре эпидемии была почти в пять раз выше, чем за тот же период в предыдущие годы."

дочитал?

В качестве эксперта ты можешь теперь сказать - наличие антител говорит о наличии иммунитета?
Иммунитет ко всем болезням приобретается навсегда?
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20.06.2020 22:10 Відповісти
якщо вирвати з контексту якусь окрему лікарню, або палату в лікарні, то там може бути смертність в 100 разів більше, ніж за якийсь попередній період, і що це доводить?

мова не про імунітет, мова про те, що інфікованих на планеті мільярд, а вмерли ІЗ коронавірусом (а не ВІД коронавірусу) 500 тисяч, ще й невідомо скільки діагнозів смерті сфальшовано

наприклад, в Італії вже відомо про фальшування 25000 смертей
кримінальні справи заведено, дуже скоро дізнаємося правду

та й в нас вже дуже скоро будуть суди та результат розслідування кримінальних проваджень проти Кабміну, Ляшка, Степанова, Шмигаля і перевищення ними своїх повноважень
коли ці злочинці сядуть за грати, буде в нас з тобой весела розмова
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20.06.2020 22:14 Відповісти
А почему не 35 тысяч? Тогда бы остались должны коронавирусу ещё 600.
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20.06.2020 23:30 Відповісти
Интересно, сколько нужно времени(месяцев? лет? десятилетий?), чтобы сторонники карантина поняли, что последствия длинного карантина намного страшнее коронавируса? Когда количество смертей от суицидов превысит количество умерших от коронавируса в несколько раз? Может когда начнутся голодные бунты и мародерство? Или будут дожидаться случаев канибализма?
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21.06.2020 00:31 Відповісти
 
 