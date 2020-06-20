РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4673 посетителя онлайн
Новости
12 618 28
граната (994) покушение (1006) Донецкая область (8780) Казанский Денис (311) Иванов Сергей журналист (43) Бучок (6)

Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Гранату, на которой подорвалась бывшая пленница террористов Валентина Бучок, кто-то привязал к ее калитке.

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер и журналист, участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то привязал гранату к ее калитке, и она подорвалась на этой растяжке", — написал Казанский.

Он напомнил, что террористы удерживали Валентину Бучок в тюрьме "Изоляция" в Донецке, и после освобождения она дала показания о пытках.

"Учитывая, что Валентина Бучок обычная женщина пенсионного возраста, у которой нет ни бизнеса, ни важной должности, покушаться на ее жизнь могли разве что в связи с тем, что она не боится давать интервью и рассказывать о преступлениях боевиков", — считает Казанский.

Читайте на Цензор.НЕТ: На освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко. ФОТО (обновлено)

Другой журналист и блогер Сергей Иванов опубликовал номер банковской карты Валентины Бучок.

"Сейчас госпожу Валентину прооперировали. Прошу поддержать. Номер ее карты 5168 7551 1316 2578", — указал Иванов.

Покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе рядом Иванополье Константиновского района Донецкой области.

Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский 01
Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский 02

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Попередні замахи лишились нерозкритими.... Теж мені дивина. Правоохранителям нашим некогда. Они волонтёров и добровольцев щимлят.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:42
+18
Поліція та СБУ в прифронтових районах абсолютно не працюють, тому що суди в прифронтових районах випускають всіх терористів через страх що терористи будуть мститись суддям! Тому в першу чергу потрібно ліквідувати суди в прифронтових районах Донецької та Луганської області і взагалі всі суди Донецької та Луганської області а судочинство по цим регіонам передати в Тернопільську область, де тільки за пропаганду ДНР та ЛНР в Інтернеті дають 15 років тюрми! Ніякого справделивого суду на місцях з місцевими суддями не буде, бо судді самі сепаратисти і ще й неймовірно трусливі! Тільки після того як почне НОРМАЛЬНО працювати судова гілка влади в Донецькій та Луганській областях, тільки після цього почнеться нормалізація криміногенної обстановки в прифронтових районах! А так зловили терориста, а суд його відпустив і терорист далі влаштовує теракти! Людина яка має досвід бойових дій і воювала проти України - має бути довічно на спецобліку і її мають перевіряти в першу чергу у випадку будь яких терактів, щоб всі ці колишні терористи виїхали накуй з прифронтових районів і бажано за межі України! Зараз всіх відпущених терористів в радіусі 50км від місця теракту потрібно арештувати і допитати, провести обшуки і всіх посадити заново!
показать весь комментарий
20.06.2020 16:50
+16
Путин только с женщинами воевать любит
показать весь комментарий
20.06.2020 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путин только с женщинами воевать любит
показать весь комментарий
20.06.2020 16:41 Ответить
И обязательно за спинами детей.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:42 Ответить
Поліція та СБУ в прифронтових районах абсолютно не працюють, тому що суди в прифронтових районах випускають всіх терористів через страх що терористи будуть мститись суддям! Тому в першу чергу потрібно ліквідувати суди в прифронтових районах Донецької та Луганської області і взагалі всі суди Донецької та Луганської області а судочинство по цим регіонам передати в Тернопільську область, де тільки за пропаганду ДНР та ЛНР в Інтернеті дають 15 років тюрми! Ніякого справделивого суду на місцях з місцевими суддями не буде, бо судді самі сепаратисти і ще й неймовірно трусливі! Тільки після того як почне НОРМАЛЬНО працювати судова гілка влади в Донецькій та Луганській областях, тільки після цього почнеться нормалізація криміногенної обстановки в прифронтових районах! А так зловили терориста, а суд його відпустив і терорист далі влаштовує теракти! Людина яка має досвід бойових дій і воювала проти України - має бути довічно на спецобліку і її мають перевіряти в першу чергу у випадку будь яких терактів, щоб всі ці колишні терористи виїхали накуй з прифронтових районів і бажано за межі України! Зараз всіх відпущених терористів в радіусі 50км від місця теракту потрібно арештувати і допитати, провести обшуки і всіх посадити заново!
показать весь комментарий
20.06.2020 16:50 Ответить
В прифронтовой зоне должны работать военные трибуналы ,а не гражданские суды.Всё,что связано с подрывами,снайперами,стрельбой там . должно расследовать СБУ ,военные прокуроры и военные трибуналы по законам военного времени..
показать весь комментарий
20.06.2020 17:23 Ответить
А тепер уявімо, що прифронтова зона посунеться аж поза Львів. І це просто - коли даунбаситів (нехай в бачать мене проукраїнські донбасівці) втюхчти назад в Україну на умовах кацапії. Тоді такігранати будуть на хвіртказ Львівщини, Вінниччини, Хмельниччини звичним явищем.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:39 Ответить
"Защитнички" Донбасса куевы, женщин и детей убивать только могут, причем исподтишка, из-за чьей-то спины. Привет из оккупированного Донецка!
показать весь комментарий
20.06.2020 16:43 Ответить
расширить выборку можно до "вова-карлик"
показать весь комментарий
20.06.2020 16:49 Ответить
В этом репортаже забыли упомянуть,что она не только рассказывала о пытках в тюрьмах МГБ,но но и вела несколько несколько судебных процессов против ДТЭК. Интересы Ахметова здесь затронуты.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:55 Ответить
Попередні замахи лишились нерозкритими.... Теж мені дивина. Правоохранителям нашим некогда. Они волонтёров и добровольцев щимлят.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:42 Ответить
пнх
показать весь комментарий
20.06.2020 16:56 Ответить
ты виноват в том, что родился, отрыжка *****
показать весь комментарий
20.06.2020 17:04 Ответить
Калиткой это трудно назвать.
показать весь комментарий
20.06.2020 16:43 Ответить
после того как рашсрань там потопталась? на рассейке вообще ляпота- без войны
Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський - Цензор.НЕТ 4259
показать весь комментарий
20.06.2020 17:14 Ответить
Тому, кто это сделал, за спиной завязать руки и кинуть гранату ему в штаны.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:15 Ответить
И это проинформировало не МВД или СБУ, а блогер. А МВД и СБУ до покушения на сведетеля дела видимо нет.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:20 Ответить
Те "спецы" из ГБР, которые музей штурмовали, одетые как на войну, поохраняли бы свидетеля...
показать весь комментарий
20.06.2020 17:25 Ответить
Валентина Бучок могла б брати участь у роботі Контактної групи. P.S. Трохи допоміг.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:29 Ответить
Т.е. она дает показания. А эти не только узнали, но еще и убийцу подослали. Давайте дальше, так же делайте, чтобы никто не смел обвинять террористов.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:42 Ответить
защита свидетелей должна быть, а менты трусливые не могли к ней охрану приставить.
показать весь комментарий
20.06.2020 17:47 Ответить
Валентина Бучок -простая патриотка.С ней можно и попроще.Не то что со Стерненко или Порошенко.То - люди.,а она -пыль придорожная.Убили и забыли.Никто и расследовать толком не будет.Свободу Стерненко!!Нет преследованиям Порошенко!!
показать весь комментарий
20.06.2020 17:50 Ответить
Оккупированные регионы должны быть наглухо изолированны. З0 км. вглубь чисто военная зона вдоль границы с ***********. Никаких пропускных пунктов и никаких выплат, энергоресурсов или продуктов. Все средства на обустройство 2 МЛН. БЕЖЕНЦЕВ. За 6 лет, (проклятие Пете!) Украина на содержание сепаров потратила столько, что могла построить новые пентхаусы для беженцев... и не только...
показать весь комментарий
20.06.2020 18:32 Ответить
Бачив інформацію, що ця жінка бере участь в судах проти бізнеспартнера Порошенка Ахмєтки. Так що ще треба придивитися, чиє рило проглядається в полюванні на патріотку.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:54 Ответить
Цю сміливу жіночку треба підтримати - Українці своїх не кидають!
Будь ласочка.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:55 Ответить
Что они этим добились?! Падаль прокацапская, вы же за мир, забыли твари свой лозунг?!
показать весь комментарий
20.06.2020 20:02 Ответить
Давайте поддержим Валентину! Скинемся всем миром.
показать весь комментарий
20.06.2020 23:13 Ответить
Для Рината Ахметова эти расходы мелочь. Это всегда осознавали и барыга и шмаркля.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:32 Ответить
 
 