Покушение на Бучок: граната была привязана к калитке, - Казанский

Гранату, на которой подорвалась бывшая пленница террористов Валентина Бучок, кто-то привязал к ее калитке.

Об этом сообщил в Фейсбуке блогер и журналист, участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кто-то привязал гранату к ее калитке, и она подорвалась на этой растяжке", — написал Казанский.

Он напомнил, что террористы удерживали Валентину Бучок в тюрьме "Изоляция" в Донецке, и после освобождения она дала показания о пытках.

"Учитывая, что Валентина Бучок обычная женщина пенсионного возраста, у которой нет ни бизнеса, ни важной должности, покушаться на ее жизнь могли разве что в связи с тем, что она не боится давать интервью и рассказывать о преступлениях боевиков", — считает Казанский.

Читайте на Цензор.НЕТ: На освобожденную из плена "ДНР" Валентину Бучок, которая дает показания о пытках террористов, совершено покушение, - глава ВЦОИ Щербаченко. ФОТО (обновлено)

Другой журналист и блогер Сергей Иванов опубликовал номер банковской карты Валентины Бучок.

"Сейчас госпожу Валентину прооперировали. Прошу поддержать. Номер ее карты 5168 7551 1316 2578", — указал Иванов.

Покушение на жизнь Валентины Бучок было совершено утром 20 июня. Она подорвалась на растяжке у себя во дворе дома в селе рядом Иванополье Константиновского района Донецкой области.



