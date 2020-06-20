Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

Гранату, на якій підірвалася колишня полонянка терористів Валентина Бучок, хтось прив'язав до її хвіртки.

Про це повідомив у Фейсбуці блогер і журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось прив'язав гранату до її хвіртки, і вона підірвалася на цій розтяжці", - написав Казанський.

Він нагадав, що терористи утримували Валентину Бучок у тюрмі "Ізоляція" в Донецьку, і після звільнення вона дала свідчення про тортури.

"З огляду на те, що Валентина Бучок звичайна жінка пенсійного віку, у якої немає ні бізнесу, ні важливої посади, робити замах на її життя могли хіба що у зв'язку з тим, що вона не боїться давати інтерв'ю і розповідати про злочини бойовиків", - вважає Казанський.

Інший журналіст і блогер Сергій Іванов опублікував номер банківської картки Валентини Бучок.

"Зараз пані Валентину прооперували. Прошу підтримати. Номер її картки 5168 7551 1316 2578", - вказав Іванов.

Замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі поруч з Іванопіллям Костянтинівського району Донецької області.



