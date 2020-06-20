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Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

Гранату, на якій підірвалася колишня полонянка терористів Валентина Бучок, хтось прив'язав до її хвіртки.

Про це повідомив у Фейсбуці блогер і журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи стосовно Донбасу Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.

"Хтось прив'язав гранату до її хвіртки, і вона підірвалася на цій розтяжці", - написав Казанський.

Він нагадав, що терористи утримували Валентину Бучок у тюрмі "Ізоляція" в Донецьку, і після звільнення вона дала свідчення про тортури.

"З огляду на те, що Валентина Бучок звичайна жінка пенсійного віку, у якої немає ні бізнесу, ні важливої посади, робити замах на її життя могли хіба що у зв'язку з тим, що вона не боїться давати інтерв'ю і розповідати про злочини бойовиків", - вважає Казанський.

Інший журналіст і блогер Сергій Іванов опублікував номер банківської картки Валентини Бучок.

"Зараз пані Валентину прооперували. Прошу підтримати. Номер її картки 5168 7551 1316 2578", - вказав Іванов.

Замах на життя Валентини Бучок було скоєно вранці 20 червня. Вона підірвалася на розтяжці у себе у дворі будинку в селі поруч з Іванопіллям Костянтинівського району Донецької області.

Замах на Бучок: граната була привязана до хвіртки, - Казанський 01
Замах на Бучок: граната була привязана до хвіртки, - Казанський 02
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Топ коментарі
+20
Попередні замахи лишились нерозкритими.... Теж мені дивина. Правоохранителям нашим некогда. Они волонтёров и добровольцев щимлят.
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20.06.2020 16:42
+18
Поліція та СБУ в прифронтових районах абсолютно не працюють, тому що суди в прифронтових районах випускають всіх терористів через страх що терористи будуть мститись суддям! Тому в першу чергу потрібно ліквідувати суди в прифронтових районах Донецької та Луганської області і взагалі всі суди Донецької та Луганської області а судочинство по цим регіонам передати в Тернопільську область, де тільки за пропаганду ДНР та ЛНР в Інтернеті дають 15 років тюрми! Ніякого справделивого суду на місцях з місцевими суддями не буде, бо судді самі сепаратисти і ще й неймовірно трусливі! Тільки після того як почне НОРМАЛЬНО працювати судова гілка влади в Донецькій та Луганській областях, тільки після цього почнеться нормалізація криміногенної обстановки в прифронтових районах! А так зловили терориста, а суд його відпустив і терорист далі влаштовує теракти! Людина яка має досвід бойових дій і воювала проти України - має бути довічно на спецобліку і її мають перевіряти в першу чергу у випадку будь яких терактів, щоб всі ці колишні терористи виїхали накуй з прифронтових районів і бажано за межі України! Зараз всіх відпущених терористів в радіусі 50км від місця теракту потрібно арештувати і допитати, провести обшуки і всіх посадити заново!
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20.06.2020 16:50
+16
Путин только с женщинами воевать любит
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20.06.2020 16:41
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Путин только с женщинами воевать любит
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20.06.2020 16:41 Відповісти
И обязательно за спинами детей.
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20.06.2020 16:42 Відповісти
Поліція та СБУ в прифронтових районах абсолютно не працюють, тому що суди в прифронтових районах випускають всіх терористів через страх що терористи будуть мститись суддям! Тому в першу чергу потрібно ліквідувати суди в прифронтових районах Донецької та Луганської області і взагалі всі суди Донецької та Луганської області а судочинство по цим регіонам передати в Тернопільську область, де тільки за пропаганду ДНР та ЛНР в Інтернеті дають 15 років тюрми! Ніякого справделивого суду на місцях з місцевими суддями не буде, бо судді самі сепаратисти і ще й неймовірно трусливі! Тільки після того як почне НОРМАЛЬНО працювати судова гілка влади в Донецькій та Луганській областях, тільки після цього почнеться нормалізація криміногенної обстановки в прифронтових районах! А так зловили терориста, а суд його відпустив і терорист далі влаштовує теракти! Людина яка має досвід бойових дій і воювала проти України - має бути довічно на спецобліку і її мають перевіряти в першу чергу у випадку будь яких терактів, щоб всі ці колишні терористи виїхали накуй з прифронтових районів і бажано за межі України! Зараз всіх відпущених терористів в радіусі 50км від місця теракту потрібно арештувати і допитати, провести обшуки і всіх посадити заново!
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20.06.2020 16:50 Відповісти
В прифронтовой зоне должны работать военные трибуналы ,а не гражданские суды.Всё,что связано с подрывами,снайперами,стрельбой там . должно расследовать СБУ ,военные прокуроры и военные трибуналы по законам военного времени..
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20.06.2020 17:23 Відповісти
А тепер уявімо, що прифронтова зона посунеться аж поза Львів. І це просто - коли даунбаситів (нехай в бачать мене проукраїнські донбасівці) втюхчти назад в Україну на умовах кацапії. Тоді такігранати будуть на хвіртказ Львівщини, Вінниччини, Хмельниччини звичним явищем.
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20.06.2020 17:39 Відповісти
"Защитнички" Донбасса куевы, женщин и детей убивать только могут, причем исподтишка, из-за чьей-то спины. Привет из оккупированного Донецка!
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20.06.2020 16:43 Відповісти
расширить выборку можно до "вова-карлик"
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20.06.2020 16:49 Відповісти
В этом репортаже забыли упомянуть,что она не только рассказывала о пытках в тюрьмах МГБ,но но и вела несколько несколько судебных процессов против ДТЭК. Интересы Ахметова здесь затронуты.
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20.06.2020 17:55 Відповісти
Попередні замахи лишились нерозкритими.... Теж мені дивина. Правоохранителям нашим некогда. Они волонтёров и добровольцев щимлят.
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20.06.2020 16:42 Відповісти
пнх
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20.06.2020 16:56 Відповісти
ты виноват в том, что родился, отрыжка *****
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20.06.2020 17:04 Відповісти
Калиткой это трудно назвать.
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20.06.2020 16:43 Відповісти
после того как рашсрань там потопталась? на рассейке вообще ляпота- без войны
Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський - Цензор.НЕТ 4259
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20.06.2020 17:14 Відповісти
Тому, кто это сделал, за спиной завязать руки и кинуть гранату ему в штаны.
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20.06.2020 17:15 Відповісти
И это проинформировало не МВД или СБУ, а блогер. А МВД и СБУ до покушения на сведетеля дела видимо нет.
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20.06.2020 17:20 Відповісти
Те "спецы" из ГБР, которые музей штурмовали, одетые как на войну, поохраняли бы свидетеля...
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20.06.2020 17:25 Відповісти
Валентина Бучок могла б брати участь у роботі Контактної групи. P.S. Трохи допоміг.
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20.06.2020 17:29 Відповісти
Т.е. она дает показания. А эти не только узнали, но еще и убийцу подослали. Давайте дальше, так же делайте, чтобы никто не смел обвинять террористов.
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20.06.2020 17:42 Відповісти
защита свидетелей должна быть, а менты трусливые не могли к ней охрану приставить.
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20.06.2020 17:47 Відповісти
Валентина Бучок -простая патриотка.С ней можно и попроще.Не то что со Стерненко или Порошенко.То - люди.,а она -пыль придорожная.Убили и забыли.Никто и расследовать толком не будет.Свободу Стерненко!!Нет преследованиям Порошенко!!
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20.06.2020 17:50 Відповісти
Оккупированные регионы должны быть наглухо изолированны. З0 км. вглубь чисто военная зона вдоль границы с ***********. Никаких пропускных пунктов и никаких выплат, энергоресурсов или продуктов. Все средства на обустройство 2 МЛН. БЕЖЕНЦЕВ. За 6 лет, (проклятие Пете!) Украина на содержание сепаров потратила столько, что могла построить новые пентхаусы для беженцев... и не только...
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20.06.2020 18:32 Відповісти
Бачив інформацію, що ця жінка бере участь в судах проти бізнеспартнера Порошенка Ахмєтки. Так що ще треба придивитися, чиє рило проглядається в полюванні на патріотку.
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20.06.2020 18:54 Відповісти
Цю сміливу жіночку треба підтримати - Українці своїх не кидають!
Будь ласочка.
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Что они этим добились?! Падаль прокацапская, вы же за мир, забыли твари свой лозунг?!
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20.06.2020 20:02 Відповісти
Давайте поддержим Валентину! Скинемся всем миром.
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20.06.2020 23:13 Відповісти
Для Рината Ахметова эти расходы мелочь. Это всегда осознавали и барыга и шмаркля.
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21.06.2020 13:32 Відповісти
 
 