РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11016 посетителей онлайн
Новости
79 447 269
взрыв (6503) Киев (24766)

В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Григоренко в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.

Видео - Антон Дробович/фейсбук

Смотрите также: Водители в Киеве снимают номерные знаки, чтобы избежать фиксации камерами за превышение скорости. ФОТОрепортаж

"На Григоренко-Ахматовой что-то рвануло. Взорвало пол дома - полиция по рации!" - пишет в фейсбуке Слава Масонский.

В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв 01

В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв 02
В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв 03
В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+48
Сынок, я лишь указал тебе на возможное родство двух режимов. Или ты забыл какой именно спецслужбе служит Ермак ?
показать весь комментарий
21.06.2020 10:38
+43
Пипець, неділя, люди вдома.
показать весь комментарий
21.06.2020 10:28
+24
Украина преднамеренно и целенаправленно превращена в страну 3-го мира, с нищим населением, полубесполезной медициной, с рождаемостью вдвое ниже уровня простого воспроизводства и т.д.
Попытка Порошенко начать исправление этой аховой ситуации вызвала дичайшее озлобление правящего класса.
показать весь комментарий
21.06.2020 10:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Слышно хорошо было. Еще подумал гром, но небо чистое. Сигналки у машин сработали.
показать весь комментарий
21.06.2020 10:48 Ответить
У нас краще будують ніж у кацапів, обвалилась лише одна квартира над епіцентром вибуху. P.S. Обов'язковість встановлення АВТОМАТИЧНОГО клапану з аналізатором наявності газу у повітрі помешкання давно є нагальною потребою. Але все кляті гроші, це недешево. А у людей рівень життя і рівень соціальної відповідальності малий, а умовній "державі" в особах чиновництва на людей начхати, вони ж самі усі живуть не в багатоповерхівках, а гроші вони скоріше вкрадуть, ніж витратять на безпеку громадян.
показать весь комментарий
21.06.2020 10:52 Ответить
Системи аварійних сигналізацій потребують обовязкового контролю та періодичного ТО, і зважаючи на наш "менталітет" На цьому будуть мяхко говоря "економіть".
показать весь комментарий
21.06.2020 11:12 Ответить
врядли газ его не учуять нельзя -теперь там жить нельзя вот кому то повезло--или балон или русский след ....ихфишка
показать весь комментарий
21.06.2020 10:52 Ответить
При газе всегда пожар. Скорее всего русский мир, они при клоуне себя вольготно чувствуют. Их сценарий известен - раскол Украины на шматки.
показать весь комментарий
21.06.2020 11:02 Ответить
не всегда
показать весь комментарий
21.06.2020 11:06 Ответить
утро, выходной, все спали, а вчера была субота, какой-то алкаш бухал и видимо забыл выключить газ после токо как закусон разогрел
показать весь комментарий
21.06.2020 11:03 Ответить
Панельная 9 этажка такая ненадёжная вещь.,я боюсь туда заходить реально домик который построил Нуф-Нуф
показать весь комментарий
21.06.2020 11:06 Ответить
Да, в монолите или кирпичном такого бы не произошло. Но продолжают строить. Потому что так дешевле, а на безопасность и комфорт всем плевать, и в первую очередь государству и застройщикам.
показать весь комментарий
21.06.2020 11:19 Ответить
Після вибуху газу повинна з'явитися пожежа. Хоч невеличка, але повинна.
Якщо пожежи нема, а причина - газ, то напередодні вибуху газ відключили.
В цьому випадку пожежи нема. Є вирогідність потужного вибухового пристрою.
Це може бути будь що - квартиранти, помста, терракт, відволікання уваги...
Може, слідство щось з'ясує...
показать весь комментарий
21.06.2020 11:12 Ответить
Как сказал бы Шерлок Холмс:
-Доктор Ватсон,щас лето,жара.
-Ну и шо.
-Ну,как бы все окна или форточки по идее должны быть открыты.И газ должен как бы выветриваться.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:23 Ответить
Элементарно, Ватсон, люди на даче окна закупорены.Кто-то позвонил в дверь - релюшка звонка заискрила.
показать весь комментарий
21.06.2020 14:47 Ответить
"Вирогідність" є - вибуху нема.
Вибух газу супроводжується горінням, але тут ніякого горіння взагалі нема.
Та найголовніше, що відразу після вибуху з розірваних труб повинна литися вода під високим тиском, а також повинен виходити той самий газ, поки не перекриють подачу того і другого в будинок.
Де це все на відео, знятих "відразу після вибуху"?
показать весь комментарий
21.06.2020 17:00 Ответить
вибух стався на Крушельницької, 1/5..
показать весь комментарий
21.06.2020 11:22 Ответить
Кацапські роги стирчать з цього вибуху. Це рашен стайл.
показать весь комментарий
21.06.2020 11:47 Ответить
Кожен раз, коли бачу подібні фото, в душі радію, що живу в електрифікованому будинку. Це просто якась жесть
показать весь комментарий
21.06.2020 11:48 Ответить
З електричними плитами свої проблеми, такі будинки не застрахован від замикання та пожеж, не кажучи вже про те, що газ у побуті набагато кращий та зручніший, ніж електрична плита, особливо зручне та дешевше газове індивідуальне опалення.
Потрібно просто виконувати всі правила безпеки та ставити аналізатори газу.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:28 Ответить
У мене газове опалення, а от плита індукційна, що я роблю не так?
показать весь комментарий
22.06.2020 05:16 Ответить
Цензор, и в частности Бутусов, во что вы превратили форум?
Прокормили ботов соево-мокшанских - теперь кушайте!
Случилась беда и горе, а эти чмыри развятся по полной...
Противно читать
показать весь комментарий
21.06.2020 11:56 Ответить
Читай РАШЕН ТУДЕЙ, ПАДЛА.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:32 Ответить
Такой делаешь все лето ремонт на кухне, тратишь последние сбережения на это. и тут бац... какой-то мудак забыл закрыть газ и произошел взрыв.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:07 Ответить
вот амеры, например, в подавляющем большинстве и не живут в таких многоэтажных стойлах...
прикинь!
показать весь комментарий
21.06.2020 18:51 Ответить
затмєнійє, однако
показать весь комментарий
21.06.2020 12:15 Ответить
лучь свєта прєломілся об Луну і лупанул... а там газ...
отакоє.
показать весь комментарий
21.06.2020 18:53 Ответить
Затмение + день летнего солнцестояния + 5 планет в ретроградном движении
показать весь комментарий
21.06.2020 23:04 Ответить
И все с телефонами снимают ходят,ска,остановите планету я сойду,людям главное снять все,зачем?
показать весь комментарий
21.06.2020 12:16 Ответить
запретить газ вообще, пусть все ходят в рестораны
показать весь комментарий
21.06.2020 12:33 Ответить
Действительно на взрыв газа не похоже - такой разлет обломков.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:33 Ответить
панельный - не кирпичный...
показать весь комментарий
21.06.2020 14:34 Ответить
Топили и воду грели на газу .
показать весь комментарий
21.06.2020 12:34 Ответить
Гнила поведінка влади - за допомогою вибуху і вбивств відвести увагу суспільства від договорняків Зе влади з кацапськими окупантами. Думаю це найреальніша версія
показать весь комментарий
21.06.2020 12:35 Ответить
пуйло тоже так начинало
показать весь комментарий
21.06.2020 12:40 Ответить
Ті діяли з розмахом, висадили два будинки, а на третьому фсб засвітилася, з'явилися свідки і перешкодили злодіянню влади. Хоч це й не завадило напасти на Ічкерію, бо підкинули мішок з написом "черкеси", як "доказ".
показать весь комментарий
21.06.2020 22:04 Ответить
"Звонил в пожарную трубку не берут"

Всё шо надо знать про смешных клоунов которые зробылы их разом.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:47 Ответить
Я не газовик і не підривник, але виникає питання, як зірвався газ без вогню ?
показать весь комментарий
21.06.2020 12:51 Ответить
Вибухає не сам газ а газо-повітряна суміш.
Достатньо іскри від електричного прилада.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:01 Ответить
Достаточно одной таблэтки звонка в дверь.
показать весь комментарий
21.06.2020 14:49 Ответить
электрический включатель включи и вуаля взрыв.
показать весь комментарий
21.06.2020 21:58 Ответить
Посмотрите внимательно на картину разрушений.
Наибольшие в районе балконов, т.е. жилых комнат, а не кухонь.
Это по поводу версии о взрыве газа.
показать весь комментарий
21.06.2020 12:59 Ответить
Де Ви це побачили? Газ рвонув і виніс саме кухні, причому діра наскрізна. Ходили газовщики і напартачили - це 1; в більшості кухонь там ще 20 років назад повиносили несучі стіни, об'єднавши кухні з балконами - 2.
Я ЗНАЮ про що говорю
показать весь комментарий
21.06.2020 13:13 Ответить
Панельные дома, уже превысили сроки своей эксплуатации. Но кого это волнует?
показать весь комментарий
21.06.2020 13:00 Ответить
жителям очень повезло что не весь дом обрушился..... и да оставляйте всегда окна на кухне открытыми.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:07 Ответить
... і не руйнуйте стіни між кухнями і балконами в панельках.
показать весь комментарий
21.06.2020 13:15 Ответить
для цього вибух мав би бути знааааачно потужнішим.
показать весь комментарий
21.06.2020 18:55 Ответить
І не ставте на кухні металопластикові вікна.
показать весь комментарий
21.06.2020 20:05 Ответить
ну я здесь живу, пару кварталов, што за бред....
показать весь комментарий
21.06.2020 16:07 Ответить
Если подведен газ - в кухне должен стоять и датчик-анализатор,
который автоматически перекрывает подачу при превышении концентрации.
показать весь комментарий
21.06.2020 15:11 Ответить
Людей жаба давит стабилизатор напряжения купить или даже защитное реле, а вы про датчик-анализатор...
показать весь комментарий
21.06.2020 21:44 Ответить
Слава Авакову!
показать весь комментарий
21.06.2020 15:29 Ответить
самое главное - виталя был?? там на Пчелки пустые дома стоят, или на Днепровской набережной, но это ж нужно с инвестором договариваться, который с виталей в одном классе учился, так был виталя, или он через телевайзер с нами пообщался, при помощи симпатичной тёти??

77
показать весь комментарий
21.06.2020 16:05 Ответить
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
показать весь комментарий
21.06.2020 16:57 Ответить
Це з офіса президента горланять
показать весь комментарий
21.06.2020 21:26 Ответить
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
показать весь комментарий
21.06.2020 16:59 Ответить
навіть коли невеликий витік газу вонь стає така, що не помітить цього просто неможливо.
А щоб так рвануло як на фото - там просто нікого не повинно жити що у квартирі де рвануло що етажами вище.
показать весь комментарий
21.06.2020 19:07 Ответить
Не мовчіть . Пишіть доповідну санітарам .🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.06.2020 20:01 Ответить
Панельные дома это гроба ...Делал ремонт в таком стена 25 см толщиной это бред ..Кирпичный дом 50 см стена и то кирпич кучнее будет и надежнее
показать весь комментарий
21.06.2020 19:13 Ответить
Наоборот,панельный устоял - у него нет явно выраженых несущих конструкций,колонн.Конструктивная целостность не нарушена.От кирпичного остались бы обломки.При землетрясении в Армении(Спитак) - там два таких панельных дома покоробились,но устояли. Остальные все рухнули
показать весь комментарий
22.06.2020 06:04 Ответить
типовые панельные по несущей конструкционной прочности мало чем отличаются от кирпичных...а в старых армянских панелях, насколько знаю, именно в расчете на землетряс добавлялись серьезные несущие балки - больше нигде в Союзе таких не строили...здесь же в принципе, тоже обошлось малой кровью - могло бы все сложиться домиком...в любом случае теперь под снос...
показать весь комментарий
22.06.2020 09:12 Ответить
Гыыы, ты бы с американских домов вообще прикуел тогда, если для тебя панельные гавно - тут они из гипсокартона по принципу как в Украине делают внутренние декоративные короба.
показать весь комментарий
22.06.2020 16:47 Ответить
Какое бы горе у людей не случилось -- для ботов праздник
показать весь комментарий
22.06.2020 05:20 Ответить
Судя по новостям,погибли две престарелые женщины.Может возрастная рассеяность плюс на старых плитах не было защиты от погасания факела.Что-то на плите,пламя погасло(может даже газ шел с перерывами),потом забыла,потом легла отдохнуть и т.д.? Главное,что потенциальная опасность не учитывается газовщиками.Ее надо как-то устранять или вообще этот газ изымать с кухонь.
показать весь комментарий
22.06.2020 05:59 Ответить
І тобі не хворіти, синку.
P.S. Сала не чіпай, для жидів і москалів це отрута, бо " що козакові - врадість, москалю-рашисту - смерть, а тим більше жиду".
показать весь комментарий
23.06.2020 11:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 