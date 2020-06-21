В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на проспекте Григоренко в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.

Видео - Антон Дробович/фейсбук

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"На Григоренко-Ахматовой что-то рвануло. Взорвало пол дома - полиция по рации!" - пишет в фейсбуке Слава Масонский.





