В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на проспекте Григоренко в жилом многоквартирном доме произошёл взрыв. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас произошёл взрыв газа на проспекте Григоренко. Повреждено несколько этажей. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется. На место срочно выехали все службы", - говорится в сообщении.
Видео - Антон Дробович/фейсбук
"На Григоренко-Ахматовой что-то рвануло. Взорвало пол дома - полиция по рации!" - пишет в фейсбуке Слава Масонский.
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Пожалуйста, подождите...
Якщо пожежи нема, а причина - газ, то напередодні вибуху газ відключили.
В цьому випадку пожежи нема. Є вирогідність потужного вибухового пристрою.
Це може бути будь що - квартиранти, помста, терракт, відволікання уваги...
Може, слідство щось з'ясує...
-Доктор Ватсон,щас лето,жара.
-Ну и шо.
-Ну,как бы все окна или форточки по идее должны быть открыты.И газ должен как бы выветриваться.
Вибух газу супроводжується горінням, але тут ніякого горіння взагалі нема.
Та найголовніше, що відразу після вибуху з розірваних труб повинна литися вода під високим тиском, а також повинен виходити той самий газ, поки не перекриють подачу того і другого в будинок.
Де це все на відео, знятих "відразу після вибуху"?
Потрібно просто виконувати всі правила безпеки та ставити аналізатори газу.
Прокормили ботов соево-мокшанских - теперь кушайте!
Случилась беда и горе, а эти чмыри развятся по полной...
Противно читать
прикинь!
отакоє.
Всё шо надо знать про смешных клоунов которые зробылы их разом.
Достатньо іскри від електричного прилада.
одной таблэткизвонка в дверь.
Наибольшие в районе балконов, т.е. жилых комнат, а не кухонь.
Это по поводу версии о взрыве газа.
Я ЗНАЮ про що говорю
который автоматически перекрывает подачу при превышении концентрации.
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Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.
Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.
А щоб так рвануло як на фото - там просто нікого не повинно жити що у квартирі де рвануло що етажами вище.
P.S. Сала не чіпай, для жидів і москалів це отрута, бо " що козакові - врадість, москалю-рашисту - смерть, а тим більше жиду".