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вибух (4367) Київ (19122)

У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

У Києві на проспекті Григоренка у житловому багатоквартирному будинку стався вибух газу. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз стався вибух газу на проспекті Григоренка. Пошкоджено декілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби", - йдеться в повідомленні.

Відео - Антон Дробович (фейсбук)

Дивіться також: Водії в Києві знімають номерні знаки, щоб уникнути фіксації камерами за перевищення швидкості. ФОТОрепортаж

"На Григоренка-Ахматової щось рвонуло. Вибухнуло пів будинку, передає поліція по рації!" - пише у фейсбуці Слава Масонський.

У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух 01

У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух 02
У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух 03
У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух 04
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Топ коментарі
+48
Сынок, я лишь указал тебе на возможное родство двух режимов. Или ты забыл какой именно спецслужбе служит Ермак ?
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21.06.2020 10:38
+43
Пипець, неділя, люди вдома.
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21.06.2020 10:28
+24
Украина преднамеренно и целенаправленно превращена в страну 3-го мира, с нищим населением, полубесполезной медициной, с рождаемостью вдвое ниже уровня простого воспроизводства и т.д.
Попытка Порошенко начать исправление этой аховой ситуации вызвала дичайшее озлобление правящего класса.
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21.06.2020 10:47
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Слышно хорошо было. Еще подумал гром, но небо чистое. Сигналки у машин сработали.
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21.06.2020 10:48 Відповісти
У нас краще будують ніж у кацапів, обвалилась лише одна квартира над епіцентром вибуху. P.S. Обов'язковість встановлення АВТОМАТИЧНОГО клапану з аналізатором наявності газу у повітрі помешкання давно є нагальною потребою. Але все кляті гроші, це недешево. А у людей рівень життя і рівень соціальної відповідальності малий, а умовній "державі" в особах чиновництва на людей начхати, вони ж самі усі живуть не в багатоповерхівках, а гроші вони скоріше вкрадуть, ніж витратять на безпеку громадян.
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21.06.2020 10:52 Відповісти
Системи аварійних сигналізацій потребують обовязкового контролю та періодичного ТО, і зважаючи на наш "менталітет" На цьому будуть мяхко говоря "економіть".
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21.06.2020 11:12 Відповісти
врядли газ его не учуять нельзя -теперь там жить нельзя вот кому то повезло--или балон или русский след ....ихфишка
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21.06.2020 10:52 Відповісти
При газе всегда пожар. Скорее всего русский мир, они при клоуне себя вольготно чувствуют. Их сценарий известен - раскол Украины на шматки.
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21.06.2020 11:02 Відповісти
не всегда
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21.06.2020 11:06 Відповісти
утро, выходной, все спали, а вчера была субота, какой-то алкаш бухал и видимо забыл выключить газ после токо как закусон разогрел
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21.06.2020 11:03 Відповісти
Панельная 9 этажка такая ненадёжная вещь.,я боюсь туда заходить реально домик который построил Нуф-Нуф
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21.06.2020 11:06 Відповісти
Да, в монолите или кирпичном такого бы не произошло. Но продолжают строить. Потому что так дешевле, а на безопасность и комфорт всем плевать, и в первую очередь государству и застройщикам.
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21.06.2020 11:19 Відповісти
Після вибуху газу повинна з'явитися пожежа. Хоч невеличка, але повинна.
Якщо пожежи нема, а причина - газ, то напередодні вибуху газ відключили.
В цьому випадку пожежи нема. Є вирогідність потужного вибухового пристрою.
Це може бути будь що - квартиранти, помста, терракт, відволікання уваги...
Може, слідство щось з'ясує...
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21.06.2020 11:12 Відповісти
Как сказал бы Шерлок Холмс:
-Доктор Ватсон,щас лето,жара.
-Ну и шо.
-Ну,как бы все окна или форточки по идее должны быть открыты.И газ должен как бы выветриваться.
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21.06.2020 12:23 Відповісти
Элементарно, Ватсон, люди на даче окна закупорены.Кто-то позвонил в дверь - релюшка звонка заискрила.
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21.06.2020 14:47 Відповісти
"Вирогідність" є - вибуху нема.
Вибух газу супроводжується горінням, але тут ніякого горіння взагалі нема.
Та найголовніше, що відразу після вибуху з розірваних труб повинна литися вода під високим тиском, а також повинен виходити той самий газ, поки не перекриють подачу того і другого в будинок.
Де це все на відео, знятих "відразу після вибуху"?
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21.06.2020 17:00 Відповісти
вибух стався на Крушельницької, 1/5..
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21.06.2020 11:22 Відповісти
Кацапські роги стирчать з цього вибуху. Це рашен стайл.
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21.06.2020 11:47 Відповісти
Кожен раз, коли бачу подібні фото, в душі радію, що живу в електрифікованому будинку. Це просто якась жесть
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21.06.2020 11:48 Відповісти
З електричними плитами свої проблеми, такі будинки не застрахован від замикання та пожеж, не кажучи вже про те, що газ у побуті набагато кращий та зручніший, ніж електрична плита, особливо зручне та дешевше газове індивідуальне опалення.
Потрібно просто виконувати всі правила безпеки та ставити аналізатори газу.
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21.06.2020 12:28 Відповісти
У мене газове опалення, а от плита індукційна, що я роблю не так?
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22.06.2020 05:16 Відповісти
Цензор, и в частности Бутусов, во что вы превратили форум?
Прокормили ботов соево-мокшанских - теперь кушайте!
Случилась беда и горе, а эти чмыри развятся по полной...
Противно читать
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21.06.2020 11:56 Відповісти
Читай РАШЕН ТУДЕЙ, ПАДЛА.
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21.06.2020 12:32 Відповісти
Такой делаешь все лето ремонт на кухне, тратишь последние сбережения на это. и тут бац... какой-то мудак забыл закрыть газ и произошел взрыв.
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21.06.2020 12:07 Відповісти
вот амеры, например, в подавляющем большинстве и не живут в таких многоэтажных стойлах...
прикинь!
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21.06.2020 18:51 Відповісти
затмєнійє, однако
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21.06.2020 12:15 Відповісти
лучь свєта прєломілся об Луну і лупанул... а там газ...
отакоє.
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21.06.2020 18:53 Відповісти
Затмение + день летнего солнцестояния + 5 планет в ретроградном движении
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21.06.2020 23:04 Відповісти
И все с телефонами снимают ходят,ска,остановите планету я сойду,людям главное снять все,зачем?
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21.06.2020 12:16 Відповісти
запретить газ вообще, пусть все ходят в рестораны
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21.06.2020 12:33 Відповісти
Действительно на взрыв газа не похоже - такой разлет обломков.
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21.06.2020 12:33 Відповісти
панельный - не кирпичный...
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Топили и воду грели на газу .
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21.06.2020 12:34 Відповісти
Гнила поведінка влади - за допомогою вибуху і вбивств відвести увагу суспільства від договорняків Зе влади з кацапськими окупантами. Думаю це найреальніша версія
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21.06.2020 12:35 Відповісти
пуйло тоже так начинало
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21.06.2020 12:40 Відповісти
Ті діяли з розмахом, висадили два будинки, а на третьому фсб засвітилася, з'явилися свідки і перешкодили злодіянню влади. Хоч це й не завадило напасти на Ічкерію, бо підкинули мішок з написом "черкеси", як "доказ".
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21.06.2020 22:04 Відповісти
"Звонил в пожарную трубку не берут"

Всё шо надо знать про смешных клоунов которые зробылы их разом.
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21.06.2020 12:47 Відповісти
Я не газовик і не підривник, але виникає питання, як зірвався газ без вогню ?
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21.06.2020 12:51 Відповісти
Вибухає не сам газ а газо-повітряна суміш.
Достатньо іскри від електричного прилада.
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21.06.2020 13:01 Відповісти
Достаточно одной таблэтки звонка в дверь.
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21.06.2020 14:49 Відповісти
электрический включатель включи и вуаля взрыв.
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21.06.2020 21:58 Відповісти
Посмотрите внимательно на картину разрушений.
Наибольшие в районе балконов, т.е. жилых комнат, а не кухонь.
Это по поводу версии о взрыве газа.
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21.06.2020 12:59 Відповісти
Де Ви це побачили? Газ рвонув і виніс саме кухні, причому діра наскрізна. Ходили газовщики і напартачили - це 1; в більшості кухонь там ще 20 років назад повиносили несучі стіни, об'єднавши кухні з балконами - 2.
Я ЗНАЮ про що говорю
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21.06.2020 13:13 Відповісти
Панельные дома, уже превысили сроки своей эксплуатации. Но кого это волнует?
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21.06.2020 13:00 Відповісти
жителям очень повезло что не весь дом обрушился..... и да оставляйте всегда окна на кухне открытыми.
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21.06.2020 13:07 Відповісти
... і не руйнуйте стіни між кухнями і балконами в панельках.
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21.06.2020 13:15 Відповісти
для цього вибух мав би бути знааааачно потужнішим.
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21.06.2020 18:55 Відповісти
І не ставте на кухні металопластикові вікна.
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21.06.2020 20:05 Відповісти
ну я здесь живу, пару кварталов, што за бред....
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21.06.2020 16:07 Відповісти
Если подведен газ - в кухне должен стоять и датчик-анализатор,
который автоматически перекрывает подачу при превышении концентрации.
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21.06.2020 15:11 Відповісти
Людей жаба давит стабилизатор напряжения купить или даже защитное реле, а вы про датчик-анализатор...
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21.06.2020 21:44 Відповісти
Слава Авакову!
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21.06.2020 15:29 Відповісти
самое главное - виталя был?? там на Пчелки пустые дома стоят, или на Днепровской набережной, но это ж нужно с инвестором договариваться, который с виталей в одном классе учился, так был виталя, или он через телевайзер с нами пообщался, при помощи симпатичной тёти??

77
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21.06.2020 16:05 Відповісти
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
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21.06.2020 16:57 Відповісти
Це з офіса президента горланять
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21.06.2020 21:26 Відповісти
Народ, киевляне ! Я прошу вычислить продажную суку из Киева, которая радуется этому взрыву, судя по всему, и она сама заяляет, что она из Киева. Вот один из ее постов :

Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"

Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.

My name на РосБалте - Кот Бегемот.
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21.06.2020 16:59 Відповісти
навіть коли невеликий витік газу вонь стає така, що не помітить цього просто неможливо.
А щоб так рвануло як на фото - там просто нікого не повинно жити що у квартирі де рвануло що етажами вище.
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21.06.2020 19:07 Відповісти
Не мовчіть . Пишіть доповідну санітарам .🤣🤣🤣
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21.06.2020 20:01 Відповісти
Панельные дома это гроба ...Делал ремонт в таком стена 25 см толщиной это бред ..Кирпичный дом 50 см стена и то кирпич кучнее будет и надежнее
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21.06.2020 19:13 Відповісти
Наоборот,панельный устоял - у него нет явно выраженых несущих конструкций,колонн.Конструктивная целостность не нарушена.От кирпичного остались бы обломки.При землетрясении в Армении(Спитак) - там два таких панельных дома покоробились,но устояли. Остальные все рухнули
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22.06.2020 06:04 Відповісти
типовые панельные по несущей конструкционной прочности мало чем отличаются от кирпичных...а в старых армянских панелях, насколько знаю, именно в расчете на землетряс добавлялись серьезные несущие балки - больше нигде в Союзе таких не строили...здесь же в принципе, тоже обошлось малой кровью - могло бы все сложиться домиком...в любом случае теперь под снос...
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22.06.2020 09:12 Відповісти
Гыыы, ты бы с американских домов вообще прикуел тогда, если для тебя панельные гавно - тут они из гипсокартона по принципу как в Украине делают внутренние декоративные короба.
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22.06.2020 16:47 Відповісти
Какое бы горе у людей не случилось -- для ботов праздник
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22.06.2020 05:20 Відповісти
Судя по новостям,погибли две престарелые женщины.Может возрастная рассеяность плюс на старых плитах не было защиты от погасания факела.Что-то на плите,пламя погасло(может даже газ шел с перерывами),потом забыла,потом легла отдохнуть и т.д.? Главное,что потенциальная опасность не учитывается газовщиками.Ее надо как-то устранять или вообще этот газ изымать с кухонь.
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22.06.2020 05:59 Відповісти
І тобі не хворіти, синку.
P.S. Сала не чіпай, для жидів і москалів це отрута, бо " що козакові - врадість, москалю-рашисту - смерть, а тим більше жиду".
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23.06.2020 11:13 Відповісти
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