У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО
У Києві на проспекті Григоренка у житловому багатоквартирному будинку стався вибух газу. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Прямо зараз стався вибух газу на проспекті Григоренка. Пошкоджено декілька поверхів. Інформація про кількість постраждалих та обставини події уточнюється. На місце терміново виїхали всі служби", - йдеться в повідомленні.
Відео - Антон Дробович (фейсбук)
"На Григоренка-Ахматової щось рвонуло. Вибухнуло пів будинку, передає поліція по рації!" - пише у фейсбуці Слава Масонський.
Топ коментарі
+48 aquarius580 .
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+24 aquarius580 .
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо пожежи нема, а причина - газ, то напередодні вибуху газ відключили.
В цьому випадку пожежи нема. Є вирогідність потужного вибухового пристрою.
Це може бути будь що - квартиранти, помста, терракт, відволікання уваги...
Може, слідство щось з'ясує...
-Доктор Ватсон,щас лето,жара.
-Ну и шо.
-Ну,как бы все окна или форточки по идее должны быть открыты.И газ должен как бы выветриваться.
Вибух газу супроводжується горінням, але тут ніякого горіння взагалі нема.
Та найголовніше, що відразу після вибуху з розірваних труб повинна литися вода під високим тиском, а також повинен виходити той самий газ, поки не перекриють подачу того і другого в будинок.
Де це все на відео, знятих "відразу після вибуху"?
Потрібно просто виконувати всі правила безпеки та ставити аналізатори газу.
Прокормили ботов соево-мокшанских - теперь кушайте!
Случилась беда и горе, а эти чмыри развятся по полной...
Противно читать
прикинь!
отакоє.
Всё шо надо знать про смешных клоунов которые зробылы их разом.
Достатньо іскри від електричного прилада.
одной таблэткизвонка в дверь.
Наибольшие в районе балконов, т.е. жилых комнат, а не кухонь.
Это по поводу версии о взрыве газа.
Я ЗНАЮ про що говорю
который автоматически перекрывает подачу при превышении концентрации.
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Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.
Зося Гусарова.3 часа назад
Сомневаюсь,что это газ,на Позняках живет полно хэроив,могли взорваться их "трофеи"
Этот пост я скопипастил из РосБалта из этой статьи :Мощный взрыв сотряс жилой дом в Киеве - под завалами и на верхних этажах люди.
Вычислите ее айпишник и накажите суку.
Она прошлую неделю своими высерами загадила на Украину целую ветку.
My name на РосБалте - Кот Бегемот.
А щоб так рвануло як на фото - там просто нікого не повинно жити що у квартирі де рвануло що етажами вище.
P.S. Сала не чіпай, для жидів і москалів це отрута, бо " що козакові - врадість, москалю-рашисту - смерть, а тим більше жиду".