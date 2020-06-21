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Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб

Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения, призвал власти Украины воздерживаться от попыток политически мотивированного преследования представителей бывшего руководства страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении УККА в связи с уголовным производством в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Сегодняшняя Украина должна сосредоточиться на прогрессе страны и борьбе с внешним врагом, а не разрывать страну на части политической борьбой", - заявили в комитете.

В УККА подчеркнули, что "избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе", и призвали украинское руководство "воздерживаться от любых попыток политизировать принцип верховенства права".

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В заявлении также сказано, что уголовное преследование политиков, руководивших страной с 2014-го по 2019 год, не имеет ничего общего с преследованием чиновников времен Виктора Януковича.

"В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и гражданские лидеры, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением национальной обороны Украины и остановили падение экономики после вторжения России", - отметили в комитете.
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Топ комментарии
+37
Не до того звертаються.
Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 4737
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21.06.2020 12:34
+34
Поки ось ці і їм подібні покидьки ***** будуть відкрито і вільно вести свою підривну діяльність проти України доти нас чекає дуже печальна участь при чому досить скоро!!!
Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 540
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21.06.2020 12:38
+31
Но отвечать придется Буратине, которьій лично назначал всех венедиктовьі, соколовьіх.

В ГБР, кстати, новое назначение рьіга Александра Тулаева, которьій переправлял в россию Захарченко ( министра МВД Яньіка ).
Тело назначено руководителем Главного оперативного управления ГБР.
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21.06.2020 12:41
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Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 1572
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21.06.2020 13:47 Ответить
Ссыкливого чмыря зеЛю ждет гонение палками на ростов
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21.06.2020 13:54 Ответить
Конфеты "РОШЕН" делают чудеса, превращают все из черного в белое, правда не надолго, процесс очень неустойчив.
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21.06.2020 13:54 Ответить
Суд отпустил на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата": скандальные детали. Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
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21.06.2020 13:58 Ответить
Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 6235
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21.06.2020 14:08 Ответить
Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 3260
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21.06.2020 14:14 Ответить
А, хто для Порошенко президент?
Та ви, що не зрозуміли?
Діючий президент України і ним пишається Порошенко.
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21.06.2020 14:41 Ответить
Всі повинні відповідати за вчинені протиправні дії, включаючи і президентів. І коли президентів виводять з під дії закону, то це і є вибіркове правосуддя. Хоча, при зеленій правоохоронній системі, всі її дії є вибірковими.
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21.06.2020 14:34 Ответить
Та мы обратили внимание на твой гребень,Петухаев)))
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21.06.2020 15:04 Ответить
За Питра всі заступаються. А що тут дивного - демократія, вона така. Колись навіть директор української редакції Голосу Америки був агентом КГБ. А агент Тереза на Радіо Свобода як за Україну боролася. А перед тим вона в газеті "Ленінська молодь" за Україну переживала.Тепер, ось, якийсь "конгресовий комітет" хоче заступитися і за Україну впрягтися.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
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21.06.2020 15:04 Ответить
Та й тебе немного, пол литра шмурдяка, и ты уже сам кормой разворачиваешся. Скрепы, ничего не поделаешь)))
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21.06.2020 15:06 Ответить
Чудік лахтінскій, ти такой талантлівий. Раскажі как ти Питра любіш.
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21.06.2020 15:17 Ответить
За Питра всі заступаються. А що тут дивного - демократія, вона така. Колись навіть директор української редакції Голосу Америки був агентом КГБ. А агент Тереза на Радіо Свобода як за Україну боролася. А перед тим вона в газеті "Ленінська молодь" за Україну переживала.Тепер, ось, якийсь "конгресовий комітет" хоче заступитися і за Україну впрягтися.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
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21.06.2020 22:04 Ответить
Питро завдав Україні такої шкоди, що ніяке вибіркове правосуддя, ні зовнішній ворог такого завдати не зможуть.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
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21.06.2020 15:32 Ответить
Питро завдав Україні такої шкоди, що ніяке вибіркове правосуддя, ні зовнішній ворог такого завдати не зможуть.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
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21.06.2020 20:54 Ответить
невипаврна шкода-це якби в Україні була смертна кара..
а порошенко не загрожує навіть 25 років..

адвокатська команда у нього сильна..
отримає 10 років максимум,
через 5 відпустять "за хорошу поведінку"..
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21.06.2020 15:36 Ответить
Жодна "адвокатська команда" проти зібраних фактів і доказів та логіки закону нічого не вдіє.
В Україні в судах виносяться неправосудні рішення, ніяк не пов'язані з нормальною судовою діяльністю. За таких умов робити якісь прогнози - це пусте заняття.
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21.06.2020 15:51 Ответить
Через год президенства Моники Нелоха42 Оманского его фанатам на цензоре необходимо задавать вопрос "как зовут фюрера русни?". С гарантией, шо 90% спрошенных ответить не смогут.
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21.06.2020 17:22 Ответить
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21.06.2020 23:04 Ответить
І шо нам на ето скажет ізраільскій конгрес-комітєт Украіни?
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21.06.2020 17:47 Ответить
Що ж ти так скуліш, циклон ? Хочеш міняться місцями - міняйся. Я сюди приїхав з 300 доларами в кишені і все починав з нуля. Як і в Україні до того починав з нуля. А ти, сіромаха, все "когось годуєш", як ті донецькі шахтарі.
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21.06.2020 18:48 Ответить
не психуй, это тролль))
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21.06.2020 18:49 Ответить
Ну первые триста долларов понятно ты вынял у каго-то из кармана еще в Украине, а вторые видать уже в аэропорту по прилету в штаты.......ибо если твой роле модэл из Петя а не Илон Маск идеш ты козе в трещину и береш с собой антиватника черниговского
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21.06.2020 19:29 Ответить
Ти вже прилетів зі Штатів? На Шатлі на шару? Ото нахріна ти тут сереш, усі же знають що ти кацапський троль і не соромляться кидати в тебе лайном. А ти все лізеш, канючиш пост у відповідь. Нещасйний арбайтер *****.
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21.06.2020 19:51 Ответить
Не напрягайся порохобот, а то у тебя на дупе швы разойдутся
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21.06.2020 20:13 Ответить
Хто тобі дав такого підсрачника що ти відлетів аж до Зюйд Африки? Чи ти за рахунок реактивної тяги пукана туди сам полетів? Тащуся я з вас, кацапів. Ти же знаєш що я тебе опущу, причому опущу брутально. Однак канючиш "опусти мене ще хоч раз, мені треба козу маньку і козенят годувати". За що я вас, кацапів, популяцію рабів, і зневажаю сильніше ніж південних корейців. Пшло Nach Osten, кацапомовне, твоє мокшанське болотне квакання достатньо тебе характеризує.
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21.06.2020 20:35 Ответить
Порохобот, выше свежая новость о Петеной боязни замкнутого пространства, я там его лузером назвал, давай я там вас обоих вздрючу, а тут мне в лом
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21.06.2020 20:53 Ответить
Вздрюч своюю праву долоню. Це все на що ти здатний.
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21.06.2020 21:13 Ответить
москалик, а ты давно,это, украинцем то стал?)))
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21.06.2020 18:48 Ответить
>>нам страшно<<
Правильно, бійся нас, кацапчику. причиняй вікна щоби тебе не дістали "кривим дулом".
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21.06.2020 19:47 Ответить
какой имидж может быть у страны управляемой злобным клоуном, который решил посвятить свою карьеру не улучшению благосостояния граждан а расправой своих конкурентов )))
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21.06.2020 18:47 Ответить
Пэтя го мэром в Винницу или очко жим-жим?
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21.06.2020 23:27 Ответить
"Украинский конгрессный комитет Америки (УККА)" До этого была "Украинская Хельсинская оранизация украинцев (УХОУ)". Что еще придумают ? "Женевская организация помощи аборигенам (ЖОПА)" ? Пэця решил скупить все фейковые организации.
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22.06.2020 00:57 Ответить
Ко-ко-ко. А про Рифмастера ни слова. Только оффшорник их волнует.
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22.06.2020 09:04 Ответить
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