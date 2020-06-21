Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб
Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения, призвал власти Украины воздерживаться от попыток политически мотивированного преследования представителей бывшего руководства страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении УККА в связи с уголовным производством в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Сегодняшняя Украина должна сосредоточиться на прогрессе страны и борьбе с внешним врагом, а не разрывать страну на части политической борьбой", - заявили в комитете.
В УККА подчеркнули, что "избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе", и призвали украинское руководство "воздерживаться от любых попыток политизировать принцип верховенства права".
В заявлении также сказано, что уголовное преследование политиков, руководивших страной с 2014-го по 2019 год, не имеет ничего общего с преследованием чиновников времен Виктора Януковича.
"В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и гражданские лидеры, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением национальной обороны Украины и остановили падение экономики после вторжения России", - отметили в комитете.
Пожалуйста, подождите...
Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".
Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.
Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
Та ви, що не зрозуміли?
Діючий президент України і ним пишається Порошенко.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
а порошенко не загрожує навіть 25 років..
адвокатська команда у нього сильна..
отримає 10 років максимум,
через 5 відпустять "за хорошу поведінку"..
В Україні в судах виносяться неправосудні рішення, ніяк не пов'язані з нормальною судовою діяльністю. За таких умов робити якісь прогнози - це пусте заняття.
Правильно, бійся нас, кацапчику. причиняй вікна щоби тебе не дістали "кривим дулом".