Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА), представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения, призвал власти Украины воздерживаться от попыток политически мотивированного преследования представителей бывшего руководства страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении УККА в связи с уголовным производством в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко.



"Сегодняшняя Украина должна сосредоточиться на прогрессе страны и борьбе с внешним врагом, а не разрывать страну на части политической борьбой", - заявили в комитете.



В УККА подчеркнули, что "избирательное политически мотивированное правосудие может нанести непоправимый ущерб имиджу Украины в международном сообществе", и призвали украинское руководство "воздерживаться от любых попыток политизировать принцип верховенства права".

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В заявлении также сказано, что уголовное преследование политиков, руководивших страной с 2014-го по 2019 год, не имеет ничего общего с преследованием чиновников времен Виктора Януковича.



"В отличие от той беззаконной эпохи, чиновники и гражданские лидеры, на которых сегодня нацелены политические назначенцы президента Зеленского, руководили историческим возрождением национальной обороны Украины и остановили падение экономики после вторжения России", - отметили в комитете.