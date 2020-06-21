Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди
Український конгресовий комітет Америки (УККА), який представляє інтереси близько 1,5 млн громадян США українського походження, закликав владу України утриматися від спроб політично вмотивованого переслідування представників колишнього керівництва країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УККА у зв'язку з кримінальним провадженням щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.
"Сьогоднішня Україна має зосередитися на прогресі країни та боротьбі із зовнішнім ворогом, а не розривати країну на частини політичною боротьбою", - заявили в комітеті.
В УККА підкреслили, що "вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти", і закликали українське керівництво "утримуватися від будь-яких спроб політизувати принцип верховенства права".
У заяві також сказано, що кримінальне переслідування політиків, які керували країною з 2014 року до 2019 року, не має нічого спільного з переслідуванням чиновників часів Віктора Януковича.
"На відміну від тієї беззаконної епохи, чиновники і громадські лідери, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням національної оборони України і зупинили падіння економіки після вторгнення Росії", - зазначили в комітеті.
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Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".
Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.
Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
Та ви, що не зрозуміли?
Діючий президент України і ним пишається Порошенко.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
а порошенко не загрожує навіть 25 років..
адвокатська команда у нього сильна..
отримає 10 років максимум,
через 5 відпустять "за хорошу поведінку"..
В Україні в судах виносяться неправосудні рішення, ніяк не пов'язані з нормальною судовою діяльністю. За таких умов робити якісь прогнози - це пусте заняття.
Правильно, бійся нас, кацапчику. причиняй вікна щоби тебе не дістали "кривим дулом".