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Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди

Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди

Український конгресовий комітет Америки (УККА), який представляє інтереси близько 1,5 млн громадян США українського походження, закликав владу України утриматися від спроб політично вмотивованого переслідування представників колишнього керівництва країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УККА у зв'язку з кримінальним провадженням щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Сьогоднішня Україна має зосередитися на прогресі країни та боротьбі із зовнішнім ворогом, а не розривати країну на частини політичною боротьбою", - заявили в комітеті.

В УККА підкреслили, що "вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти", і закликали українське керівництво "утримуватися від будь-яких спроб політизувати принцип верховенства права".

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У заяві також сказано, що кримінальне переслідування політиків, які керували країною з 2014 року до 2019 року, не має нічого спільного з переслідуванням чиновників часів Віктора Януковича.

"На відміну від тієї беззаконної епохи, чиновники і громадські лідери, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням національної оборони України і зупинили падіння економіки після вторгнення Росії", - зазначили в комітеті.
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Топ коментарі
+37
Не до того звертаються.
Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 4737
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21.06.2020 12:34
+34
Поки ось ці і їм подібні покидьки ***** будуть відкрито і вільно вести свою підривну діяльність проти України доти нас чекає дуже печальна участь при чому досить скоро!!!
Украинский конгрессный комитет Америки предостерег Зеленского от избирательного правосудия: Может нанести Украине непоправимый ущерб - Цензор.НЕТ 540
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21.06.2020 12:38
+31
Но отвечать придется Буратине, которьій лично назначал всех венедиктовьі, соколовьіх.

В ГБР, кстати, новое назначение рьіга Александра Тулаева, которьій переправлял в россию Захарченко ( министра МВД Яньіка ).
Тело назначено руководителем Главного оперативного управления ГБР.
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21.06.2020 12:41
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Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 1572
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21.06.2020 13:47 Відповісти
Ссыкливого чмыря зеЛю ждет гонение палками на ростов
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21.06.2020 13:54 Відповісти
Конфеты "РОШЕН" делают чудеса, превращают все из черного в белое, правда не надолго, процесс очень неустойчив.
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21.06.2020 13:54 Відповісти
Суд отпустил на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата": скандальные детали. Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
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21.06.2020 13:58 Відповісти
Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 6235
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21.06.2020 14:08 Відповісти
Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди - Цензор.НЕТ 3260
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21.06.2020 14:14 Відповісти
А, хто для Порошенко президент?
Та ви, що не зрозуміли?
Діючий президент України і ним пишається Порошенко.
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21.06.2020 14:41 Відповісти
Всі повинні відповідати за вчинені протиправні дії, включаючи і президентів. І коли президентів виводять з під дії закону, то це і є вибіркове правосуддя. Хоча, при зеленій правоохоронній системі, всі її дії є вибірковими.
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Та мы обратили внимание на твой гребень,Петухаев)))
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21.06.2020 15:04 Відповісти
За Питра всі заступаються. А що тут дивного - демократія, вона така. Колись навіть директор української редакції Голосу Америки був агентом КГБ. А агент Тереза на Радіо Свобода як за Україну боролася. А перед тим вона в газеті "Ленінська молодь" за Україну переживала.Тепер, ось, якийсь "конгресовий комітет" хоче заступитися і за Україну впрягтися.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
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21.06.2020 15:04 Відповісти
Та й тебе немного, пол литра шмурдяка, и ты уже сам кормой разворачиваешся. Скрепы, ничего не поделаешь)))
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21.06.2020 15:06 Відповісти
Чудік лахтінскій, ти такой талантлівий. Раскажі как ти Питра любіш.
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21.06.2020 15:17 Відповісти
За Питра всі заступаються. А що тут дивного - демократія, вона така. Колись навіть директор української редакції Голосу Америки був агентом КГБ. А агент Тереза на Радіо Свобода як за Україну боролася. А перед тим вона в газеті "Ленінська молодь" за Україну переживала.Тепер, ось, якийсь "конгресовий комітет" хоче заступитися і за Україну впрягтися.
Ну, скільки тому "комітету" для повного щастя треба?
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21.06.2020 22:04 Відповісти
Питро завдав Україні такої шкоди, що ніяке вибіркове правосуддя, ні зовнішній ворог такого завдати не зможуть.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
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21.06.2020 15:32 Відповісти
Питро завдав Україні такої шкоди, що ніяке вибіркове правосуддя, ні зовнішній ворог такого завдати не зможуть.
Хіба, ще внутрішній ворог може з ним позмагатися.
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21.06.2020 20:54 Відповісти
невипаврна шкода-це якби в Україні була смертна кара..
а порошенко не загрожує навіть 25 років..

адвокатська команда у нього сильна..
отримає 10 років максимум,
через 5 відпустять "за хорошу поведінку"..
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21.06.2020 15:36 Відповісти
Жодна "адвокатська команда" проти зібраних фактів і доказів та логіки закону нічого не вдіє.
В Україні в судах виносяться неправосудні рішення, ніяк не пов'язані з нормальною судовою діяльністю. За таких умов робити якісь прогнози - це пусте заняття.
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21.06.2020 15:51 Відповісти
Через год президенства Моники Нелоха42 Оманского его фанатам на цензоре необходимо задавать вопрос "как зовут фюрера русни?". С гарантией, шо 90% спрошенных ответить не смогут.
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21.06.2020 17:22 Відповісти
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21.06.2020 23:04 Відповісти
І шо нам на ето скажет ізраільскій конгрес-комітєт Украіни?
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21.06.2020 17:47 Відповісти
Що ж ти так скуліш, циклон ? Хочеш міняться місцями - міняйся. Я сюди приїхав з 300 доларами в кишені і все починав з нуля. Як і в Україні до того починав з нуля. А ти, сіромаха, все "когось годуєш", як ті донецькі шахтарі.
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21.06.2020 18:48 Відповісти
не психуй, это тролль))
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21.06.2020 18:49 Відповісти
Ну первые триста долларов понятно ты вынял у каго-то из кармана еще в Украине, а вторые видать уже в аэропорту по прилету в штаты.......ибо если твой роле модэл из Петя а не Илон Маск идеш ты козе в трещину и береш с собой антиватника черниговского
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21.06.2020 19:29 Відповісти
Ти вже прилетів зі Штатів? На Шатлі на шару? Ото нахріна ти тут сереш, усі же знають що ти кацапський троль і не соромляться кидати в тебе лайном. А ти все лізеш, канючиш пост у відповідь. Нещасйний арбайтер *****.
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21.06.2020 19:51 Відповісти
Не напрягайся порохобот, а то у тебя на дупе швы разойдутся
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21.06.2020 20:13 Відповісти
Хто тобі дав такого підсрачника що ти відлетів аж до Зюйд Африки? Чи ти за рахунок реактивної тяги пукана туди сам полетів? Тащуся я з вас, кацапів. Ти же знаєш що я тебе опущу, причому опущу брутально. Однак канючиш "опусти мене ще хоч раз, мені треба козу маньку і козенят годувати". За що я вас, кацапів, популяцію рабів, і зневажаю сильніше ніж південних корейців. Пшло Nach Osten, кацапомовне, твоє мокшанське болотне квакання достатньо тебе характеризує.
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21.06.2020 20:35 Відповісти
Порохобот, выше свежая новость о Петеной боязни замкнутого пространства, я там его лузером назвал, давай я там вас обоих вздрючу, а тут мне в лом
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21.06.2020 20:53 Відповісти
Вздрюч своюю праву долоню. Це все на що ти здатний.
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21.06.2020 21:13 Відповісти
москалик, а ты давно,это, украинцем то стал?)))
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21.06.2020 18:48 Відповісти
>>нам страшно<<
Правильно, бійся нас, кацапчику. причиняй вікна щоби тебе не дістали "кривим дулом".
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21.06.2020 19:47 Відповісти
какой имидж может быть у страны управляемой злобным клоуном, который решил посвятить свою карьеру не улучшению благосостояния граждан а расправой своих конкурентов )))
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21.06.2020 18:47 Відповісти
Пэтя го мэром в Винницу или очко жим-жим?
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21.06.2020 23:27 Відповісти
"Украинский конгрессный комитет Америки (УККА)" До этого была "Украинская Хельсинская оранизация украинцев (УХОУ)". Что еще придумают ? "Женевская организация помощи аборигенам (ЖОПА)" ? Пэця решил скупить все фейковые организации.
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22.06.2020 00:57 Відповісти
Ко-ко-ко. А про Рифмастера ни слова. Только оффшорник их волнует.
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22.06.2020 09:04 Відповісти
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