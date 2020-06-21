Український конгресовий комітет Америки застеріг Зеленського від вибіркового правосуддя: Може завдати Україні непоправної шкоди

Український конгресовий комітет Америки (УККА), який представляє інтереси близько 1,5 млн громадян США українського походження, закликав владу України утриматися від спроб політично вмотивованого переслідування представників колишнього керівництва країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві УККА у зв'язку з кримінальним провадженням щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

"Сьогоднішня Україна має зосередитися на прогресі країни та боротьбі із зовнішнім ворогом, а не розривати країну на частини політичною боротьбою", - заявили в комітеті.

В УККА підкреслили, що "вибіркове політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України серед міжнародної спільноти", і закликали українське керівництво "утримуватися від будь-яких спроб політизувати принцип верховенства права".

Читайте також: Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України"

У заяві також сказано, що кримінальне переслідування політиків, які керували країною з 2014 року до 2019 року, не має нічого спільного з переслідуванням чиновників часів Віктора Януковича.

"На відміну від тієї беззаконної епохи, чиновники і громадські лідери, на яких сьогодні націлені політичні призначенці президента Зеленського, керували історичним відродженням національної оборони України і зупинили падіння економіки після вторгнення Росії", - зазначили в комітеті.