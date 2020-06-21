Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
В Киеве и девяти областях Украины превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни, поэтому в этих регионах невозможно ослабление карантина.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по данным Минздрава, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.
Эти данные продемонстрированы в соответствующей таблице, размещенной на сайте Минздрава.
Как отмечается, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.
В числе таких критериев - инцидентность (число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) должна составлять менее 12 на 100 000 населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%, и охват тестированием должен быть не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и ИФА) в течение последних 7 дней должно составлять свыше 12 на 100 000 населения.
Пожалуйста, подождите...
Поводом для запросов стала ранее распространённая тем же Госстатом информация об уменьшении смертности в 2020 году по сравнению с 2019-м. В частности, за январь-март 2020 года численность населения уменьшилась на 72 тысячи, тогда как за тот же период 2019 года - на 74 тысячи. Таким образом, уменьшение количества населения в первом квартале этого года, в том числе от естественных причин (смертности), даже сократилось
Прямо в эти минуты из затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» выливается топливо.Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже немаленьких размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_159273216338076370301621_70501.JPG
https://dumskaya.net/news/iz-zatonuvshego-tankera-delfi-letsya-toplivo-118419/
А далі Зелю геть
А ещё дальше что, через пару лет?
Может быть . "разрушим до основанья, а затем...."
Что будет "затем", после того как все участники Зе и Ко на выход?
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у мужика на фотке от Цензора строительная маска от пыли.....
в этом вся суть и карантина и зе-власти...
анархия...
Образование - главная угроза этой власти.
От просто цікаво, з якого дива цей показник має зменшуватись, якщо "хвороба" дуже заразна.
Типу всі перехворіли? Тоді в нас не 30тис хворих за весь період, а на порядки більше. Але тоді зясується, що летальність не більша, ніж у грипу. Ой.
резидент США Дональд Трамп сказал на предвыборном митинге в городе Талса (штат Оклахома), что в США протестировали 25 миллионов человек, гораздо больше, чем в любой другой стране. Поэтому, отметил Трамп, он попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19,
Плохая сторона" заключается в том, что широкое тестирование приводит к регистрации большего числа случаев заражения, констатировал он.
Зазначається, що станом на 21 червня в Америці вже здійснено 28 млн тестів. За цей час коронавірус підтвердили у 2 330 578 людей.
Зашита горла - важный фактор безопасности