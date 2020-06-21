Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

В Киеве и девяти областях Украины превышены показатели инцидентности коронавирусной болезни, поэтому в этих регионах невозможно ослабление карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, по данным Минздрава, Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области не готовы к ослаблению карантина.

Эти данные продемонстрированы в соответствующей таблице, размещенной на сайте Минздрава.

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Как отмечается, переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает его ослабление, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям, которые отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.

В числе таких критериев - инцидентность (число новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения) должна составлять менее 12 на 100 000 населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, должна составлять менее 50%, и охват тестированием должен быть не ниже уровня инцидентности - то есть среднее количество тестирований (методами ПЦР и ИФА) в течение последних 7 дней должно составлять свыше 12 на 100 000 населения.