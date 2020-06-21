Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ
У Києві та дев'яти областях України перевищено показники інцидентності коронавірусної хвороби, тому в цих регіонах не можна послаблювати карантин.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.
Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, розміщеній на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям, які відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Серед таких критеріїв: інцидентність (кількістьнових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має становити менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%, охоплення тестуванням має бути не нижчим за рівень інцидентності, тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР і ІФА) упродовж останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення.
Будь ласка, зачекайте...
Поводом для запросов стала ранее распространённая тем же Госстатом информация об уменьшении смертности в 2020 году по сравнению с 2019-м. В частности, за январь-март 2020 года численность населения уменьшилась на 72 тысячи, тогда как за тот же период 2019 года - на 74 тысячи. Таким образом, уменьшение количества населения в первом квартале этого года, в том числе от естественных причин (смертности), даже сократилось
Прямо в эти минуты из затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» выливается топливо.Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже немаленьких размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_159273216338076370301621_70501.JPG
https://dumskaya.net/news/iz-zatonuvshego-tankera-delfi-letsya-toplivo-118419/
А далі Зелю геть
А ещё дальше что, через пару лет?
Может быть . "разрушим до основанья, а затем...."
Что будет "затем", после того как все участники Зе и Ко на выход?
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у мужика на фотке от Цензора строительная маска от пыли.....
в этом вся суть и карантина и зе-власти...
анархия...
Образование - главная угроза этой власти.
От просто цікаво, з якого дива цей показник має зменшуватись, якщо "хвороба" дуже заразна.
Типу всі перехворіли? Тоді в нас не 30тис хворих за весь період, а на порядки більше. Але тоді зясується, що летальність не більша, ніж у грипу. Ой.
резидент США Дональд Трамп сказал на предвыборном митинге в городе Талса (штат Оклахома), что в США протестировали 25 миллионов человек, гораздо больше, чем в любой другой стране. Поэтому, отметил Трамп, он попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19,
Плохая сторона" заключается в том, что широкое тестирование приводит к регистрации большего числа случаев заражения, констатировал он.
Зазначається, що станом на 21 червня в Америці вже здійснено 28 млн тестів. За цей час коронавірус підтвердили у 2 330 578 людей.
Зашита горла - важный фактор безопасности