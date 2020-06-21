Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

У Києві та дев'яти областях України перевищено показники інцидентності коронавірусної хвороби, тому в цих регіонах не можна послаблювати карантин.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.

Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, розміщеній на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям, які відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Серед таких критеріїв: інцидентність (кількістьнових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має становити менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%, охоплення тестуванням має бути не нижчим за рівень інцидентності, тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР і ІФА) упродовж останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення.