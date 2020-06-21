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Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

У Києві та дев'яти областях України перевищено показники інцидентності коронавірусної хвороби, тому в цих регіонах не можна послаблювати карантин.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, за даними Міністерства охорони здоров'я, Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області не готові до послаблення карантину.

Ці дані продемонстровано у відповідній таблиці, розміщеній на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Як зазначається, перехід областей до наступного етапу карантину, який передбачає його послаблення, можливий за умови відповідності епідситуації в області певним критеріям, які відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, установ епідеміологічного профілю та системи охорони здоров'я загалом протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Серед таких критеріїв: інцидентність (кількістьнових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) має становити менше 12 на 100 000 населення, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, має становити менше 50%, охоплення тестуванням має бути не нижчим за рівень інцидентності, тобто середня кількість тестувань (методами ПЛР і ІФА) упродовж останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 000 населення.
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Топ коментарі
+7
поки ідіоти- зєбіли при владі, Київ ніколи не буде готовий.
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21.06.2020 14:00
+2
Может все-таки прекратить карантин? И умерших меньше будет, и обойдется дешевле...
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21.06.2020 14:00
+2
ты ***** и хрен у тебя как у всех *****ов в жопе
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21.06.2020 14:08
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Может все-таки прекратить карантин? И умерших меньше будет, и обойдется дешевле...
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Государственная служба статистики Украины отказалась предоставлять данные о смертности в стране и её причинах за период карантина по коронавирусу на запросы аналитической компании Опендатабот и информационного агентства «Прессинформ».

Поводом для запросов стала ранее распространённая тем же Госстатом информация об уменьшении смертности в 2020 году по сравнению с 2019-м. В частности, за январь-март 2020 года численность населения уменьшилась на 72 тысячи, тогда как за тот же период 2019 года - на 74 тысячи. Таким образом, уменьшение количества населения в первом квартале этого года, в том числе от естественных причин (смертности), даже сократилось
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21.06.2020 23:09 Відповісти
поки ідіоти- зєбіли при владі, Київ ніколи не буде готовий.
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Из затонувшего танкера «Делфи» льется топливо (обновлено)
Прямо в эти минуты из затонувшего у одесского побережья танкера «Делфи» выливается топливо.Как свидетельствуют фото с места происшествия, пятно разлива достигло уже немаленьких размеров, и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
https://dumskaya.net/pics/b3/picturepicture_159273216338076370301621_70501.JPG Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9486

https://dumskaya.net/news/iz-zatonuvshego-tankera-delfi-letsya-toplivo-118419/
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3420
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21.06.2020 14:02 Відповісти
Це щоб не було опіків від сонця. Виліз з води і увесь в мазуті, опіки пофігу.
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21.06.2020 14:10 Відповісти
это зэбил так так специально задумал?
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21.06.2020 14:13 Відповісти
Да хрен с ней, с етой одесой.
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21.06.2020 14:03 Відповісти
ты ***** и хрен у тебя как у всех *****ов в жопе
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21.06.2020 14:08 Відповісти
Ты своего фашиста по утрам душишь?
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21.06.2020 14:15 Відповісти
а чем ты казломордый передаст мелешь?какие фашисты ты идиот кантуженый с детства?иди стекломоем залейся
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21.06.2020 14:18 Відповісти
Ты репатриированный по программе еврей из одесы? Я тебе компанию не составлю, не употребляем мы стекломой, не приучены
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21.06.2020 15:28 Відповісти
ну что остается кацапу как в антисемитизм пуститься и вспомнить про воду которую выпили жиды -иди присядь на бутылку ибо стекломой тебе тут не дадут
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21.06.2020 15:45 Відповісти
А я вот тебе советов не даю. Ты и так хорош
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21.06.2020 15:53 Відповісти
Частина людей вже реально сидить без зарплат і грошей. Що далі?
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21.06.2020 14:03 Відповісти
В своё время Михайло Ломоносов написал о вездесущем принципе сохранении: «Если в одном месте что убудет, в другом непременно присовокупится».
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21.06.2020 14:07 Відповісти
А далі Зелю геть.
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21.06.2020 14:11 Відповісти
Частина людей вже реально сидить без зарплат і грошей. Що далі?
А далі Зелю геть

А ещё дальше что, через пару лет?
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21.06.2020 14:50 Відповісти
а дальше люди ввірвуться в нібито "переповнені" лікарні.так як це зробили в Бразилії.і більшість зазомбованих зрозуміють. що їх нагло і цинічно обдурюють. ну а потім "попросять" на вихід всю ту продажну ******* .яка нами керує.
Может быть . "разрушим до основанья, а затем...."
Что будет "затем", после того как все участники Зе и Ко на выход?
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21.06.2020 14:53 Відповісти
Новые имена для детей (на вооружение сектантам)
- Ковидий
- Ковидария
- Кронвирус
- Вирусника
- Обсерват
- Карантиний
- ВОЗарий
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22.06.2020 01:43 Відповісти
ха...
у мужика на фотке от Цензора строительная маска от пыли.....
в этом вся суть и карантина и зе-власти...
анархия...

Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2967
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21.06.2020 14:13 Відповісти
зебила сразу видно
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21.06.2020 14:25 Відповісти
Пішов цей гуака в хуаку. Нехай краще розповість, на що перетворює легені туберкульоз.
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21.06.2020 15:55 Відповісти
карантин не отменят єтож школы тогда открывать придеться
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21.06.2020 14:38 Відповісти
Ну да.
Образование - главная угроза этой власти.
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21.06.2020 14:50 Відповісти
Было 40 стало 12 человек на 100 тыс . Где откуда эти цифры издеваются бесы.
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21.06.2020 14:38 Відповісти
інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення


От просто цікаво, з якого дива цей показник має зменшуватись, якщо "хвороба" дуже заразна.
Типу всі перехворіли? Тоді в нас не 30тис хворих за весь період, а на порядки більше. Але тоді зясується, що летальність не більша, ніж у грипу. Ой.
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21.06.2020 14:51 Відповісти
Прикинув тут таке. 12 нових хворих на 100 тис, це 4800 на 40млн. Отже, для того, щоб перехворіли хоча б третина (13 млн), потрібно утримувати такий темп протягом 13млн/4800 = 2708 тижнів. Інакше - "а-а-а, караул" і ніяких помякшень
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21.06.2020 15:09 Відповісти
Переведу на человеческий с Зедебильного --- мы , власть все ******** и упустили тот момент для борьбы с вирусом так как были заняты деребаном бюджета и поэтому загоняем вас украинцы опять в стойло дебило-карантина чтобы вы нас не поубивали за содеянное нами...
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21.06.2020 14:54 Відповісти
этож надо так ОРВИ раздуть обычное никто из знакомых незаболел пощливы в жопу со своим вирусом
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21.06.2020 16:19 Відповісти
уже даже трамп прозрел
резидент США Дональд Трамп сказал на предвыборном митинге в городе Талса (штат Оклахома), что в США протестировали 25 миллионов человек, гораздо больше, чем в любой другой стране. Поэтому, отметил Трамп, он попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку надежное тестирование выявляет слишком много случаев COVID-19,
Плохая сторона" заключается в том, что широкое тестирование приводит к регистрации большего числа случаев заражения, констатировал он.
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21.06.2020 16:21 Відповісти
Коли робиш багато тестів, то отримуєш більше позитивних результатів. Тому я сказав підлеглим, щоб знизили кількість тестів. Вони тестували постійно. Ми перевіряли навіть людей, які не розуміли, що відбувається".

Зазначається, що станом на 21 червня в Америці вже здійснено 28 млн тестів. За цей час коронавірус підтвердили у 2 330 578 людей.
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21.06.2020 23:15 Відповісти
больше всех в мире обосралась украина от этого вируса настолько что аж землю отдала
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21.06.2020 16:22 Відповісти
Все так много рассуждают о СИЗах от Ковида, а про другие опасности забыли: о вампирах, например... Или вы думаете, что если вы не видите опасности, то её нет?
Зашита горла - важный фактор безопасности Київ і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 818
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22.06.2020 01:45 Відповісти
Ритуальные маски воинов Святого КовидаКиїв і 9 областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2500
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22.06.2020 01:51 Відповісти
Якщо жебраки і музиканти-попрошайки вільно ходять по поїздам метров в Києві то виникає питання до влади - ви це спеціально робити щоб усвіх заразити? Де пан Аваков і його жандарми, чому вони не відловрюють жебраків і пєвунів? Такі пєвуни навіть здорове місто за день все заразять. Влада нічого не робить крім репресій і тупих заборон.
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22.06.2020 06:54 Відповісти
 
 