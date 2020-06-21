Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет"
Владимир Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.
Об этом он сказал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал Путин.
При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.
"Работать надо, а не преемников искать", - добавил Путин.
Топ комментарии
+18 Вальд Ще
показать весь комментарий21.06.2020 14:20
+9 Генрих Всевидящий 9ffc634d
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+8 Рома Маестро
показать весь комментарий21.06.2020 14:45
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Бери в президенти будь кого з 135 мільйонів, для них всіх: «Нєзалєжная хахляндія должна бить унічтожена !»
придет какой нибудь демократический имперец типа Навального и Запад устроит очередную перезагрузку, как нигер Обама...
Нам этого не нужно...
пускай будет путин.. - один против всего Мира...
Вместо Зулейки - Шойгу .
Путин: "Времени на раскачку нет! Нужен прорыв!"
Тут ось надибав смішного ролика з ******. Недарма у нього повадки гопніка, - хтось узяв прикрутив до відео з упирьом справжній базар гопніка. Ідеальне співпадіння!!!
І сміх, і гріх.
https://twitter.com/gniloywest/status/1271788940891172864