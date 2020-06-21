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Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет"

Путин не исключил еще одного похода в президенты:

Владимир Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.

Об этом он сказал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал Путин.

При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил Путин.

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Топ комментарии
+18
Сдохни тварь 3000 раз самой страшной смертю, за каждую святую украинскую жизнь!
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21.06.2020 14:20
+9
Людоед боидся, паникует власть передавать. никому не доверяет.....Есть хорошая рашка традиция - Цареубийство!
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21.06.2020 14:19
+8
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 3507
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21.06.2020 14:45
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21.06.2020 14:17 Ответить
Сдохни тварь 3000 раз самой страшной смертю, за каждую святую украинскую жизнь!
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21.06.2020 14:20 Ответить
ходулями вперед піде в мавзолєй.Хоча по "феньшую" йому треба голову відрубати.
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21.06.2020 14:26 Ответить
Поросям згодувати
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21.06.2020 14:28 Ответить
В Сирии,тоже так говорят,да и не только в Сирии
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21.06.2020 14:59 Ответить
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 3507
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21.06.2020 14:45 Ответить
Прогресуючий ***********
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21.06.2020 14:49 Ответить
Зе теж так сказав. Совпадєніє?
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21.06.2020 14:18 Ответить
Людоед боидся, паникует власть передавать. никому не доверяет.....Есть хорошая рашка традиция - Цареубийство!
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21.06.2020 14:19 Ответить
Убитых царей я двух могу вспомнить - Николая 2 (расстреляли с семьей в доме Ипатьевых) и одного из Алексндров (взорвали народовольцы). Наследников убивали чаще, тут я на память не надеюсь.
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21.06.2020 14:51 Ответить
Павел табакерочки в висок испробывать изволил..
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21.06.2020 14:58 Ответить
Его величество изволили
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21.06.2020 15:45 Ответить
"***** в поход собрался" ))
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21.06.2020 14:20 Ответить
Да только обосрался...
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21.06.2020 14:28 Ответить
+ )) по совету терешковой. а та знает толк в этом деле.
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21.06.2020 14:31 Ответить
От там дійсно, «Какая разніца, для України».
Бери в президенти будь кого з 135 мільйонів, для них всіх: «Нєзалєжная хахляндія должна бить унічтожена !»
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21.06.2020 14:21 Ответить
"Работать надо, а не преемников искать", -------------------отэто толстелезный намёк!!!Источник: https://censor.net/n3203351
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21.06.2020 14:22 Ответить
да, ***** всегда в гэбисткой манере выражается не напрямую, а намеками, т.е. оно решило - будет оно, а не преемник
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21.06.2020 14:27 Ответить
Так значит после очередных выборов )(уйла, его нужно будет величать не "президент" а "приёмник"?!
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21.06.2020 18:04 Ответить
приёмник это как принц, когда его готовят на царство, а когда оно вступает в должность то становится новым царем или генсеком или верховным правителем, кому как хочется величать, а официально пока президент... приёмника не знаю готовят ли этому *****, но самое интересное что новое ***** может быть опаснее безбашеннее этого *****...
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21.06.2020 18:10 Ответить
вот к примеру если приёмником этого ***** сделать шойгу, то это вообще дубовое ***** получится - дерево
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21.06.2020 18:13 Ответить
Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет" - Цензор.НЕТ 9848
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21.06.2020 14:23 Ответить
Кацапам буде дешевше його закопати з осиновим кілком у дупі. І обрати нового шизоїда.
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21.06.2020 14:24 Ответить
этот нормально им вставляет - пускай остается....
придет какой нибудь демократический имперец типа Навального и Запад устроит очередную перезагрузку, как нигер Обама...
Нам этого не нужно...
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21.06.2020 14:29 Ответить
Ну тут не можна не погодитись, з одного боку. Але який кіпіш підніметься, коли згуртовану вертикаль влади почнуть ділити...
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21.06.2020 14:34 Ответить
лучше все равно не рисковать...
пускай будет путин.. - один против всего Мира...
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21.06.2020 14:37 Ответить
Саме смішне, що так і буде. Це ми тут гетьманів міняємо кожну каденцію. І ще ніодного притомного не попадалось.
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21.06.2020 14:42 Ответить
в помощь...
Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет" - Цензор.НЕТ 8394
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21.06.2020 14:25 Ответить
ну кто бы сомневался - оно не решило, но народ попросит и оно решит... а это возникнет))) ... дешевая оперетка
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21.06.2020 14:25 Ответить
Так уже ж решил, Вова! А как же твой пламенный пистешь, в начале 2000-х? Во дает, старец...
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21.06.2020 14:27 Ответить
Ну прям загадка!
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21.06.2020 14:28 Ответить
Жити вічно зібрався, чахлик невмирущий? Всеодно до пекла попадеш падло.
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21.06.2020 14:28 Ответить
не хочу быть кацапскою царицей, хочу быть владычицей морской😁
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21.06.2020 14:31 Ответить
ымператор всеях свинособак и малороссов
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21.06.2020 14:33 Ответить
Лучше бы вернулся в кооператив "Озеро"https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1190473801304707&set=p.1190473801304707&type=3&av=100010262946037&eav=AfYi2J9WTtZ0kEBEa0Yg6qwRbKe1MVLrV9_q2ACWrl7rXdu5gKhG0aqO0mDuSYTAIK0&__cft__[0]=AZX0xJ0STMWhjCsE15rU-IbFIF1KKgv2YYbojQBUNEdh6cr-cgilMtnCxQ9Da3hNud5Are4lS_shmD_P5R0vQYkjSZKwZfyNQ3RVxVMpINcKeNZNZIx4KpjTBNNlETSqF6p278xqw2cckuGSolXsJkBG&__tn__=R]-R Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 5342
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21.06.2020 14:52 Ответить
Тогда нужно будет выгнать их из ООН,и ввести полное эмбарго на них!
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21.06.2020 14:53 Ответить
видно будет...как гитлеру...из бункера
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21.06.2020 15:01 Ответить
Мальбрук в поход собрался .
Вместо Зулейки - Шойгу .
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21.06.2020 15:04 Ответить
Приемник*спи .дола*,обокрал скрепышей дочиста ,а они довольные ,гордятся этим ,ватные длббы
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21.06.2020 15:27 Ответить
українці послали його на ЙУФ. От коли він звідти повернеться то може десь і піде, урод
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21.06.2020 16:56 Ответить
2036 год
Путин: "Времени на раскачку нет! Нужен прорыв!"
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21.06.2020 17:08 Ответить
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 7076
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21.06.2020 17:14 Ответить
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 9698
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21.06.2020 20:24 Ответить
Видно будет на кладбище)). И то не факт , что найдут где хоронить....
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21.06.2020 18:03 Ответить
Ад уже ждет тебя,пи**ватый карлик
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21.06.2020 18:30 Ответить
результат назначенного референдума по поправкам конституции эрэфии выигран до самого референдума. млять, никакой интриги .
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21.06.2020 18:30 Ответить
Цей упирь кровушки ще поп'є.
Тут ось надибав смішного ролика з ******. Недарма у нього повадки гопніка, - хтось узяв прикрутив до відео з упирьом справжній базар гопніка. Ідеальне співпадіння!!!
І сміх, і гріх.
https://twitter.com/gniloywest/status/1271788940891172864
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21.06.2020 20:17 Ответить
 
 