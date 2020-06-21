Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет"

Владимир Путин не исключает, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения будут приняты в российской Конституции.

Об этом он сказал в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал Путин.

При этом он призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой.

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил Путин.

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