Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде"
Володимир Путін не відкидає, що знову балотуватиметься на пост глави держави, якщо відповідні зміни буде прийнято до російської Конституції.
Про це він сказав у документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Я для себе ще нічого не вирішив. Я не відкидаю можливості балотуватися, якщо це буде в конституції. Подивимося, там видно буде", - сказав Путін.
Водночас він закликав усіх чиновників не шукати йому наступника вже зараз, а займатися своєю безпосередньою роботою.
"Працювати треба, а не наступників шукати", - додав Путін.
Топ коментарі
+18 Вальд Ще
показати весь коментар21.06.2020 14:20
+9 Генрих Всевидящий 9ffc634d
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+8 Рома Маестро
показати весь коментар21.06.2020 14:45
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Будь ласка, зачекайте...
Бери в президенти будь кого з 135 мільйонів, для них всіх: «Нєзалєжная хахляндія должна бить унічтожена !»
придет какой нибудь демократический имперец типа Навального и Запад устроит очередную перезагрузку, как нигер Обама...
Нам этого не нужно...
пускай будет путин.. - один против всего Мира...
Вместо Зулейки - Шойгу .
Путин: "Времени на раскачку нет! Нужен прорыв!"
Тут ось надибав смішного ролика з ******. Недарма у нього повадки гопніка, - хтось узяв прикрутив до відео з упирьом справжній базар гопніка. Ідеальне співпадіння!!!
І сміх, і гріх.
https://twitter.com/gniloywest/status/1271788940891172864