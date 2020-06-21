УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10803 відвідувача онлайн
Новини
6 231 52
Президент (808) путін (23325) росія (63594)

Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде"

Путін не відкидає ще одного походу в президенти:

Володимир Путін не відкидає, що знову балотуватиметься на пост глави держави, якщо відповідні зміни буде прийнято до російської Конституції.

Про це він сказав у документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я для себе ще нічого не вирішив. Я не відкидаю можливості балотуватися, якщо це буде в конституції. Подивимося, там видно буде", - сказав Путін.

Водночас він закликав усіх чиновників не шукати йому наступника вже зараз, а займатися своєю безпосередньою роботою.

"Працювати треба, а не наступників шукати", - додав Путін.

Читайте також: Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Сдохни тварь 3000 раз самой страшной смертю, за каждую святую украинскую жизнь!
показати весь коментар
21.06.2020 14:20
+9
Людоед боидся, паникует власть передавать. никому не доверяет.....Есть хорошая рашка традиция - Цареубийство!
показати весь коментар
21.06.2020 14:19
+8
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 3507
показати весь коментар
21.06.2020 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Go на погост!
показати весь коментар
21.06.2020 14:17 Відповісти
Сдохни тварь 3000 раз самой страшной смертю, за каждую святую украинскую жизнь!
показати весь коментар
21.06.2020 14:20 Відповісти
ходулями вперед піде в мавзолєй.Хоча по "феньшую" йому треба голову відрубати.
показати весь коментар
21.06.2020 14:26 Відповісти
Поросям згодувати
показати весь коментар
21.06.2020 14:28 Відповісти
В Сирии,тоже так говорят,да и не только в Сирии
показати весь коментар
21.06.2020 14:59 Відповісти
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 3507
показати весь коментар
21.06.2020 14:45 Відповісти
Прогресуючий ***********
показати весь коментар
21.06.2020 14:49 Відповісти
Зе теж так сказав. Совпадєніє?
показати весь коментар
21.06.2020 14:18 Відповісти
Людоед боидся, паникует власть передавать. никому не доверяет.....Есть хорошая рашка традиция - Цареубийство!
показати весь коментар
21.06.2020 14:19 Відповісти
Убитых царей я двух могу вспомнить - Николая 2 (расстреляли с семьей в доме Ипатьевых) и одного из Алексндров (взорвали народовольцы). Наследников убивали чаще, тут я на память не надеюсь.
показати весь коментар
21.06.2020 14:51 Відповісти
Павел табакерочки в висок испробывать изволил..
показати весь коментар
21.06.2020 14:58 Відповісти
Его величество изволили
показати весь коментар
21.06.2020 15:45 Відповісти
"***** в поход собрался" ))
показати весь коментар
21.06.2020 14:20 Відповісти
Да только обосрался...
показати весь коментар
21.06.2020 14:28 Відповісти
+ )) по совету терешковой. а та знает толк в этом деле.
показати весь коментар
21.06.2020 14:31 Відповісти
От там дійсно, «Какая разніца, для України».
Бери в президенти будь кого з 135 мільйонів, для них всіх: «Нєзалєжная хахляндія должна бить унічтожена !»
показати весь коментар
21.06.2020 14:21 Відповісти
"Работать надо, а не преемников искать", -------------------отэто толстелезный намёк!!!Источник: https://censor.net/n3203351
показати весь коментар
21.06.2020 14:22 Відповісти
да, ***** всегда в гэбисткой манере выражается не напрямую, а намеками, т.е. оно решило - будет оно, а не преемник
показати весь коментар
21.06.2020 14:27 Відповісти
Так значит после очередных выборов )(уйла, его нужно будет величать не "президент" а "приёмник"?!
показати весь коментар
21.06.2020 18:04 Відповісти
приёмник это как принц, когда его готовят на царство, а когда оно вступает в должность то становится новым царем или генсеком или верховным правителем, кому как хочется величать, а официально пока президент... приёмника не знаю готовят ли этому *****, но самое интересное что новое ***** может быть опаснее безбашеннее этого *****...
показати весь коментар
21.06.2020 18:10 Відповісти
вот к примеру если приёмником этого ***** сделать шойгу, то это вообще дубовое ***** получится - дерево
показати весь коментар
21.06.2020 18:13 Відповісти
Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет" - Цензор.НЕТ 9848
показати весь коментар
21.06.2020 14:23 Відповісти
Кацапам буде дешевше його закопати з осиновим кілком у дупі. І обрати нового шизоїда.
показати весь коментар
21.06.2020 14:24 Відповісти
этот нормально им вставляет - пускай остается....
придет какой нибудь демократический имперец типа Навального и Запад устроит очередную перезагрузку, как нигер Обама...
Нам этого не нужно...
показати весь коментар
21.06.2020 14:29 Відповісти
Ну тут не можна не погодитись, з одного боку. Але який кіпіш підніметься, коли згуртовану вертикаль влади почнуть ділити...
показати весь коментар
21.06.2020 14:34 Відповісти
лучше все равно не рисковать...
пускай будет путин.. - один против всего Мира...
показати весь коментар
21.06.2020 14:37 Відповісти
Саме смішне, що так і буде. Це ми тут гетьманів міняємо кожну каденцію. І ще ніодного притомного не попадалось.
показати весь коментар
21.06.2020 14:42 Відповісти
в помощь...
Путин не исключил еще одного похода в президенты: "Видно будет" - Цензор.НЕТ 8394
показати весь коментар
21.06.2020 14:25 Відповісти
ну кто бы сомневался - оно не решило, но народ попросит и оно решит... а это возникнет))) ... дешевая оперетка
показати весь коментар
21.06.2020 14:25 Відповісти
Так уже ж решил, Вова! А как же твой пламенный пистешь, в начале 2000-х? Во дает, старец...
показати весь коментар
21.06.2020 14:27 Відповісти
Ну прям загадка!
показати весь коментар
21.06.2020 14:28 Відповісти
Жити вічно зібрався, чахлик невмирущий? Всеодно до пекла попадеш падло.
показати весь коментар
21.06.2020 14:28 Відповісти
не хочу быть кацапскою царицей, хочу быть владычицей морской😁
показати весь коментар
21.06.2020 14:31 Відповісти
ымператор всеях свинособак и малороссов
показати весь коментар
21.06.2020 14:33 Відповісти
Лучше бы вернулся в кооператив "Озеро"https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1190473801304707&set=p.1190473801304707&type=3&av=100010262946037&eav=AfYi2J9WTtZ0kEBEa0Yg6qwRbKe1MVLrV9_q2ACWrl7rXdu5gKhG0aqO0mDuSYTAIK0&__cft__[0]=AZX0xJ0STMWhjCsE15rU-IbFIF1KKgv2YYbojQBUNEdh6cr-cgilMtnCxQ9Da3hNud5Are4lS_shmD_P5R0vQYkjSZKwZfyNQ3RVxVMpINcKeNZNZIx4KpjTBNNlETSqF6p278xqw2cckuGSolXsJkBG&__tn__=R]-R Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 5342
показати весь коментар
21.06.2020 14:52 Відповісти
Тогда нужно будет выгнать их из ООН,и ввести полное эмбарго на них!
показати весь коментар
21.06.2020 14:53 Відповісти
видно будет...как гитлеру...из бункера
показати весь коментар
21.06.2020 15:01 Відповісти
Мальбрук в поход собрался .
Вместо Зулейки - Шойгу .
показати весь коментар
21.06.2020 15:04 Відповісти
Приемник*спи .дола*,обокрал скрепышей дочиста ,а они довольные ,гордятся этим ,ватные длббы
показати весь коментар
21.06.2020 15:27 Відповісти
українці послали його на ЙУФ. От коли він звідти повернеться то може десь і піде, урод
показати весь коментар
21.06.2020 16:56 Відповісти
2036 год
Путин: "Времени на раскачку нет! Нужен прорыв!"
показати весь коментар
21.06.2020 17:08 Відповісти
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 7076
показати весь коментар
21.06.2020 17:14 Відповісти
Путін не відкидає ще одного походу в президенти: "Видно буде" - Цензор.НЕТ 9698
показати весь коментар
21.06.2020 20:24 Відповісти
Видно будет на кладбище)). И то не факт , что найдут где хоронить....
показати весь коментар
21.06.2020 18:03 Відповісти
Ад уже ждет тебя,пи**ватый карлик
показати весь коментар
21.06.2020 18:30 Відповісти
результат назначенного референдума по поправкам конституции эрэфии выигран до самого референдума. млять, никакой интриги .
показати весь коментар
21.06.2020 18:30 Відповісти
Цей упирь кровушки ще поп'є.
Тут ось надибав смішного ролика з ******. Недарма у нього повадки гопніка, - хтось узяв прикрутив до відео з упирьом справжній базар гопніка. Ідеальне співпадіння!!!
І сміх, і гріх.
https://twitter.com/gniloywest/status/1271788940891172864
показати весь коментар
21.06.2020 20:17 Відповісти
 
 