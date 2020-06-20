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Пєсков (1552) росія (63594) мінські угоди (2227) Тристороння контактна група (827)

Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною"

Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі

Росія занепокоєна висловлюваннями "про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей".

Про це прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив в ефірі російського телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", - сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, "не можуть не викликати занепокоєння слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей, які звучать дедалі частіше".

"І, звичайно, якщо це звучатиме частіше, і якщо це буде приймати форму абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це заведе ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто не існує", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що "працює контактна група, досить активно, намагається намацати точки дотику, десь вдається зближувати позиції, десь ні".

"Наскільки сьогодні якийсь альтернативний канал для роботи може бути сформульований, зараз ніхто не візьметься прогнозувати", - сказав Пєсков.
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Топ коментарі
+34
кстати да, але зебуины!!!! что там с миром на Донбасе? доколе ваш прости господи преЗедент будет наживаться на войне? Когда прекратятся обстрелы? этот стратег отвел наши части - почему до сих пор стреляют?
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20.06.2020 17:51
+24
Хрю-гав, motherfucker.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной" - Цензор.НЕТ 3707
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20.06.2020 17:54
+17
Кремлевское быдло получило по зубам от Эрдогана в Ливии дронами Байрактар,хочет повторения...Эрдоганыч точи Ятаганычи...
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20.06.2020 17:52
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Для него что-ли?
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20.06.2020 17:49 Відповісти
ЗЕльоное сцыкл... запугивают
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20.06.2020 18:12 Відповісти
Да оно зеркала боится)))
Федина, Поярков, Маруся... И это широко известное только.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
у меня тоже обеспокоенность и озабоченность. дальше что?
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20.06.2020 17:49 Відповісти
Дорогой читатель! Здесь тебе откроется русская Тьма Родина. Её Дети. Её Родители. Их Потомство. http://ipvnews.org/pandora_article26112010.php Русский Народ...
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20.06.2020 17:50 Відповісти
Таракан-тараканище знову лайно з пащаки л'є.
Погрожує
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20.06.2020 17:51 Відповісти
кстати да, але зебуины!!!! что там с миром на Донбасе? доколе ваш прости господи преЗедент будет наживаться на войне? Когда прекратятся обстрелы? этот стратег отвел наши части - почему до сих пор стреляют?
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20.06.2020 17:51 Відповісти
Зебуины ждут методички)))
Потом скажут:
- короновирус, никто не стреляет, просто снаряды и пули спасаются от пандемии в ордло.
Правда как то с торговлей синематографом на крови они давно молчат. Методичку нет))
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20.06.2020 17:55 Відповісти
Зеленский творит беспредел, ведь великий полководец пэтьюнька войну закончил за годыны, а Зеленский ее заново начал!!
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20.06.2020 18:02 Відповісти
ты ж мой хороший
кто собачку разговаривать научил?
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20.06.2020 19:24 Відповісти
Шариков, не прикасайтесь к боярышнику, у вас и так мозгов нет
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20.06.2020 20:03 Відповісти
А ваш президен кто? Как его фамилия,Путин?
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20.06.2020 19:17 Відповісти
Дарт Вейдер
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20.06.2020 19:24 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 6984
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20.06.2020 23:02 Відповісти
Кремлевское быдло получило по зубам от Эрдогана в Ливии дронами Байрактар,хочет повторения...Эрдоганыч точи Ятаганычи...
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20.06.2020 17:52 Відповісти
Кстати вы заметили что Зеленский уже полтора года наживается на войну, уууу *** мародер
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20.06.2020 17:54 Відповісти
он год вообще молчит про войну.
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20.06.2020 18:01 Відповісти
Президент не при делах. Назначили контактную группу и все, пацаны встречаются с донецкими урками, перетирают, выпивают, травят анекдоты, может что нибудь, когда нибудь решат
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20.06.2020 18:43 Відповісти
Хрю-гав, motherfucker.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной" - Цензор.НЕТ 3707
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20.06.2020 17:54 Відповісти
Да натуральний фрик
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20.06.2020 18:00 Відповісти
У Писькова осложнения после коронавируса....
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20.06.2020 18:45 Відповісти
Він дурнуватим і до цього був.
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20.06.2020 18:46 Відповісти
Эрдоган поставил в Украину 8 дронов Байрактар,а знаете они? В Волынской области.Видать Зеля ждет нападения от Меркельши... с запада...НАТО нападе...
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20.06.2020 17:57 Відповісти
ключевое слово "в Волынской области" - в одном ангаре с Джалинами...
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20.06.2020 18:00 Відповісти
та лежить соби зализо - та и нехай....
до войны нехай лежить, бо зара у нас ею нема....
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20.06.2020 19:03 Відповісти
Если он так сделал то сделал правильно .Перекинуть их транспортником в любую точку страны плевое дело . Или своими возможностями . Зато находятся вне зоны поражения противника . А противник это рашка , а не попуасы из ды-ры
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20.06.2020 18:02 Відповісти
Не "с запада", а ззаду і не "Мелькерша" , а Ляшко🤪
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20.06.2020 18:15 Відповісти
Какой грозный мокша!
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20.06.2020 17:59 Відповісти
Орел, сере, але летить
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20.06.2020 18:02 Відповісти
Дональд Троамип запретил публикацию книги своего бывшего помошника Джона Болтона.А там очень много интересного про болвана Трампа и поставках оружия в Украину...
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20.06.2020 18:03 Відповісти
риторический вопрос, а кто создал эту ситуацию?
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20.06.2020 18:03 Відповісти
Опасна в том смысле, что пушилин угрожает застрелиться.
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20.06.2020 18:14 Відповісти
А может из-за т ого, что шахтёры "взбунтовались"?
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20.06.2020 18:51 Відповісти
Письков спугался?
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20.06.2020 18:15 Відповісти
Кремль реально в мандраже , вялотекущая бессрочная говорильня в Минске закончилась , Украина четко очертила дедлайн , и в бой вступила тяжелая артиллерия - Нормандский формат. До марта 2021г не так долго осталось.
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20.06.2020 18:20 Відповісти
а чего будет в марте 2021?
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20.06.2020 19:50 Відповісти
Здається, московія лише тоді помічає прогрес у врегулюванні війни на Донбасі, коли звідти регулярно йдуть двохсоті до ростовського моргу. Приблизно десяток на добу мінімум. Все решта - піар та струси повітря, що не мають ніякого значення в плані встановлення миру в Україні.
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20.06.2020 18:23 Відповісти
воно не тильки презыдент и юльку жмет, а ще и батька....
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20.06.2020 19:13 Відповісти
к телу ершика допускают?
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20.06.2020 19:24 Відповісти
До бункера х-ла можливо зайти тільки через басейн з антисептиком. 5м-ва вишка(щоб йоршик гарантовано замочився. Далі сушилка з +120С(тіпа сауни), далі промивка шлунка(прийом, орально, спец шланга), далі клізма, далі знову душ з антисептиком, далі скафандр, оснащений двостороннім голосовим зв'язком.
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20.06.2020 19:47 Відповісти
Навіщо двосторонній зв'язок? Холопам слід лише слухати і вклонятися.
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20.06.2020 20:23 Відповісти
кацапня - до вас посыл....
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20.06.2020 20:26 Відповісти
В Павлограде на химзаводе хранятся пара десятков двигателей для ракет средней дальности СС-24 Скальпель,но не Питюня не Зелень ни чего не делали для защиты Украины от кацапского врага.
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20.06.2020 19:31 Відповісти
Якщо поміняти в часі місцями Петра на зросла, то України вже не було б
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20.06.2020 19:42 Відповісти
ну есть двигатели может быть. и что? дальше что?
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20.06.2020 19:51 Відповісти
Двигатели есть,а ума нету.
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21.06.2020 18:57 Відповісти
К чему их примотать?
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20.06.2020 21:04 Відповісти
ленке пинздец - пропала телка.....
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20.06.2020 19:44 Відповісти
видимо нет.
стрелять, тварь, на поражение, где уже увидишь....
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20.06.2020 19:55 Відповісти
Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.- рашисты уничтожили будапештский фундамент и теперь блеют о минских болотах на которых для начало надо будапештские сваи вколачивать хельсинсой кувалдой- деб,,,лы.блллллл(за лаврухиным )
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20.06.2020 20:00 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 5886
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20.06.2020 20:29 Відповісти
кацапня - я бы на вашем месте уже и на Автралию бы напал.. - бо то исконно кацапнячия территория,,,,
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20.06.2020 21:02 Відповісти
ПИСЬКОВ!!!!!! ЗАБЕРИ СВОЕГО ШЕФА-УБИЙЦУ С ДОНБАСА И КРЫМА, И В УКРАИНЕ БУДЕТ МИР!!!!! ЭТО ОБНУЛЕННЫЙ ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ, И ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР, И ТЫ ТОЖЕ, ТОЛЬКО ХУТИНСКИЕ ХОЛУИ БОЯТСЯ В ЭТОМ СОЗНАТЬСЯ, ВАМ НА КОЛЕНЯХ НАДО ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, А ТЫ НЕСЕШЬ ПУРГУ!!!!!!!!
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20.06.2020 21:19 Відповісти
когда кацапня завоюет весь мир - калбаса будет по 2.20 и по талонам - знаем плавали....
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20.06.2020 21:24 Відповісти
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 7262
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20.06.2020 21:31 Відповісти
щупать яйца у себя в кармане будешь, таракан...., а с дамбаса нужно ****ть....
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20.06.2020 21:47 Відповісти
Только суньтесь пацаки лаптеногие и это будет ваше последнее тупое решение вашего
недофюррера . Засрашке будет КОНЕЦ !!!
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20.06.2020 22:42 Відповісти
"Лежит на дороге Алеша - кацапии русский солдат"
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20.06.2020 23:09 Відповісти
Будуть колоти коридор до окуповааного Криму, і їх можуь зупинити тільки великі втрати.
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21.06.2020 06:31 Відповісти
Опасной для кого? Очко заиграло?
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21.06.2020 12:08 Відповісти
 
 