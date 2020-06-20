Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною"

Росія занепокоєна висловлюваннями "про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей".

Про це прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив в ефірі російського телебачення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про мінський комплекс заходів, то ситуація потенційно дуже небезпечна", - сказав Пєсков.

За словами представника Кремля, "не можуть не викликати занепокоєння слова про необов'язковість або неможливість виконання мінських домовленостей, які звучать дедалі частіше".

"І, звичайно, якщо це звучатиме частіше, і якщо це буде приймати форму абсолютно офіційних заяв, то, звичайно, це заведе ситуацію в глухий кут. Бо іншого фундаменту для роботи на українському напрямку просто не існує", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що "працює контактна група, досить активно, намагається намацати точки дотику, десь вдається зближувати позиції, десь ні".

"Наскільки сьогодні якийсь альтернативний канал для роботи може бути сформульований, зараз ніхто не візьметься прогнозувати", - сказав Пєсков.