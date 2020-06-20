Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной"

Россия обеспокоена высказываниями "о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире российского телевидения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

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"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.

Он отметил, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

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"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - сказал Песков.