РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4776 посетителей онлайн
Новости
11 862 62
Песков (1800) россия (93015) минские соглашения (3225) Трехсторонняя контактная группа (842)

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной"

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе

Россия обеспокоена высказываниями "о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире российского телевидения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если говорить о минском комплексе мер, то ситуация потенциально очень опасная", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, "не могут не вызывать обеспокоенность звучащие все чаще и чаще слова о необязательности или невозможности выполнения минских договоренностей".

Читайте на Цензор.НЕТ: Для выполнения Минских соглашений законодательство, налоговая система и валюта РФ на оккупированном Донбассе должны быть отменены, - Украина в ОБСЕ

"И, конечно, если это будет звучать чаще, и если это будет принимать форму абсолютно официальных заявлений, то, конечно, это будет заводить ситуацию в тупик. Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.

Он отметил, что "работает контактная группа, достаточно активно, пытается нащупать точки соприкосновения, где-то удается сближать позиции, где-то нет".

Также на Цензор.НЕТ: Казанский о заседании ТКГ: Часть представителей ОРДЛО от РФ хамят и перебивают, Грызлов на 30-40 минут опаздывает. Детский сад

"Насколько сегодня какой-то альтернативный канал для работы может быть сформулирован, сейчас не возьмется предсказывать никто", - сказал Песков.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
кстати да, але зебуины!!!! что там с миром на Донбасе? доколе ваш прости господи преЗедент будет наживаться на войне? Когда прекратятся обстрелы? этот стратег отвел наши части - почему до сих пор стреляют?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:51
+24
Хрю-гав, motherfucker.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной" - Цензор.НЕТ 3707
показать весь комментарий
20.06.2020 17:54
+17
Кремлевское быдло получило по зубам от Эрдогана в Ливии дронами Байрактар,хочет повторения...Эрдоганыч точи Ятаганычи...
показать весь комментарий
20.06.2020 17:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Для него что-ли?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:49 Ответить
ЗЕльоное сцыкл... запугивают
показать весь комментарий
20.06.2020 18:12 Ответить
Да оно зеркала боится)))
Федина, Поярков, Маруся... И это широко известное только.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:24 Ответить
у меня тоже обеспокоенность и озабоченность. дальше что?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:49 Ответить
Дорогой читатель! Здесь тебе откроется русская Тьма Родина. Её Дети. Её Родители. Их Потомство. http://ipvnews.org/pandora_article26112010.php Русский Народ...
показать весь комментарий
20.06.2020 17:50 Ответить
Таракан-тараканище знову лайно з пащаки л'є.
Погрожує
показать весь комментарий
20.06.2020 17:51 Ответить
кстати да, але зебуины!!!! что там с миром на Донбасе? доколе ваш прости господи преЗедент будет наживаться на войне? Когда прекратятся обстрелы? этот стратег отвел наши части - почему до сих пор стреляют?
показать весь комментарий
20.06.2020 17:51 Ответить
Зебуины ждут методички)))
Потом скажут:
- короновирус, никто не стреляет, просто снаряды и пули спасаются от пандемии в ордло.
Правда как то с торговлей синематографом на крови они давно молчат. Методичку нет))
показать весь комментарий
20.06.2020 17:55 Ответить
Зеленский творит беспредел, ведь великий полководец пэтьюнька войну закончил за годыны, а Зеленский ее заново начал!!
показать весь комментарий
20.06.2020 18:02 Ответить
ты ж мой хороший
кто собачку разговаривать научил?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:24 Ответить
Шариков, не прикасайтесь к боярышнику, у вас и так мозгов нет
показать весь комментарий
20.06.2020 20:03 Ответить
А ваш президен кто? Как его фамилия,Путин?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:17 Ответить
Дарт Вейдер
показать весь комментарий
20.06.2020 19:24 Ответить
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 6984
показать весь комментарий
20.06.2020 23:02 Ответить
Кремлевское быдло получило по зубам от Эрдогана в Ливии дронами Байрактар,хочет повторения...Эрдоганыч точи Ятаганычи...
показать весь комментарий
20.06.2020 17:52 Ответить
Кстати вы заметили что Зеленский уже полтора года наживается на войну, уууу *** мародер
показать весь комментарий
20.06.2020 17:54 Ответить
он год вообще молчит про войну.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:01 Ответить
Президент не при делах. Назначили контактную группу и все, пацаны встречаются с донецкими урками, перетирают, выпивают, травят анекдоты, может что нибудь, когда нибудь решат
показать весь комментарий
20.06.2020 18:43 Ответить
Хрю-гав, motherfucker.

Пресс-секретарь Путина Песков назвал ситуацию на Донбассе "потенциально очень опасной" - Цензор.НЕТ 3707
показать весь комментарий
20.06.2020 17:54 Ответить
Да натуральний фрик
показать весь комментарий
20.06.2020 18:00 Ответить
У Писькова осложнения после коронавируса....
показать весь комментарий
20.06.2020 18:45 Ответить
Він дурнуватим і до цього був.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:46 Ответить
Эрдоган поставил в Украину 8 дронов Байрактар,а знаете они? В Волынской области.Видать Зеля ждет нападения от Меркельши... с запада...НАТО нападе...
показать весь комментарий
20.06.2020 17:57 Ответить
ключевое слово "в Волынской области" - в одном ангаре с Джалинами...
показать весь комментарий
20.06.2020 18:00 Ответить
та лежить соби зализо - та и нехай....
до войны нехай лежить, бо зара у нас ею нема....
показать весь комментарий
20.06.2020 19:03 Ответить
Если он так сделал то сделал правильно .Перекинуть их транспортником в любую точку страны плевое дело . Или своими возможностями . Зато находятся вне зоны поражения противника . А противник это рашка , а не попуасы из ды-ры
показать весь комментарий
20.06.2020 18:02 Ответить
Не "с запада", а ззаду і не "Мелькерша" , а Ляшко🤪
показать весь комментарий
20.06.2020 18:15 Ответить
Какой грозный мокша!
показать весь комментарий
20.06.2020 17:59 Ответить
Орел, сере, але летить
показать весь комментарий
20.06.2020 18:02 Ответить
Дональд Троамип запретил публикацию книги своего бывшего помошника Джона Болтона.А там очень много интересного про болвана Трампа и поставках оружия в Украину...
показать весь комментарий
20.06.2020 18:03 Ответить
риторический вопрос, а кто создал эту ситуацию?
показать весь комментарий
20.06.2020 18:03 Ответить
Опасна в том смысле, что пушилин угрожает застрелиться.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:14 Ответить
А может из-за т ого, что шахтёры "взбунтовались"?
показать весь комментарий
20.06.2020 18:51 Ответить
Письков спугался?
показать весь комментарий
20.06.2020 18:15 Ответить
Кремль реально в мандраже , вялотекущая бессрочная говорильня в Минске закончилась , Украина четко очертила дедлайн , и в бой вступила тяжелая артиллерия - Нормандский формат. До марта 2021г не так долго осталось.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:20 Ответить
а чего будет в марте 2021?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:50 Ответить
Здається, московія лише тоді помічає прогрес у врегулюванні війни на Донбасі, коли звідти регулярно йдуть двохсоті до ростовського моргу. Приблизно десяток на добу мінімум. Все решта - піар та струси повітря, що не мають ніякого значення в плані встановлення миру в Україні.
показать весь комментарий
20.06.2020 18:23 Ответить
воно не тильки презыдент и юльку жмет, а ще и батька....
показать весь комментарий
20.06.2020 19:13 Ответить
к телу ершика допускают?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:24 Ответить
До бункера х-ла можливо зайти тільки через басейн з антисептиком. 5м-ва вишка(щоб йоршик гарантовано замочився. Далі сушилка з +120С(тіпа сауни), далі промивка шлунка(прийом, орально, спец шланга), далі клізма, далі знову душ з антисептиком, далі скафандр, оснащений двостороннім голосовим зв'язком.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:47 Ответить
Навіщо двосторонній зв'язок? Холопам слід лише слухати і вклонятися.
показать весь комментарий
20.06.2020 20:23 Ответить
кацапня - до вас посыл....
показать весь комментарий
20.06.2020 20:26 Ответить
В Павлограде на химзаводе хранятся пара десятков двигателей для ракет средней дальности СС-24 Скальпель,но не Питюня не Зелень ни чего не делали для защиты Украины от кацапского врага.
показать весь комментарий
20.06.2020 19:31 Ответить
Якщо поміняти в часі місцями Петра на зросла, то України вже не було б
показать весь комментарий
20.06.2020 19:42 Ответить
ну есть двигатели может быть. и что? дальше что?
показать весь комментарий
20.06.2020 19:51 Ответить
Двигатели есть,а ума нету.
показать весь комментарий
21.06.2020 18:57 Ответить
К чему их примотать?
показать весь комментарий
20.06.2020 21:04 Ответить
ленке пинздец - пропала телка.....
показать весь комментарий
20.06.2020 19:44 Ответить
видимо нет.
стрелять, тварь, на поражение, где уже увидишь....
показать весь комментарий
20.06.2020 19:55 Ответить
Ибо другого фундамента для работы на украинском направлении просто не существует", - сказал Песков.- рашисты уничтожили будапештский фундамент и теперь блеют о минских болотах на которых для начало надо будапештские сваи вколачивать хельсинсой кувалдой- деб,,,лы.блллллл(за лаврухиным )
показать весь комментарий
20.06.2020 20:00 Ответить
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 5886
показать весь комментарий
20.06.2020 20:29 Ответить
кацапня - я бы на вашем месте уже и на Автралию бы напал.. - бо то исконно кацапнячия территория,,,,
показать весь комментарий
20.06.2020 21:02 Ответить
ПИСЬКОВ!!!!!! ЗАБЕРИ СВОЕГО ШЕФА-УБИЙЦУ С ДОНБАСА И КРЫМА, И В УКРАИНЕ БУДЕТ МИР!!!!! ЭТО ОБНУЛЕННЫЙ ПЛЕШИВЫЙ КАРЛИК РАЗВЯЗАЛ ВОЙНУ, И ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР, И ТЫ ТОЖЕ, ТОЛЬКО ХУТИНСКИЕ ХОЛУИ БОЯТСЯ В ЭТОМ СОЗНАТЬСЯ, ВАМ НА КОЛЕНЯХ НАДО ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ, А ТЫ НЕСЕШЬ ПУРГУ!!!!!!!!
показать весь комментарий
20.06.2020 21:19 Ответить
когда кацапня завоюет весь мир - калбаса будет по 2.20 и по талонам - знаем плавали....
показать весь комментарий
20.06.2020 21:24 Ответить
Прессекретар Путіна Пєсков назвав ситуацію на Донбасі "потенційно дуже небезпечною" - Цензор.НЕТ 7262
показать весь комментарий
20.06.2020 21:31 Ответить
щупать яйца у себя в кармане будешь, таракан...., а с дамбаса нужно ****ть....
показать весь комментарий
20.06.2020 21:47 Ответить
Только суньтесь пацаки лаптеногие и это будет ваше последнее тупое решение вашего
недофюррера . Засрашке будет КОНЕЦ !!!
показать весь комментарий
20.06.2020 22:42 Ответить
"Лежит на дороге Алеша - кацапии русский солдат"
показать весь комментарий
20.06.2020 23:09 Ответить
Будуть колоти коридор до окуповааного Криму, і їх можуь зупинити тільки великі втрати.
показать весь комментарий
21.06.2020 06:31 Ответить
Опасной для кого? Очко заиграло?
показать весь комментарий
21.06.2020 12:08 Ответить
 
 