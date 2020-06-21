Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки: пострадавшие получают всю необходимую помощь
Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки на улице Крушельницкой 1/5 и отчитался о работе штаба по ликвидации последствий катастрофы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы ", - написал Виталий Кличко в telegram-канале.
Он сообщил, что киевлян, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем.
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Напомним, около 10:00 21 июня в жилом доме произошел взрыв. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены межэтажные перекрытия между 4 и 7 этажами.
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Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
ну типа подсластить горечь потерявшим квартиры и имущество...
маладец, котлета... кстати лучше бы котлет привез...
але нещасним і заклопотаним ліпше були б бутерброди або щось менш пафосне і кисле ))))
Тут кожна квартира повинна бути застрахована і дім теж. Держава прийняла закон про обов'язкове страхування житла і крапка. Платить страховка.
Тут поряд на тижні в домі 18-го століття над рестораном залили бетонну плиту (власник квартири над рестораном. За пів дня відселили всіх з будинку і з прилеглих будинків теж, вулицю перекрили і крапка. Страховка все оплачує, а вже потім розбираються хто винен і скільки кому.