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взрыв (6503) Киев (24766) Кличко (4455)

Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки: пострадавшие получают всю необходимую помощь

Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки: пострадавшие получают всю необходимую помощь

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки на улице Крушельницкой 1/5 и отчитался о работе штаба по ликвидации последствий катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы ", - написал Виталий Кличко в telegram-канале.

Он сообщил, что киевлян, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем.

Также на Цензор.НЕТ: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, около 10:00 21 июня в жилом доме произошел взрыв. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены межэтажные перекрытия между 4 и 7 этажами.

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Топ комментарии
+15
Вообще-то он мєр Киева а не дежурный по Киевгазу. Я не прав?
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21.06.2020 17:18
+15
И что-бы поменялось от того, что он появился на месте происшествия в 12 часов..Лицо засветил? Хороший понт дороже денег? Тут серьезный вопрос что с людьми делать? Если виноват Киевгаз то его вину в суде годами можно доказывать..А людям нужно компенсации..Нужно где жить...Нужно иметь механизм, чтобы местная власть имела за что расселять людей а потом сдирать деньги с виновника. Законный механизм..Вот это важно..А не пиар
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21.06.2020 17:26
+11
А Кличко что, эксперт по газу, строительству, чрезвычайным ситуациям? Руководитель не должен совать нос в каждую дырку и махать лопатой, а собрать необходимую информацию и организовать работу по ликвидации последствий катастрофы...
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21.06.2020 17:44
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Десь тут навіть була публікація про колектора, якого засудили на довічне за три вбивства - двох боржників і одного сусіда боржника (!), якого відморозок застрелив "а шоб другие боялись".
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21.06.2020 18:04 Ответить
Во время крестьянских бунтов в Европе первыми вешали иудеев-ростовщиков и иудеев-юристов.
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21.06.2020 18:39 Ответить
В Кропивницькому хвилин тридцять тому вітер дерева ламав і град валив, як куски льоду - в діаметрі до 3-5см.
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21.06.2020 17:56 Ответить
Це усе пояснює чому віталька прибув до пошкодженого будинку у Києві з запізненням...)))
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21.06.2020 18:33 Ответить
Брехня. Кличко туда приехал ещё до полудня. Пруфы на трансляциях
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21.06.2020 18:14 Ответить
ну да и он гайки открутил
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21.06.2020 18:19 Ответить
Ничего удивительного! В 2010 году проголосовали за зека - получили войну с десятками тысяч погибших. В США проголосовали за рыжего клоуна - получили горящую Америку. В 2019 проголосовали во время войны в Украине за зеленого клоуна - получайте взрывы домов.
Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
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21.06.2020 18:37 Ответить
придурашка тищенко не мог не опозориться... он на место трагедии привез лимоны...
ну типа подсластить горечь потерявшим квартиры и имущество...
Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу - Цензор.НЕТ 8303

маладец, котлета... кстати лучше бы котлет привез...
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21.06.2020 18:48 Ответить
Кажуть,ніхто й не взяв.Так і остались на лавці.Видно,людям зараз не до лимонів. (Я на зону теж передавав чай,цигарки і лимони...)
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21.06.2020 19:02 Ответить
лимони дуже корисна річ, а чай з лимоном - мням-мням...
але нещасним і заклопотаним ліпше були б бутерброди або щось менш пафосне і кисле ))))
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21.06.2020 19:15 Ответить
І ніхто йому не підказав що рошенки солодші.
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21.06.2020 20:15 Ответить
я зрозумів Ваш натяк або іронію... та нажаль і рошенки не доречні - люди мають шось істи , і в горі чи в турботі - вони мають чим харчуватися... чи Ви не згодні?
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21.06.2020 20:22 Ответить
Повністю згідний, але то від мене не залежить і від тебе теж.
Тут кожна квартира повинна бути застрахована і дім теж. Держава прийняла закон про обов'язкове страхування житла і крапка. Платить страховка.

Тут поряд на тижні в домі 18-го століття над рестораном залили бетонну плиту (власник квартири над рестораном. За пів дня відселили всіх з будинку і з прилеглих будинків теж, вулицю перекрили і крапка. Страховка все оплачує, а вже потім розбираються хто винен і скільки кому.
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21.06.2020 20:35 Ответить
Кажуть ти пiвень, котрого усi бомжi сношали
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21.06.2020 23:03 Ответить
То в тебе підсвідоме бажання до статевих актів з чоловіками проривається.Не стримуй себе,зараз за це в тюрму не саджають.
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21.06.2020 23:49 Ответить
Забув вказати що плита провалилась вниз і розчавила ресторан. Нікого не вбила.
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21.06.2020 20:37 Ответить
Як Киянин буду голосувати ( без вибору! ) віддам свій голос за Віталія Кличка. А за Партію в Київраду, голос свій віддам ЄС!
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21.06.2020 21:14 Ответить
Кличко прибыл туда в течение часа. И давал брифинг. И ходил сам смотрел и общался с потерпевшими. Довольно круто от Цензора об этом написать только в 5 вечера - у читателей складывается впечатление, что он только вечером приехал. С Цензором с весны перед прошлогоднмих выборами явно что-то не то. Как и с Бутусовым Встречал новости с явными манипуляциями или с дезой - писал ему в ФБ с просьбой прокомментировать и исправить текст - в ответ тишина... Эх Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу - Цензор.НЕТ 1119
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22.06.2020 08:26 Ответить
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