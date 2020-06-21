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вибух (4367) Київ (19122) Кличко (3477)

Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу

Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу

Мер Києва Віталій Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 та прозвітував про роботу штабу з ліквідації наслідків катастрофи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Працюють рятувальники та поліція. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу. За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. 2 людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатись від 2 до 6 людей. Тривають пошуково-рятувальні роботи", — написав Віталій Кличко в telegram-каналі.

Він повідомив, що мешканців, житло яких постраждало внаслідок вибуху, місто забезпечить тимчасовим житлом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У постраждалому від вибуху будинку на Позняках недавно знімали лічильники, - "Київгаз"

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Читайте також: Пошкоджений вибухом будинок на Позняках може впасти, жителів відселять (оновлено)

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Читайте також: На місці вибуху столичної багатоповерхівки розшукують трьох жителів

Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.
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Топ коментарі
+15
Вообще-то он мєр Киева а не дежурный по Киевгазу. Я не прав?
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21.06.2020 17:18
+15
И что-бы поменялось от того, что он появился на месте происшествия в 12 часов..Лицо засветил? Хороший понт дороже денег? Тут серьезный вопрос что с людьми делать? Если виноват Киевгаз то его вину в суде годами можно доказывать..А людям нужно компенсации..Нужно где жить...Нужно иметь механизм, чтобы местная власть имела за что расселять людей а потом сдирать деньги с виновника. Законный механизм..Вот это важно..А не пиар
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21.06.2020 17:26
+11
А Кличко что, эксперт по газу, строительству, чрезвычайным ситуациям? Руководитель не должен совать нос в каждую дырку и махать лопатой, а собрать необходимую информацию и организовать работу по ликвидации последствий катастрофы...
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21.06.2020 17:44
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Десь тут навіть була публікація про колектора, якого засудили на довічне за три вбивства - двох боржників і одного сусіда боржника (!), якого відморозок застрелив "а шоб другие боялись".
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21.06.2020 18:04 Відповісти
Во время крестьянских бунтов в Европе первыми вешали иудеев-ростовщиков и иудеев-юристов.
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21.06.2020 18:39 Відповісти
В Кропивницькому хвилин тридцять тому вітер дерева ламав і град валив, як куски льоду - в діаметрі до 3-5см.
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21.06.2020 17:56 Відповісти
Це усе пояснює чому віталька прибув до пошкодженого будинку у Києві з запізненням...)))
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21.06.2020 18:33 Відповісти
Брехня. Кличко туда приехал ещё до полудня. Пруфы на трансляциях
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21.06.2020 18:14 Відповісти
ну да и он гайки открутил
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21.06.2020 18:19 Відповісти
Ничего удивительного! В 2010 году проголосовали за зека - получили войну с десятками тысяч погибших. В США проголосовали за рыжего клоуна - получили горящую Америку. В 2019 проголосовали во время войны в Украине за зеленого клоуна - получайте взрывы домов.
Ни один волос не может упасть с человека без разрешения Бога.
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21.06.2020 18:37 Відповісти
придурашка тищенко не мог не опозориться... он на место трагедии привез лимоны...
ну типа подсластить горечь потерявшим квартиры и имущество...
Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу - Цензор.НЕТ 8303

маладец, котлета... кстати лучше бы котлет привез...
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21.06.2020 18:48 Відповісти
Кажуть,ніхто й не взяв.Так і остались на лавці.Видно,людям зараз не до лимонів. (Я на зону теж передавав чай,цигарки і лимони...)
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21.06.2020 19:02 Відповісти
лимони дуже корисна річ, а чай з лимоном - мням-мням...
але нещасним і заклопотаним ліпше були б бутерброди або щось менш пафосне і кисле ))))
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21.06.2020 19:15 Відповісти
І ніхто йому не підказав що рошенки солодші.
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21.06.2020 20:15 Відповісти
я зрозумів Ваш натяк або іронію... та нажаль і рошенки не доречні - люди мають шось істи , і в горі чи в турботі - вони мають чим харчуватися... чи Ви не згодні?
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21.06.2020 20:22 Відповісти
Повністю згідний, але то від мене не залежить і від тебе теж.
Тут кожна квартира повинна бути застрахована і дім теж. Держава прийняла закон про обов'язкове страхування житла і крапка. Платить страховка.

Тут поряд на тижні в домі 18-го століття над рестораном залили бетонну плиту (власник квартири над рестораном. За пів дня відселили всіх з будинку і з прилеглих будинків теж, вулицю перекрили і крапка. Страховка все оплачує, а вже потім розбираються хто винен і скільки кому.
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21.06.2020 20:35 Відповісти
Кажуть ти пiвень, котрого усi бомжi сношали
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21.06.2020 23:03 Відповісти
То в тебе підсвідоме бажання до статевих актів з чоловіками проривається.Не стримуй себе,зараз за це в тюрму не саджають.
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21.06.2020 23:49 Відповісти
Забув вказати що плита провалилась вниз і розчавила ресторан. Нікого не вбила.
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21.06.2020 20:37 Відповісти
Як Киянин буду голосувати ( без вибору! ) віддам свій голос за Віталія Кличка. А за Партію в Київраду, голос свій віддам ЄС!
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21.06.2020 21:14 Відповісти
Кличко прибыл туда в течение часа. И давал брифинг. И ходил сам смотрел и общался с потерпевшими. Довольно круто от Цензора об этом написать только в 5 вечера - у читателей складывается впечатление, что он только вечером приехал. С Цензором с весны перед прошлогоднмих выборами явно что-то не то. Как и с Бутусовым Встречал новости с явными манипуляциями или с дезой - писал ему в ФБ с просьбой прокомментировать и исправить текст - в ответ тишина... Эх Кличко прибув на місце вибуху багатоповерхівки: постраждалі отримують всю необхідну допомогу - Цензор.НЕТ 1119
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22.06.2020 08:26 Відповісти
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