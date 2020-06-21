У постраждалому від вибуху будинку на Позняках недавно знімали лічильники, - "Київгаз"
Компанія "Київгаз" підтвердила, що недавно перевіряла лічильники в будинку, де сьогодні вранці стався вибух газоповітряної суміші. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і перевіряють, чи немає витоків.
Про це повідомила представник "Київгазу" Олена Мічуріна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За її словами, напередодні у цьому будинку проводили повірку газових лічильників, яка є стандартною обов’язковою процедурою.
"Не тільки в цьому будинку, але і по Києву щодня ми проводимо не заміну, а повірку лічильників. Знімали не тільки минулого тижня, а і протягом місяця. Це обов’язкова щоденна робота "Київгазу". У нас є графіки, ми повідомляємо на сайті, це не якась унікальна процедура, яка була тільки в цьому будинку", - сказала вона.
За інформацією Мічуріної, повірка відбувається раз у 8 років: лічильники знімаються для того, щоб перевірити наскільки вони справні, на місце лічильника ставиться заглушка, далі йде перевірка на витоки газу.
На момент перебування працівників газової компанії в будинку запаху газу не було, наголосила вона.
"Ставиться своєрідна заглушка, і після цього перевіряється наявність на витоки газу. Тобто, в той період, коли там перебували наші працівники, ніяких скарг і запаху газу не було", - зазначила вона.
На питання, чи скаржилися мешканці постраждалого внаслідок вибуху будинку на запах газу після повірки лічильників, Мічуріна відповіла, що такі дані будуть уточнені пізніше.
"Чи були заявки від мешканців, треба уточнити у колег, тому що зараз такої інформації немає. Загальний стан газових мереж в будинку, наскільки я зараз знаю попередньо, то все окей, задовільний стан мереж, але треба уточнювати", - пояснила вона.
За інформацією Мічуріної, причини вибуху неможливо з’ясувати до моменту проведення розслідування та надання офіційних висновків.
"Повідомлення про вибух ми отримали о десятій годині, і одразу виїхала газова служба, тому що будинок газифікований. Причини зараз з’ясувати неможливо, тому що туди нікого не пускають, надзвичайники зараз розбирають стіни і дуже акуратно, тому що є загроза, що рухне і далі. Тобто, допустити газовиків туди сьогодні точно не вдасться", - сказала вона.
"Все, що зробили ми, – це негайно відключили постачання до всього будинку, щоб не погіршилась ситуація. Зараз все керівництво тут перебуває на місці, представники ДСНС, представники "Київгазу", і тільки після висновків цієї комісії можна буде робити висновки щодо причин вибуху - чи це газ, або вибухівка, або щось інше", - додала вона.
Раніше мешканці київської багатоповерхівки, де стався вибух сьогодні вранці, писали у мережі фейсбук, що напередодні в будинку проводилась заміна лічильників, після чого жителі поскаржились в "Київгаз" на запах газу, в компанії ж відповіли, що це не є проблемою.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.
Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах району.
Будь ласка, зачекайте...
Чтобы и специалистом был и честным человеком...
Это газ из баллонов тяжелее...и потому запрещено его использовать в помещегиях с подвалом..
Где гарантия что в том доме не было такого же дебила вовы с магнитом??
Які заглушки? Байпас ставиться на час повірки лічильника.
При незначному пропуску з'єднання утворення вибухової суміші маловірогідне, оскільки в квартирах повітря виходить через вентилізаційні шахти.
Тут зимою один пенс притягнув балон газу і загазував цілий під'їзд, прийшлось пожежників викликати. Дід помилився балоном, замість бутану пропан купив, а редуктор прикрутив для бутану. Казали пожежники що нам повезло, якби хтось запальничкою чиркнув то весь дім би бабахнув (було 10% на сходах, по вентиляційних трубах газ розповсюдився по всьому під'їзді.)
А наш сосед-дебил 2 года назад чуть дом не взорвал: решил сбить наплыв от сварки на газовой трубе, в итоге - дырка в трубе и подьезд 2 дня без газа: праздники были..а эксперименты с магнитами на газ.счетчике таки были: ну тупой этот вова от природы, хоть уже и 40 годков тупню..
На будущее: нечего делать и охота поразвлекаться - сожри упаковку Пургена: и ты "занят", и окружающим от тебя нет вреда.☺
Как-то обходятся электрики без этого.
Очень хочется проверить - слей по ведру воды с каждого крана и посмотри на мчетчик.
Для газа - должен быть какой-то мерный презерватив.
В жизни не поверю, что где нибудь, кроме нас и параши этой фигнёй занимаются.
Ви, доречі, в курсі, що природний газ запаху специфічного не має? Його підмішують на АГРС
для того, щоб кінцеві споживачі могли відчути витік газу
1. На кухні виток газу, хазяйка спить в пальні, двері на кухню закриті. концентрація газу збільшується, спрацьовує реле в холодильнику - вибух.
2. Хазйка поїхала з міста.Концентрація газу через виток збільшується, за кілька днів хазяйка повернулася, по приходу додому вкючила світло - вибух. Слід врахувати що симптомами зараження коронавірусу може бути втрата смаку чи нюху.
Будинки такі часто стоять блоками по 3 під'їзди, тому можуть знести тільки ці.
согласно какому закону снят счётчик ?
разве ублюдочные депутаты Украины не приняли ублюдочный закон , который предусматривает торговлю газом по счётчику ?
нажратые мрази сидят в парламенте и мусора их охраняют,
а "заглушка", а точнее перемычка, кусок говёной трубы,
она кем сертифицирована для этих целей ?
ЕСТЬ ЧЕРТЁЖ ИТД ?
а б***ский проект ?
мрази , с теперь зеленским во главе,
почему счётчики не на балансе газовых депутатских мразей ?
почему счетчик сразу не устанавливается другой ?
депутаты Украины и презеденты - мрази и падаль
Піднімайте людям зарплату до рівня чесної , європейської . Досить вже красти і дурити голови людям .
Тепер коли запах газу - будете дзвонити то одним то іншим аж до самого вибуху.....