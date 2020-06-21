В пострадавшем от взрыва доме на Позняках недавно снимали счетчики, - "Киевгаз"

Компания "Киевгаз" подтвердила, что недавно проверяла счетчики в доме, где сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и проверяют, нет ли утечек.

Об этом сообщила представитель "Киевгаза" Елена Мичурина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, накануне в этом доме проводили поверку газовых счетчиков, это стандартная обязательная процедура.

"Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - сказала она.

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По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимают, чтобы проверить, насколько они исправны, на место счетчика ставят заглушку и проверяют, нет ли утечки газа. На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

"Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие утечки газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - отметила она.

На вопрос, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

"Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", - пояснила она.

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По информации Мичуриной, о причинах взрыва нельзя говорить до проведения расследования и предоставления официальных заключений.

"Сообщения (о взрыве. – Ред.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, ГСЧС сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся", - сказала она.

"Все, что мы сделали, – это немедленно отключили поставки в весь дом, чтобы не ухудшилась ситуация. Сейчас все руководство здесь находится на месте, представители ГСЧС, представители "Киевгаза", и только после выводов этой комиссии можно будет делать выводы относительно причин взрыва - это газ, или взрывчатка, или что-то другое", - добавила она.

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Ранее жители киевской многоэтажки, в которой сегодня произошел взрыв, писали в сети Facebook, что накануне в доме проводилась замена счетчиков, после чего жители пожаловались в "Киевгаз" на запах газа. В компании, по их словам, ответили, что это не является проблемой.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района.