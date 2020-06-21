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взрыв (6503) Киев (24766) Киевгаз (40)

В пострадавшем от взрыва доме на Позняках недавно снимали счетчики, - "Киевгаз"

В пострадавшем от взрыва доме на Позняках недавно снимали счетчики, -

Компания "Киевгаз" подтвердила, что недавно проверяла счетчики в доме, где сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и проверяют, нет ли утечек.

Об этом сообщила представитель "Киевгаза" Елена Мичурина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, накануне в этом доме проводили поверку газовых счетчиков, это стандартная обязательная процедура.

"Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа "Киевгаза". У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме", - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрыв дома в Киеве: полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района

По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимают, чтобы проверить, насколько они исправны, на место счетчика ставят заглушку и проверяют, нет ли утечки газа. На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

"Ставится своеобразная заглушка, и после этого проверяется наличие утечки газа. То есть, в тот период, когда там находились наши сотрудники, никаких жалоб и запаха газа не было", - отметила она.

На вопрос, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

"Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять", - пояснила она.

Также на Цензор.НЕТ: Погибла хозяйка квартиры, в которой взорвался газ. Соседа ищут под завалами, - жительница дома на Позняках. ВИДЕО

По информации Мичуриной, о причинах взрыва нельзя говорить до проведения расследования и предоставления официальных заключений.

"Сообщения (о взрыве. – Ред.) мы получили в десять часов, и сразу выехала газовая служба, потому что дом газифицирован. Причины сейчас выяснить невозможно, потому что туда никого не пускают, ГСЧС сейчас разбирают стены и очень аккуратно, потому что есть угроза, что рухнет и дальше. То есть, допустить газовиков туда сегодня точно не удастся", - сказала она.

"Все, что мы сделали, – это немедленно отключили поставки в весь дом, чтобы не ухудшилась ситуация. Сейчас все руководство здесь находится на месте, представители ГСЧС, представители "Киевгаза", и только после выводов этой комиссии можно будет делать выводы относительно причин взрыва - это газ, или взрывчатка, или что-то другое", - добавила она.

Читайте также: Поврежденный взрывом дом на Позняках может рухнуть, жителей отселят (обновлено)

Ранее жители киевской многоэтажки, в которой сегодня произошел взрыв, писали в сети Facebook, что накануне в доме проводилась замена счетчиков, после чего жители пожаловались в "Киевгаз" на запах газа. В компании, по их словам, ответили, что это не является проблемой.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция проводит обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района.

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Топ комментарии
+10
Вот и причина, видишь газовщика - шли его нах...
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21.06.2020 16:41
+9
Кто же их арестует ето же мафия. Точно такая же как и електрики, после которых тоже приходится самому переделывать все.
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21.06.2020 16:49
+8
Нужно тщательное расследование, вот только я сомневаюсь есть ли у нас следователи такого профиля...
Чтобы и специалистом был и честным человеком...
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21.06.2020 16:53
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Естественно все открещиваются. Любопытно только кого назначат виноватым.
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21.06.2020 16:40 Ответить
того, кто ставил заклушки вместо снятого счетчика - если утечка газа признается основной
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21.06.2020 16:48 Ответить
Там тоже не факт: если сняли вчера, а рвануло сегодня это понятно. А если сняли месяц назад, то газ вряд ли так долго накапливался.
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21.06.2020 16:57 Ответить
У меня после поверки газ травил...
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22.06.2020 03:15 Ответить
Вот и причина, видишь газовщика - шли его нах...
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21.06.2020 16:41 Ответить
Возможная утечка газа в результате негерметичности фланцевого соединения в принципе может привести к такому результату, но вероятность ее крайне мала. Если причиной взрыва был газ, то 50 на 50 либо суицид либо забыли что то на плите.
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21.06.2020 16:45 Ответить
Нужно тщательное расследование, вот только я сомневаюсь есть ли у нас следователи такого профиля...
Чтобы и специалистом был и честным человеком...
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21.06.2020 16:53 Ответить
В прошлом году у нас в квартире устанавливали счётчик . Прикрутили шланг - гофру , что идёт к плите , проверили мыльной водой и уехали . На следующий день я почувствовал запах газа ( несильный ) . После проверки всех соединений выяснилось , что не закручен ( не затянут ) шланг - гофра . Газовщиков вызывать не стал . Затянул гайку и всё . А вот теперь можно представить подобную ситуацию если хозяева уехали на несколько дней из квартиры . Газ потихоньку накапливается и работает ( включается - выключается ) холодильник . Дальше -- только взрыв ... .
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21.06.2020 17:58 Ответить
Для такого случая есть кран на входе с газового стояка.При отсутствии жильцов он должен находиться в закрытом положении. В даном случае, хозяйка квартиры где произошел взрыв вроде как погибла. Те товарищи, которые устанавливали Вам счетчик скорее всего были такими же газовиками как Зеленский презедент.( сейчас горгазы используют подрядные организации для проведения монтажных работ на внутридомовых сетях и как подсказывает практика, не все люди которые выполняют газоопасные работы четко представляют их опасность и последствия, которыми чреваты нарушения техники безопасности во время их проведения.
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21.06.2020 18:25 Ответить
тот кран лучше не трогать,то только для аварийного отключения, иначе он изнашивается, и газ начинает идти с него, с того крантика.Проверено!
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21.06.2020 20:27 Ответить
арестовать этих газовщиков за халатность и за убийства, которые случились по этой халатности!
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21.06.2020 16:45 Ответить
Кто же их арестует ето же мафия. Точно такая же как и електрики, после которых тоже приходится самому переделывать все.
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21.06.2020 16:49 Ответить
так может там то же после газовщиков кто то всё переделал!?
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21.06.2020 17:12 Ответить
кто будет квартиры новые покупать киевлянам?.. Киевгаз?
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21.06.2020 16:47 Ответить
Хотелось бы, чтобы именно так и было.
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21.06.2020 18:33 Ответить
А ну тогда понятно. Когда у меня газовщики снимали счетчики то потом 2 раза вызывал етих *специалистов* чтобы переделали потому что газ сифонил. А в многоквартирке потоходу х***й забили следить за газовщиками. Зато чтобы содрать деньги с хозяина ********* до абсурдных причин.
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21.06.2020 16:48 Ответить
Недавно меняли счетчики жильцам - а теперь Зебилы людей поставят на счетчик ...классика..
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21.06.2020 16:49 Ответить
качество работы кто проверял после установки счетчиков на места ?
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21.06.2020 16:50 Ответить
Судя по всему те же газовщики из "Киевгаза". Сами себе и начальники, и исполнители, и проверяющие.
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21.06.2020 18:02 Ответить
Тобто, зняли лічильники, поставили заглушки декілька днів назад, люди спокійно варили, жарили - парили, газ спокійно йшов, а рвануло черех декілька днів? Вибачте, але це фуфло.
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21.06.2020 16:51 Ответить
Где огонь,*****,от взрыва газа с такими разрушениями должен быть полюбэ,афакофпля,шо молчишь...
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21.06.2020 16:57 Ответить
Звiсно,але з тобою не маю бажання нею дiлитись
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21.06.2020 17:52 Ответить
А зеленського поважаєш?
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21.06.2020 17:53 Ответить
Газ стекает в подвал. Пока не наберётся Взрыво - опасная концентрация.
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21.06.2020 17:10 Ответить
Згоден на всі 100%. А вибух стався в підвалі?
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21.06.2020 17:11 Ответить
Газ который поступает в дома по труьвм легче воздуха...он не может опустится в подвал..
Это газ из баллонов тяжелее...и потому запрещено его использовать в помещегиях с подвалом..
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21.06.2020 17:16 Ответить
Вуйку газ легший за повітря і він збирається нагорі.Вибухонебезпечна концентрація 5-15 відсотків. Не знаєте не пишіть дурниць.
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21.06.2020 17:48 Ответить
Газ не может стекаться в подвал, если прорыв выше. Он, скотыняка, тупо легче воздуха в 29:16=1,8 раза.
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21.06.2020 18:36 Ответить
А у меня сосед вова пытался поставить магнит на газовый счетчик(!!!), мы услышали щелчок по газовой трубе и пригрозили полицией..
Где гарантия что в том доме не было такого же дебила вовы с магнитом??
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21.06.2020 16:53 Ответить
І як той магніт зможе дати пропуск газу? Там використовуються прокладки і фланцьове з'єднання для герметизації.
Які заглушки? Байпас ставиться на час повірки лічильника.
При незначному пропуску з'єднання утворення вибухової суміші маловірогідне, оскільки в квартирах повітря виходить через вентилізаційні шахти.
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21.06.2020 17:10 Ответить
потрібна концентрація газу в суміші с повітрям десь приблизно від 30% до 70% тільки така суміш вибухова
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21.06.2020 17:46 Ответить
Нє-а, 8-14% в залежності від вологи.
Тут зимою один пенс притягнув балон газу і загазував цілий під'їзд, прийшлось пожежників викликати. Дід помилився балоном, замість бутану пропан купив, а редуктор прикрутив для бутану. Казали пожежники що нам повезло, якби хтось запальничкою чиркнув то весь дім би бабахнув (було 10% на сходах, по вентиляційних трубах газ розповсюдився по всьому під'їзді.)
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21.06.2020 20:50 Ответить
а мені газовики іншу лекцію читали - від приблизно 20 десь і вище, але на 70% вже точно не має небезпеки
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21.06.2020 21:05 Ответить
https://books.google.fr/books?id=************&pg=PA305&lpg=PA305&dq=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=SbDNnyTbhX&sig=ACfU3U1eB883UHsqa9f0c_pCRiATcnBXPQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwif-t7Q05PqAhWwzoUKHTbSBSgQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&f=false
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21.06.2020 22:41 Ответить
http://antonio-merloni.ru/video-vzriv-gaza-v-komnate
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21.06.2020 22:50 Ответить
.. про метан саме, не про пропан чи бутан
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21.06.2020 21:06 Ответить
https://books.google.fr/books?id=************&pg=PA305&lpg=PA305&dq=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=SbDNnyTbhX&sig=ACfU3U1eB883UHsqa9f0c_pCRiATcnBXPQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwif-t7Q05PqAhWwzoUKHTbSBSgQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0&f=false
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21.06.2020 22:42 Ответить
ще й літо вікна привідкриті,а квартирки відкриті повністю переважно на кухнях
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21.06.2020 17:49 Ответить
Ты знаешь, я это знаю, а этот сосед-дебил 2 года назад чуть дом не взорвал: решил сбить молотком наплыв от сварки на газовой трубе..в итоге - весь подьезд 2 дня без газа. Он просто тупой как дверь, хоть и 40 лет идиоту.
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21.06.2020 20:55 Ответить
Це ти саша дебіл, приклади того магніта до своєї скроні і викликай швидку з психіатрії...)))
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21.06.2020 17:58 Ответить
Можна ще ковтнути. Декілька.
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21.06.2020 18:17 Ответить
Ну шоб хамить - большого ума не надо, и твоих полторы извилины хватит, быдло..
А наш сосед-дебил 2 года назад чуть дом не взорвал: решил сбить наплыв от сварки на газовой трубе, в итоге - дырка в трубе и подьезд 2 дня без газа: праздники были..а эксперименты с магнитами на газ.счетчике таки были: ну тупой этот вова от природы, хоть уже и 40 годков тупню..
На будущее: нечего делать и охота поразвлекаться - сожри упаковку Пургена: и ты "занят", и окружающим от тебя нет вреда.☺
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21.06.2020 20:51 Ответить
То у тебе з сусідом, друже, де извилины на двох, продовжуйте далі збивати напливи на своїх двох извилинах...)))
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23.06.2020 22:07 Ответить
Але ти й хворе..лiкуйся - можливо тебе ще й можна вилiкувати. 😕
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24.06.2020 20:12 Ответить
Тобі, дебіле, теж бажаю не затягувати з лікуванням))) сусіда візьми з собою, зайво хромосомні)))
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24.06.2020 21:25 Ответить
В этой постоянной поверке и замене счётчиков ничего, кроме жажды наживы не вижу.
Как-то обходятся электрики без этого.
Очень хочется проверить - слей по ведру воды с каждого крана и посмотри на мчетчик.
Для газа - должен быть какой-то мерный презерватив.
В жизни не поверю, что где нибудь, кроме нас и параши этой фигнёй занимаются.
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21.06.2020 17:00 Ответить
Электрики не обходятся. Просто сейчас интервал поверки счетчиков - 16 лет. Вы еще, видимо, молодой и на Вашем веку поверки не было. Водяные счетчики именно на дому модно стало поверять, хотя законодательно это не утверждено вроде. С газом-сложнее. Поверять нужно ведь тем газом, на котором стоит счетчик. Поэтому и снимают. А со временем все бывает. И крыльчатка может навернуться, и мало ли что.
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21.06.2020 18:42 Ответить
Просто газовщиками теперь работают "новые лица". Им "слуги народа" скоро выдадут вот такие футболки. Наголосовали? Хавай.те!

У постраждалому від вибуху будинку на Позняках недавно знімали лічильники, - "Київгаз" - Цензор.НЕТ 5940
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21.06.2020 17:01 Ответить
если жильцы слышали запах газа, и никого из газовой службы не вызывали....им никто не виноват
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21.06.2020 17:05 Ответить
газовая служба послала их на ***
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21.06.2020 18:36 Ответить
Нужно было звонить в полицию. Это не шутки. Слава Богу, у меня электричество.
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21.06.2020 18:43 Ответить
Это негодная, опасная система с миллионами резьбовых соединений, уплотнений.Счетчик должен быть у домовладельца и все! Или проверять приборы переносными калибраторами. Всем хочется бабок, а люди не стоят ничего!
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21.06.2020 17:07 Ответить
а рвануло в квартире, а не в подьезде где меняли счетчики......сейчас много суицидов....
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21.06.2020 17:08 Ответить
Вы в курсе, что счётчик на кухне, иксперды?
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21.06.2020 17:11 Ответить
І що? Там повинно було так сифонити і воняти одорантом, що не помітити було б неможливо. Ну кухні є і вентиляційний канал.
Ви, доречі, в курсі, що природний газ запаху специфічного не має? Його підмішують на АГРС
для того, щоб кінцеві споживачі могли відчути витік газу
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21.06.2020 17:18 Ответить
З поганого ущільнення не може надійти стільки газу аби виникла суміш яка здатна вибухнути, хіба що квартира на підводному човні...))
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21.06.2020 17:54 Ответить
Є різні варіанти.
1. На кухні виток газу, хазяйка спить в пальні, двері на кухню закриті. концентрація газу збільшується, спрацьовує реле в холодильнику - вибух.
2. Хазйка поїхала з міста.Концентрація газу через виток збільшується, за кілька днів хазяйка повернулася, по приходу додому вкючила світло - вибух. Слід врахувати що симптомами зараження коронавірусу може бути втрата смаку чи нюху.
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21.06.2020 18:49 Ответить
Якби не було б циркуляції повітря в квартирі, то можливо і так, але тоді б жильці квартири вмерли б від отруєння СО2
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21.06.2020 18:54 Ответить
Якщо герметично закрити людину в звичайній спальні, то вона там і за добу не помре. А в реалі легко може трапитись закрите вікно і двері на кухні і спальня з відкритим вікном. У випадку витоку газу, така ситуація може стати причиною вибуху.
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21.06.2020 21:25 Ответить
Теперь при проверке счетчиков будут подписку бать о том, что предупрежден о возможных последствиях.
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21.06.2020 17:16 Ответить
Дом на Позняках будут сносить. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По оценкам экспертов, здание больше не пригодно к эксплуатации...хм.. А как же люди ? Где им жить !?
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21.06.2020 17:16 Ответить
Иксперти вже швидко вирок дому винесли.
Будинки такі часто стоять блоками по 3 під'їзди, тому можуть знести тільки ці.
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21.06.2020 17:21 Ответить
главное, что земелька под домом теперь кляче в собственность перейдёт ...
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21.06.2020 18:35 Ответить
Вибух стався о десятій ранку,отже всякі п"яні розклади з забутими комфорками,сигаретами і чайниками відпадають...Неділя,хтось встав,запалив - і все...Отже,газ за ніч накопичувався в непровітрюваних кухні чи коридорі...І якщо дійсно перед цим були скарги на запах газу - то і говорити нема про що...Однозначно винна служба газу,яка справді перетворилась в мафіозну структуру...Попробуйте щоь зробити з газом у себе - чи то поставити двохконтурний котел,чи то закапсулювати димохід,чи то винести лічильник за межі кухні в коридор...Ви зіткнетесь з такими бюрократичними процедурами,з таким вимаганням грошей що шляк може трафити...І все одно вам то зроблять напівлегально,так щоб гроші (а розцінки там скажені) пішли в кишеню якомусь чму...
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21.06.2020 17:34 Ответить
Как в Днепре целый дом взорвался, а виновных толком и "не нашли".
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21.06.2020 18:46 Ответить
Не знаю где там 8 лет но у нас по-моему каждые 4 года терроризируют этими поверками, причем каждый раз со снятием счётчика ! За такие бабки можно уже давно купить приборы, которые поверяют без разборки !
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21.06.2020 17:45 Ответить
На місце лічильника кладуть заглушки...?))) У нас кладуть перемичку а газ рахують як за схожий період минулого року, якась дивна методика у київгазі...))))
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21.06.2020 17:51 Ответить
им насрать, главное бабло, конечно, там была перемычка, которая из за тонкой стенки и не обработанных торцов не уплотнялась паронитовыми прокладками американок
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21.06.2020 18:34 Ответить
Усе рівно такий витік газу до вибуху у звичайній квартирі не призведе...
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21.06.2020 18:38 Ответить
Не знаю як тепер, але при СССР з деякого часу діяла заборона на природний газ для будинків більше 2-х чи то 4-х поверхів... Теорія вірогідності... І люди в багатоповерхових вуликах більш байдужі до сусідів - індекс байдужості "какоє мнє дело" закритичний. І ще СССР проекти не відповідали стандартам вентиляції і стійкості до вибухової хвилі... Вибухова хвиля дає такі руйнівні пошкодження при маленьких вікнах... Гітлера зривали справжньої бомбою... Але він залишився живим тому, що все відбувалося в літньому павільйоні. Всі приміщення дев які підведений природний газ будуються як по принципу акваріуму- при вибуху рами повилітали, а люди глухі, але цілі... і будівлі можна відновити... Всі наші будівлі не відповідають нормам безпеки що до вибуху: забагато стін і капітальних перегородок і замало вікон - свободи для вибухової хвилі... Тому і не можна газ... Все моделюється... Це наслідки злиднів... Тим більше в наших кліматичних умовах... Тому природний газ протипоказаний... А рівень винтилювання взагалі... Якщо у Вашому будинку газ будьте обережні... Проблема ще поглибилася після обладнання індивідуального опалення... + БАРДАК... + до роботи приступило покоління, яке КУПЛЯЛО дипломи...
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21.06.2020 18:15 Ответить
Главное бабла срубить за газ, остальное пофигу, через месяц все забудуут, воры продолжат воровать, а мы увидим новые креативные видосики от 95-го квартала, быть добру
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21.06.2020 18:18 Ответить
Все спишут на бабушку, которую плитой задавило.
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21.06.2020 18:21 Ответить
шакальным гандонам типа президентов Украины главное поживиться за счёт лохобанов
согласно какому закону снят счётчик ?
разве ублюдочные депутаты Украины не приняли ублюдочный закон , который предусматривает торговлю газом по счётчику ?
нажратые мрази сидят в парламенте и мусора их охраняют,
а "заглушка", а точнее перемычка, кусок говёной трубы,
она кем сертифицирована для этих целей ?
ЕСТЬ ЧЕРТЁЖ ИТД ?
а б***ский проект ?
мрази , с теперь зеленским во главе,
почему счётчики не на балансе газовых депутатских мразей ?
почему счетчик сразу не устанавливается другой ?
депутаты Украины и презеденты - мрази и падаль
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21.06.2020 18:32 Ответить
то точно, мог быть такой вариант:нашли кусок трубы на чермете, порезали на "бочечки", естественно вопрос об испытаниях не стоял, сняли счетчик-установили трубочку с резьбой взамен, а она оказалась сварная, а не цельнотянута.Но про это никто не узнает, потому как расследование делают сами газовщики
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21.06.2020 20:41 Ответить
Такая трудоёмкая и рискованная процедура - снимать счётчики газа для провреки! Неужели в наше время нельзя найти менее трудоёмкую и более безопасную процедуру для этого?
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21.06.2020 18:54 Ответить
Счетчики, котлы, тэны, индивидуальное отопление.. плюс к этому неадеватные люди ( алкаши, наркоманы, самоубийцы, умалишенные, жулики, забывчивые ..), или просто старые - беспомощные - слабоумные и получается дом, квартал, город... заминирован.. ( кто бы сейчас возмущенно что не говорил.) И подобные случае в будущем будут только нарастать. Новшества свою кровавую жатву соберет все равно. Раньше конечно тоже бывали случаи но это были единичные, теперь это входит в систему. Два раза был свидетелем, один по жизни, другой по работе. ( страшное дело я вам скажу)
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21.06.2020 19:22 Ответить
зачем вообще заставляют людей снимать счетчики? Приди на месте и проверь. Такая тягомотина, к тому же рискованная.
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21.06.2020 19:45 Ответить
Ах вы гавно сраное, теперь каждый месяц три раза сваю паверку праизвадить будете?
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21.06.2020 19:52 Ответить
Спеціалісти на заробітках , доводиться рукожопих працевлаштовувати .
Піднімайте людям зарплату до рівня чесної , європейської . Досить вже красти і дурити голови людям .
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21.06.2020 20:20 Ответить
Це прямі наслідки 2 платіжок за газ.
Тепер коли запах газу - будете дзвонити то одним то іншим аж до самого вибуху.....
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21.06.2020 20:46 Ответить
если заглушали, то какой-то умелец мог подключить сам, чтобы газом попользоваться
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23.06.2020 14:15 Ответить
 
 