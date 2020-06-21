Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство
Полиция пока рассматривает две версии причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Рассматривается две версии - взрыв газа или взрывное устройство", - сказал Аваков.
По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.
Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.
Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
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Обсуждается вариант капитального восстановления дома «реконструкции», сейчас дом должны будут осмотреть эксперты и дать заключение.
Второй вариант, который обсуждается это переселение жильцов в новые квартиры из поврежденного дома.
- у слуги народу Дубінського, є 24 квартири.
Нє благодарітє.
Виходячи із характеру руйнувань,(СУДЖУ з відосиків) це був ОБ'ЄМНОВАКУУМНИЙ ВИБУХ, Себто вибух газоповітряної суміші. Таку вибухову речовину теж можна було підірвати в домі, але значно легше і ПРОСТІШЕ ЦЕ ЗРОБИТИ НАКОПИЧИВШИ (ЗУМИСНЕ ЧИ ПО ПРИЧИНІ ВЕЛИКОЇ ВАВКИ В ГОЛОВІ) У КВАРТИРІ ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ ПОБУТОВОГО ГАЗУ . ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ТАКОГО ОБЄМУ КВАРТИРА ПОВИННА БУТИ ФАКТИЧНО ГЕРМЕТИЧНОЮ, СЕБТО З ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ повинні бути ВІКНА , ДВЕРІ, ВІДСУТНІСТЬ, А СКОРІШЕ ПРИМУСОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ ПРИРОДНЬОЇ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ.....ТАКА ОТ КУЙНЯ, ЛЮБІ МАЛЯТА.
Дуже багато співпадінь потрібно, а головне якою була ініціація вибуху : дистанційна чи випадкова з середини. А про це вже,навряд, чи хто скаже.
К власти пришла русская агентура!
так что на выборах за ЗЕленых голосуем ???
Знаю, твой президент *****!
Это Коля-Котлета принес книжки жильцам?
А то как же - предендует на роль мера Киева - нужно засветиться.
Или на савушкина, или где вы там сидите, было другое указание?
Как вы уже задрали, боты кремлёвские!!!
А это значит, что счетчик забирают, а шлангу оставляют на этом месте...
И длится этот процесс не один день...
Шланг вместо счетчика - опасное действие!
убивала разведчиков и СБУ-ушников по всей Украине....
что у вас с памятью....?
...Коли вже буде дно?..
Теперь тьі мне расскажи сколько кг ВВ в тротиловом еквиваленте необходимо взрьівному устройству чтобьі нанести такие разрушения