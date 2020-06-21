Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство

Полиция пока рассматривает две версии причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Рассматривается две версии - взрыв газа или взрывное устройство", - сказал Аваков.

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".