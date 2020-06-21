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Аваков (3444) взрыв (6503) Киев (24766)

Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство

Аваков о версиях взрыва на Позняках: Газ или взрывное устройство

Полиция пока рассматривает две версии причины взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, который находится на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Рассматривается две версии - взрыв газа или взрывное устройство", - сказал Аваков.

По его словам, образцы собранных на месте материалов уже отправлены на экспертизу.

Читайте также: На месте взрыва столичной многоэтажки разыскивают троих жителей

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
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Топ комментарии
+10
В Мордоре это называется -хлопок, ***** запретил взрывы.
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21.06.2020 13:02
+10
Ждем ареста очередного АТОшника
К власти пришла русская агентура!
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21.06.2020 13:12
+7
газом там і не пахне. це моя особиста думка
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21.06.2020 13:02
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газом там і не пахне. це моя особиста думка
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21.06.2020 13:02 Ответить
А чем пахнет? взрывом парового котла? Или распылением изобарической смеси...на характер разрушений посмотри..
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21.06.2020 14:23 Ответить
Кондиціонер взірвався блін! Терактом там пахне
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21.06.2020 14:30 Ответить
Громадське уже дает интервью с жильцами дома - ТРИ дня назад заменили все газовые трубы и шланги , они жаловались на сильный запах после этого ....
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21.06.2020 15:06 Ответить
Будут восстанавливать?
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21.06.2020 13:02 Ответить
В Мордоре это называется -хлопок, ***** запретил взрывы.
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21.06.2020 13:02 Ответить
Произошло возгорание газовоздушной смеси.
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21.06.2020 13:09 Ответить
Було б видно сліди вогню.
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21.06.2020 13:35 Ответить
От газо- воздушной смеси нет следов.
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21.06.2020 14:00 Ответить
Обгоряють кути предметів, стін. Тонко, вздовж
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21.06.2020 14:08 Ответить
От кути й обгорiли.
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21.06.2020 14:20 Ответить
газо-воздушная смесь взрывается
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21.06.2020 13:40 Ответить
А на расее нет. Она либо горит либо схлопывается.
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21.06.2020 14:07 Ответить
Аваков хоть ответил адекватно. А журналистам видимо всем установка пришла на газ все сваливать.
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21.06.2020 13:06 Ответить
Вы обратили внимание,Слава,по какой статье прокуратура открыла дело?"Нарушение требований пожарной безопасности".А вы- журналистам видимо всем установка пришла на газ все сваливать.Неправильный вывод у вас про журналистов получается.
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21.06.2020 13:55 Ответить
А що аж такого адекватного у відповіді, газ або вибухівка?))) вам навіть метеоризм авакова буде здаватися адекватнішим за інших)))
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21.06.2020 14:02 Ответить
"Бійцівський клуб" - "Газ слугував детонатором".
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21.06.2020 14:10 Ответить
може газ, а може и не газ... капець )))
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21.06.2020 14:15 Ответить
Нет, это точно газ, или иномарка! Шеф, два счётчика!!
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21.06.2020 14:31 Ответить
А что там сваливать - три дня назад менялись все газовые трубы и шланги , после чего по словам жильцов во всем доме стоял запах газа (его присадки меркаптана ) ....
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21.06.2020 15:08 Ответить
В условиях, когда опорные пункты газовщиков по всему городу давно уничтожены, другого ожидать не приходится, деньги утекают чиновникам, следующий этап - повышение оплаты, но эффективность останется той же и так до бесконечности. На очереди водоканал и Киевэнерго. Это разруха в мозгах, носящая характер эпидемии похлеще коронавируса.
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21.06.2020 15:43 Ответить
ИНСАЙД В Офисе Президента срочное «онлайн совещание» по теме взрыва жилого дома в Киеве.
Обсуждается вариант капитального восстановления дома «реконструкции», сейчас дом должны будут осмотреть эксперты и дать заключение.
Второй вариант, который обсуждается это переселение жильцов в новые квартиры из поврежденного дома.
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21.06.2020 13:06 Ответить
Третий вариант-накуй всех зеленообосранцев из власти.
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21.06.2020 13:18 Ответить
Підказка:
- у слуги народу Дубінського, є 24 квартири.
Нє благодарітє.
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21.06.2020 14:15 Ответить
Це - перший варіант.
Виходячи із характеру руйнувань,(СУДЖУ з відосиків) це був ОБ'ЄМНОВАКУУМНИЙ ВИБУХ, Себто вибух газоповітряної суміші. Таку вибухову речовину теж можна було підірвати в домі, але значно легше і ПРОСТІШЕ ЦЕ ЗРОБИТИ НАКОПИЧИВШИ (ЗУМИСНЕ ЧИ ПО ПРИЧИНІ ВЕЛИКОЇ ВАВКИ В ГОЛОВІ) У КВАРТИРІ ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ ПОБУТОВОГО ГАЗУ . ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ТАКОГО ОБЄМУ КВАРТИРА ПОВИННА БУТИ ФАКТИЧНО ГЕРМЕТИЧНОЮ, СЕБТО З ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ повинні бути ВІКНА , ДВЕРІ, ВІДСУТНІСТЬ, А СКОРІШЕ ПРИМУСОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ ПРИРОДНЬОЇ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ.....ТАКА ОТ КУЙНЯ, ЛЮБІ МАЛЯТА.
Дуже багато співпадінь потрібно, а головне якою була ініціація вибуху : дистанційна чи випадкова з середини. А про це вже,навряд, чи хто скаже.
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21.06.2020 17:34 Ответить
зесрань начала дома взрывать
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21.06.2020 13:09 Ответить
Лечись пока не поздно!
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21.06.2020 13:17 Ответить
Згинь нечисть зеленая.......
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21.06.2020 13:19 Ответить
Ей поздно
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21.06.2020 13:33 Ответить
снова укол сегодня пропустила?
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21.06.2020 13:42 Ответить
Ждем ареста очередного АТОшника
К власти пришла русская агентура!
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21.06.2020 13:12 Ответить
Доблесная СБУ за атошниками и волонтерами следит а за диверсантами и шпионами ей не когда. Когда во главе такой структуры поставлен лабух ни дня не служивший в ней то что с них взять.
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21.06.2020 13:13 Ответить
Та они почти ни за кем уже не следят. В основном в хозяйственных разборках торчат, типа это их дело...
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21.06.2020 13:25 Ответить
Спишут на "бытовуху" и никто не будет расследовать в том что случилось. Главное Порошенко надо закрыть.
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21.06.2020 13:16 Ответить
Черт шоб тебя пометил зеленообосранец....
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21.06.2020 13:20 Ответить
Ну как зачем? А кацапов с зебилами на бутылки насаживать?
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21.06.2020 16:00 Ответить
ну вот и " ХЛОПКИ " начались !
так что на выборах за ЗЕленых голосуем ???
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21.06.2020 13:21 Ответить
Угу!
Знаю, твой президент *****!
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21.06.2020 13:22 Ответить
Он твой властелин-заткни пасть чмо зеленое....
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21.06.2020 13:29 Ответить
Аваков о версиях взрыва на Поздняках: Газ или взрывное устройство - Цензор.НЕТ 8390

Это Коля-Котлета принес книжки жильцам?
А то как же - предендует на роль мера Киева - нужно засветиться.
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21.06.2020 13:20 Ответить
а песочницу он успел сделать ?
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21.06.2020 13:22 Ответить
Де Зорян і Шкіряк? Де Ківа Дебальцевський? Хто всіх порятує, коли нема супергероїв? Тільки і залишається Арсену тикати пальцями.
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21.06.2020 14:14 Ответить
Умники, что выше отписались, пробовали слушать жильцов дома?
Или на савушкина, или где вы там сидите, было другое указание?
Как вы уже задрали, боты кремлёвские!!!
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21.06.2020 13:21 Ответить
Пригожин тебе за мазню рубликов скоко лепит чмо зеленое.
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21.06.2020 13:30 Ответить
гниды зеленые совсем охренели
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21.06.2020 13:37 Ответить
А от коричневых гнид давно блевать хочется
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21.06.2020 13:45 Ответить
А что говорят жильцы дома?
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21.06.2020 13:38 Ответить
С 16 июня была поверка счетчиков...
А это значит, что счетчик забирают, а шлангу оставляют на этом месте...
И длится этот процесс не один день...
Шланг вместо счетчика - опасное действие!
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21.06.2020 14:28 Ответить
Щя 3 - 5 АТОшников посадят и проведут пресс-конференцию, типа походка у них была подозрительная
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21.06.2020 13:22 Ответить
При Порошенко агентура ГРУ-ФСБ сидела тихо зная что могут придушить а при клоуне Зе подняла голову имея прикрытие во власти начиная от Зе и кончая Ермаком.
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21.06.2020 13:25 Ответить
сидела тихо....
убивала разведчиков и СБУ-ушников по всей Украине....
что у вас с памятью....?
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21.06.2020 13:27 Ответить
Солдат на то и есть солдат чтобы погибать за свою страну а люди простые почему гибнут при Зе ?
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21.06.2020 13:32 Ответить
У него с памятью всё нормально - просто он адепт петюни. Тут ведь все ленты засраны свидетелями зели и пети. Как грится, стадо ищет себе пастухов.
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21.06.2020 13:52 Ответить
Ты чей холоп будеш? Петушария?
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21.06.2020 14:16 Ответить
Ага, при порошке вся кацапская агентура тихонько сидела и взрывала склады боеприпасов
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21.06.2020 13:48 Ответить
Аваков чёрт, убийца настоящего украинца Сашка Билого
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21.06.2020 13:32 Ответить
Кэп!
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21.06.2020 13:49 Ответить
Хорош пургу разгонять по версиям , лучше все оглядитесь вокруг , чтобы ничего подобного у вас не произошло .Да насчёт газа и Европы .Например у нас обязательное присутствие во всех жилых помещениях детекторов дыма и детекторов газа с января 2020 года . Все знают , что качество газа бывает разным и не всегда визуально можно уследить , что комфорка или др.прибор выключен , поэтому детектор при концентрации газа срабатывает пискливым зуммером в 75 дЦБ . Да и проверить планы эвакуации стоит .Как-то все расслабились с этим карантином, забывая про "недоброго соседа".
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21.06.2020 13:59 Ответить
"у вас" - это где?
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21.06.2020 16:02 Ответить
Черговий перл від найпотужнішого із макакових.
...Коли вже буде дно?..
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21.06.2020 14:05 Ответить
Аваков, я тебе единственную(и буду прав) версию разрушения расскажу. Причиной разрушения железобетонньіх конструкций дома стал взрьів.

Теперь тьі мне расскажи сколько кг ВВ в тротиловом еквиваленте необходимо взрьівному устройству чтобьі нанести такие разрушения
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21.06.2020 14:06 Ответить
Геніально, Ватсон!
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21.06.2020 14:11 Ответить
Только не на ПозДняках, а на Позняках. Нужно подкорректировать.
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21.06.2020 14:18 Ответить
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты!!
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21.06.2020 14:30 Ответить
еще утюг и замки ..это уже как бабок и свет выключить у камплюктери
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21.06.2020 14:43 Ответить
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты!!
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21.06.2020 14:31 Ответить
какой плять газ у меня бабка раньше забывала закрыть так воняло на площадке а что б взрыв был такой должно быть того газа как в жатом балоне . это нереально он же вылетает через окна..
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21.06.2020 14:42 Ответить
А мы уж подумали землетрясение, капитан ой извините министр очевидность
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21.06.2020 15:38 Ответить
все що каже сабаков це все лайно..
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21.06.2020 16:41 Ответить
судячи по харакреру вибуху, дуже зконцентрований, і відстані, на яку летіли уламки. про газ можна і не згавдувати.
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21.06.2020 17:30 Ответить
 
 