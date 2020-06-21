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Прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Киева

Прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Киева

По факту взрыва газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме по ул. Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром октрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление Нацполиции в Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных раследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 270 УК. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается количество пострадавших. Эвакуированы жители разрушенного дома, а также дома, который прилегает к нему.

Смотрите также: Взрыв дома в Киеве: найден погибший, деблокированы трое человек, 21 - эвакуирован. ФОТО

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.
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ОП також евакуюють на Ростов?
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21.06.2020 11:59 Ответить
Літнє сонцестояння + затемнення !
Совпаденіє ?!
Треба відкрити провадження проти природи ... або проти Порошенка !
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21.06.2020 12:09 Ответить
Літне нестояніє або затемнення мозку
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21.06.2020 12:23 Ответить
У людей горе, но находятся (м)удаки со своими никчёмным комментами совсем не по теме.
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21.06.2020 12:13 Ответить
Как то это все больше кацапстан напоминает
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21.06.2020 12:28 Ответить
 
 