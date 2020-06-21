Прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Киева

По факту взрыва газовоздушной смеси в 9-этажном жилом доме по ул. Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева в воскресенье утром октрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление Нацполиции в Киеве внесло сведения в Единый реестр досудебных раследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 270 УК. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время устанавливается количество пострадавших. Эвакуированы жители разрушенного дома, а также дома, который прилегает к нему.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.