Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці Києва

За фактом вибуху газоповітряної суміші в 9-поверховому житловому будинку на вул. Крушельницької, 1/5 у Дарницькому районі Києва в неділю вранці відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Головне управління Нацполіції в Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 270 КК. Процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура Києва", - розповіли у відомстві.

Наразі встановлюється кількість потерпілих. Евакуйовано жителів зруйнованого будинку, а також будинку, який прилягає до нього.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.