На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ

Жители квартир, расположенных над разрушенными взрывом квартирами, не могут спуститься вниз, так как взрывная волна уничтожила часть лестничных перекрытий.

Об этом сообщает ряд СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий, поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания.

В своих квартирах оказались заблокированы жильцы 9-го и 10-го этажа. Их будут эвакуировать пожарные.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жителям других квартир удалось выйти во двор, они снизу наблюдают за работой спасателей.

На месте происшествия действуют штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв дома в Киеве: найден погибший, деблокированы трое человек, 21 - эвакуирован. ФОТО

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".