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взрыв (6503) Киев (24766)

На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ

На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ

Жители квартир, расположенных над разрушенными взрывом квартирами, не могут спуститься вниз, так как взрывная волна уничтожила часть лестничных перекрытий.

Об этом сообщает ряд СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Взрывом уничтожена часть лестничных перекрытий, поэтому некоторые жильцы остаются в квартирах, не имея возможности спуститься вниз и покинуть здания.

В своих квартирах оказались заблокированы жильцы 9-го и 10-го этажа. Их будут эвакуировать пожарные.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жителям других квартир удалось выйти во двор, они снизу наблюдают за работой спасателей.

На месте происшествия действуют штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС и сотрудники Национальной полиции. От ГСЧС привлечены 75 человек личного состава и 15 единиц техники.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стал газ.

Также на Цензор.НЕТ: Взрыв дома в Киеве: найден погибший, деблокированы трое человек, 21 - эвакуирован. ФОТО

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

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Топ комментарии
+12
Можно только посочувствовать, в такое трудное для Украины время - хаос во власти, экономике, политике еще и остаться без жилья...
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21.06.2020 12:18
+8
Взрыв газа всегда сопровождается огнем. Если нет огня - это взрывчатка.
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
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21.06.2020 12:11
+8
А я видел взрыв двухэтажного дома в Черновцах (начало Чагорской, теперь это какой то проспект) - лёгких хлопок, гриб, как от атомного взрыва в миниатюре и все.
Когда пыль уселась - никакого дома, только подвал и куча мусора.
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21.06.2020 12:25
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Взрыв газа всегда сопровождается огнем. Если нет огня - это взрывчатка.
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
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21.06.2020 12:11 Ответить
Я бачив вживу вибух газу у двох квартирах. Дійсно, що там все потім горіло.
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21.06.2020 12:16 Ответить
А я видел взрыв двухэтажного дома в Черновцах (начало Чагорской, теперь это какой то проспект) - лёгких хлопок, гриб, как от атомного взрыва в миниатюре и все.
Когда пыль уселась - никакого дома, только подвал и куча мусора.
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21.06.2020 12:25 Ответить
Що за Чагорська, в якому це районі?
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21.06.2020 12:28 Ответить
Лень искать - по главной улице вверх, центр, стадион, парк, широкий проспект пересекает главную, по нему до университетских общаг можно добраться и до нового универа.
Это и была чагорская, местные до сих пор помнят. Именно на перекрестке стоял этот дом с левой стороны главной улицы, после проспект расширили за его счёт.
Дальше по главной - автовокзал.
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21.06.2020 13:00 Ответить
На стене висело, типа проспект хз кого, но мои родычи постоянного говорили, живем на Чагорской.
Мы сидели с ними на лавочке возле третьего справа дома по проспекту.
Видели все своими глазами.
Было 13-00, кто то пришел на обед и включил свет.
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21.06.2020 13:09 Ответить
Даже не смотрел видео. Утверждение ложное. Возгорание зависит от концентрации природного газа и кислорода в газовоздушной смеси и еще многих факторов.
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21.06.2020 14:28 Ответить
Обычной взрывчаткой можно разрушить отдельные плиты, а скорее сделать в них дыры. А здесь судя по фото и описанию последствия именно объемного взрыва газовоздушной смеси.
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21.06.2020 14:34 Ответить
Взрыв газа на кухне в замедленной съёмке
https://youtu.be/bYharllsxE0
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21.06.2020 12:14 Ответить
что то в последнее время нашли напасти дома
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21.06.2020 12:14 Ответить
Взрыв газа в Словакии
https://youtu.be/wLeJ4SxTTMI
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21.06.2020 12:16 Ответить
Можно только посочувствовать, в такое трудное для Украины время - хаос во власти, экономике, политике еще и остаться без жилья...
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21.06.2020 12:18 Ответить
в разных странах мира
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21.06.2020 14:37 Ответить
не на что не намекаю.. но вчера над Киевом было грибовидное облако..
На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 2944
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21.06.2020 12:18 Ответить
Знамение?
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21.06.2020 12:20 Ответить
ага.. грибовидное..
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21.06.2020 12:29 Ответить
А ще в Києві цвітуть липові дерева, але не розумію чому пахне липою?😲
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21.06.2020 12:20 Ответить
ИНОПЛАНЕТЯНЕ!!!!!!!!!!))))
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21.06.2020 12:34 Ответить
Если к взрыву причастны власти, то они сразу же будут все списывать на газ. Если это случайный взрыв, то власти не будут продвигать никакие версии, пока не расследуют.
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21.06.2020 12:19 Ответить
Бачили Ви їхнє розслідування?
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21.06.2020 12:20 Ответить
А ты типа видел? Может про расследования в Николаеве расскажешь или только срать можешь?
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21.06.2020 12:29 Ответить
ППЦ
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21.06.2020 12:24 Ответить
Хорошо хоть пожара невозникло. Ато посмотрели бы как в Киеве где строят по 35-42 етажные здания сколько есть машин с пожарными лестницами
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21.06.2020 12:24 Ответить
Примечательно, что четыре дня назад в этом доме газовщиками были скручены все газовые счетчики. Жильцы после этого обращали им внимание, что в доме ощущается запах газа... а в ответ, что это так и должно быть!
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21.06.2020 12:29 Ответить
Дайте ссылку
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21.06.2020 12:36 Ответить
Подивись трансляції різних каналів - там усі жителі про це говорять. Тупі газовщики. Крім того додам - в 90-х роках дурні повибивали у себе несучі стіни, щоб збільшити кухні. Це стосується не тільки даного випадку
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21.06.2020 13:02 Ответить
Мужчина, который представился жителем третьего этажа взорвавшегося подъезда, рассказал журналистам, что взрыв был сильным и он подумал, что началась война. По его словам, трое людей в подъезде кричали, что завалило их родственников.
Сейчас его и других жителей не пускают в дом. Несколько дней назад в доме скручивали газовые счетчики, после чего был слышен запах газа, заверяет мужчина.
https://news.liga.net/kiev/video/v-kieve-proizoshel-vzryv-v-jilom-dome---foto-video
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21.06.2020 13:41 Ответить
А чому на дах не можна вивести і спутити через інший під'їзд??
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21.06.2020 13:16 Ответить
Похоже, дом одноподъездный.
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21.06.2020 13:28 Ответить
Рассказывают, что так и делают сейчас - уводят по крыше
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21.06.2020 13:45 Ответить
и инета нет и счета в танки не зашпилишь(((
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21.06.2020 14:48 Ответить
газ горит выбило б окно может между не не сущюю стену но плиты нереально... может балоны с газом как рашке тогда да
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21.06.2020 14:49 Ответить
 
 