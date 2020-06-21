На верхніх поверхах будинку, що вибухнув на Позняках, заблоковано людей, - ЗМІ

Жителі квартир, розташованих над зруйнованими вибухом квартирами, не можуть спуститися вниз, бо вибухова хвиля знищила частину сходових перекриттів.

Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вибухом знищено частину сходових перекриттів, тому деякі мешканці залишаються у квартирах, не маючи змоги спуститися вниз і залишити будівлю.

У своїх квартирах опинилися заблокованими мешканці 9 і 10 поверхів. Їх будуть евакуювати пожежники.

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Жителям інших квартир вдалося вийти у двір, вони знизу спостерігають за роботою рятувальників.

На місці події діють штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.

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Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".