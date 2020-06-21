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вибух (4367) Київ (19122)

На верхніх поверхах будинку, що вибухнув на Позняках, заблоковано людей, - ЗМІ

На верхніх поверхах будинку, що вибухнув на Позняках, заблоковано людей, - ЗМІ

Жителі квартир, розташованих над зруйнованими вибухом квартирами, не можуть спуститися вниз, бо вибухова хвиля знищила частину сходових перекриттів.

Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вибухом знищено частину сходових перекриттів, тому деякі мешканці залишаються у квартирах, не маючи змоги спуститися вниз і залишити будівлю.

У своїх квартирах опинилися заблокованими мешканці 9 і 10 поверхів. Їх будуть евакуювати пожежники.

Дивіться також: У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

Жителям інших квартир вдалося вийти у двір, вони знизу спостерігають за роботою рятувальників.

На місці події діють штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.

Дивіться також: Вибух будинку в Києві: 2 загиблих, деблоковано 3 людей, 21 - евакуйовано. ФОТО (оновлено)

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".
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Топ коментарі
+12
Можно только посочувствовать, в такое трудное для Украины время - хаос во власти, экономике, политике еще и остаться без жилья...
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21.06.2020 12:18
+8
Взрыв газа всегда сопровождается огнем. Если нет огня - это взрывчатка.
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
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21.06.2020 12:11
+8
А я видел взрыв двухэтажного дома в Черновцах (начало Чагорской, теперь это какой то проспект) - лёгких хлопок, гриб, как от атомного взрыва в миниатюре и все.
Когда пыль уселась - никакого дома, только подвал и куча мусора.
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21.06.2020 12:25
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Взрыв газа всегда сопровождается огнем. Если нет огня - это взрывчатка.
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
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21.06.2020 12:11 Відповісти
Я бачив вживу вибух газу у двох квартирах. Дійсно, що там все потім горіло.
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21.06.2020 12:16 Відповісти
А я видел взрыв двухэтажного дома в Черновцах (начало Чагорской, теперь это какой то проспект) - лёгких хлопок, гриб, как от атомного взрыва в миниатюре и все.
Когда пыль уселась - никакого дома, только подвал и куча мусора.
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21.06.2020 12:25 Відповісти
Що за Чагорська, в якому це районі?
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21.06.2020 12:28 Відповісти
Лень искать - по главной улице вверх, центр, стадион, парк, широкий проспект пересекает главную, по нему до университетских общаг можно добраться и до нового универа.
Это и была чагорская, местные до сих пор помнят. Именно на перекрестке стоял этот дом с левой стороны главной улицы, после проспект расширили за его счёт.
Дальше по главной - автовокзал.
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21.06.2020 13:00 Відповісти
На стене висело, типа проспект хз кого, но мои родычи постоянного говорили, живем на Чагорской.
Мы сидели с ними на лавочке возле третьего справа дома по проспекту.
Видели все своими глазами.
Было 13-00, кто то пришел на обед и включил свет.
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21.06.2020 13:09 Відповісти
Даже не смотрел видео. Утверждение ложное. Возгорание зависит от концентрации природного газа и кислорода в газовоздушной смеси и еще многих факторов.
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21.06.2020 14:28 Відповісти
Обычной взрывчаткой можно разрушить отдельные плиты, а скорее сделать в них дыры. А здесь судя по фото и описанию последствия именно объемного взрыва газовоздушной смеси.
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Взрыв газа на кухне в замедленной съёмке
https://youtu.be/bYharllsxE0
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21.06.2020 12:14 Відповісти
что то в последнее время нашли напасти дома
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21.06.2020 12:14 Відповісти
Взрыв газа в Словакии
https://youtu.be/wLeJ4SxTTMI
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21.06.2020 12:16 Відповісти
Можно только посочувствовать, в такое трудное для Украины время - хаос во власти, экономике, политике еще и остаться без жилья...
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21.06.2020 12:18 Відповісти
в разных странах мира
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21.06.2020 14:37 Відповісти
не на что не намекаю.. но вчера над Киевом было грибовидное облако..
На верхних этажах взорвавшегося на Позняках дома заблокированы люди, - СМИ - Цензор.НЕТ 2944
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21.06.2020 12:18 Відповісти
Знамение?
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21.06.2020 12:20 Відповісти
ага.. грибовидное..
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21.06.2020 12:29 Відповісти
А ще в Києві цвітуть липові дерева, але не розумію чому пахне липою?😲
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21.06.2020 12:20 Відповісти
ИНОПЛАНЕТЯНЕ!!!!!!!!!!))))
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21.06.2020 12:34 Відповісти
Если к взрыву причастны власти, то они сразу же будут все списывать на газ. Если это случайный взрыв, то власти не будут продвигать никакие версии, пока не расследуют.
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21.06.2020 12:19 Відповісти
Бачили Ви їхнє розслідування?
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21.06.2020 12:20 Відповісти
А ты типа видел? Может про расследования в Николаеве расскажешь или только срать можешь?
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21.06.2020 12:29 Відповісти
ППЦ
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21.06.2020 12:24 Відповісти
Хорошо хоть пожара невозникло. Ато посмотрели бы как в Киеве где строят по 35-42 етажные здания сколько есть машин с пожарными лестницами
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21.06.2020 12:24 Відповісти
Примечательно, что четыре дня назад в этом доме газовщиками были скручены все газовые счетчики. Жильцы после этого обращали им внимание, что в доме ощущается запах газа... а в ответ, что это так и должно быть!
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21.06.2020 12:29 Відповісти
Дайте ссылку
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21.06.2020 12:36 Відповісти
Подивись трансляції різних каналів - там усі жителі про це говорять. Тупі газовщики. Крім того додам - в 90-х роках дурні повибивали у себе несучі стіни, щоб збільшити кухні. Це стосується не тільки даного випадку
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21.06.2020 13:02 Відповісти
Мужчина, который представился жителем третьего этажа взорвавшегося подъезда, рассказал журналистам, что взрыв был сильным и он подумал, что началась война. По его словам, трое людей в подъезде кричали, что завалило их родственников.
Сейчас его и других жителей не пускают в дом. Несколько дней назад в доме скручивали газовые счетчики, после чего был слышен запах газа, заверяет мужчина.
https://news.liga.net/kiev/video/v-kieve-proizoshel-vzryv-v-jilom-dome---foto-video
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21.06.2020 13:41 Відповісти
А чому на дах не можна вивести і спутити через інший під'їзд??
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21.06.2020 13:16 Відповісти
Похоже, дом одноподъездный.
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21.06.2020 13:28 Відповісти
Рассказывают, что так и делают сейчас - уводят по крыше
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21.06.2020 13:45 Відповісти
и инета нет и счета в танки не зашпилишь(((
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21.06.2020 14:48 Відповісти
газ горит выбило б окно может между не не сущюю стену но плиты нереально... может балоны с газом как рашке тогда да
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21.06.2020 14:49 Відповісти
 
 