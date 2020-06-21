На верхніх поверхах будинку, що вибухнув на Позняках, заблоковано людей, - ЗМІ
Жителі квартир, розташованих над зруйнованими вибухом квартирами, не можуть спуститися вниз, бо вибухова хвиля знищила частину сходових перекриттів.
Про це повідомляє низка ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вибухом знищено частину сходових перекриттів, тому деякі мешканці залишаються у квартирах, не маючи змоги спуститися вниз і залишити будівлю.
У своїх квартирах опинилися заблокованими мешканці 9 і 10 поверхів. Їх будуть евакуювати пожежники.
Жителям інших квартир вдалося вийти у двір, вони знизу спостерігають за роботою рятувальників.
На місці події діють штаб із ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 75 людей особового складу та 15 одиниць техніки.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, причиною вибуху став газ.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/YM7pLGt8OyU
Когда пыль уселась - никакого дома, только подвал и куча мусора.
Это и была чагорская, местные до сих пор помнят. Именно на перекрестке стоял этот дом с левой стороны главной улицы, после проспект расширили за его счёт.
Дальше по главной - автовокзал.
Мы сидели с ними на лавочке возле третьего справа дома по проспекту.
Видели все своими глазами.
Было 13-00, кто то пришел на обед и включил свет.
https://youtu.be/bYharllsxE0
https://youtu.be/wLeJ4SxTTMI
Сейчас его и других жителей не пускают в дом. Несколько дней назад в доме скручивали газовые счетчики, после чего был слышен запах газа, заверяет мужчина.
https://news.liga.net/kiev/video/v-kieve-proizoshel-vzryv-v-jilom-dome---foto-video