Аваков про версії вибуху на Позняках: Газ або вибуховий пристрій
Поліція наразі розглядає дві версії причини вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на місці події, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Розглядається дві версії - вибух газу або вибуховий пристрій", - сказав Аваков.
За його словами, зразки зібраних на місці матеріалів вже відправлено на експертизу.
Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.
Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".
Будь ласка, зачекайте...
Обсуждается вариант капитального восстановления дома «реконструкции», сейчас дом должны будут осмотреть эксперты и дать заключение.
Второй вариант, который обсуждается это переселение жильцов в новые квартиры из поврежденного дома.
- у слуги народу Дубінського, є 24 квартири.
Нє благодарітє.
Виходячи із характеру руйнувань,(СУДЖУ з відосиків) це був ОБ'ЄМНОВАКУУМНИЙ ВИБУХ, Себто вибух газоповітряної суміші. Таку вибухову речовину теж можна було підірвати в домі, але значно легше і ПРОСТІШЕ ЦЕ ЗРОБИТИ НАКОПИЧИВШИ (ЗУМИСНЕ ЧИ ПО ПРИЧИНІ ВЕЛИКОЇ ВАВКИ В ГОЛОВІ) У КВАРТИРІ ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ ПОБУТОВОГО ГАЗУ . ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ТАКОГО ОБЄМУ КВАРТИРА ПОВИННА БУТИ ФАКТИЧНО ГЕРМЕТИЧНОЮ, СЕБТО З ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ повинні бути ВІКНА , ДВЕРІ, ВІДСУТНІСТЬ, А СКОРІШЕ ПРИМУСОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ ПРИРОДНЬОЇ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ.....ТАКА ОТ КУЙНЯ, ЛЮБІ МАЛЯТА.
Дуже багато співпадінь потрібно, а головне якою була ініціація вибуху : дистанційна чи випадкова з середини. А про це вже,навряд, чи хто скаже.
К власти пришла русская агентура!
так что на выборах за ЗЕленых голосуем ???
Знаю, твой президент *****!
Это Коля-Котлета принес книжки жильцам?
А то как же - предендует на роль мера Киева - нужно засветиться.
Или на савушкина, или где вы там сидите, было другое указание?
Как вы уже задрали, боты кремлёвские!!!
А это значит, что счетчик забирают, а шлангу оставляют на этом месте...
И длится этот процесс не один день...
Шланг вместо счетчика - опасное действие!
убивала разведчиков и СБУ-ушников по всей Украине....
что у вас с памятью....?
...Коли вже буде дно?..
Теперь тьі мне расскажи сколько кг ВВ в тротиловом еквиваленте необходимо взрьівному устройству чтобьі нанести такие разрушения