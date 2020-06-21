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Аваков (2187) вибух (4367) Київ (19122)

Аваков про версії вибуху на Позняках: Газ або вибуховий пристрій

Аваков про версії вибуху на Позняках: Газ або вибуховий пристрій

Поліція наразі розглядає дві версії причини вибуху в багатоповерхівці на Позняках у Києві - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який перебуває на місці події, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Розглядається дві версії - вибух газу або вибуховий пристрій", - сказав Аваков.

За його словами, зразки зібраних на місці матеріалів вже відправлено на експертизу.

Читайте також: На місці вибуху столичної багатоповерхівки розшукують трьох жителів

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".
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Топ коментарі
+10
В Мордоре это называется -хлопок, ***** запретил взрывы.
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21.06.2020 13:02
+10
Ждем ареста очередного АТОшника
К власти пришла русская агентура!
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21.06.2020 13:12
+7
газом там і не пахне. це моя особиста думка
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21.06.2020 13:02
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газом там і не пахне. це моя особиста думка
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21.06.2020 13:02 Відповісти
А чем пахнет? взрывом парового котла? Или распылением изобарической смеси...на характер разрушений посмотри..
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21.06.2020 14:23 Відповісти
Кондиціонер взірвався блін! Терактом там пахне
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21.06.2020 14:30 Відповісти
Громадське уже дает интервью с жильцами дома - ТРИ дня назад заменили все газовые трубы и шланги , они жаловались на сильный запах после этого ....
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21.06.2020 15:06 Відповісти
Будут восстанавливать?
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21.06.2020 13:02 Відповісти
В Мордоре это называется -хлопок, ***** запретил взрывы.
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21.06.2020 13:02 Відповісти
Произошло возгорание газовоздушной смеси.
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21.06.2020 13:09 Відповісти
Було б видно сліди вогню.
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21.06.2020 13:35 Відповісти
От газо- воздушной смеси нет следов.
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Обгоряють кути предметів, стін. Тонко, вздовж
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21.06.2020 14:08 Відповісти
От кути й обгорiли.
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21.06.2020 14:20 Відповісти
газо-воздушная смесь взрывается
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21.06.2020 13:40 Відповісти
А на расее нет. Она либо горит либо схлопывается.
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21.06.2020 14:07 Відповісти
Аваков хоть ответил адекватно. А журналистам видимо всем установка пришла на газ все сваливать.
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21.06.2020 13:06 Відповісти
Вы обратили внимание,Слава,по какой статье прокуратура открыла дело?"Нарушение требований пожарной безопасности".А вы- журналистам видимо всем установка пришла на газ все сваливать.Неправильный вывод у вас про журналистов получается.
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21.06.2020 13:55 Відповісти
А що аж такого адекватного у відповіді, газ або вибухівка?))) вам навіть метеоризм авакова буде здаватися адекватнішим за інших)))
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21.06.2020 14:02 Відповісти
"Бійцівський клуб" - "Газ слугував детонатором".
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21.06.2020 14:10 Відповісти
може газ, а може и не газ... капець )))
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21.06.2020 14:15 Відповісти
Нет, это точно газ, или иномарка! Шеф, два счётчика!!
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21.06.2020 14:31 Відповісти
А что там сваливать - три дня назад менялись все газовые трубы и шланги , после чего по словам жильцов во всем доме стоял запах газа (его присадки меркаптана ) ....
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21.06.2020 15:08 Відповісти
В условиях, когда опорные пункты газовщиков по всему городу давно уничтожены, другого ожидать не приходится, деньги утекают чиновникам, следующий этап - повышение оплаты, но эффективность останется той же и так до бесконечности. На очереди водоканал и Киевэнерго. Это разруха в мозгах, носящая характер эпидемии похлеще коронавируса.
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21.06.2020 15:43 Відповісти
ИНСАЙД В Офисе Президента срочное «онлайн совещание» по теме взрыва жилого дома в Киеве.
Обсуждается вариант капитального восстановления дома «реконструкции», сейчас дом должны будут осмотреть эксперты и дать заключение.
Второй вариант, который обсуждается это переселение жильцов в новые квартиры из поврежденного дома.
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21.06.2020 13:06 Відповісти
Третий вариант-накуй всех зеленообосранцев из власти.
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21.06.2020 13:18 Відповісти
Підказка:
- у слуги народу Дубінського, є 24 квартири.
Нє благодарітє.
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21.06.2020 14:15 Відповісти
Це - перший варіант.
Виходячи із характеру руйнувань,(СУДЖУ з відосиків) це був ОБ'ЄМНОВАКУУМНИЙ ВИБУХ, Себто вибух газоповітряної суміші. Таку вибухову речовину теж можна було підірвати в домі, але значно легше і ПРОСТІШЕ ЦЕ ЗРОБИТИ НАКОПИЧИВШИ (ЗУМИСНЕ ЧИ ПО ПРИЧИНІ ВЕЛИКОЇ ВАВКИ В ГОЛОВІ) У КВАРТИРІ ВЕЛИКИЙ ОБ'ЄМ ПОБУТОВОГО ГАЗУ . ДЛЯ НАКОПИЧЕННЯ ТАКОГО ОБЄМУ КВАРТИРА ПОВИННА БУТИ ФАКТИЧНО ГЕРМЕТИЧНОЮ, СЕБТО З ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ повинні бути ВІКНА , ДВЕРІ, ВІДСУТНІСТЬ, А СКОРІШЕ ПРИМУСОВЕ ПЕРЕКРИТТЯ ПРИРОДНЬОЇ ВИТЯЖНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ.....ТАКА ОТ КУЙНЯ, ЛЮБІ МАЛЯТА.
Дуже багато співпадінь потрібно, а головне якою була ініціація вибуху : дистанційна чи випадкова з середини. А про це вже,навряд, чи хто скаже.
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21.06.2020 17:34 Відповісти
зесрань начала дома взрывать
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21.06.2020 13:09 Відповісти
Лечись пока не поздно!
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21.06.2020 13:17 Відповісти
Згинь нечисть зеленая.......
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21.06.2020 13:19 Відповісти
Ей поздно
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21.06.2020 13:33 Відповісти
снова укол сегодня пропустила?
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21.06.2020 13:42 Відповісти
Ждем ареста очередного АТОшника
К власти пришла русская агентура!
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21.06.2020 13:12 Відповісти
Доблесная СБУ за атошниками и волонтерами следит а за диверсантами и шпионами ей не когда. Когда во главе такой структуры поставлен лабух ни дня не служивший в ней то что с них взять.
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21.06.2020 13:13 Відповісти
Та они почти ни за кем уже не следят. В основном в хозяйственных разборках торчат, типа это их дело...
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21.06.2020 13:25 Відповісти
Спишут на "бытовуху" и никто не будет расследовать в том что случилось. Главное Порошенко надо закрыть.
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21.06.2020 13:16 Відповісти
Черт шоб тебя пометил зеленообосранец....
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21.06.2020 13:20 Відповісти
Ну как зачем? А кацапов с зебилами на бутылки насаживать?
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21.06.2020 16:00 Відповісти
ну вот и " ХЛОПКИ " начались !
так что на выборах за ЗЕленых голосуем ???
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21.06.2020 13:21 Відповісти
Угу!
Знаю, твой президент *****!
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21.06.2020 13:22 Відповісти
Он твой властелин-заткни пасть чмо зеленое....
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21.06.2020 13:29 Відповісти
Аваков о версиях взрыва на Поздняках: Газ или взрывное устройство - Цензор.НЕТ 8390

Это Коля-Котлета принес книжки жильцам?
А то как же - предендует на роль мера Киева - нужно засветиться.
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21.06.2020 13:20 Відповісти
а песочницу он успел сделать ?
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21.06.2020 13:22 Відповісти
Де Зорян і Шкіряк? Де Ківа Дебальцевський? Хто всіх порятує, коли нема супергероїв? Тільки і залишається Арсену тикати пальцями.
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21.06.2020 14:14 Відповісти
Умники, что выше отписались, пробовали слушать жильцов дома?
Или на савушкина, или где вы там сидите, было другое указание?
Как вы уже задрали, боты кремлёвские!!!
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21.06.2020 13:21 Відповісти
Пригожин тебе за мазню рубликов скоко лепит чмо зеленое.
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21.06.2020 13:30 Відповісти
гниды зеленые совсем охренели
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21.06.2020 13:37 Відповісти
А от коричневых гнид давно блевать хочется
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21.06.2020 13:45 Відповісти
А что говорят жильцы дома?
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21.06.2020 13:38 Відповісти
С 16 июня была поверка счетчиков...
А это значит, что счетчик забирают, а шлангу оставляют на этом месте...
И длится этот процесс не один день...
Шланг вместо счетчика - опасное действие!
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21.06.2020 14:28 Відповісти
Щя 3 - 5 АТОшников посадят и проведут пресс-конференцию, типа походка у них была подозрительная
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21.06.2020 13:22 Відповісти
При Порошенко агентура ГРУ-ФСБ сидела тихо зная что могут придушить а при клоуне Зе подняла голову имея прикрытие во власти начиная от Зе и кончая Ермаком.
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21.06.2020 13:25 Відповісти
сидела тихо....
убивала разведчиков и СБУ-ушников по всей Украине....
что у вас с памятью....?
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21.06.2020 13:27 Відповісти
Солдат на то и есть солдат чтобы погибать за свою страну а люди простые почему гибнут при Зе ?
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21.06.2020 13:32 Відповісти
У него с памятью всё нормально - просто он адепт петюни. Тут ведь все ленты засраны свидетелями зели и пети. Как грится, стадо ищет себе пастухов.
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21.06.2020 13:52 Відповісти
Ты чей холоп будеш? Петушария?
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21.06.2020 14:16 Відповісти
Ага, при порошке вся кацапская агентура тихонько сидела и взрывала склады боеприпасов
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21.06.2020 13:48 Відповісти
Аваков чёрт, убийца настоящего украинца Сашка Билого
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21.06.2020 13:32 Відповісти
Кэп!
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21.06.2020 13:49 Відповісти
Хорош пургу разгонять по версиям , лучше все оглядитесь вокруг , чтобы ничего подобного у вас не произошло .Да насчёт газа и Европы .Например у нас обязательное присутствие во всех жилых помещениях детекторов дыма и детекторов газа с января 2020 года . Все знают , что качество газа бывает разным и не всегда визуально можно уследить , что комфорка или др.прибор выключен , поэтому детектор при концентрации газа срабатывает пискливым зуммером в 75 дЦБ . Да и проверить планы эвакуации стоит .Как-то все расслабились с этим карантином, забывая про "недоброго соседа".
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21.06.2020 13:59 Відповісти
"у вас" - это где?
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21.06.2020 16:02 Відповісти
Черговий перл від найпотужнішого із макакових.
...Коли вже буде дно?..
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21.06.2020 14:05 Відповісти
Аваков, я тебе единственную(и буду прав) версию разрушения расскажу. Причиной разрушения железобетонньіх конструкций дома стал взрьів.

Теперь тьі мне расскажи сколько кг ВВ в тротиловом еквиваленте необходимо взрьівному устройству чтобьі нанести такие разрушения
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21.06.2020 14:06 Відповісти
Геніально, Ватсон!
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21.06.2020 14:11 Відповісти
Только не на ПозДняках, а на Позняках. Нужно подкорректировать.
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21.06.2020 14:18 Відповісти
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты!!
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21.06.2020 14:30 Відповісти
еще утюг и замки ..это уже как бабок и свет выключить у камплюктери
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21.06.2020 14:43 Відповісти
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты!!
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21.06.2020 14:31 Відповісти
какой плять газ у меня бабка раньше забывала закрыть так воняло на площадке а что б взрыв был такой должно быть того газа как в жатом балоне . это нереально он же вылетает через окна..
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21.06.2020 14:42 Відповісти
А мы уж подумали землетрясение, капитан ой извините министр очевидность
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21.06.2020 15:38 Відповісти
все що каже сабаков це все лайно..
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21.06.2020 16:41 Відповісти
судячи по харакреру вибуху, дуже зконцентрований, і відстані, на яку летіли уламки. про газ можна і не згавдувати.
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21.06.2020 17:30 Відповісти
 
 