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вибух (4367) Київ (19122)

Пошкоджений вибухом будинок на Позняках може впасти, жителів відселять (оновлено)

Пошкоджений вибухом будинок на Позняках може впасти, жителів відселять (оновлено)

Існує загроза обвалення пошкодженого вибухом житлового будинку на Позняках у Києві. Його жителів тимчасово переселять у пансіонат неподалік столиці.

Про це журналістам на місці подій сказав глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Загрозу подальшого обвалення не відкидаємо. Тому рятувальники працюють обережно, зараз ми знімаємо плити, розташовані на землі, бо, ймовірно, там може бути людина. Потім почнемо працювати зверху", - сказав він.

Мешканців будинку відселять у розташований неподалік інтернат. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише "Укрінформ". На запитання журналістів про те, коли мешканців будинку пустять у квартири за речами, він відповів так: "Ми зможемо це зробити тільки після дозволу вибухотехніків, служби ДСНС, поліції, коли вони зможуть обстежити будівлю. Людей поки поселять в інтернаті за адресою Харківське шосе, 121".

"Попередньо там фрагментарно бачимо, що ключові речі, на яких тримається будинок, конструкцю його пошкоджено досить сильно. Попередньо можна сказати, що потрібно буде розбирати цей будинок", - додав Кличко.

"Громадське" повідомляє, що 17 червня в будинку перевірили і замінили шланги. Після цього, за словами місцевого жителя, у всьому будинку стояв запах газу.

Дивіться також: У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Читайте також: Аваков про версії вибуху на Позняках: Газ або вибуховий пристрій

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
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Топ коментарі
+15
Поруч із людьми, які не розуміють, що роблять😲
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21.06.2020 13:32
+15
75% таких вдоме живут
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21.06.2020 13:35
+7
С чего ты взял, что жильцы этого дома не нормальные и не адекватные соседи? Ты наблюдал за ними, изучал их образ жизни?
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21.06.2020 14:15
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Страшенно жыть в многоквартирном муравейнике, ежели вдуматься... да.
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21.06.2020 13:27 Відповісти
Поруч із людьми, які не розуміють, що роблять😲
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21.06.2020 13:32 Відповісти
75% таких вдоме живут
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21.06.2020 13:35 Відповісти
В некоторых "квартирах" до 90%
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21.06.2020 13:54 Відповісти
Жителей дома отселят в расположенный неподалеку интернат

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як людей-то в інтернат.А як ЗЕдепутатів-мільйонерів то в "службове житло"?
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21.06.2020 14:03 Відповісти
Нет ничего постояннее чем все временое.(С)
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21.06.2020 13:28 Відповісти
Сочувствую всем жителям этого дома. Государство никогда ничего нормально не делает. Только лажает.
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21.06.2020 13:32 Відповісти
Я правильно понимаю вашу мысль-если бы у власти был Порох а не Зеля то такое бы никогда бы не случилось?
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21.06.2020 13:56 Відповісти
Техногенные аварии случались и при Кучме и при Юще и при Порохе и я вам больше скажу в мире тоже случаются такие аварии независимо от президентов и партий и причин этому множество-от банального психа живущего в квартире до изношенности газовой инфраструктуры,но я не понимаю как Порох к которому я нормально отношусь мог бы предотвратить эту ситуацию?
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21.06.2020 14:17 Відповісти
Вот такой вот криворукий и тупой Алехандер-2 (избиратель Зеро) и менял *шланги* . Поэтому я и настаиваю на обязательном внесении в опрос полицией преступников и правонарушителей отдельный пункт( за кого голосовал), будет показательно...
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21.06.2020 15:13 Відповісти
Что ни говорите, а повело что три єтажа. В Николаеве несколько лет назад, при взриве газа, обвалилось с восьмого по первий єтаж
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21.06.2020 13:35 Відповісти
когда рвануло на Намыве?
тоже несколько этажей,а пострадавшие получили жильё в Ривьере,на много уровней выше,чем их панель
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21.06.2020 13:45 Відповісти
Проклятый барыга, его пакости, не иначе
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21.06.2020 13:55 Відповісти
Перекрития обвалились до подвала, просто фасадние плити не упали. Погугли
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21.06.2020 14:06 Відповісти
я там живу
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21.06.2020 14:25 Відповісти
В том доме которий полностью снесли?!)))
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21.06.2020 14:28 Відповісти
ага
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21.06.2020 14:44 Відповісти
Ну и куда их будут отселять??? В общагу какую-нибудь зачуханую под Киевом? А что потом? Дом под снос?
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21.06.2020 13:39 Відповісти
Если по уму - дом под снос и привлечение инвестора под строительство нового дома (в два раза выше), с условием предоставления жилья жильцам старого дома. Но у нас в стране по уму не бывает)
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21.06.2020 13:42 Відповісти
Это от условий зависит. Могут, например, меньше взяток взять за разрешительную документацию)
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21.06.2020 13:46 Відповісти
Шутник навернае
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21.06.2020 13:47 Відповісти
А одна квартира в таком доме стоит от 40 до 100 тыс. $, большинство жителей дома никогда не заработают подобных сумм... Один дебил сломал жизни десяткам людей(
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21.06.2020 13:39 Відповісти
Почему один... Нормальные люди не живут в бабушкиных хрущевках и дедушкиных панелях в Киеве, а покупают жилье в новом доме, пусть не в Киеве, но с нормальными благополучными соседями. В маленьких городах, на 40-100 тыс.$ можно купить достойную квартиру в благополучном доме с адекватными соседями. А не жить в панели, хоть она и стоит 40-100, с соседями утром понедельника выглядящим как зомби, а в пятницу ранее как восставший из ада демон.
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21.06.2020 14:03 Відповісти
С чего ты взял, что жильцы этого дома не нормальные и не адекватные соседи? Ты наблюдал за ними, изучал их образ жизни?
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21.06.2020 14:15 Відповісти
Ты когда нибудь видел среди американских миллионеров людей живущих в трущобах с нигерами? И я нет.
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21.06.2020 14:24 Відповісти
Почему ты считаешь, что киевские спальные районы - подобны трущобам, а их жильцы - ниггерам?)
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Потому что в Киеве для успешных людей есть свое новое элитное жилье, а для нигеров панели. Так понятней? Или тут на фото пентхайс?
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21.06.2020 14:42 Відповісти
Себя я так понимаю вы относите к элите.
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21.06.2020 14:48 Відповісти
За меня здесь речь не идет, если вы понимаете.
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21.06.2020 14:50 Відповісти
Обдолбанный отпрыск миллионера может на фоне ломки или эйфории может устроить нахилую техногенную аварию даже в элитном жилье или вы считаете людей покупающих элитную недвижимость безрешным цветом нации?
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21.06.2020 14:57 Відповісти
Может, но это маловероятно. Обычно люди с деньгами имеют и образование и мозги. Гораздо серъезнее угроза что какой нибудь обдолбыш в общаге захочет распилить гранату или что то подобное... Ну или уснет пьяный с окурком и спалит весь дом.
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21.06.2020 15:02 Відповісти
Про образование и мозги это конечно сильно)Студенты приезжающие на сессию в Университет им.Шевченко в Киеве на Бентли и Майбахах это без сомнения будущие Энштейны,Вернадские или Ломоносовы 100%...я к несчастью или к счатью могу видеть интелектуальный уровень нашей "золотой"молодежи
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21.06.2020 15:12 Відповісти
Это уже часности... То что студент на майбахе, еще не значит что он сам на него "заработал".
В любом случае, не пилить снаряды у него мозгов хватает, и хорошо. Так всем спокойней.
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21.06.2020 15:24 Відповісти
Ты проявляешь необоснованное высокомерие к незнакомым тебе людям. Это не прибавляет тебе уважения.
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21.06.2020 15:52 Відповісти
Зачем вообще с неадекватами общаться?
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21.06.2020 19:03 Відповісти
А вы себе до яких прирівнюєте?
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21.06.2020 14:53 Відповісти
Не важно.
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21.06.2020 14:56 Відповісти
На Позняках нету хрущёвок. Сразу видно хорошо знаешь Киев!
Этот район относительно новый на Левом Берегу. В отличии от ДВРЗ к примеру.
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21.06.2020 18:15 Відповісти
В этой панельке не может быть таких дорогих квартир по 100$. Дом старый видно. В лучшем случае 80-90х. Там даже 3-4к столько не стоит....
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21.06.2020 18:13 Відповісти
а какого туда попёрся сервант коля котлета
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21.06.2020 13:46 Відповісти
мыкола
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21.06.2020 14:02 Відповісти
Жильцов взорвавшейся многоэтажки на Позняках поселят в интернате - Кличко

а ведь мог бы и в интернете поселить
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21.06.2020 14:16 Відповісти
мог бы и квартиры купить..пфф с барского плеча ему как три капейки но нет ..тваризм
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21.06.2020 14:52 Відповісти
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты.
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21.06.2020 14:28 Відповісти
Все уже. Поезд ушел. АЕС закрывают и консервируют по требованию Ахметова и КО. А ветряки и солнечные панели Ахметова вырабатывают всего 8% електроенергии, зато берут 30% денег от всей енергетики страны. Так что остается обратно переходить на росийский газ даже тем кто уже поставил себе електроотопление.
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21.06.2020 14:35 Відповісти
самый умный да? а потом такие как ты, в политику лезут.
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21.06.2020 14:36 Відповісти
так это всю проводку менять, сети, подстанции...по всей украине
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21.06.2020 14:58 Відповісти
лучше вообще запретить готовку в доме, а обеспечить достаточное количество столовок
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21.06.2020 21:27 Відповісти
и построит ватник клячко там атб 9 этажный с пивбаром и эпицентром
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21.06.2020 14:51 Відповісти
Ватка,использованная в критические дни армянской страшной пропаГандоншей симоньянЦ,скорее всего ты , а Кличко уважаемый во всем мире человек,знающий 5 языков
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21.06.2020 15:21 Відповісти
ага тупой как пробка родной язык даже не знает со своим отбитым мозгом
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21.06.2020 19:17 Відповісти
17 июня в доме проверили и заменили шланги. После этого, по словам местного жителя, во всем доме стоял запах газа.

в горгазе еще те мастера. странно, что никто не вызвал 104 если запах газа был?
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21.06.2020 15:15 Відповісти
 
 