Пошкоджений вибухом будинок на Позняках може впасти, жителів відселять (оновлено)

Існує загроза обвалення пошкодженого вибухом житлового будинку на Позняках у Києві. Його жителів тимчасово переселять у пансіонат неподалік столиці.

Про це журналістам на місці подій сказав глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Загрозу подальшого обвалення не відкидаємо. Тому рятувальники працюють обережно, зараз ми знімаємо плити, розташовані на землі, бо, ймовірно, там може бути людина. Потім почнемо працювати зверху", - сказав він.

Мешканців будинку відселять у розташований неподалік інтернат. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, пише "Укрінформ". На запитання журналістів про те, коли мешканців будинку пустять у квартири за речами, він відповів так: "Ми зможемо це зробити тільки після дозволу вибухотехніків, служби ДСНС, поліції, коли вони зможуть обстежити будівлю. Людей поки поселять в інтернаті за адресою Харківське шосе, 121".

"Попередньо там фрагментарно бачимо, що ключові речі, на яких тримається будинок, конструкцю його пошкоджено досить сильно. Попередньо можна сказати, що потрібно буде розбирати цей будинок", - додав Кличко.

"Громадське" повідомляє, що 17 червня в будинку перевірили і замінили шланги. Після цього, за словами місцевого жителя, у всьому будинку стояв запах газу.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.