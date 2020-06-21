Поврежденный взрывом дом на Позняках может рухнуть, жителей отселят (обновлено)

Существует угроза обрушения поврежденного взрывом жилого дома на Позняках в Киеве. Его жителей временно переселят в пансионат неподалеку от столицы.

Об этом журналистам на месте событий сказал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Угроза дальнейшего обрушения не исключается. Поэтому спасатели работают осторожно, сейчас мы снимаем плиты, расположенные на земле, ибо, вероятно, там может быть человек. Затем начнем работать сверху", - сказал он.

Жителей дома отселят в расположенный неподалеку интернат. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет "Укринформ". На вопрос журналистов о том, когда жителей дома пустят в квартиры за вещами, он ответил так: "Мы сможем это сделать только после разрешения взрывотехников, службы ГСЧС, полиции, когда они смогут обследовать здание. Людей пока поселят в интернате по адресу Харьковское шоссе, 121".

"Предварительно там фрагментарно видим, что ключевые вещи, на которых держится дом, конструкция его, повреждена достаточно сильно. Предварительно можно сказать, что нужно будет разбирать этот дом", - добавил Кличко.

"Громадське" сообщает, что 17 июня в доме проверили и заменили шланги. После этого, по словам местного жителя, во всем доме стоял запах газа.

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Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.