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взрыв (6503) Киев (24766)

Поврежденный взрывом дом на Позняках может рухнуть, жителей отселят (обновлено)

Поврежденный взрывом дом на Позняках может рухнуть, жителей отселят (обновлено)

Существует угроза обрушения поврежденного взрывом жилого дома на Позняках в Киеве. Его жителей временно переселят в пансионат неподалеку от столицы.

Об этом журналистам на месте событий сказал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Угроза дальнейшего обрушения не исключается. Поэтому спасатели работают осторожно, сейчас мы снимаем плиты, расположенные на земле, ибо, вероятно, там может быть человек. Затем начнем работать сверху", - сказал он.

Жителей дома отселят в расположенный неподалеку интернат. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, пишет "Укринформ". На вопрос журналистов о том, когда жителей дома пустят в квартиры за вещами, он ответил так: "Мы сможем это сделать только после разрешения взрывотехников, службы ГСЧС, полиции, когда они смогут обследовать здание. Людей пока поселят в интернате по адресу Харьковское шоссе, 121".

"Предварительно там фрагментарно видим, что ключевые вещи, на которых держится дом, конструкция его, повреждена достаточно сильно. Предварительно можно сказать, что нужно будет разбирать этот дом", - добавил Кличко.

"Громадське" сообщает, что 17 июня в доме проверили и заменили шланги. После этого, по словам местного жителя, во всем доме стоял запах газа.

Читайте на Цензор.НЕТ: В жилом многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков о версиях взрыва на Поздняках: Газ или взрывное устройство

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Топ комментарии
+15
Поруч із людьми, які не розуміють, що роблять😲
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21.06.2020 13:32
+15
75% таких вдоме живут
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21.06.2020 13:35
+7
С чего ты взял, что жильцы этого дома не нормальные и не адекватные соседи? Ты наблюдал за ними, изучал их образ жизни?
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21.06.2020 14:15
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Страшенно жыть в многоквартирном муравейнике, ежели вдуматься... да.
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21.06.2020 13:27 Ответить
Поруч із людьми, які не розуміють, що роблять😲
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21.06.2020 13:32 Ответить
75% таких вдоме живут
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21.06.2020 13:35 Ответить
В некоторых "квартирах" до 90%
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21.06.2020 13:54 Ответить
Жителей дома отселят в расположенный неподалеку интернат

===============================================
як людей-то в інтернат.А як ЗЕдепутатів-мільйонерів то в "службове житло"?
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21.06.2020 14:03 Ответить
Нет ничего постояннее чем все временое.(С)
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21.06.2020 13:28 Ответить
Сочувствую всем жителям этого дома. Государство никогда ничего нормально не делает. Только лажает.
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21.06.2020 13:32 Ответить
Я правильно понимаю вашу мысль-если бы у власти был Порох а не Зеля то такое бы никогда бы не случилось?
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21.06.2020 13:56 Ответить
Техногенные аварии случались и при Кучме и при Юще и при Порохе и я вам больше скажу в мире тоже случаются такие аварии независимо от президентов и партий и причин этому множество-от банального психа живущего в квартире до изношенности газовой инфраструктуры,но я не понимаю как Порох к которому я нормально отношусь мог бы предотвратить эту ситуацию?
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21.06.2020 14:17 Ответить
Вот такой вот криворукий и тупой Алехандер-2 (избиратель Зеро) и менял *шланги* . Поэтому я и настаиваю на обязательном внесении в опрос полицией преступников и правонарушителей отдельный пункт( за кого голосовал), будет показательно...
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21.06.2020 15:13 Ответить
Что ни говорите, а повело что три єтажа. В Николаеве несколько лет назад, при взриве газа, обвалилось с восьмого по первий єтаж
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21.06.2020 13:35 Ответить
когда рвануло на Намыве?
тоже несколько этажей,а пострадавшие получили жильё в Ривьере,на много уровней выше,чем их панель
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21.06.2020 13:45 Ответить
Проклятый барыга, его пакости, не иначе
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21.06.2020 13:55 Ответить
Перекрития обвалились до подвала, просто фасадние плити не упали. Погугли
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21.06.2020 14:06 Ответить
я там живу
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21.06.2020 14:25 Ответить
В том доме которий полностью снесли?!)))
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21.06.2020 14:28 Ответить
ага
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21.06.2020 14:44 Ответить
Ну и куда их будут отселять??? В общагу какую-нибудь зачуханую под Киевом? А что потом? Дом под снос?
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21.06.2020 13:39 Ответить
Если по уму - дом под снос и привлечение инвестора под строительство нового дома (в два раза выше), с условием предоставления жилья жильцам старого дома. Но у нас в стране по уму не бывает)
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21.06.2020 13:42 Ответить
Это от условий зависит. Могут, например, меньше взяток взять за разрешительную документацию)
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21.06.2020 13:46 Ответить
Шутник навернае
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21.06.2020 13:47 Ответить
А одна квартира в таком доме стоит от 40 до 100 тыс. $, большинство жителей дома никогда не заработают подобных сумм... Один дебил сломал жизни десяткам людей(
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21.06.2020 13:39 Ответить
Почему один... Нормальные люди не живут в бабушкиных хрущевках и дедушкиных панелях в Киеве, а покупают жилье в новом доме, пусть не в Киеве, но с нормальными благополучными соседями. В маленьких городах, на 40-100 тыс.$ можно купить достойную квартиру в благополучном доме с адекватными соседями. А не жить в панели, хоть она и стоит 40-100, с соседями утром понедельника выглядящим как зомби, а в пятницу ранее как восставший из ада демон.
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21.06.2020 14:03 Ответить
С чего ты взял, что жильцы этого дома не нормальные и не адекватные соседи? Ты наблюдал за ними, изучал их образ жизни?
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21.06.2020 14:15 Ответить
Ты когда нибудь видел среди американских миллионеров людей живущих в трущобах с нигерами? И я нет.
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21.06.2020 14:24 Ответить
Почему ты считаешь, что киевские спальные районы - подобны трущобам, а их жильцы - ниггерам?)
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21.06.2020 14:34 Ответить
Потому что в Киеве для успешных людей есть свое новое элитное жилье, а для нигеров панели. Так понятней? Или тут на фото пентхайс?
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21.06.2020 14:42 Ответить
Себя я так понимаю вы относите к элите.
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21.06.2020 14:48 Ответить
За меня здесь речь не идет, если вы понимаете.
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21.06.2020 14:50 Ответить
Обдолбанный отпрыск миллионера может на фоне ломки или эйфории может устроить нахилую техногенную аварию даже в элитном жилье или вы считаете людей покупающих элитную недвижимость безрешным цветом нации?
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21.06.2020 14:57 Ответить
Может, но это маловероятно. Обычно люди с деньгами имеют и образование и мозги. Гораздо серъезнее угроза что какой нибудь обдолбыш в общаге захочет распилить гранату или что то подобное... Ну или уснет пьяный с окурком и спалит весь дом.
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21.06.2020 15:02 Ответить
Про образование и мозги это конечно сильно)Студенты приезжающие на сессию в Университет им.Шевченко в Киеве на Бентли и Майбахах это без сомнения будущие Энштейны,Вернадские или Ломоносовы 100%...я к несчастью или к счатью могу видеть интелектуальный уровень нашей "золотой"молодежи
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21.06.2020 15:12 Ответить
Это уже часности... То что студент на майбахе, еще не значит что он сам на него "заработал".
В любом случае, не пилить снаряды у него мозгов хватает, и хорошо. Так всем спокойней.
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21.06.2020 15:24 Ответить
Ты проявляешь необоснованное высокомерие к незнакомым тебе людям. Это не прибавляет тебе уважения.
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21.06.2020 15:52 Ответить
Зачем вообще с неадекватами общаться?
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21.06.2020 19:03 Ответить
А вы себе до яких прирівнюєте?
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21.06.2020 14:53 Ответить
Не важно.
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21.06.2020 14:56 Ответить
На Позняках нету хрущёвок. Сразу видно хорошо знаешь Киев!
Этот район относительно новый на Левом Берегу. В отличии от ДВРЗ к примеру.
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21.06.2020 18:15 Ответить
В этой панельке не может быть таких дорогих квартир по 100$. Дом старый видно. В лучшем случае 80-90х. Там даже 3-4к столько не стоит....
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21.06.2020 18:13 Ответить
а какого туда попёрся сервант коля котлета
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21.06.2020 13:46 Ответить
мыкола
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21.06.2020 14:02 Ответить
Жильцов взорвавшейся многоэтажки на Позняках поселят в интернате - Кличко

а ведь мог бы и в интернете поселить
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21.06.2020 14:16 Ответить
мог бы и квартиры купить..пфф с барского плеча ему как три капейки но нет ..тваризм
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21.06.2020 14:52 Ответить
Запретите газ в быту! Переведите на электроплиты.
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21.06.2020 14:28 Ответить
Все уже. Поезд ушел. АЕС закрывают и консервируют по требованию Ахметова и КО. А ветряки и солнечные панели Ахметова вырабатывают всего 8% електроенергии, зато берут 30% денег от всей енергетики страны. Так что остается обратно переходить на росийский газ даже тем кто уже поставил себе електроотопление.
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21.06.2020 14:35 Ответить
самый умный да? а потом такие как ты, в политику лезут.
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21.06.2020 14:36 Ответить
так это всю проводку менять, сети, подстанции...по всей украине
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21.06.2020 14:58 Ответить
лучше вообще запретить готовку в доме, а обеспечить достаточное количество столовок
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21.06.2020 21:27 Ответить
и построит ватник клячко там атб 9 этажный с пивбаром и эпицентром
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21.06.2020 14:51 Ответить
Ватка,использованная в критические дни армянской страшной пропаГандоншей симоньянЦ,скорее всего ты , а Кличко уважаемый во всем мире человек,знающий 5 языков
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21.06.2020 15:21 Ответить
ага тупой как пробка родной язык даже не знает со своим отбитым мозгом
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21.06.2020 19:17 Ответить
17 июня в доме проверили и заменили шланги. После этого, по словам местного жителя, во всем доме стоял запах газа.

в горгазе еще те мастера. странно, что никто не вызвал 104 если запах газа был?
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21.06.2020 15:15 Ответить
 
 