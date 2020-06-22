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В Чернобыльской зоне произошло возгорание лесной подстилки: пожар локализован, - ГСЧС
В Чернобыльской зоне (Киевская обл.) произошло возгорание лесной подстилки.
Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС, передает Цензор.НЕТ.
"21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Ильинцы на территории Лубянской лесничества произошло возгорание лесной подстилки", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, пожар локализован в 20:40 на площади 3 га.
Отмечается, что по состоянию на 7:00 понедельника наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.
К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.
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якщо це оплачені палії, то дали їм набагато більше, ніж ваші штрафи. писали, що сталкери з франції та німеччини платять за "екскурсію" по чорнобилю від 5000 євро.
тепер у києві знов тижднями не буде чим дихати. хто відшкодує збитки нашому здоровью та у скільки їх оцінять?