У Чорнобильській зоні сталося займання лісової підстилки: пожежу локалізовано, - ДСНС

У Чорнобильській зоні (Київська обл.) сталося займання лісової підстилки.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня в ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб'янського лісництва сталося займання лісової підстилки", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано о 20:40 на площі 3 га.

Зазначається, що станом на 7:00 понеділка спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

До гасіння залучено 11 осіб і три одиниці техніки лісового господарства.

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