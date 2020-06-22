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Новини Пожежі в Україні
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У Чорнобильській зоні сталося займання лісової підстилки: пожежу локалізовано, - ДСНС

У Чорнобильській зоні сталося займання лісової підстилки: пожежу локалізовано, - ДСНС

У Чорнобильській зоні (Київська обл.) сталося займання лісової підстилки.

Про це повідомила пресслужба Держслужби з НС, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня в ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Іллінці на території Луб'янського лісництва сталося займання лісової підстилки", - сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано о 20:40 на площі 3 га.

Зазначається, що станом на 7:00 понеділка спостерігається тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

До гасіння залучено 11 осіб і три одиниці техніки лісового господарства.

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А двуногую причину возгорания поймали?
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22.06.2020 09:30 Відповісти
Дощі йдуть, калюжі як озера посеред лісів стоять. Сволота якась підпалила.
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22.06.2020 10:16 Відповісти
штрафи вочевидь не допомагають. мнс, ви не хочете застосувати щось радикальніше? якщо не повідривати дурні макітри паліям, то хоч вломити так, щоб полежали у койках з півроку та подумали над своєю поведінкою?

якщо це оплачені палії, то дали їм набагато більше, ніж ваші штрафи. писали, що сталкери з франції та німеччини платять за "екскурсію" по чорнобилю від 5000 євро.

тепер у києві знов тижднями не буде чим дихати. хто відшкодує збитки нашому здоровью та у скільки їх оцінять?
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22.06.2020 10:29 Відповісти
А говорят дожди, дожди....
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22.06.2020 10:32 Відповісти
 
 