Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться
Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа, у которого, по его словам, нет стратегий по России, Китаю и КНДР.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.
"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провалились до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил Болтон.
По мнению Болтона, Трамп может легко поменять уже принятое решение, так как государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу.
Кроме того, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.
"Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - добавил он.
Как сообщалось, 17 июня ведущие американские СМИ начали публиковать отрывки из мемуаров Болтона "Комната, где это произошло", где он рассказывает о периоде пребывания в команде президента Трампа в должности советника по нацбезопасности.
В частности, Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил оборонительную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников — Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Кроме того, по словам Болтона, Трамп не хотел вводить санкции против РФ и даже заблокировал официальное заявление с критикой Кремля по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.
Пожалуйста, подождите...
потом возьми все эти даты, отсортируй по возрастанию. посмотри. и ****..сь об стену со своим гордном и шокиным
Ви реально думаєте що трамп щось зробив, більше зробив Маккейн і його група, трамп хотів злити Україну з потрохами якби їхні дії в сенаті..
Санкції по північному потоці протиснуло газове лоббі в сша...
Подивіться як він злив Турцію і Сирію, всі шоу з бобардуванням асада лише шоу їх попередили наперед перед атакою, а як утерся з Іраном, Іран розбомбив базу американців є поранені і взірваний завод в Саудитів, який є на половину американським...
Мери правильно роблять а що їм лишається, на цей час трамп відпустив ситуацію до повного ....
Якби він ввів нацгвардію зразу ніякого б такого бардаку не було.. Якби одразу відреагував на корону то б так само не було того що є зараз, а не розказував що імпічмент йому не дав це зробити...
Але думаю що не трамп рулить з цим барадаком, на ринку акції пузир вже пройшло 10 р від попереднього кризису йде роботизація, пора робити серйозний шухер...
Оружие его заставили дать под ДВУПАРТИЙНЫМ давлением. Обама ввел санкции и держал их, а Трамп искал лазейки чтобы их отменить... Кстати, что там с его любимчиком из сената Макконнеллом и "русалом"? Все ещё получает вливания от Дерипаски в экономику Кентукки?)
И еще меня так умиляет когда эмигранты из постсовка считают себя белыми в американском смысле слова и впрягаються в расовые движи. Типа "смотрите, гайз! Я такой же как и вы! Не бейте!". Для электората Трампа ты быдло и иммигрант, бледный мексиканец - поэтому чуть более терпимый чем обычный. И когда они закончат с цветными, они начнут играть в "кто на свете всех белее" и ты будешь явно не победителем.
Я имею в виду Трампа.
Если он вернёт производства из Китая в США- будет прав .
А то получается- Китай научили , китайцам фабрики построили - и теперь Китай - богатая страна : а простые американцы и украинцы без работы
Кого-то это очень сильно напоминает.
А это не ЗЕ всех своих соседей одноклассников и квартальцев в семейный бизнес управления страной устроил?
Это не ЗЕ управляет Украиной, как своим шапито Квартал-95?
Ты просто откровенно звездишь, зебил.
И вот поэтому с вами не разговаривать надо, а головы проламывать. Вы неизлечимы, унтерменши сраные.
Это просто констатация факта. Такая же простая и лишенная эмоций, как то, что вы родные братья кацапов. Отсюда и подход к обращению с вами.
Просто и практично - вредных животных надо уничтожать. Полезных надо приручать.
Вы абсолютно бесполезны и вредны для Украины.
Поэтому в твоем исполнении про диваны - это как-то совсем не серьезно.