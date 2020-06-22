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Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться

Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться

Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа, у которого, по его словам, нет стратегий по России, Китаю и КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.

"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провалились до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил Болтон.

По мнению Болтона, Трамп может легко поменять уже принятое решение, так как государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу.

Кроме того, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.

"Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон намерен поддержать кандидатуру Байдена на президентских выборах в США: "Я беспокоюсь за страну"

Как сообщалось, 17 июня ведущие американские СМИ начали публиковать отрывки из мемуаров Болтона "Комната, где это произошло", где он рассказывает о периоде пребывания в команде президента Трампа в должности советника по нацбезопасности.

В частности, Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил оборонительную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников — Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Кроме того, по словам Болтона, Трамп не хотел вводить санкции против РФ и даже заблокировал официальное заявление с критикой Кремля по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.
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Топ комментарии
+28
В нас та сама фігня
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22.06.2020 09:41
+24
+у нас на порядок гірше. Трамп хоч дурень але самостіний дурень, - не кукла на шворках
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22.06.2020 09:42
+10
болт сказал, что трамп дурак
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22.06.2020 09:40
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болт сказал, что трамп дурак
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22.06.2020 09:40 Ответить
Разболтал главную военную тайну
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22.06.2020 10:29 Ответить
В нас та сама фігня
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22.06.2020 09:41 Ответить
+у нас на порядок гірше. Трамп хоч дурень але самостіний дурень, - не кукла на шворках
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22.06.2020 09:42 Ответить
згоден.
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22.06.2020 09:45 Ответить
Так. Одинакові біди згуртовують і дуде зближують український та американский народи...
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22.06.2020 09:44 Ответить
Старого пса новым трюкам не обучишь (с)
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22.06.2020 09:42 Ответить
А тот кто болен и не лечится,то,так и умрет калекой с рыжей челкой!
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22.06.2020 09:43 Ответить
Нічого - навчиться. Дайте йому ще 4 роки.))
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22.06.2020 09:45 Ответить
4 срока не помогут! Что .... не вложено,-топором не вдолбишь!
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22.06.2020 09:48 Ответить
"А если кто будет воровать, будем бить по этой рыжей лисьей морде..."
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22.06.2020 12:27 Ответить
О,там есть куда,и на долго!
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22.06.2020 13:35 Ответить
Племянница Трампа, Мэри Лии Трамп готовит к выпуску книгу, в которой наносит по репутации дяди нокаутирующий удар, перетряхивая "грязное белье" семьи и раскрывая тайны мошеннических схем Трампа. Она обвиняет его в ответственности за смерть своего отца Фреда Трампа
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22.06.2020 09:44 Ответить
Щас рыжий назначит племянницу любимым врагом, анонсирует книгу как фейк ньюс и запретит выпуск из за государственной тайны
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22.06.2020 09:56 Ответить
Зашибись интервью- конченный продажный политик и коррупционер, на котором ставить пробы негде, шмокин и пророссийская шалава боцман. Поговорили две твари о судьбе Украины, озадачились, видишь ли , ************. Мерзко даже не то, что они говорят, а то что кремлевские боты, с флагом США, нам тут рассказывают, что мы должны делать и ставят в пример двух конченных бл...й. На хрен с пляжа, утырок, со своими советами https://censor.net/user/472075. Иди ***** и трампу подмахивай, но не здесь!
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22.06.2020 09:58 Ответить
скажи пожалуйста - какие даты стоят на медали за освобождение крыма? когда в крыму состоялся референдум? когда сбежал янукович? когда ВР приняла постанову что теперь вместо яныка будет и.о.Турчинов?

потом возьми все эти даты, отсортируй по возрастанию. посмотри. и ****..сь об стену со своим гордном и шокиным
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22.06.2020 10:18 Ответить
Плохо стараешься. Не верю.
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22.06.2020 10:24 Ответить
Трамп интересовался, Финляндия входит в состав России?
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22.06.2020 09:53 Ответить
Да, такого дурака как Трамп надо еще поискать, вот американцам "повезло так повезло"
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22.06.2020 09:56 Ответить
Трамп хорошо знает истину : - кто много учится, тот много знает,; кто много знает, тот много забывает;, кто много забывает, тот мало знает,; так скажите , ради осьминога,- ну зачем учиться ?...
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22.06.2020 10:00 Ответить
А як вони могли допомогти Україні, якщо ми самі собі не хотіли допомогти, на той час у нас більшість воєнних частин в криму було на стороні РФ, реально пів Сходу були готові перейти під РФ... Всі західні політики бачили це як громадянську війну...
Ви реально думаєте що трамп щось зробив, більше зробив Маккейн і його група, трамп хотів злити Україну з потрохами якби їхні дії в сенаті..
Санкції по північному потоці протиснуло газове лоббі в сша...
Подивіться як він злив Турцію і Сирію, всі шоу з бобардуванням асада лише шоу їх попередили наперед перед атакою, а як утерся з Іраном, Іран розбомбив базу американців є поранені і взірваний завод в Саудитів, який є на половину американським...
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22.06.2020 10:28 Ответить
... кто мало знает, тот мало забывает, кто мало забывает, тот больше знает...
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22.06.2020 12:29 Ответить
Тот БОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ знает из того что знал! Я не понял почему удалили наши комментарии на другой ветке.Кто-то,не то сказал?
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22.06.2020 13:16 Ответить
Ви вірите що в країні де про кожне слово біля смартфона, вже знає спецслужба, можливо організувати протести і Трамп не вкурсі хто організатори ...
Мери правильно роблять а що їм лишається, на цей час трамп відпустив ситуацію до повного ....
Якби він ввів нацгвардію зразу ніякого б такого бардаку не було.. Якби одразу відреагував на корону то б так само не було того що є зараз, а не розказував що імпічмент йому не дав це зробити...
Але думаю що не трамп рулить з цим барадаком, на ринку акції пузир вже пройшло 10 р від попереднього кризису йде роботизація, пора робити серйозний шухер...
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22.06.2020 10:35 Ответить
Прям як бубочка...
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22.06.2020 10:01 Ответить
На одного вменяемого пять не Вменяемых которые друг друга Одобряют и хвалят.Болтон один из Вменяемых и ищет своих Единомышленников во всем Мире .Но люди хотят Арену цырка и Веселия .
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22.06.2020 10:05 Ответить
Ага. И Тиллерсон, и Спайсер, и даже Мэттис - все хотят очернить последнюю надежду угнетенных белых человеков и подлизнуть Байдену
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22.06.2020 10:16 Ответить
бл. так это трамп подписал указ которым существенно ограничил полицейских в правах! это трамп подмахивает черным чтобы окончательно не пролететь на выборах. что мешало борцуну за права белых трампу ввести войска в один город сразу и подавить бунт? НИЧЕГО кроме того что у него в башке выборы а не страна
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22.06.2020 10:21 Ответить
"Простой, открытый парень" - ойййй ля. Пощади, человек-анекдот. Может ты ещё в Голобородька и деда Мороза веришь? Простой миллиардер из позолоченного пентхауса, унаследовавший все от бати, боже...

Оружие его заставили дать под ДВУПАРТИЙНЫМ давлением. Обама ввел санкции и держал их, а Трамп искал лазейки чтобы их отменить... Кстати, что там с его любимчиком из сената Макконнеллом и "русалом"? Все ещё получает вливания от Дерипаски в экономику Кентукки?)

И еще меня так умиляет когда эмигранты из постсовка считают себя белыми в американском смысле слова и впрягаються в расовые движи. Типа "смотрите, гайз! Я такой же как и вы! Не бейте!". Для электората Трампа ты быдло и иммигрант, бледный мексиканец - поэтому чуть более терпимый чем обычный. И когда они закончат с цветными, они начнут играть в "кто на свете всех белее" и ты будешь явно не победителем.
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22.06.2020 10:46 Ответить
"Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться" - ну и что? Зеленский тоже некомпетентен и не может учиться.
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22.06.2020 10:06 Ответить
Странные они все.Болтон,что не видел за кого голосовал, Трамп всегда был эксцентричным самодуром.
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22.06.2020 10:19 Ответить
Болтон - республиканец , и имел надежду направить Трампа на правильньій путь , согласившись работать советником по нацбезопасности. Но , не в коня оказался корм .
Я имею в виду Трампа.
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22.06.2020 10:26 Ответить
У трампа на морде написано, что он дебил, неужели надо четыре года, чтобы в этом убедиться, хорошо конгресс оказался бдительным, но четыре года наблюдать очевидную клинику и ничего не делать, это катастрофа.
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22.06.2020 10:37 Ответить
Так це можна сказати з упевненістю і про шмарклю.
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22.06.2020 10:55 Ответить
Трамп успешный бизнесмен и мыслит как бизнесмен
Если он вернёт производства из Китая в США- будет прав .
А то получается- Китай научили , китайцам фабрики построили - и теперь Китай - богатая страна : а простые американцы и украинцы без работы
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22.06.2020 11:09 Ответить
Фабрики повернути - це задача не на одне десятиліття. Крім того на фабрики треба десь набрати таких самих китайців, які вяпують за їжу. Якщо ні, то ця продукція буде дорожчою вдесятеро. Гарно ***діти - не мішки тягати.
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22.06.2020 11:14 Ответить
Уже более 10 лет ведётся такая политика...
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22.06.2020 12:33 Ответить
Тенденція. Останніми роками різні народи вибирають в президенти відверту шелупонь. Наче "назло мамі" ))) Незважаючи ні на погляди, ні на професійні якості. В Україні це просто звичайний бовдур... Ну, і шо воно таке?
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22.06.2020 11:09 Ответить
Трамп розумна людина. І добре керує Америкою. Сподіваюсь американці виберуть його на другий термін.
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22.06.2020 11:24 Ответить
Был на последней репетиции парада?
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22.06.2020 11:43 Ответить
В Україні параду нема. А у вас в Молдові парад?
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22.06.2020 12:02 Ответить
Я готовлюсь им парад сделать.Уже нашел 4.Только надо ленточки победобесия,где-то найти,и каждому на голову привязать!
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22.06.2020 13:21 Ответить
о внешней политике: он некомпетентен и не хочет учиться


Кого-то это очень сильно напоминает.
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22.06.2020 11:40 Ответить
"... государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу. " Это напоминает подход кучерявого Петруся.
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22.06.2020 13:14 Ответить
Татышо!!!
А это не ЗЕ всех своих соседей одноклассников и квартальцев в семейный бизнес управления страной устроил?
Это не ЗЕ управляет Украиной, как своим шапито Квартал-95?
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22.06.2020 17:38 Ответить
Да, ты прав. Зе повторяет петины ошибки.
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23.06.2020 08:52 Ответить
Состав Нацсовета по телерадиовещанию тебе в помощь.

Ты просто откровенно звездишь, зебил.

И вот поэтому с вами не разговаривать надо, а головы проламывать. Вы неизлечимы, унтерменши сраные.
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23.06.2020 11:44 Ответить
Ты бы попустился слегка, ариец соевый. Бо иначе у тебя пуканелло сгорит к чертям собачим.
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23.06.2020 11:50 Ответить
Абсолютно незачем, грязное животное.

Это просто констатация факта. Такая же простая и лишенная эмоций, как то, что вы родные братья кацапов. Отсюда и подход к обращению с вами.
Просто и практично - вредных животных надо уничтожать. Полезных надо приручать.

Вы абсолютно бесполезны и вредны для Украины.
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23.06.2020 11:53 Ответить
Представители 8% соевой элиты, подобные тебе, весьма показательны. В интернетах они играются в свой патриотизм, угрожая незнакомым дядям. Но вот когда дело доходит до практики, скажем возникает необходимость взять в руки оружие и защищать Украину, то подобные тебе способны лишь жиденько нахезать в свои галихфе, уцепившись за свой боевой диван двумя руками.
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23.06.2020 13:33 Ответить
Ты перед телевизором слишком от войны устало еще в 2014 в течении Майдана, животное.

Поэтому в твоем исполнении про диваны - это как-то совсем не серьезно.
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23.06.2020 14:42 Ответить
Суд отклонил требования Белого Дома, поскольку книга, в количестве 200 тыс экземпляров, уже не только издана, но и развезена по всем США, а раз так, то ее уже многие прочли, а потому смысла в запрете ее продаж уже нет никакого. Со слов очевидцев, судья сказал: «Лошадь уже выскочила из конюшни», и когда публика уже стала расходиться, якобы добавил: «Не просто выскочила, но и сдохла, пора с нее слазить».
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22.06.2020 13:08 Ответить
Трамп не только некомпетентен, он даже не "копенгаген", не "пентагонен" и вообще ни в одном деле не "волоколамск".
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22.06.2020 14:39 Ответить
..ну я шо то как-то плохо не понял... - а шо милллдеры када-то чему-то где-до вчились...???
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22.06.2020 23:54 Ответить
Как так зеленский и трамп одинаково двинутые мудаки, как так одновременно?
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20.08.2020 08:40 Ответить
 
 