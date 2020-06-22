Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться

Бывший помощник президента США Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа, у которого, по его словам, нет стратегий по России, Китаю и КНДР.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он рассказал в интервью газете The Telegraph.

"Не существует долгосрочной стратегии по России и Китаю. Переговоры по Северной Корее провалились до такой степени, что КНДР взорвала здание, которое сама построила вместе с Южной Кореей, и продолжила работу над своими ядерными и ракетными программами. И за три года так и не удалось сдержать Иран. Именно в таких вопросах некомпетентность Трампа проявляется более очевидным образом", - отметил Болтон.

По мнению Болтона, Трамп может легко поменять уже принятое решение, так как государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу.

Кроме того, американский президент не видит разницы между личными и государственными интересами.

"Он заступил на должность, имея лишь очень небольшие знания о том, как работает государственная власть, и совсем не был заинтересован в том, чтобы учиться", - добавил он.

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Как сообщалось, 17 июня ведущие американские СМИ начали публиковать отрывки из мемуаров Болтона "Комната, где это произошло", где он рассказывает о периоде пребывания в команде президента Трампа в должности советника по нацбезопасности.

В частности, Джон Болтон подтвердил, что президент Трамп приостановил оборонительную помощь Украине для получения компромата на своих политических соперников — Джо Байдена и Хиллари Клинтон. Кроме того, по словам Болтона, Трамп не хотел вводить санкции против РФ и даже заблокировал официальное заявление с критикой Кремля по случаю десятой годовщины вторжения РФ в Грузию.