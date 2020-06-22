УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9580 відвідувачів онлайн
Новини
4 807 77
США (21036) Трамп (4319) Болтон (108)

Болтон про зовнішню політику Трампа: Він некомпетентний і не хоче вчитися

Болтон про зовнішню політику Трампа: Він некомпетентний і не хоче вчитися

Колишній помічник президента США Джон Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа, у якого, за його словами, немає стратегій щодо Росії, Китаю і КНДР.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він розповів в інтерв'ю газеті The Telegraph.

"Не існує довгострокової стратегії щодо Росії та Китаю. Переговори щодо Північної Кореї провалилися до такої міри, що КНДР підірвала будівлю, яку побудувала сама разом з Південною Кореєю, і продовжила роботу над своїми ядерними та ракетними програмами. І за три роки так і не вдалося стримати Іран. Саме в таких питаннях некомпетентність Трампа проявляється більш очевидним чином", - зазначив Болтон.

На думку Болтона, Трамп може легко змінювати вже прийняте рішення, оскільки державні питання для нього кшталт невеликого сімейного бізнесу.

Крім того, американський президент не бачить різниці між власними та державними інтересами.

Читайте також: Трамп "бурчав і скаржився" на санкції проти РФ, - Болтон у мемуарах

"Він заступив на посаду, маючи лише дуже невеликі знання про те, як працює державна влада, і зовсім не був зацікавлений у тому, щоб вчитися", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ 17 червня провідні американські ЗМІ почали публікувати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування у команді президента Трампа на посаді радника з нацбезпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Болтон має намір підтримати кандидатуру Байдена на президентських виборах у США: "Я турбуюся про країну"

Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні для отримання компромату на своїх політичних суперників — Джо Байдена і Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів вводити санкції проти РФ і навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення Росії в Грузію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
В нас та сама фігня
показати весь коментар
22.06.2020 09:41
+24
+у нас на порядок гірше. Трамп хоч дурень але самостіний дурень, - не кукла на шворках
показати весь коментар
22.06.2020 09:42
+10
болт сказал, что трамп дурак
показати весь коментар
22.06.2020 09:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
болт сказал, что трамп дурак
показати весь коментар
22.06.2020 09:40 Відповісти
Разболтал главную военную тайну
показати весь коментар
22.06.2020 10:29 Відповісти
В нас та сама фігня
показати весь коментар
22.06.2020 09:41 Відповісти
+у нас на порядок гірше. Трамп хоч дурень але самостіний дурень, - не кукла на шворках
показати весь коментар
22.06.2020 09:42 Відповісти
згоден.
показати весь коментар
22.06.2020 09:45 Відповісти
Так. Одинакові біди згуртовують і дуде зближують український та американский народи...
показати весь коментар
22.06.2020 09:44 Відповісти
Старого пса новым трюкам не обучишь (с)
показати весь коментар
22.06.2020 09:42 Відповісти
А тот кто болен и не лечится,то,так и умрет калекой с рыжей челкой!
показати весь коментар
22.06.2020 09:43 Відповісти
Нічого - навчиться. Дайте йому ще 4 роки.))
показати весь коментар
22.06.2020 09:45 Відповісти
4 срока не помогут! Что .... не вложено,-топором не вдолбишь!
показати весь коментар
22.06.2020 09:48 Відповісти
"А если кто будет воровать, будем бить по этой рыжей лисьей морде..."
показати весь коментар
22.06.2020 12:27 Відповісти
О,там есть куда,и на долго!
показати весь коментар
22.06.2020 13:35 Відповісти
Племянница Трампа, Мэри Лии Трамп готовит к выпуску книгу, в которой наносит по репутации дяди нокаутирующий удар, перетряхивая "грязное белье" семьи и раскрывая тайны мошеннических схем Трампа. Она обвиняет его в ответственности за смерть своего отца Фреда Трампа
показати весь коментар
22.06.2020 09:44 Відповісти
Щас рыжий назначит племянницу любимым врагом, анонсирует книгу как фейк ньюс и запретит выпуск из за государственной тайны
показати весь коментар
22.06.2020 09:56 Відповісти
Зашибись интервью- конченный продажный политик и коррупционер, на котором ставить пробы негде, шмокин и пророссийская шалава боцман. Поговорили две твари о судьбе Украины, озадачились, видишь ли , ************. Мерзко даже не то, что они говорят, а то что кремлевские боты, с флагом США, нам тут рассказывают, что мы должны делать и ставят в пример двух конченных бл...й. На хрен с пляжа, утырок, со своими советами https://censor.net/user/472075. Иди ***** и трампу подмахивай, но не здесь!
показати весь коментар
22.06.2020 09:58 Відповісти
скажи пожалуйста - какие даты стоят на медали за освобождение крыма? когда в крыму состоялся референдум? когда сбежал янукович? когда ВР приняла постанову что теперь вместо яныка будет и.о.Турчинов?

потом возьми все эти даты, отсортируй по возрастанию. посмотри. и ****..сь об стену со своим гордном и шокиным
показати весь коментар
22.06.2020 10:18 Відповісти
Плохо стараешься. Не верю.
показати весь коментар
22.06.2020 10:24 Відповісти
Трамп интересовался, Финляндия входит в состав России?
показати весь коментар
22.06.2020 09:53 Відповісти
Да, такого дурака как Трамп надо еще поискать, вот американцам "повезло так повезло"
показати весь коментар
22.06.2020 09:56 Відповісти
Трамп хорошо знает истину : - кто много учится, тот много знает,; кто много знает, тот много забывает;, кто много забывает, тот мало знает,; так скажите , ради осьминога,- ну зачем учиться ?...
показати весь коментар
22.06.2020 10:00 Відповісти
А як вони могли допомогти Україні, якщо ми самі собі не хотіли допомогти, на той час у нас більшість воєнних частин в криму було на стороні РФ, реально пів Сходу були готові перейти під РФ... Всі західні політики бачили це як громадянську війну...
Ви реально думаєте що трамп щось зробив, більше зробив Маккейн і його група, трамп хотів злити Україну з потрохами якби їхні дії в сенаті..
Санкції по північному потоці протиснуло газове лоббі в сша...
Подивіться як він злив Турцію і Сирію, всі шоу з бобардуванням асада лише шоу їх попередили наперед перед атакою, а як утерся з Іраном, Іран розбомбив базу американців є поранені і взірваний завод в Саудитів, який є на половину американським...
показати весь коментар
22.06.2020 10:28 Відповісти
... кто мало знает, тот мало забывает, кто мало забывает, тот больше знает...
показати весь коментар
22.06.2020 12:29 Відповісти
Тот БОЛЬШИЙ ПРОЦЕНТ знает из того что знал! Я не понял почему удалили наши комментарии на другой ветке.Кто-то,не то сказал?
показати весь коментар
22.06.2020 13:16 Відповісти
Ви вірите що в країні де про кожне слово біля смартфона, вже знає спецслужба, можливо організувати протести і Трамп не вкурсі хто організатори ...
Мери правильно роблять а що їм лишається, на цей час трамп відпустив ситуацію до повного ....
Якби він ввів нацгвардію зразу ніякого б такого бардаку не було.. Якби одразу відреагував на корону то б так само не було того що є зараз, а не розказував що імпічмент йому не дав це зробити...
Але думаю що не трамп рулить з цим барадаком, на ринку акції пузир вже пройшло 10 р від попереднього кризису йде роботизація, пора робити серйозний шухер...
показати весь коментар
22.06.2020 10:35 Відповісти
Прям як бубочка...
показати весь коментар
22.06.2020 10:01 Відповісти
На одного вменяемого пять не Вменяемых которые друг друга Одобряют и хвалят.Болтон один из Вменяемых и ищет своих Единомышленников во всем Мире .Но люди хотят Арену цырка и Веселия .
показати весь коментар
22.06.2020 10:05 Відповісти
Ага. И Тиллерсон, и Спайсер, и даже Мэттис - все хотят очернить последнюю надежду угнетенных белых человеков и подлизнуть Байдену
показати весь коментар
22.06.2020 10:16 Відповісти
бл. так это трамп подписал указ которым существенно ограничил полицейских в правах! это трамп подмахивает черным чтобы окончательно не пролететь на выборах. что мешало борцуну за права белых трампу ввести войска в один город сразу и подавить бунт? НИЧЕГО кроме того что у него в башке выборы а не страна
показати весь коментар
22.06.2020 10:21 Відповісти
"Простой, открытый парень" - ойййй ля. Пощади, человек-анекдот. Может ты ещё в Голобородька и деда Мороза веришь? Простой миллиардер из позолоченного пентхауса, унаследовавший все от бати, боже...

Оружие его заставили дать под ДВУПАРТИЙНЫМ давлением. Обама ввел санкции и держал их, а Трамп искал лазейки чтобы их отменить... Кстати, что там с его любимчиком из сената Макконнеллом и "русалом"? Все ещё получает вливания от Дерипаски в экономику Кентукки?)

И еще меня так умиляет когда эмигранты из постсовка считают себя белыми в американском смысле слова и впрягаються в расовые движи. Типа "смотрите, гайз! Я такой же как и вы! Не бейте!". Для электората Трампа ты быдло и иммигрант, бледный мексиканец - поэтому чуть более терпимый чем обычный. И когда они закончат с цветными, они начнут играть в "кто на свете всех белее" и ты будешь явно не победителем.
показати весь коментар
22.06.2020 10:46 Відповісти
"Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться" - ну и что? Зеленский тоже некомпетентен и не может учиться.
показати весь коментар
22.06.2020 10:06 Відповісти
Странные они все.Болтон,что не видел за кого голосовал, Трамп всегда был эксцентричным самодуром.
показати весь коментар
22.06.2020 10:19 Відповісти
Болтон - республиканец , и имел надежду направить Трампа на правильньій путь , согласившись работать советником по нацбезопасности. Но , не в коня оказался корм .
Я имею в виду Трампа.
показати весь коментар
22.06.2020 10:26 Відповісти
У трампа на морде написано, что он дебил, неужели надо четыре года, чтобы в этом убедиться, хорошо конгресс оказался бдительным, но четыре года наблюдать очевидную клинику и ничего не делать, это катастрофа.
показати весь коментар
22.06.2020 10:37 Відповісти
Так це можна сказати з упевненістю і про шмарклю.
показати весь коментар
22.06.2020 10:55 Відповісти
Трамп успешный бизнесмен и мыслит как бизнесмен
Если он вернёт производства из Китая в США- будет прав .
А то получается- Китай научили , китайцам фабрики построили - и теперь Китай - богатая страна : а простые американцы и украинцы без работы
показати весь коментар
22.06.2020 11:09 Відповісти
Фабрики повернути - це задача не на одне десятиліття. Крім того на фабрики треба десь набрати таких самих китайців, які вяпують за їжу. Якщо ні, то ця продукція буде дорожчою вдесятеро. Гарно ***діти - не мішки тягати.
показати весь коментар
22.06.2020 11:14 Відповісти
Уже более 10 лет ведётся такая политика...
показати весь коментар
22.06.2020 12:33 Відповісти
Тенденція. Останніми роками різні народи вибирають в президенти відверту шелупонь. Наче "назло мамі" ))) Незважаючи ні на погляди, ні на професійні якості. В Україні це просто звичайний бовдур... Ну, і шо воно таке?
показати весь коментар
22.06.2020 11:09 Відповісти
Трамп розумна людина. І добре керує Америкою. Сподіваюсь американці виберуть його на другий термін.
показати весь коментар
22.06.2020 11:24 Відповісти
Был на последней репетиции парада?
показати весь коментар
22.06.2020 11:43 Відповісти
В Україні параду нема. А у вас в Молдові парад?
показати весь коментар
22.06.2020 12:02 Відповісти
Я готовлюсь им парад сделать.Уже нашел 4.Только надо ленточки победобесия,где-то найти,и каждому на голову привязать!
показати весь коментар
22.06.2020 13:21 Відповісти
о внешней политике: он некомпетентен и не хочет учиться


Кого-то это очень сильно напоминает.
показати весь коментар
22.06.2020 11:40 Відповісти
"... государственные вопросы для него сродни небольшому семейному бизнесу. " Это напоминает подход кучерявого Петруся.
показати весь коментар
22.06.2020 13:14 Відповісти
Татышо!!!
А это не ЗЕ всех своих соседей одноклассников и квартальцев в семейный бизнес управления страной устроил?
Это не ЗЕ управляет Украиной, как своим шапито Квартал-95?
показати весь коментар
22.06.2020 17:38 Відповісти
Да, ты прав. Зе повторяет петины ошибки.
показати весь коментар
23.06.2020 08:52 Відповісти
Состав Нацсовета по телерадиовещанию тебе в помощь.

Ты просто откровенно звездишь, зебил.

И вот поэтому с вами не разговаривать надо, а головы проламывать. Вы неизлечимы, унтерменши сраные.
показати весь коментар
23.06.2020 11:44 Відповісти
Ты бы попустился слегка, ариец соевый. Бо иначе у тебя пуканелло сгорит к чертям собачим.
показати весь коментар
23.06.2020 11:50 Відповісти
Абсолютно незачем, грязное животное.

Это просто констатация факта. Такая же простая и лишенная эмоций, как то, что вы родные братья кацапов. Отсюда и подход к обращению с вами.
Просто и практично - вредных животных надо уничтожать. Полезных надо приручать.

Вы абсолютно бесполезны и вредны для Украины.
показати весь коментар
23.06.2020 11:53 Відповісти
Представители 8% соевой элиты, подобные тебе, весьма показательны. В интернетах они играются в свой патриотизм, угрожая незнакомым дядям. Но вот когда дело доходит до практики, скажем возникает необходимость взять в руки оружие и защищать Украину, то подобные тебе способны лишь жиденько нахезать в свои галихфе, уцепившись за свой боевой диван двумя руками.
показати весь коментар
23.06.2020 13:33 Відповісти
Ты перед телевизором слишком от войны устало еще в 2014 в течении Майдана, животное.

Поэтому в твоем исполнении про диваны - это как-то совсем не серьезно.
показати весь коментар
23.06.2020 14:42 Відповісти
Суд отклонил требования Белого Дома, поскольку книга, в количестве 200 тыс экземпляров, уже не только издана, но и развезена по всем США, а раз так, то ее уже многие прочли, а потому смысла в запрете ее продаж уже нет никакого. Со слов очевидцев, судья сказал: «Лошадь уже выскочила из конюшни», и когда публика уже стала расходиться, якобы добавил: «Не просто выскочила, но и сдохла, пора с нее слазить».
показати весь коментар
22.06.2020 13:08 Відповісти
Трамп не только некомпетентен, он даже не "копенгаген", не "пентагонен" и вообще ни в одном деле не "волоколамск".
показати весь коментар
22.06.2020 14:39 Відповісти
..ну я шо то как-то плохо не понял... - а шо милллдеры када-то чему-то где-до вчились...???
показати весь коментар
22.06.2020 23:54 Відповісти
Как так зеленский и трамп одинаково двинутые мудаки, как так одновременно?
показати весь коментар
20.08.2020 08:40 Відповісти
 
 