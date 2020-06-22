Болтон про зовнішню політику Трампа: Він некомпетентний і не хоче вчитися
Колишній помічник президента США Джон Болтон розкритикував зовнішню політику Дональда Трампа, у якого, за його словами, немає стратегій щодо Росії, Китаю і КНДР.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він розповів в інтерв'ю газеті The Telegraph.
"Не існує довгострокової стратегії щодо Росії та Китаю. Переговори щодо Північної Кореї провалилися до такої міри, що КНДР підірвала будівлю, яку побудувала сама разом з Південною Кореєю, і продовжила роботу над своїми ядерними та ракетними програмами. І за три роки так і не вдалося стримати Іран. Саме в таких питаннях некомпетентність Трампа проявляється більш очевидним чином", - зазначив Болтон.
На думку Болтона, Трамп може легко змінювати вже прийняте рішення, оскільки державні питання для нього кшталт невеликого сімейного бізнесу.
Крім того, американський президент не бачить різниці між власними та державними інтересами.
"Він заступив на посаду, маючи лише дуже невеликі знання про те, як працює державна влада, і зовсім не був зацікавлений у тому, щоб вчитися", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ 17 червня провідні американські ЗМІ почали публікувати уривки з мемуарів Болтона "Кімната, де це сталося", де він розповідає про період перебування у команді президента Трампа на посаді радника з нацбезпеки.
Зокрема, Джон Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні для отримання компромату на своїх політичних суперників — Джо Байдена і Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів вводити санкції проти РФ і навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятої річниці вторгнення Росії в Грузію.
Будь ласка, зачекайте...
потом возьми все эти даты, отсортируй по возрастанию. посмотри. и ****..сь об стену со своим гордном и шокиным
Ви реально думаєте що трамп щось зробив, більше зробив Маккейн і його група, трамп хотів злити Україну з потрохами якби їхні дії в сенаті..
Санкції по північному потоці протиснуло газове лоббі в сша...
Подивіться як він злив Турцію і Сирію, всі шоу з бобардуванням асада лише шоу їх попередили наперед перед атакою, а як утерся з Іраном, Іран розбомбив базу американців є поранені і взірваний завод в Саудитів, який є на половину американським...
Мери правильно роблять а що їм лишається, на цей час трамп відпустив ситуацію до повного ....
Якби він ввів нацгвардію зразу ніякого б такого бардаку не було.. Якби одразу відреагував на корону то б так само не було того що є зараз, а не розказував що імпічмент йому не дав це зробити...
Але думаю що не трамп рулить з цим барадаком, на ринку акції пузир вже пройшло 10 р від попереднього кризису йде роботизація, пора робити серйозний шухер...
Оружие его заставили дать под ДВУПАРТИЙНЫМ давлением. Обама ввел санкции и держал их, а Трамп искал лазейки чтобы их отменить... Кстати, что там с его любимчиком из сената Макконнеллом и "русалом"? Все ещё получает вливания от Дерипаски в экономику Кентукки?)
И еще меня так умиляет когда эмигранты из постсовка считают себя белыми в американском смысле слова и впрягаються в расовые движи. Типа "смотрите, гайз! Я такой же как и вы! Не бейте!". Для электората Трампа ты быдло и иммигрант, бледный мексиканец - поэтому чуть более терпимый чем обычный. И когда они закончат с цветными, они начнут играть в "кто на свете всех белее" и ты будешь явно не победителем.
Я имею в виду Трампа.
Если он вернёт производства из Китая в США- будет прав .
А то получается- Китай научили , китайцам фабрики построили - и теперь Китай - богатая страна : а простые американцы и украинцы без работы
Кого-то это очень сильно напоминает.
А это не ЗЕ всех своих соседей одноклассников и квартальцев в семейный бизнес управления страной устроил?
Это не ЗЕ управляет Украиной, как своим шапито Квартал-95?
Ты просто откровенно звездишь, зебил.
И вот поэтому с вами не разговаривать надо, а головы проламывать. Вы неизлечимы, унтерменши сраные.
Это просто констатация факта. Такая же простая и лишенная эмоций, как то, что вы родные братья кацапов. Отсюда и подход к обращению с вами.
Просто и практично - вредных животных надо уничтожать. Полезных надо приручать.
Вы абсолютно бесполезны и вредны для Украины.
Поэтому в твоем исполнении про диваны - это как-то совсем не серьезно.