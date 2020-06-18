Трамп "бурчав і скаржився" на санкції проти РФ, - Болтон у мемуарах
Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку скаржився на санкції проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в уривках книги Болтона "Кімната, де це сталося", які публікує CNN.
"Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку "тривалий час бурчав і скаржився" на санкції та інші каральні заходи проти Росії, попри те, що публічно їх підтримував", - йдеться в матеріалі.
Як заявляє ексрадник Трампа, після того, як США оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за отруєння колишнього російського співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Великій Британії, Трамп хотів скасувати це рішення, оскільки, на його думку, воно було занадто жорстким щодо президента РФ Володимира Путіна.
"Трамп наказав (держсекретареві США. - Ред.) Помпео зателефонувати (главі МЗС РФ. - Ред.) Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції", - пише Болтон і додає, що йому невідомо, чи була згодом така розмова.
Болтон також стверджує, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії з нагоди десятої річниці вторгнення РФ до Грузії.
На думку ексрадника глави Білого дому, все це свідчить, наскільки Трампу "було важко відокремити особисте ставлення від офіційних відносин".
Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.
У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також в ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Или (что скорей) целая совокупность методов и мероприятий. И кнут, и пряник.
но мне он нравится - люблю смотреть как опускают мудрил.
даже Ким и то обосрал этого накрашенного дедульку.
не говоря о том как Иран уложил беспилотник стоимостью четверть миллиарда, а также нехило обстрелял ракетами базу в Ираке.
ну а то что Путин смачно макает старичка в сортир - просто песня. х.з., но походу таки в КГБ кто-то получил премию и звание внеочередное
У молодухи Путина разница с Трампом - 6 лет.
но сушенный кусок мумии - дедушка, а Путин типо - молодой лидер.
так что оба кекса(Крыса и Донни) - своенравны по своему
ну и второе - я материться(в текстах) не люблю.
Путину кстати как-то пофиг шо и как я тут напишу на него. Ну да, Крыса, Окурок и прочее, но ему тупо побоку, как вот и тебе - как и с какой буквы ты написал кличку этого террориста.
значення має лиш те, як сприймати *****
***** - не матюк, ***** - його сутність, його репутація і його доля...
***** не варто недооцінювати, але й переоцінювати владіміра ***** не треба...
а "х.йлом" может быть кто-угодно, от дядь Васи программиста, до теть Степы, мусорщицы.
будь поболее грамотным, только и всего.
и да - Путин ублюдок, но я когда пишу, то матов не использую. и так все нормальные знают что он красножопая падаль совковая
особливо якщо ********** титул використовувати у контексті
дтєрєц, колись вже казав: «Капиталистьі продадут нам веревку, на которой мьі их повесим».
Трамп саме з оцих...
ибо обеспеченный чел со столькими "скелетами в шкафу" - никогда бы не подумал о том шоб откалатать 5 лет, 4, а потом бегать вна суды.
хотя, может там психиатры не проверяют кандидатов, как и у нас
Дарма Зе наїхав на Байдена... Той має цілком реальні шанси виграти! Навіщо було влазити у передвиборчу боротьбу в найсильнішій країні світу???
а хто підтримував Байдена, чи хіларі, 3 роки тому?
чо, забув? такий срач був шо аж на Дерибасівській було чутно
оце реально зашквар був, і "демократи" це згадають
я те не обязан щас шерстить новости кто как и почему тянул мазу за жену Клинтона. и Трамп это запомнил. я кстати знал что он выиграет, но наши как всегда обосрались