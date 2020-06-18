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Трамп "бурчав і скаржився" на санкції проти РФ, - Болтон у мемуарах

Трамп

Колишній радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку скаржився на санкції проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в уривках книги Болтона "Кімната, де це сталося", які публікує CNN.

"Болтон стверджує, що Трамп у приватному порядку "тривалий час бурчав і скаржився" на санкції та інші каральні заходи проти Росії, попри те, що публічно їх підтримував", - йдеться в матеріалі.

Як заявляє ексрадник Трампа, після того, як США оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за отруєння колишнього російського співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в Великій Британії, Трамп хотів скасувати це рішення, оскільки, на його думку, воно було занадто жорстким щодо президента РФ Володимира Путіна.

Читайте: Трамп про мемуари Болтона: "Складаються з брехні і фальшивих історій розлюченого нудного дурня"

"Трамп наказав (держсекретареві США. - Ред.) Помпео зателефонувати (главі МЗС РФ. - Ред.) Лаврову і сказати, що "якийсь бюрократ" опублікував санкції", - пише Болтон і додає, що йому невідомо, чи була згодом така розмова.

Болтон також стверджує, що Трамп не дав випустити заяву з критикою Росії з нагоди десятої річниці вторгнення РФ до Грузії.

На думку ексрадника глави Білого дому, все це свідчить, наскільки Трампу "було важко відокремити особисте ставлення від офіційних відносин".

Раніше видання The New York Times повідомило, що Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на свого суперника в майбутніх цьогорічних президентських перегонах Джо Байдена.

У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також в ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.

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Топ коментарі
+27
Трамп был и есть кацапский агент, которого усмирили американские спецслужбы.
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18.06.2020 13:53
+20
_Не усмирили. Гадит изо всех сил. США ещё долго расхлёбывать за этим ублюдком. А путлеру оно нужно чтобы заблокировать помощь Украине и саботировать быстрый ответ войск США на вторжение в Балтику. Ещё развалить НАТО изнутри.
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18.06.2020 13:56
+6
да.. кстати, рыжее же подумывает еще о том, чтобы НАТО упразднить за ненадобностью...
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18.06.2020 14:01
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Трамп был и есть кацапский агент, которого усмирили американские спецслужбы.
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18.06.2020 13:53 Відповісти
_Не усмирили. Гадит изо всех сил. США ещё долго расхлёбывать за этим ублюдком. А путлеру оно нужно чтобы заблокировать помощь Украине и саботировать быстрый ответ войск США на вторжение в Балтику. Ещё развалить НАТО изнутри.
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18.06.2020 13:56 Відповісти
да.. кстати, рыжее же подумывает еще о том, чтобы НАТО упразднить за ненадобностью...
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Не успеет уже. Выборы ему не выиграть
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18.06.2020 14:04 Відповісти
похоже на то, что до осени оно не успеет выплыть на твердое дно и догнать Байдена
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18.06.2020 14:11 Відповісти
_Именно. И это ещё не все поставленные ему кремлём задачи, уверен. В целом все они направлены на ослабление и дезинтеграцию как Запада в целом, так и распада стран Запада на фрагменты.
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18.06.2020 14:07 Відповісти
вот если бы еще спецслужбы США нарыли пруфы, что ФСБ крепко держит его за рыжие яйца, то тогда было бы что предъявить прокурорам в суде Трампу после его каденции
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18.06.2020 14:13 Відповісти
Скаже больше, в США только антифа и Сорос против России. Все остальные - кацапские агенты. Ну ещё ЛГБТ-комьюнити против России. Так и есть. США наводнили маскалики.
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18.06.2020 14:45 Відповісти
А кто делает антикацапские санкции? например проотив северного потока?
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18.06.2020 15:56 Відповісти
это продолжается компания по сливанию Трампа.. раньше военной элитой, теперь и уважаемыми республиканцами, скоро не останется никого, кто бы еще не вытер ноги об Трампа или не бросил бы в него камень
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18.06.2020 13:54 Відповісти
Надеюсь остаток жизни оно проведёт в тюрьме США.
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18.06.2020 13:56 Відповісти
опять-таки, если будет за что посадить, статьи - пруфы, импичмент это не уголовное деяние
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18.06.2020 13:59 Відповісти
Трампа выберут на второй срок. Это украинцы верят в сказки Зебила, пропаганду демократов, ЛГБТ-пропаганду, сказки Шария и прочую чепуху. А в США выберут Трампа.
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18.06.2020 14:47 Відповісти
Так вестимо же! Оно ведь агент путлера и есть. А вы как себе думали?
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18.06.2020 13:54 Відповісти
Не треба було сцяти на майоршу КДБ в готелі мацкви. Золотий дощ - то золота ціна для США.
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18.06.2020 14:10 Відповісти
_Не... там что-то должно быть гораздо серьёзнее, что-то убойное, железобетонное. Педофелия, например. Или кровью повязали. Или замазали в грязных деньгах от наркоты.
Или (что скорей) целая совокупность методов и мероприятий. И кнут, и пряник.
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18.06.2020 14:14 Відповісти
Как вариант - пьяная оргия тоже может заставить полюбить расеюшку. Но держат за помидоры крепко. В первый раз у меня возникло подозрение, когда Трамп сразу начал наезжать на Иран и цены на нефть поползли вверх. И это после того как Обама всеми силами старался их снижать. Нелогично это было.
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18.06.2020 15:51 Відповісти
обосрался рыжий клоун по-полной. если не переизберут, то тыщи исков получит за вирус.
но мне он нравится - люблю смотреть как опускают мудрил.
даже Ким и то обосрал этого накрашенного дедульку.
не говоря о том как Иран уложил беспилотник стоимостью четверть миллиарда, а также нехило обстрелял ракетами базу в Ираке.
ну а то что Путин смачно макает старичка в сортир - просто песня. х.з., но походу таки в КГБ кто-то получил премию и звание внеочередное
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18.06.2020 13:55 Відповісти
«Путин смачно макает старичка в сортир »

У молодухи Путина разница с Трампом - 6 лет.
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18.06.2020 13:57 Відповісти
так и с Лениным поболее разница.
но сушенный кусок мумии - дедушка, а Путин типо - молодой лидер.
так что оба кекса(Крыса и Донни) - своенравны по своему
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18.06.2020 14:01 Відповісти
а хто такий путєн? це той, що *****?
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18.06.2020 14:03 Відповісти
собственная кличка - с заглавной пишется, кстати.
ну и второе - я материться(в текстах) не люблю.
Путину кстати как-то пофиг шо и как я тут напишу на него. Ну да, Крыса, Окурок и прочее, но ему тупо побоку, как вот и тебе - как и с какой буквы ты написал кличку этого террориста.
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18.06.2020 14:09 Відповісти
немає значення, що там відчуває *****...
значення має лиш те, як сприймати *****
***** - не матюк, ***** - його сутність, його репутація і його доля...
***** не варто недооцінювати, але й переоцінювати владіміра ***** не треба...
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18.06.2020 14:24 Відповісти
я же сказал шо кличка - с заглавной.

а "х.йлом" может быть кто-угодно, от дядь Васи программиста, до теть Степы, мусорщицы.
будь поболее грамотным, только и всего.
и да - Путин ублюдок, но я когда пишу, то матов не использую. и так все нормальные знают что он красножопая падаль совковая
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18.06.2020 14:30 Відповісти
правила граматики не стосуються *****
особливо якщо ********** титул використовувати у контексті
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18.06.2020 14:37 Відповісти
это похоже на то как сливали Никсона в 70-х
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18.06.2020 13:55 Відповісти
Один підтєрєц, колись вже казав: «Капиталистьі продадут нам веревку, на которой мьі их повесим».
Трамп саме з оцих...
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18.06.2020 13:55 Відповісти
там компромат походу
ибо обеспеченный чел со столькими "скелетами в шкафу" - никогда бы не подумал о том шоб откалатать 5 лет, 4, а потом бегать вна суды.
хотя, может там психиатры не проверяют кандидатов, как и у нас
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Так может он ворчал, потому что они слишком мягкие?
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18.06.2020 14:00 Відповісти
та давно вже відомо, що Трампа міцно тримає за бєйци фсб
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18.06.2020 14:01 Відповісти
Навіть до публікації цієї книги Байден випереджав Трампа в опитуваннях більш, ніж на 10%. І плівки Деркача в Америці тупо пройшли непоміченими... Зараз відрив мабуть ще й виросте!

Дарма Зе наїхав на Байдена... Той має цілком реальні шанси виграти! Навіщо було влазити у передвиборчу боротьбу в найсильнішій країні світу???
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18.06.2020 14:02 Відповісти
Вон ж - це ЗЕ, дурне що тапок.
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18.06.2020 14:04 Відповісти
та ну?
а хто підтримував Байдена, чи хіларі, 3 роки тому?
чо, забув? такий срач був шо аж на Дерибасівській було чутно
оце реально зашквар був, і "демократи" це згадають
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18.06.2020 14:06 Відповісти
А кто поддерживал? Расскажи
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18.06.2020 14:11 Відповісти
ты читаешь тут новости 5 лет хотя бы?
я те не обязан щас шерстить новости кто как и почему тянул мазу за жену Клинтона. и Трамп это запомнил. я кстати знал что он выиграет, но наши как всегда обосрались
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18.06.2020 14:18 Відповісти
Ну от нікому не треба нікого в США підтримувати, а дотримуватися нейтралітету! Але досвід папєрєдніков зелених нічому не навчив...
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18.06.2020 14:29 Відповісти
А как он влез, что сказал?
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18.06.2020 15:32 Відповісти
Та так, нічого, просто хоче справу розслідувати проти кандидата в президенти США з дуже високим рейтингом...
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18.06.2020 15:35 Відповісти
Хоче - это твое предположение, а в каких его словах это выразилось?
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18.06.2020 15:52 Відповісти
Не словом, а ділом! (с)
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18.06.2020 15:57 Відповісти
Ну а дела, какие?
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18.06.2020 16:01 Відповісти
По плівках Деркача, нє?
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18.06.2020 16:05 Відповісти
Деркач от Зеленского получал задания, не из Москвы?
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18.06.2020 16:15 Відповісти
Хто зна того Деркача... В 2005 він був другом Луценка по Соцпартії, в 2010 він був за Яника, в 2014 за Пороха, а уже в 2019 агітував за Зе... Бігус про його співпрацю зі слугами народу непогану передачу замутив, до речі!
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18.06.2020 16:17 Відповісти
Я думаю, Зе как раз не хочет влезать в эти дела потому что здесь легко совершить непоправимую ошибку.
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18.06.2020 16:00 Відповісти
Хорошо его х...уйло в свое время по московских проститутках повозил. Там на целый полнометражный фильм про этого клоуна кегебешный опарыш материал отснял.
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18.06.2020 14:03 Відповісти
Ви реально думаєте що якісь ці фільми загроза для Трампа, я думаю що більша загроза що він брав участь в відмиванні грошей російської мафії і ще вкрав гроші благодійного фонду, хоча за фонд він там вроді штраф заплатив а от за ухилення від податків в крупному розмірі в Штатах тюрьма світить причому епізоди сумуються...
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18.06.2020 15:53 Відповісти
Не вийшло і там з бариги президента.
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18.06.2020 14:10 Відповісти
"барыга" это понятие не к Трампу и не к Петру Алексеевичу.
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18.06.2020 14:19 Відповісти
Удивляет американский народ, на физиономии трампа написано дебил, такие же украинские дебилы выбрали мессию скомороха.
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18.06.2020 15:16 Відповісти
Видимо у кремля есть компромат на Трампа, теперь они его шантажируют и хотят его переизбрания, чтобы продолжить. Небось тёлку ему подсунули и на камеру сняли, когда в Москве бывал ещё до президентства.
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18.06.2020 15:30 Відповісти
Трамп это хаос и бардак. Он уволил дестятки сотрудников администрации и правительства за малейшее несогласие с его идиотскими идеями и выходками. Итог: Рыжий клоун настолько надоел, что республиканцы в т.ч. из админ-и Трампа и Буша создали группу - Республиканцы за Байдена
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18.06.2020 15:48 Відповісти
потому и выбрали у нас этого зелёного зебила... всё было спланировано трампом путиным
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18.06.2020 21:17 Відповісти
Трамп очень результативный президент. Самые жесткие санкции против рф приняты при нем.
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19.06.2020 05:40 Відповісти
 
 