Минздрав изменит принцип финансирования по пакетам COVID-19, - Степанов
Министерство здравоохранения внедряет изменения в украинской медицине и находится на постоянной связи с регионами. Среди предлагаемых изменений - внесение корректив в финансирование пакетов по COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время визита во Львовскую область.
"Сегодня я со своим заместителем и ведущими врачами Украины находимся на Львовщине, - чтобы разобраться в ситуации, помочь: как по эпидемиологической ситуации, так и по медицинской отрасли в целом. Изменения, которые мы внедряем в медицине делаются для всех медиков и пациентов. Поэтому нам важно получать от них обратную связь. Минздрав помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом, в частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19", - подчеркнул глава Минздрава.
В ходе рабочей поездки Степанов посетит и ознакомится с работой ряда медицинских учреждений области, а также проведет селекторное совещание с руководством региона.
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Зєбіли сдєлалі себе разом!
2) Далі, що до підвищення зарплат другої ланки спеціалістів з 1-го вересня. Теж цікаво, до 75% береться від мінімальної тарифної ставки, що зараз складає 2800грн. тобто підвищать аж на 2100грн і буде загалом 2100+4200=6300грн! Гуляй рванина!!!
"Ані нас абязани лічіть бісплатнаааа, Ані ссукі бірут с нас взяткііі... Карррупція в мідіцінєєєє!!!"
Це тільки суді можуть в суді відсудити собі гроші і ставку яку "незаконно" знизили, а всі інші жуйте зелені шмарклі!