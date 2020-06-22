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Минздрав изменит принцип финансирования по пакетам COVID-19, - Степанов

Минздрав изменит принцип финансирования по пакетам COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения внедряет изменения в украинской медицине и находится на постоянной связи с регионами. Среди предлагаемых изменений - внесение корректив в финансирование пакетов по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время визита во Львовскую область.

"Сегодня я со своим заместителем и ведущими врачами Украины находимся на Львовщине, - чтобы разобраться в ситуации, помочь: как по эпидемиологической ситуации, так и по медицинской отрасли в целом. Изменения, которые мы внедряем в медицине делаются для всех медиков и пациентов. Поэтому нам важно получать от них обратную связь. Минздрав помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом, в частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19", - подчеркнул глава Минздрава.

В ходе рабочей поездки Степанов посетит и ознакомится с работой ряда медицинских учреждений области, а также проведет селекторное совещание с руководством региона.

Также читайте: За сутки COVID-19 заболели 45 детей и 48 медработников, всего 2 735 детей и 6 046 медиков, - Степанов

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Так сейчас на каждый новый случай ковида выделяется бабло))) поэтому ковида будет все больше - бабло не должно пройти мимо
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22.06.2020 11:48 Ответить
Неужели теперь в полицию денег пойдёт меньше чем на медицину?
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22.06.2020 11:56 Ответить
1) Головний лікар 27-ї харківської лікарні довела до співробітників письмовий наказ МОЗ про КОВІД. Доплата дійсно може сягати до 300%, тобто від 1% до 300%... Оцініть красу гри!
Зєбіли сдєлалі себе разом!
2) Далі, що до підвищення зарплат другої ланки спеціалістів з 1-го вересня. Теж цікаво, до 75% береться від мінімальної тарифної ставки, що зараз складає 2800грн. тобто підвищать аж на 2100грн і буде загалом 2100+4200=6300грн! Гуляй рванина!!!

"Ані нас абязани лічіть бісплатнаааа, Ані ссукі бірут с нас взяткііі... Карррупція в мідіцінєєєє!!!"
Це тільки суді можуть в суді відсудити собі гроші і ставку яку "незаконно" знизили, а всі інші жуйте зелені шмарклі!
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22.06.2020 12:27 Ответить
 
 