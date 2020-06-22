Минздрав изменит принцип финансирования по пакетам COVID-19, - Степанов

Министерство здравоохранения внедряет изменения в украинской медицине и находится на постоянной связи с регионами. Среди предлагаемых изменений - внесение корректив в финансирование пакетов по COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время визита во Львовскую область.

"Сегодня я со своим заместителем и ведущими врачами Украины находимся на Львовщине, - чтобы разобраться в ситуации, помочь: как по эпидемиологической ситуации, так и по медицинской отрасли в целом. Изменения, которые мы внедряем в медицине делаются для всех медиков и пациентов. Поэтому нам важно получать от них обратную связь. Минздрав помогает всем регионам максимально эффективно бороться с коронавирусом, в частности, сейчас нам важно изменить принцип финансирования по пакетам лечения COVID-19", - подчеркнул глава Минздрава.

В ходе рабочей поездки Степанов посетит и ознакомится с работой ряда медицинских учреждений области, а также проведет селекторное совещание с руководством региона.

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