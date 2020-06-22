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МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19, - Степанов

МОЗ змінить принцип фінансування за пакетами COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я запроваджує зміни в українській медицині і перебуває на постійному зв'язку з регіонами. Серед пропонованих змін - внесення коректив у фінансування пакетів щодо COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив під час візиту до Львівської області.

"Сьогодні я зі своїм заступником і провідними лікарями України перебуваємо на Львівщині, - щоб розібратися у ситуації, допомогти: як щодо епідеміологічної ситуації, так і щодо медичної галузі загалом. Зміни, які ми впроваджуємо в медицині робляться для всіх медиків та пацієнтів. Тому нам важливо отримувати від них зворотній зв'язок. МОЗ допомагає усім регіонам максимально ефективно боротися з коронавірусом. Зокрема, зараз нам важливо змінити принцип фінансування за пакетами лікування COVID-19", - підкреслив глава МОЗ.

В ході робочої поїздки Степанов відвідає та ознайомиться з роботою кількох медичних установ області, а також проведе селекторну нараду з керівництвом регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов прибув на Львівщину проінспектувати лікарні, які лікують пацієнтів із COVID-19: В регіоні дуже велика кількість хворих

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Так сейчас на каждый новый случай ковида выделяется бабло))) поэтому ковида будет все больше - бабло не должно пройти мимо
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22.06.2020 11:48 Відповісти
Неужели теперь в полицию денег пойдёт меньше чем на медицину?
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22.06.2020 11:56 Відповісти
1) Головний лікар 27-ї харківської лікарні довела до співробітників письмовий наказ МОЗ про КОВІД. Доплата дійсно може сягати до 300%, тобто від 1% до 300%... Оцініть красу гри!
Зєбіли сдєлалі себе разом!
2) Далі, що до підвищення зарплат другої ланки спеціалістів з 1-го вересня. Теж цікаво, до 75% береться від мінімальної тарифної ставки, що зараз складає 2800грн. тобто підвищать аж на 2100грн і буде загалом 2100+4200=6300грн! Гуляй рванина!!!

"Ані нас абязани лічіть бісплатнаааа, Ані ссукі бірут с нас взяткііі... Карррупція в мідіцінєєєє!!!"
Це тільки суді можуть в суді відсудити собі гроші і ставку яку "незаконно" знизили, а всі інші жуйте зелені шмарклі!
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22.06.2020 12:27 Відповісти
 
 