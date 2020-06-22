Правительство хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС
Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку призыва на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
В пояснительной записке Кабмин подчеркивает, что призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.
Закон предлагает предоставить отсрочку от призыва на срочную военную службу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения ГСЧС.
"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - указано в записке.
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ПС: И в 86-ом пацаны разгребали не потому, что небыло МНС, а просто надо было больше народа, чтоб доза/морда была, в среднем, меньше.