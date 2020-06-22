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Кабмин (13507) призыв (730) ГСЧС (4852)

Правительство хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Правительство хочет отсрочить призыв на военную службу для сотрудников ГСЧС

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает отсрочку призыва на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

В пояснительной записке Кабмин подчеркивает, что призыв на срочную военную службу лиц рядового и начальствующего состава, проходящих службу гражданской защиты, затрудняет выполнение органами и подразделениями ГСЧС задач по назначению.

Закон предлагает предоставить отсрочку от призыва на срочную военную службу лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, принятым на службу в органы и подразделения ГСЧС.

"Принятие законопроекта позволит накопить и подготовить человеческие ресурсы из числа призывников для комплектования человеческими ресурсами органов и подразделений ГСЧС, что позволит качественно выполнять задачи по назначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации", - указано в записке.

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"Я упала с самосвала, тормозила головой...". А якщо завтра "бахне", вони "пацанів" ненавчених кинуть, "розгрібать" наслідки надзвичайних подій? Як у 86-му?...
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22.06.2020 12:14 Ответить
А шо в армии учат как разгребать?
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22.06.2020 14:30 Ответить
Ти як, "постібаться", чи просто "недопонимаєшь"? І при чому тут "армія"? Ми говоримо про солдат МНС... А це - не "армія"... МНСники борються, в першу чергу, не з ворогом, а з наслідками повеней, землетрусів, ураганів, техногенних катастроф... Тут не обов"язково потрібна "війна"...
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22.06.2020 16:05 Ответить
Я не понял сформулированной вами мысли. Вы за то чтоб ГСЧС-ников отправляли на срочную или нет?

ПС: И в 86-ом пацаны разгребали не потому, что небыло МНС, а просто надо было больше народа, чтоб доза/морда была, в среднем, меньше.
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22.06.2020 19:26 Ответить
У "турборежимников" гроши кончились, и он начинают экономить,"оттягивая свой конец...".
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22.06.2020 20:20 Ответить
А в чем вы тут видите экономию? Тут, вроде, хоть так, хоть эдак бабки нужны....
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23.06.2020 00:44 Ответить
А тобі "повилазило"? Призив людей - це "купа грошей".Їх утримання в казармах, навчання - теж... Чи ти думаєш, що це все "з неба падає..."?.
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23.06.2020 03:41 Ответить
Ну их и так надо содержать, тоже не бесплатно. Что дороже еще посчитать надо
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23.06.2020 05:28 Ответить
Ну, і хто і де їх зараз, "содержить"? Вони живуть за власний кошт - хто на свій, працюючи, хто - на батьківський... (Тобі "потриндіть" нема про що?).
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23.06.2020 07:16 Ответить
Те они работают бесплатно, на волонтерских началах, в своей форме и в тапочках, на своем транспорте и сами купили оборудование? Ух ты как интересно Вы в бюджетном коммитете об этом расскажите, вот для них открытие будет
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23.06.2020 21:59 Ответить
Поки недомірок сидить на табуретці, надзвичайна ситуація буде завжди.
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22.06.2020 12:18 Ответить
Не совсем понял зачем сотрудникам ГСЧС вообще проходить срочную службу? Ведь в ГСЧС они и так получают навыки необходимые в военное время. Ну может добавили бы им какие-то курсы повышения квалификации вместо срочной службы, да получения знаний необходимых именно в боевых ситуациях....
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22.06.2020 14:32 Ответить
Ну як "не понімаєш", так не "вумнічай"...
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22.06.2020 16:06 Ответить
 
 