Уряд хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників ДСНС

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відтермінування призову на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці Кабмін підкреслює, що призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.

Закон пропонує надати відтермінування від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи ДСНС.

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"Ухвалення законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації", - вказано в записці.