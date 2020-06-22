Уряд хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників ДСНС
Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відтермінування призову на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.
У пояснювальній записці Кабмін підкреслює, що призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.
Закон пропонує надати відтермінування від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи ДСНС.
"Ухвалення законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації", - вказано в записці.
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ПС: И в 86-ом пацаны разгребали не потому, что небыло МНС, а просто надо было больше народа, чтоб доза/морда была, в среднем, меньше.