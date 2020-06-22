УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5397 відвідувачів онлайн
Новини
1 844 13
Кабмін (13944) призов (419) ДСНС (4989)

Уряд хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників ДСНС

Уряд хоче відтермінувати призов на військову службу для співробітників ДСНС

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає відтермінування призову на військову службу для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це свідчать дані на сайті парламенту, передає Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці Кабмін підкреслює, що призов на строкову військову службу осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту, ускладнює виконання органами та підрозділами ДСНС завдань за призначенням.

Закон пропонує надати відтермінування від призову на строкову військову службу особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, прийнятим на службу в органи і підрозділи ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Міноборони планують тестувати всіх призовників на COVID-19

"Ухвалення законопроєкту дозволить накопичити і підготувати людські ресурси з числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів і підрозділів ДСНС, що дозволить якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану і проведення цільової мобілізації", - вказано в записці.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Я упала с самосвала, тормозила головой...". А якщо завтра "бахне", вони "пацанів" ненавчених кинуть, "розгрібать" наслідки надзвичайних подій? Як у 86-му?...
показати весь коментар
22.06.2020 12:14 Відповісти
А шо в армии учат как разгребать?
показати весь коментар
22.06.2020 14:30 Відповісти
Ти як, "постібаться", чи просто "недопонимаєшь"? І при чому тут "армія"? Ми говоримо про солдат МНС... А це - не "армія"... МНСники борються, в першу чергу, не з ворогом, а з наслідками повеней, землетрусів, ураганів, техногенних катастроф... Тут не обов"язково потрібна "війна"...
показати весь коментар
22.06.2020 16:05 Відповісти
Я не понял сформулированной вами мысли. Вы за то чтоб ГСЧС-ников отправляли на срочную или нет?

ПС: И в 86-ом пацаны разгребали не потому, что небыло МНС, а просто надо было больше народа, чтоб доза/морда была, в среднем, меньше.
показати весь коментар
22.06.2020 19:26 Відповісти
У "турборежимников" гроши кончились, и он начинают экономить,"оттягивая свой конец...".
показати весь коментар
22.06.2020 20:20 Відповісти
А в чем вы тут видите экономию? Тут, вроде, хоть так, хоть эдак бабки нужны....
показати весь коментар
23.06.2020 00:44 Відповісти
А тобі "повилазило"? Призив людей - це "купа грошей".Їх утримання в казармах, навчання - теж... Чи ти думаєш, що це все "з неба падає..."?.
показати весь коментар
23.06.2020 03:41 Відповісти
Ну их и так надо содержать, тоже не бесплатно. Что дороже еще посчитать надо
показати весь коментар
23.06.2020 05:28 Відповісти
Ну, і хто і де їх зараз, "содержить"? Вони живуть за власний кошт - хто на свій, працюючи, хто - на батьківський... (Тобі "потриндіть" нема про що?).
показати весь коментар
23.06.2020 07:16 Відповісти
Те они работают бесплатно, на волонтерских началах, в своей форме и в тапочках, на своем транспорте и сами купили оборудование? Ух ты как интересно Вы в бюджетном коммитете об этом расскажите, вот для них открытие будет
показати весь коментар
23.06.2020 21:59 Відповісти
Поки недомірок сидить на табуретці, надзвичайна ситуація буде завжди.
показати весь коментар
22.06.2020 12:18 Відповісти
Не совсем понял зачем сотрудникам ГСЧС вообще проходить срочную службу? Ведь в ГСЧС они и так получают навыки необходимые в военное время. Ну может добавили бы им какие-то курсы повышения квалификации вместо срочной службы, да получения знаний необходимых именно в боевых ситуациях....
показати весь коментар
22.06.2020 14:32 Відповісти
Ну як "не понімаєш", так не "вумнічай"...
показати весь коментар
22.06.2020 16:06 Відповісти
 
 