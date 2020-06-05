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Новини Коронавірус і карантин
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У Міноборони планують тестувати всіх призовників на COVID-19

У Міноборони планують тестувати всіх призовників на COVID-19

Військкомати дотримуються карантинних заходів і відповідних обмежень під час призовної кампанії. Крім того, зараз вирішується питання про тестування всіх призовників на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Генеральним штабом ЗСУ спільно з командуванням Медичних сил Збройних сил України надано розпорядження органам військового управління щодо організації роботи на призовних дільницях та обласних збірних пунктах військових комісаріатів (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) в умовах обмежень, визначених відповідними рішеннями уряду та рекомендаціями, вказівками і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, пов’язаними із запобіганням поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тестування осіб на наявність коронавірусної інфекції, у тому числі призовників, буде здійснюватися відповідно до затверджених Міністерством оборони здоров’я України Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що триває процес погодження документа. Після затвердження стандартів в оборонному відомстві нададуть розгорнуту інформацію щодо тестування призовників.

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Автор: 

карантин (18172) Міноборони (7329) призов (431) тестування (456) військкомат (432) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Это должен быть хороший план! Качественый!!!
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05.06.2020 14:32 Відповісти
а призывники обязаны тесты проходить ?
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05.06.2020 14:34 Відповісти
завтра придумают что призывник должен почку отдать
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05.06.2020 14:35 Відповісти
Во-во) главное промыть мозги через зомбоящик
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05.06.2020 15:13 Відповісти
по сути достаточно того, что медсестра в грязных перчатках кровь из пальца берёт
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05.06.2020 14:36 Відповісти
Зеля обещал контрактную армию .
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05.06.2020 14:36 Відповісти
Главное во время тестирования не подцепить какую-нибудь заразу в военкомате.
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05.06.2020 14:54 Відповісти
а толку? он немцьі своихї протестили, посадили 200 челов в самолет на Китай. а по прилету китайцьі себе потестили и один положительньім оказался.
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05.06.2020 16:35 Відповісти
 
 