У Міноборони планують тестувати всіх призовників на COVID-19

Військкомати дотримуються карантинних заходів і відповідних обмежень під час призовної кампанії. Крім того, зараз вирішується питання про тестування всіх призовників на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Генеральним штабом ЗСУ спільно з командуванням Медичних сил Збройних сил України надано розпорядження органам військового управління щодо організації роботи на призовних дільницях та обласних збірних пунктах військових комісаріатів (територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки) в умовах обмежень, визначених відповідними рішеннями уряду та рекомендаціями, вказівками і нормативними документами Міністерства охорони здоров’я України, пов’язаними із запобіганням поширенню та території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Тестування осіб на наявність коронавірусної інфекції, у тому числі призовників, буде здійснюватися відповідно до затверджених Міністерством оборони здоров’я України Стандартів медичної допомоги "Коронавірусна хвороба (COVID-19)", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони пояснили, що триває процес погодження документа. Після затвердження стандартів в оборонному відомстві нададуть розгорнуту інформацію щодо тестування призовників.

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