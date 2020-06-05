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Новости Коронавирус и карантин
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В Минобороны планируют тестировать всех призывников на COVID-19

В Минобороны планируют тестировать всех призывников на COVID-19

Военкоматы придерживаются карантинных мер и соответствующих ограничений во время призывной кампании. Кроме того, сейчас решается вопрос о тестировании всех призывников на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Генеральным штабом ВСУ совместно с командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины предоставлено распоряжение органам военного управления по организации работы на призывных участках и областных сборных пунктах военных комиссариатов (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки) в условиях ограничений, определенных соответствующими решениями правительства и рекомендациями, указаниями и нормативными документами Министерства здравоохранения Украины, связанными с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Тестирование лиц на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными Министерством обороны здоровья Украины Стандартов медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", - сообщили в Минобороны.

В Минобороны объяснили, что идет процесс согласования документа. После утверждения стандартов в оборонном ведомстве предоставят развернутую информацию по тестированию призывников.

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Автор: 

карантин (16729) Минобороны (9304) призыв (742) тестирование (496) военкомат (458) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Это должен быть хороший план! Качественый!!!
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05.06.2020 14:32 Ответить
а призывники обязаны тесты проходить ?
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05.06.2020 14:34 Ответить
завтра придумают что призывник должен почку отдать
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05.06.2020 14:35 Ответить
Во-во) главное промыть мозги через зомбоящик
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05.06.2020 15:13 Ответить
по сути достаточно того, что медсестра в грязных перчатках кровь из пальца берёт
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05.06.2020 14:36 Ответить
Зеля обещал контрактную армию .
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05.06.2020 14:36 Ответить
Главное во время тестирования не подцепить какую-нибудь заразу в военкомате.
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05.06.2020 14:54 Ответить
а толку? он немцьі своихї протестили, посадили 200 челов в самолет на Китай. а по прилету китайцьі себе потестили и один положительньім оказался.
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05.06.2020 16:35 Ответить
 
 