В Минобороны планируют тестировать всех призывников на COVID-19

Военкоматы придерживаются карантинных мер и соответствующих ограничений во время призывной кампании. Кроме того, сейчас решается вопрос о тестировании всех призывников на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Генеральным штабом ВСУ совместно с командованием Медицинских сил Вооруженных сил Украины предоставлено распоряжение органам военного управления по организации работы на призывных участках и областных сборных пунктах военных комиссариатов (территориальных центрах комплектования и социальной поддержки) в условиях ограничений, определенных соответствующими решениями правительства и рекомендациями, указаниями и нормативными документами Министерства здравоохранения Украины, связанными с предотвращением распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Тестирование лиц на наличие коронавирусной инфекции, в том числе призывников, будет осуществляться в соответствии с утвержденными Министерством обороны здоровья Украины Стандартов медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", - сообщили в Минобороны.

В Минобороны объяснили, что идет процесс согласования документа. После утверждения стандартов в оборонном ведомстве предоставят развернутую информацию по тестированию призывников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал не игнорировать средства защиты: "Сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных"