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В Киеве за сутки 43 новых случая COVID-19, - Кличко

В Киеве за сутки 43 новых случая COVID-19, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве 43 случая инфицирования COVIDD-19.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили заболевание коронавирусом увеличилось на 43 человека. На сегодняшний день в столице уже 4 368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил мэр.

Среди заболевших 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет. И 17-летняя девушка.

Заболели также 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет. И четверо мальчиков в возрасте от 4 до 11 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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22.06.2020 12:35 Ответить
 
 