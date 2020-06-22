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У Києві за добу 43 нові випадки COVID-19, - Кличко
За минулу добу в Києві 43 випадки інфікування COVID-19.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість жителів Києва, у яких виявили захворювання коронавірусом збільшилася на 43 особи. На сьогодні у столиці вже 4 368 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - зазначив мер.
Серед нових хворих 21 жінка віком від 24 до 92 років. І 17-річна дівчина.
Захворіли також 17 чоловіків віком від 19 до 100 років. І четверо хлопчиків віком від 4 до 11 років.
У лікарні столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
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SergTranscarpathian
показати весь коментар22.06.2020 12:35 Відповісти Мені подобається 1
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