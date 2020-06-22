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У Київській області за добу зафіксували 28 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу зафіксували 28 нових випадків коронавірусу

У Київській області за добу зафіксували 28 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це в Facebook повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 22 червня офіційно підтверджено 2236 випадків захворювання на коронавірус (в т.ч. 180 дітей і 436 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу - 28", - зазначається в повідомленні.

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