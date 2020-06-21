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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київська область (3806) COVID-19 (19763) коронавірус (19920) Володін Василь (44)

Київська область за крок від жорсткішого карантину, - голова ОДА Володін

Київська область за крок від жорсткішого карантину, - голова ОДА Володін

Карантинні заходи в Київській області можуть посилити через погіршення епідеміологічної ситуації щодо COVID-19.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.

"За останній тиждень щоденні показники в країні збільшилися майже вдвічі. У Київській області наразі понад 2 тис. хворих на COVID-19. З них 173 - діти. Кількість пацієнтів у інфекційних відділеннях збільшується. У стаціонарі - кожен четвертий інфікований. Уже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них - це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров'ям до епідемії", - йдеться у зверненні Володіна.

Він наголосив, що показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12.

"До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тому потрібно враховувати, що карантині заходи можуть бути посилені  будь-якої миті", - резюмував Володін.

Читайте також: Кількість випадків COVID-19 в Одеській області зросла в 1,7 рази, на наступного тижня почнуться посилені перевірки пляжів і кафе, - голова ОДА Куций
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Топ коментарі
+7
Пральна !!!


Быдло должно быть в стойле!!!
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21.06.2020 08:57
+7
Володін, а по простому Вовін. Чєлавєк Вови.
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21.06.2020 09:05
+4
А он этому володину кем приходитсИ?
Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 4072
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21.06.2020 08:50
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лахта гугл-перевод освоила?
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21.06.2020 08:51 Відповісти
Валенок! Твое мнение тут никому не интересно.
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21.06.2020 08:56 Відповісти
А он этому володину кем приходитсИ?
Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 4072
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21.06.2020 08:50 Відповісти
Володін, а по простому Вовін. Чєлавєк Вови.
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21.06.2020 09:05 Відповісти
Казнокрад казнокрадом.
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21.06.2020 09:12 Відповісти
0,03% и кирдык чтоли,счетоводы...
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21.06.2020 08:53 Відповісти
Пральна !!!


Быдло должно быть в стойле!!!
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21.06.2020 08:57 Відповісти
Так вот в Киеве и надо вводить карантин, а то понаехавшие "местные" ездят по области и распостраняют вирус.
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21.06.2020 08:59 Відповісти
Назовите мне хоть 1 год когда не было Гриппа ?
Помню Тимошенко накупила прививок от куриного ковид-2008
Я денег давал врачу на работе. Чтоб меня не пойми чем не кололи......
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21.06.2020 09:09 Відповісти
Просто может тестировать стали больше?!
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21.06.2020 09:02 Відповісти
Так может не надо всех с короновирусной инфекций везти в стационары и забивать больницы? Считаем заболевших в Киевской обл. 2176, умерло 46. Смертность от осложнений после короновирусной инфекции 2%. А теперь читаем статью за 2017 год.
"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
От короновирусной инфекции на сегодняшний день 21.06.2021 умерло 466 847 человек официально. Люди, вы от варианта гриппа в панике и все сошли с ума. В Одессе обратно марлевый намордник подскочил в аптеках до 15 грн.
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21.06.2020 09:03 Відповісти
Ти це Путіну у схроні кажи...
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21.06.2020 09:07 Відповісти
путін твій, ти і кажи йому.
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21.06.2020 12:03 Відповісти
А чо,бизнес нмкто не отменял,опять намордники в тренде...
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21.06.2020 09:09 Відповісти
до новой волны этой паники уже упала цена до 8 грн, сейчас снова правительство и СМИ нагнетают, в момент кусочек тряпочки подскочил в 2 раза.
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21.06.2020 09:17 Відповісти
я 30 марта за 30 купил. там и тогда это была самая дешёвая.
ношу до сих пор. планирую до конца доносить.
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21.06.2020 09:40 Відповісти
Такую главное на нос не натягивать.
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21.06.2020 09:50 Відповісти
брось. при кратковременном ношении от неё что вреда что пользы одинаково - 0. точнее польза есть - хожу в магазине без проблем.
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21.06.2020 09:54 Відповісти
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21.06.2020 11:28 Відповісти
Скоро Грипп-21 - как начнётся, предлагаю кто без противогаза и химкостюма. Сразу сажать!!! В платные камеры...
Так спасём и здоровье украинцев и Бюджет
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21.06.2020 09:06 Відповісти
Количество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев а прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256508/
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21.06.2020 09:06 Відповісти
Ура!
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21.06.2020 09:13 Відповісти
Хороший бизнес зе-команда наладила на тестах по 800 гривен.
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21.06.2020 09:13 Відповісти
Это где по 800 грн.? В Киеве самый дешевый - 1800
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21.06.2020 10:11 Відповісти
Это ПЦР в клиниках
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21.06.2020 10:11 Відповісти
1800 мне делала дила, на дому. 800 в днк лаборатории+1,5часа очередь на жаре. Действительно 3 дня, посему мне делали 5 раз, чтобы лечь в больницу с кардио проблемой. Кто то моет руки, а кто то моет деньги.
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21.06.2020 10:35 Відповісти
співчуваю - 1,5 години в черзі у спеку для сердечника
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21.06.2020 11:30 Відповісти
к слову ... как там Первая леди нашего найпервейшего и найсветлейшего... пана нашефсё ???
что-то нет сводок о ее состоянии... как и не понятно, в какой больничке (если в больничке)
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21.06.2020 09:13 Відповісти
Там проблема,она хочет в 95-й на сцену,фофка против,не консенсус у них по протоколу,вот фейково и заныкалась хдето...
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21.06.2020 09:21 Відповісти
а Вы знаете, что уже ничему не удивляюсь...
(и Ваша версия вполне жизнеспособна)
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21.06.2020 09:36 Відповісти
Появится с загаром и будет ужасы рассказывать.
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21.06.2020 09:52 Відповісти
Карантинщики херовы ! Свою умственную отсталость и рукожопость в борьбе с коронавирусом они прикрывают всё большим увеличением ограничительных мер для народа ! Бункерная зелёная крыса ,назначив чувака с иплом дегенерата губернатором , на что расчитывал , что Володін прийде порядок наведе ?
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21.06.2020 09:13 Відповісти
Зеизбиратели не видят вируса значит его нет
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21.06.2020 09:16 Відповісти
А чего пугаешь отдавай распоряжение. Или страшно так попроси прибавку Оно знаешь незнание законов не избавляет от наказания.
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21.06.2020 09:32 Відповісти
Вєсєло жівьом.
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21.06.2020 09:40 Відповісти
нет - скучнА. я этот поворот предвидел с самого начала.
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21.06.2020 09:43 Відповісти
Вони сц#ть людям в очі, а люди облизуються і посміхаються. Подивіться: поїхало то кодло до Проскурова (т.зв. Хмельницького), походило там по ресторанах, сфотографувалось і показало: «ми можемо робити все, і жодного карантину нам не треба, бо в нас є гроші на лікарів, на ліки, на лікарні за кордоном. А ви, кацапо-хохляцьке бидло, карантиньтесь, бо як захворієте, ми вас лікувати не будемо. А як передохнете, то хто ж за нас, зєлєнських і мєдвєдчуків і рабіновичей, голосувати буде? Але працюйте, їздіть в переповненому транспорті, бо на інший грошей немає, бо ми всі гроші вкрали»
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21.06.2020 09:48 Відповісти
а кто бы сомневался! в стойло всех! а саботажников к стенке, как завещал вождь мирового пролетариата...
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21.06.2020 09:53 Відповісти
Еще один новый клоун со старым рылом появился, который учит всех жить. Когда уже эти твари сгинут ?!!!!!
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21.06.2020 12:04 Відповісти
 
 