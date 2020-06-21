Київська область за крок від жорсткішого карантину, - голова ОДА Володін
Карантинні заходи в Київській області можуть посилити через погіршення епідеміологічної ситуації щодо COVID-19.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОДА.
"За останній тиждень щоденні показники в країні збільшилися майже вдвічі. У Київській області наразі понад 2 тис. хворих на COVID-19. З них 173 - діти. Кількість пацієнтів у інфекційних відділеннях збільшується. У стаціонарі - кожен четвертий інфікований. Уже померло 46 осіб. Далеко не всі вони похилого віку. Частина з них - це люди середнього віку, які не мали проблем зі здоров'ям до епідемії", - йдеться у зверненні Володіна.
Він наголосив, що показник інцидентності в області впритул наблизився до критичної позначки 12.
"До посилення карантинних заходів залишилося добрати 0,03%. Тому потрібно враховувати, що карантині заходи можуть бути посилені будь-якої миті", - резюмував Володін.
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Быдло должно быть в стойле!!!
Помню Тимошенко накупила прививок от куриного ковид-2008
Я денег давал врачу на работе. Чтоб меня не пойми чем не кололи......
"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
От короновирусной инфекции на сегодняшний день 21.06.2021 умерло 466 847 человек официально. Люди, вы от варианта гриппа в панике и все сошли с ума. В Одессе обратно марлевый намордник подскочил в аптеках до 15 грн.
ношу до сих пор. планирую до конца доносить.
Так спасём и здоровье украинцев и Бюджет
что-то нет сводок о ее состоянии... как и не понятно, в какой больничке (если в больничке)
(и Ваша версия вполне жизнеспособна)