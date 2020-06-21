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Новости Коронавирус и карантин
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Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин

Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин

Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.

"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии", - говорится в обращении Володина.

Он подчеркнул, что показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12.

"До усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантине меры могут быть усилены в любой момент", - резюмировал Володин.

Читайте также: Количество случаев COVID-19 в Одесской области выросло в 1,7 раза, на следующей неделе начнутся усиленные проверки пляжей и кафе, - глава ОГА Куцый
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Топ комментарии
+7
Пральна !!!


Быдло должно быть в стойле!!!
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21.06.2020 08:57
+7
Володін, а по простому Вовін. Чєлавєк Вови.
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21.06.2020 09:05
+4
А он этому володину кем приходитсИ?
Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 4072
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21.06.2020 08:50
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лахта гугл-перевод освоила?
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21.06.2020 08:51 Ответить
Валенок! Твое мнение тут никому не интересно.
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21.06.2020 08:56 Ответить
А он этому володину кем приходитсИ?
Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин - Цензор.НЕТ 4072
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21.06.2020 08:50 Ответить
Володін, а по простому Вовін. Чєлавєк Вови.
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21.06.2020 09:05 Ответить
Казнокрад казнокрадом.
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21.06.2020 09:12 Ответить
0,03% и кирдык чтоли,счетоводы...
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21.06.2020 08:53 Ответить
Пральна !!!


Быдло должно быть в стойле!!!
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21.06.2020 08:57 Ответить
Так вот в Киеве и надо вводить карантин, а то понаехавшие "местные" ездят по области и распостраняют вирус.
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21.06.2020 08:59 Ответить
Назовите мне хоть 1 год когда не было Гриппа ?
Помню Тимошенко накупила прививок от куриного ковид-2008
Я денег давал врачу на работе. Чтоб меня не пойми чем не кололи......
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21.06.2020 09:09 Ответить
Просто может тестировать стали больше?!
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21.06.2020 09:02 Ответить
Так может не надо всех с короновирусной инфекций везти в стационары и забивать больницы? Считаем заболевших в Киевской обл. 2176, умерло 46. Смертность от осложнений после короновирусной инфекции 2%. А теперь читаем статью за 2017 год.
"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
От короновирусной инфекции на сегодняшний день 21.06.2021 умерло 466 847 человек официально. Люди, вы от варианта гриппа в панике и все сошли с ума. В Одессе обратно марлевый намордник подскочил в аптеках до 15 грн.
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21.06.2020 09:03 Ответить
Ти це Путіну у схроні кажи...
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21.06.2020 09:07 Ответить
путін твій, ти і кажи йому.
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21.06.2020 12:03 Ответить
А чо,бизнес нмкто не отменял,опять намордники в тренде...
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21.06.2020 09:09 Ответить
до новой волны этой паники уже упала цена до 8 грн, сейчас снова правительство и СМИ нагнетают, в момент кусочек тряпочки подскочил в 2 раза.
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21.06.2020 09:17 Ответить
я 30 марта за 30 купил. там и тогда это была самая дешёвая.
ношу до сих пор. планирую до конца доносить.
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21.06.2020 09:40 Ответить
Такую главное на нос не натягивать.
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21.06.2020 09:50 Ответить
брось. при кратковременном ношении от неё что вреда что пользы одинаково - 0. точнее польза есть - хожу в магазине без проблем.
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21.06.2020 09:54 Ответить
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21.06.2020 11:28 Ответить
Скоро Грипп-21 - как начнётся, предлагаю кто без противогаза и химкостюма. Сразу сажать!!! В платные камеры...
Так спасём и здоровье украинцев и Бюджет
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21.06.2020 09:06 Ответить
Количество заражений коронавирусом пошло на убыль - 735 новых случаев а прошедшие сутки, 20 июня, в Украине обнаружили еще 735 больных с Covid-19, что значительно меньше показателей двух предыдущих дней.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/21/7256508/
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21.06.2020 09:06 Ответить
Ура!
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21.06.2020 09:13 Ответить
Хороший бизнес зе-команда наладила на тестах по 800 гривен.
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21.06.2020 09:13 Ответить
Это где по 800 грн.? В Киеве самый дешевый - 1800
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21.06.2020 10:11 Ответить
Это ПЦР в клиниках
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21.06.2020 10:11 Ответить
1800 мне делала дила, на дому. 800 в днк лаборатории+1,5часа очередь на жаре. Действительно 3 дня, посему мне делали 5 раз, чтобы лечь в больницу с кардио проблемой. Кто то моет руки, а кто то моет деньги.
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21.06.2020 10:35 Ответить
співчуваю - 1,5 години в черзі у спеку для сердечника
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21.06.2020 11:30 Ответить
к слову ... как там Первая леди нашего найпервейшего и найсветлейшего... пана нашефсё ???
что-то нет сводок о ее состоянии... как и не понятно, в какой больничке (если в больничке)
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21.06.2020 09:13 Ответить
Там проблема,она хочет в 95-й на сцену,фофка против,не консенсус у них по протоколу,вот фейково и заныкалась хдето...
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21.06.2020 09:21 Ответить
а Вы знаете, что уже ничему не удивляюсь...
(и Ваша версия вполне жизнеспособна)
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21.06.2020 09:36 Ответить
Появится с загаром и будет ужасы рассказывать.
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21.06.2020 09:52 Ответить
Карантинщики херовы ! Свою умственную отсталость и рукожопость в борьбе с коронавирусом они прикрывают всё большим увеличением ограничительных мер для народа ! Бункерная зелёная крыса ,назначив чувака с иплом дегенерата губернатором , на что расчитывал , что Володін прийде порядок наведе ?
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21.06.2020 09:13 Ответить
Зеизбиратели не видят вируса значит его нет
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21.06.2020 09:16 Ответить
А чего пугаешь отдавай распоряжение. Или страшно так попроси прибавку Оно знаешь незнание законов не избавляет от наказания.
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21.06.2020 09:32 Ответить
Вєсєло жівьом.
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21.06.2020 09:40 Ответить
нет - скучнА. я этот поворот предвидел с самого начала.
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21.06.2020 09:43 Ответить
Вони сц#ть людям в очі, а люди облизуються і посміхаються. Подивіться: поїхало то кодло до Проскурова (т.зв. Хмельницького), походило там по ресторанах, сфотографувалось і показало: «ми можемо робити все, і жодного карантину нам не треба, бо в нас є гроші на лікарів, на ліки, на лікарні за кордоном. А ви, кацапо-хохляцьке бидло, карантиньтесь, бо як захворієте, ми вас лікувати не будемо. А як передохнете, то хто ж за нас, зєлєнських і мєдвєдчуків і рабіновичей, голосувати буде? Але працюйте, їздіть в переповненому транспорті, бо на інший грошей немає, бо ми всі гроші вкрали»
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21.06.2020 09:48 Ответить
а кто бы сомневался! в стойло всех! а саботажников к стенке, как завещал вождь мирового пролетариата...
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21.06.2020 09:53 Ответить
Еще один новый клоун со старым рылом появился, который учит всех жить. Когда уже эти твари сгинут ?!!!!!
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21.06.2020 12:04 Ответить
 
 