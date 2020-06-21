Киевская область в шаге от ужесточения карантина, - глава ОГА Володин
Карантинные мероприятия в Киевской области могут усилить из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19.
Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОГА.
"За последнюю неделю ежедневные показатели в стране увеличились почти вдвое. В Киевской области пока более 2 тыс. больных COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов инфекционных отделений увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицирован. Уже умерло 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем до эпидемии", - говорится в обращении Володина.
Он подчеркнул, что показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12.
"До усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантине меры могут быть усилены в любой момент", - резюмировал Володин.
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Быдло должно быть в стойле!!!
Помню Тимошенко накупила прививок от куриного ковид-2008
Я денег давал врачу на работе. Чтоб меня не пойми чем не кололи......
"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек."
От короновирусной инфекции на сегодняшний день 21.06.2021 умерло 466 847 человек официально. Люди, вы от варианта гриппа в панике и все сошли с ума. В Одессе обратно марлевый намордник подскочил в аптеках до 15 грн.
ношу до сих пор. планирую до конца доносить.
Так спасём и здоровье украинцев и Бюджет
что-то нет сводок о ее состоянии... как и не понятно, в какой больничке (если в больничке)
(и Ваша версия вполне жизнеспособна)