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В Киевской области за сутки зафиксировали 28 новых случаев коронавируса

В Киевской области за сутки зафиксировали 28 новых случаев коронавируса

В Киевской области за сутки зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области на 10:00 22 июня официально подтверждено 2236 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 180 детей и 436 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 28", - отмечается в сообщении.

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