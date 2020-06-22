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Киев (24773) Кличко (4456)

Киеву нужна муниципальная полиция, подотчетная городу, - Кличко

Киеву нужна муниципальная полиция, подотчетная городу, - Кличко

В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная громаде города.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга передает Цензор.НЕТ.

"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей", - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что муниципальная охрана может реагировать на преступление и удерживать нарушителя до приезда полиции. Также в ее полномочия входит фиксация нарушений правил карантина. Материалы муниципальной охраны могут стать поводом для наложения штрафов на нарушителей через суд. Такое решение в конце марта приняла комиссия города по чрезвычайным ситуациям.

"О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Нужна, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города", - отметил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство заведений сферы обслуживания в Киеве должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами, - Кличко

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Топ комментарии
+5
Вы шо?

Аваков будет против. Он сам всем хочет владети.
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22.06.2020 12:38
+5
Нормально!!! А чего только "муниципальная полиция"???
Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем........
И объявим Киев- новым Порто-Франко???????
А Виталика- "пожизненным властителем".......
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22.06.2020 12:42
+4
Педалик решил себе состряпать карманную полицию!
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22.06.2020 12:49
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Вы шо?

Аваков будет против. Он сам всем хочет владети.
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22.06.2020 12:38 Ответить
ваще это правильно! полиция должна быть подочётной властям города!
тогда она будет задумываться над тем, что за куйню она творит по отношению к гражданам своего города! соответственно, граждане, переизбрав правление города, влияют, в том числе и на шэфа местной полиции, поскольку он подконтролен мэру города!

то что мы имеем сейчас - просто кодло маньяков-упырей, контролируемых одним незсувным министром, решившим стать мафиозо
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22.06.2020 12:53 Ответить
только подотчетной не властям, а жителям !
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22.06.2020 12:58 Ответить
нет, подочётной полиция является властям, но опосредованно, через избранную власть - жителям
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22.06.2020 13:17 Ответить
Жителям, - тебе правильно сказали.
Вот когда будет нормальная власть, заботящаяся о жителях, а не набивающая свои карманы - тогда пусть начинает власти отчитываться.
А пока - ворам отчитываться полиции, как-то не комильфо!
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22.06.2020 17:34 Ответить
как ты себе представляешь подочётность всем и каждому жителю?
думай, прежде чем писать херню
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22.06.2020 22:57 Ответить
Департамент полиции Нью-Йо́рка (NYPD, New York City Police Department) в настоящее время представляет собой наиболее крупное подразделение муниципальной полиции в США.
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22.06.2020 17:35 Ответить
иии?
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22.06.2020 22:58 Ответить
Айм сори.
Почему-то решил, что ты за гегемонию Авакова в Киеве. Вот сейчас полностью перечитал твой пост и думаю с чего это я так решил...
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23.06.2020 03:10 Ответить
Кличко завтра понадобится подотчетная Киеву танковая Армия и эскадрилья подводных истребителей!
Лучше бы Вова тебе в голову били и дальше - думать, это не твое!
Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко - Цензор.НЕТ 7979
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22.06.2020 17:31 Ответить
И так в полиции народа больше чем людей!
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22.06.2020 12:39 Ответить
У Авакова власть отбирают?
Послушаем - кто будет против...
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22.06.2020 12:40 Ответить
Нормально!!! А чего только "муниципальная полиция"???
Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем........
И объявим Киев- новым Порто-Франко???????
А Виталика- "пожизненным властителем".......
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22.06.2020 12:42 Ответить
а почему цепного пса должен назначать ЗЕля ?

шериф в Штатах - выборная должность.

смотрите вестерны, матьвашу
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22.06.2020 13:01 Ответить
То в Штатах............
В их вестернах "шериф" из одного револьвера, без перезарядки делает 20 трупов((((((((
Так что? Берем "вестерны" как основной источник информации о жизни в США????
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22.06.2020 13:08 Ответить
2-е. А где Вы увидели упоминание о Президенте Украины?
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22.06.2020 13:10 Ответить
Вона усім потрібна від села до Києва. Усім, окрім Авакова і влади.
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22.06.2020 12:43 Ответить
А там и до федерализации недалеко.
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22.06.2020 12:45 Ответить
если авакян со своими беркутами избивает народ, то может в Киеве и нужна своя муниципальная полиция.
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22.06.2020 12:47 Ответить
Виталя свое сказал. А шо скажет Антоша? Или может сам Арсеныч имеет шо сказать по этому поводу?
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22.06.2020 12:48 Ответить
В нашій країні вже поліції більше чим людей!Чим ви їх забезпечувати зібралися.Ця "зе-Влада" так переживає за своє життя,що люди голодні,а їх поліція охороняє.Підняти соціальний рівень громадян то нє,треба поліції побільше.
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22.06.2020 12:48 Ответить
Педалик решил себе состряпать карманную полицию!
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22.06.2020 12:49 Ответить
В большинстве штатов США должность шерифа - выборная, срок полномочий может составлять от двух до четырёх лет. Шериф может быть досрочно отстранён от должности в случае совершения им аморального поступка или должностного преступления.

учи матчасть !!!!!
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22.06.2020 12:57 Ответить
...вот щас обидно было...
Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко - Цензор.НЕТ 2936
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22.06.2020 12:49 Ответить
каждому городу нужна своя патрульно-постовая полиция и выборный Шериф !

тогда не будет Врадиевок и Кагарлыков .......
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22.06.2020 12:50 Ответить
бред
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22.06.2020 12:51 Ответить
в этом бреду Штаты живут со дня своего основания и традиционная фраза
Шерифа города (округа) в голливудском фильме своим подчиненным:
"Если ты накосячишь с насилием, то меня не выберут, но до этого я оторву тебе голову !"

а за сепаратизм не переживайте, 99% СБУ !!!!!! Крыма перешло в ФСБ
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22.06.2020 13:07 Ответить
99% прокуратури
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22.06.2020 13:27 Ответить
хм.. полиция подотчетная городу т.е. мне и набрана с отбросов беркута !? боксерун иди нах !!
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22.06.2020 12:57 Ответить
сложный вопрос - муниципальная полиция в чистом виде - только в штатах .но там есть конгресс штата - свои законы, в каждом и вообще это другая структура управления страной - не возможно шо то брать отдельно,не будет нормально работать это как минимум
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22.06.2020 13:11 Ответить
не хватает Морской Кавалерии.
А ещё поселковых Карабинеров.Элехторат схавает фсё.......
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22.06.2020 13:14 Ответить
Давно пора і бажано щоб вибирала громада.

Собаки повинні розуміти хто їх годує і кого вони охороняють. А то є ризик, що деякі купили посади і дивляться на район, як на тереторію для кормління. Тобто занесли наверх трохи і можна робити, що завгодно.
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22.06.2020 15:44 Ответить
А більш нічого не треба? Є Аваков, є МВС , є нацгвардія от і діліть ваші панські нагайкі, а мені начхати на вас, і вашу жандармерію і на вашу власність , яку я залюбки ліквідую, коли гряне час. Я хочу вільного обігу стрілецької зброї ( як в США в штаті Канзас, Північна Кароліна, Джорджія) , а на мерію хочу сходити по великому і по маленькому, як і на зелених слуг урода.
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22.06.2020 16:21 Ответить
Ага чтоб у каждого мера были ручные му-ра,как удобно
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22.06.2020 17:27 Ответить
 
 