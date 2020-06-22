Киеву нужна муниципальная полиция, подотчетная городу, - Кличко
В Киеве должна быть создана муниципальная полиция, подотчетная громаде города.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга передает Цензор.НЕТ.
"Хочу напомнить, что в столице до сих пор нет муниципальной полиции. Хотя мы давно выступаем за ее создание. У нас есть муниципальная охрана, которая помогает полиции. Но она не имеет тех полномочий, которые есть у правоохранителей", - отметил мэр столицы.
Кличко подчеркнул, что муниципальная охрана может реагировать на преступление и удерживать нарушителя до приезда полиции. Также в ее полномочия входит фиксация нарушений правил карантина. Материалы муниципальной охраны могут стать поводом для наложения штрафов на нарушителей через суд. Такое решение в конце марта приняла комиссия города по чрезвычайным ситуациям.
"О муниципальной полиции. В парламенте с 2015 года лежит законопроект, предусматривающий создание таких подразделений. С тех пор он принят только в первом чтении. А Киеву нужна муниципальная полиция. И мы постоянно напоминаем об этом. Нужна, чтобы контролировать соблюдение правопорядка на улицах, для наведения порядка со стихийной торговлей, с парковкой. И подотчетна она должна быть громаде города", - отметил Кличко.
Пожалуйста, подождите...
Аваков будет против. Он сам всем хочет владети.
тогда она будет задумываться над тем, что за куйню она творит по отношению к гражданам своего города! соответственно, граждане, переизбрав правление города, влияют, в том числе и на шэфа местной полиции, поскольку он подконтролен мэру города!
то что мы имеем сейчас - просто кодло маньяков-упырей, контролируемых одним незсувным министром, решившим стать мафиозо
Вот когда будет нормальная власть, заботящаяся о жителях, а не набивающая свои карманы - тогда пусть начинает власти отчитываться.
А пока - ворам отчитываться полиции, как-то не комильфо!
думай, прежде чем писать херню
Почему-то решил, что ты за гегемонию Авакова в Киеве. Вот сейчас полностью перечитал твой пост и думаю с чего это я так решил...
Лучше бы Вова тебе в голову били и дальше - думать, это не твое!
Послушаем - кто будет против...
Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем........
И объявим Киев- новым Порто-Франко???????
А Виталика- "пожизненным властителем".......
шериф в Штатах - выборная должность.
смотрите вестерны, матьвашу
В их вестернах "шериф" из одного револьвера, без перезарядки делает 20 трупов((((((((
Так что? Берем "вестерны" как основной источник информации о жизни в США????
учи матчасть !!!!!
тогда не будет Врадиевок и Кагарлыков .......
Шерифа города (округа) в голливудском фильме своим подчиненным:
"Если ты накосячишь с насилием, то меня не выберут, но до этого я оторву тебе голову !"
а за сепаратизм не переживайте, 99% СБУ !!!!!! Крыма перешло в ФСБ
А ещё поселковых Карабинеров.Элехторат схавает фсё.......
Собаки повинні розуміти хто їх годує і кого вони охороняють. А то є ризик, що деякі купили посади і дивляться на район, як на тереторію для кормління. Тобто занесли наверх трохи і можна робити, що завгодно.