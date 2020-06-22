Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко

У Києві має бути створена муніципальна поліція, підзвітна громаді міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати, що в столиці досі немає муніципальної поліції. Хоча ми давно виступаємо за її створення. У нас є муніципальна охорона, яка допомагає поліції. Але вона не має тих повноважень, які є у правоохоронців", - зазначив мер столиці.

Кличко підкреслив, що муніципальна охорона може реагувати на злочин і затримувати порушника до приїзду поліції. Також в її повноваження входить фіксація порушень правил карантину. Матеріали муніципальної охорони можуть стати приводом для накладення штрафів на порушників через суд. Таке рішення наприкінці березня прийняла комісія міста з надзвичайних ситуацій.

"Про муніципальну поліцію. В парламенті з 2015 року лежить законопроєкт, який передбачає створення таких підрозділів. Відтоді його ухвалено тільки в першому читанні. А Києву потрібна муніципальна поліція. І ми постійно нагадуємо про це. Потрібна, щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях, для наведення порядку зі стихійною торгівлею, з паркуванням. І підзвітна вона має бути громаді міста", - зазначив Кличко.

Читайте також: Влада Києва готова виділити 30 млн грн для вирішення житлової проблеми мешканців будинку, що вибухнув на Позняках, - Кличко