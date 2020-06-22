Києву потрібна муніципальна поліція, підзвітна місту, - Кличко
У Києві має бути створена муніципальна поліція, підзвітна громаді міста.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати, що в столиці досі немає муніципальної поліції. Хоча ми давно виступаємо за її створення. У нас є муніципальна охорона, яка допомагає поліції. Але вона не має тих повноважень, які є у правоохоронців", - зазначив мер столиці.
Кличко підкреслив, що муніципальна охорона може реагувати на злочин і затримувати порушника до приїзду поліції. Також в її повноваження входить фіксація порушень правил карантину. Матеріали муніципальної охорони можуть стати приводом для накладення штрафів на порушників через суд. Таке рішення наприкінці березня прийняла комісія міста з надзвичайних ситуацій.
"Про муніципальну поліцію. В парламенті з 2015 року лежить законопроєкт, який передбачає створення таких підрозділів. Відтоді його ухвалено тільки в першому читанні. А Києву потрібна муніципальна поліція. І ми постійно нагадуємо про це. Потрібна, щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях, для наведення порядку зі стихійною торгівлею, з паркуванням. І підзвітна вона має бути громаді міста", - зазначив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Аваков будет против. Он сам всем хочет владети.
тогда она будет задумываться над тем, что за куйню она творит по отношению к гражданам своего города! соответственно, граждане, переизбрав правление города, влияют, в том числе и на шэфа местной полиции, поскольку он подконтролен мэру города!
то что мы имеем сейчас - просто кодло маньяков-упырей, контролируемых одним незсувным министром, решившим стать мафиозо
Вот когда будет нормальная власть, заботящаяся о жителях, а не набивающая свои карманы - тогда пусть начинает власти отчитываться.
А пока - ворам отчитываться полиции, как-то не комильфо!
думай, прежде чем писать херню
Почему-то решил, что ты за гегемонию Авакова в Киеве. Вот сейчас полностью перечитал твой пост и думаю с чего это я так решил...
Лучше бы Вова тебе в голову били и дальше - думать, это не твое!
Послушаем - кто будет против...
Давай Виталя и муниципальную "армию", "НГ", МЧС и т.п. организуем........
И объявим Киев- новым Порто-Франко???????
А Виталика- "пожизненным властителем".......
шериф в Штатах - выборная должность.
смотрите вестерны, матьвашу
В их вестернах "шериф" из одного револьвера, без перезарядки делает 20 трупов((((((((
Так что? Берем "вестерны" как основной источник информации о жизни в США????
учи матчасть !!!!!
тогда не будет Врадиевок и Кагарлыков .......
Шерифа города (округа) в голливудском фильме своим подчиненным:
"Если ты накосячишь с насилием, то меня не выберут, но до этого я оторву тебе голову !"
а за сепаратизм не переживайте, 99% СБУ !!!!!! Крыма перешло в ФСБ
А ещё поселковых Карабинеров.Элехторат схавает фсё.......
Собаки повинні розуміти хто їх годує і кого вони охороняють. А то є ризик, що деякі купили посади і дивляться на район, як на тереторію для кормління. Тобто занесли наверх трохи і можна робити, що завгодно.