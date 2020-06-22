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образование (2194) Минобразования (1731) дистанционное обучение (114)

Проект положения о дистанционном образовании вынесен на общественное обсуждение, - Минобразования

Проект положения о дистанционном образовании вынесен на общественное обсуждение, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект Положения о дистанционной форме получения общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В нем предусматривается урегулировние реализации механизма дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования по 2 направлениям:

- по дистанционной форме как отдельной форме получения образования;
- использование технологий дистанционного обучения при организации получения образования по разным формам (дневной, вечерней, заочной, сетевой, экстернатной, семейной (домашней), педагогическим патронажем).

Планируется упрощение процедур организации дистанционного обучения для учебных заведений и соискателей образования, готовых учиться дистанционно.

В тексте проекта акта учтены особенности дистанционного обучения во время карантина, а также предусмотрены условия для реализации смешанного обучения.

Проект акта не предусматривает положения по оплате труда, наполняемости классов (групп), штатному расписанию, поскольку эти вопросы относятся к предмету регулирования других нормативных актов.

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Проект положения о дистанционном образовании вынесен на общественное обсуждение, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4996
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22.06.2020 13:28 Ответить
Ті мудні карантин планують всі 4 роки крутити?
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22.06.2020 13:38 Ответить
А каков регламент общественного обсуждения?
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22.06.2020 14:07 Ответить
читаєш проект і пишеш мейл з відгуком. журналісти не дали лінк на освітянський сайт, а там є контактна інфа.
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22.06.2020 14:32 Ответить
Пропозиції та зауваження можна надсилати на е-пошту з темою повідомлення «Громадське обговорення».

https://osvita.ua/school/74691/
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22.06.2020 14:35 Ответить
ЗЕгенерати збираються штампувати дебілів і поставити цю корисну для жидів справу на поток. Зрозуміло що "будь який каприз за ваші гроші". В результаті шкіл не потрібно, вчителів та школи на фіг, соціалізація учнів відсутня і вони виростають затятими індивідуалістами бо не набудуть навичок обєднання з іншими. Таким чином, за ваші гроші ваші діти будуть безправними соціофобами не здатними скинути ярмо. Як казала моя сільська бабуся "заочно вчитись що заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий"...
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22.06.2020 14:50 Ответить
Не освітченим народом важко маніпулювати - казав Герман Греф і всі Давоські масони. Тому хабад за дистанційну осіту гоїв так схопився.
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22.06.2020 16:59 Ответить
У нашего презе-тива КОВИД головного мозга.
Народ Украины готовят стать рабами.
Сейчас планомерное разрушение экономики, безработица, ущемление свобод.
Дальше - хуже.
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22.06.2020 18:43 Ответить
Я скажу вам всем одну вещь.
Мой отец очень много лет работает в образовании, преподаватель вуза, и лично его мнение, что как минимум высшее можно и нужно сделать дистанционным!
Школа, это сложнее, с маленькими детьми нужен особый подход, + им нужно контактировать. а то потом по окончанию школ будут сурогаты
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23.06.2020 10:05 Ответить
 
 