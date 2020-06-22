Проект положения о дистанционном образовании вынесен на общественное обсуждение, - Минобразования

Министерство образования и науки Украины предлагает для общественного обсуждения проект Положения о дистанционной форме получения общего среднего образования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

В нем предусматривается урегулировние реализации механизма дистанционного обучения в учреждениях общего среднего образования по 2 направлениям:



- по дистанционной форме как отдельной форме получения образования;

- использование технологий дистанционного обучения при организации получения образования по разным формам (дневной, вечерней, заочной, сетевой, экстернатной, семейной (домашней), педагогическим патронажем).

Планируется упрощение процедур организации дистанционного обучения для учебных заведений и соискателей образования, готовых учиться дистанционно.

В тексте проекта акта учтены особенности дистанционного обучения во время карантина, а также предусмотрены условия для реализации смешанного обучения.

Проект акта не предусматривает положения по оплате труда, наполняемости классов (групп), штатному расписанию, поскольку эти вопросы относятся к предмету регулирования других нормативных актов.

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