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освіта (1288) Міносвіти (1404) дистанційне навчання (133)

Проєкт положення про дистанційну освіту винесено на громадське обговорення, - Міносвіти

Проєкт положення про дистанційну освіту винесено на громадське обговорення, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У ньому передбачається врегулювати реалізацію механізму дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти за 2 напрямками:

  • за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти;
  • використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (денною, вечірньою, заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Планується спрощення процедур організації дистанційного навчання для закладів освіти і здобувачів освіти, які бажають навчатися дистанційно.

У тексті проєкту акта враховано особливості дистанційного навчання під час карантину, а також передбачено умови для реалізації змішаного навчання.

Проєктом акта не перебачено положення щодо оплати праці, наповнюваності класів (груп), штатного розпису, оскільки ці питання належать до предмета регулювання інших нормативних актів.

Читайте також: Міносвіти готує платформу для дистанційного навчання в Україні, - Мандзій

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Проект положения о дистанционном образовании вынесен на общественное обсуждение, - Минобразования - Цензор.НЕТ 4996
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22.06.2020 13:28 Відповісти
Ті мудні карантин планують всі 4 роки крутити?
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22.06.2020 13:38 Відповісти
А каков регламент общественного обсуждения?
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22.06.2020 14:07 Відповісти
читаєш проект і пишеш мейл з відгуком. журналісти не дали лінк на освітянський сайт, а там є контактна інфа.
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22.06.2020 14:32 Відповісти
Пропозиції та зауваження можна надсилати на е-пошту з темою повідомлення «Громадське обговорення».

https://osvita.ua/school/74691/
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22.06.2020 14:35 Відповісти
ЗЕгенерати збираються штампувати дебілів і поставити цю корисну для жидів справу на поток. Зрозуміло що "будь який каприз за ваші гроші". В результаті шкіл не потрібно, вчителів та школи на фіг, соціалізація учнів відсутня і вони виростають затятими індивідуалістами бо не набудуть навичок обєднання з іншими. Таким чином, за ваші гроші ваші діти будуть безправними соціофобами не здатними скинути ярмо. Як казала моя сільська бабуся "заочно вчитись що заочно їсти - скільки губами не плямкай а кендюх пустий"...
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22.06.2020 14:50 Відповісти
Не освітченим народом важко маніпулювати - казав Герман Греф і всі Давоські масони. Тому хабад за дистанційну осіту гоїв так схопився.
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22.06.2020 16:59 Відповісти
У нашего презе-тива КОВИД головного мозга.
Народ Украины готовят стать рабами.
Сейчас планомерное разрушение экономики, безработица, ущемление свобод.
Дальше - хуже.
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22.06.2020 18:43 Відповісти
Я скажу вам всем одну вещь.
Мой отец очень много лет работает в образовании, преподаватель вуза, и лично его мнение, что как минимум высшее можно и нужно сделать дистанционным!
Школа, это сложнее, с маленькими детьми нужен особый подход, + им нужно контактировать. а то потом по окончанию школ будут сурогаты
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23.06.2020 10:05 Відповісти
 
 