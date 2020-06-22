Проєкт положення про дистанційну освіту винесено на громадське обговорення, - Міносвіти

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

У ньому передбачається врегулювати реалізацію механізму дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти за 2 напрямками:

за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти;

використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (денною, вечірньою, заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Планується спрощення процедур організації дистанційного навчання для закладів освіти і здобувачів освіти, які бажають навчатися дистанційно.

У тексті проєкту акта враховано особливості дистанційного навчання під час карантину, а також передбачено умови для реалізації змішаного навчання.

Проєктом акта не перебачено положення щодо оплати праці, наповнюваності класів (груп), штатного розпису, оскільки ці питання належать до предмета регулювання інших нормативних актів.

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