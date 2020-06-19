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Минобразования (1731) Арахамия (984) Шкарлет (297)

Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия

Шкарлета могут назначить врио министра образования, -

Ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет, которого профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки не рекомендовал назначать главой МОН, может все равно стать руководителем этого министерства.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно господина Шкарлета, то еще продолжаются сейчас консультации. Вариант, который может быть: его могут назначить временно исполняющим обязанности. По сценарию с Буславец (Ольга Буславец была назначена врио министра энергетики после того, как Рада провалила голосование за то, чтобы назначить ее полноценным министром. - Ред.). Для этого не нужен вообще комитет. Это возможный сценарий, но сегодня будут еще продолжаться консультации. Это решение самостоятельно принимает Кабмин. Если нет, то тогда это сделаем на следующей пленарной неделе (вынесут кандидатуру Шкарлета на пост министра образования на голосование в сессионный зал. - Ред.)", - пояснил Арахамия.

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На вопрос, продолжают ли рассматривать кандидатуру руководительницы Киевского лицея бизнеса Людмилы Паращенко как альтернативу Сергею Шкарлету, Арахамия отметил: "Паращенко, насколько мне известно, не рассматривается".

На вопрос, почему и.о. министра образования и науки не может оставаться Любомира Мандзий, руководитель фракции монобольшинства сказал: "Шкарлет проходил собеседование и в Офисе президента и у премьера. Это должность, которой руководит премьер-министр и премьер-министр, насколько мне известно, видит в нем более сильного менеджера. И что касается госпожи Мандзий, то у меня нет, к сожалению, никаких к этому комментариев, потому что это ответственность премьер-министра. Это он решает как ее непосредственный работодатель".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
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Топ комментарии
+22
Кандидатуру министра образования и министра культуры СОГЛАСОВЫВАЛИ С КРЕМЛЕМ .

Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
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19.06.2020 18:02
+16
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9775
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19.06.2020 18:09
+11
Не мытьем, так катаньем. Упорные оказались зелебобики, не хотят отступать - крепко держатся за этого ватника. Видать, сам Кремль его лоббирует.
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19.06.2020 18:07
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Тих хто при владі зветься "тимчасовим" в Україні дрючком виганяють. Доведено Аваковим.
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19.06.2020 18:00 Ответить
Угу..Авакян тож на время пришел-теперь выгнать нельзя.
Зеля вон тоже обещал на один срок избраться.Власть такая затягивающая штука.
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19.06.2020 18:05 Ответить
ара-хамию-с его ВЫПУЧЕННЫМИ ОТ СТРАХА ГЛАЗАМИ,скоро будут снимать с должности,т.к. данный экземпляр постоянно такую туфту гонит,что даже зеленый оманский ШМОНДЕР за ним не угонится
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19.06.2020 18:43 Ответить
Его за двери, он в окно...
Наверное деньги за министра уже не могут вернуть... потратили. Осталось только за ВрИО.
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20.06.2020 14:07 Ответить
Ох, уже эти Остапы Бендеры, нашли законный способ ставить своих в обход законных процедур. Мошеничество, но все как бы по закону.
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19.06.2020 18:02 Ответить
Так Ермаку уже за должность уплачено. Как же не назначить? Он и ЗНО отменяют, бабло взяток в ВУЗы потечет снова рекой. Внукам хватит.
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19.06.2020 18:19 Ответить
"Хоть тушкой, хоть чучелом...".
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19.06.2020 19:35 Ответить
сами эти суки не упокоятся
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19.06.2020 18:02 Ответить
Есть прекрасные "успокоительные средства"....Янукович, жаль сбежал, не испробовал.... Но эти не выскользнут....
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19.06.2020 19:34 Ответить
Вы не внимательно прочитали - успокаивать их уже поздно, но ход вашей мысли мне нравится
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19.06.2020 21:09 Ответить
Вы меня недопоняли - мои "успокоительные" методы и способы недейственны только для мёртвых. Ко всем живым они применимы....И многие из живых могут превратиться в полуживых и совсем неживых...
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19.06.2020 21:27 Ответить
Кандидатуру министра образования и министра культуры СОГЛАСОВЫВАЛИ С КРЕМЛЕМ .

Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
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19.06.2020 18:02 Ответить
Дак це ж дуже важливо. Це як посада гебельса в аналогічному турборежимі.
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19.06.2020 18:41 Ответить
дайте ему чебурек
пусть лучше уже молчит
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19.06.2020 18:03 Ответить
А может лучше - по черепку, более действеннее будет.
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19.06.2020 18:39 Ответить
"Там шпионки с крепким телом - ты их в дверь, ни в окно..." (С)
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19.06.2020 18:03 Ответить
Вибачте не помітив "...они в окно..."
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19.06.2020 18:13 Ответить
А може Додіка Охерамію відправити додому в рідну Обхезію?!
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19.06.2020 18:06 Ответить
Це вже буде в листопаді, коли ********* дозрівають.
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19.06.2020 19:55 Ответить
Не мытьем, так катаньем. Упорные оказались зелебобики, не хотят отступать - крепко держатся за этого ватника. Видать, сам Кремль его лоббирует.
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19.06.2020 18:07 Ответить
Зелені самі вже гірші за кремль. Не треба з них провину знімати.
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19.06.2020 18:10 Ответить
И то правда.
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19.06.2020 18:14 Ответить
лопатой по рукам не пробовали .....?
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19.06.2020 18:14 Ответить
Доки нам міністрів буде призначати *****?
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19.06.2020 18:08 Ответить
Снова ёжик в тумане Арахамия генератор случайных слов включил.
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19.06.2020 18:08 Ответить
Дениска д"ермак уже бабло от этого шкарлета всосал. А вы тут...
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19.06.2020 18:09 Ответить
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9775
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19.06.2020 18:09 Ответить
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 267
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19.06.2020 18:16 Ответить
Вовачка, а когда это ты с цыганкой Сильвой ?

и шо Ленка типа "не догадывается". типа на самоизоляцию пошла ?

"как удивительно тасуется колода......"
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19.06.2020 18:18 Ответить
В помсту Бубочка з Оленкою у вигнанні свою дитину назвуть Циган.
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19.06.2020 19:58 Ответить
Кстати может получится хороший знак, в 2010 тож цигане сына назвали Янукович, теперь эти Зеленским))))) 🤣🤣🤣 они наверное шо то знают ( Господи Помоги)
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19.06.2020 18:47 Ответить
Ничего удивительного. Каждому своё.
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19.06.2020 19:37 Ответить
Шкарлетом своим и подавятся. Если не лезет в горло не толкай-плохо будет. Попробуй что-то более съедобное, а главное вкусное.
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19.06.2020 18:10 Ответить
Больше плагиаторов в ЗЮ скотоотстойник.
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19.06.2020 18:10 Ответить
вот Арахамия, сухумский бич, тоже за дружбу с рашкой
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19.06.2020 18:14 Ответить
да вы шо !

он по заданию ФСБ в Минобороны Украины "волонтерствовал".

Абрашка, не успеешь удрать, возмет тебя за задницу Пастор и выяснит твои поганые делишки против Украины
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19.06.2020 18:20 Ответить
ты кажется ошибся адресом, идиот
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19.06.2020 18:27 Ответить
Шкарлет ворог України !
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19.06.2020 18:16 Ответить
так, "крепкий хозяйственник" же.. была такая категория гос. и комун. посадовцив другого звена, которая влилась в партию регионов после их победы на выборах, чтобы поддерживать страну, вот и в Чернигове их было немало...
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19.06.2020 18:38 Ответить
то, як його пхають, точно не здраво.
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19.06.2020 20:03 Ответить
Добре це чмо буде себе почувати тільки коли його запхають у дупу...
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19.06.2020 20:08 Ответить
Обкакались слуги. Показали им кто у корыта главный.
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19.06.2020 18:18 Ответить
пыня главный ЗЕльоный !!!!
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19.06.2020 18:21 Ответить
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4719
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19.06.2020 18:20 Ответить
Фейкова влада - фейкові призначення, фейкова робота((( не х..й, а офіс президента...
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19.06.2020 18:24 Ответить
Очень видать незаменимый кадр , просто очен
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19.06.2020 18:28 Ответить
Какие плюсы в образовании Украины за последние 6 лет,30 лет?.Менять и менять.Вообще бардак .И в школах и Вузах.Даже в детских садах.
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19.06.2020 18:42 Ответить
В детских садах вообще жесть, с такой зарплатой в нянях в основном только пенсионерки ( блин хоть убейте, но не может человек в возрасте справиться с оравой детей ( я сама почти пенсионного возраста знаю о чем говорю)
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19.06.2020 18:50 Ответить
Шкарлет на посаді міністра освіти- пряма вимога кураторів з Кремля. Так що призначать.
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19.06.2020 18:42 Ответить
Экс регионал (!!!!!!) прошёл собеседование у табачника
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6327
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19.06.2020 18:54 Ответить
ДО КАКИХ ПОР ВСЯКИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ ТИПА ТОРГОВЦА *********** АРАХАМИИ БУДУТ ПРАВИТЬ УКРАИНОЙ ?????

Вот ещё интресно - будущему министру образования украинцев «посчастливило» родиться не в Украине . А это ИМЕННО для министра образования украинцев НЕДОПУСТИМО
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3510-sergiju-shkarletu-vrucheno-nagrudnyj-znak-ta-posvidchennja-zasluzhenyj-dijach-nauky-i-tehniky-******** Сергій Шкарлет народився в м. Коканд, Ферганської області, Республіка Узбекистан, 19 жовтня 1972 року.
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19.06.2020 18:59 Ответить
У період Євромайдану Сергій Шкарлет також нібито погрожував студентам, які виходили на протести. Цю інформацію LIGA.net підтвердив тодішній декан університету, де Шкарлет є ректором, Олександр Кухарук. "Це правда. Він навіть вимагав зняти з гуртожитку український прапор, але потім домовився зі студентами, які це зробили. Тоді він був радником Дмитра Табачника, який розглядав його певний час на свого заступника", - сказав Кухарук.
"Я певний час вважав його своїм другом. Він людина, м'яко кажучи, не дурна, але це великий флюгер. Людина з певними моральними деформаціями", - додав колишній колега кандидата.
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19.06.2020 19:02 Ответить
Ссылка https://www.liga.net/society/articles/samyy-molodoy-rektor-eks-regional-soratnik-tabachnika-dose-potentsialnogo-ministra-mon
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19.06.2020 19:03 Ответить
багато таких флюгерів пішли працювати під регіоналів у період 2010-2013
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19.06.2020 19:09 Ответить
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8021
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19.06.2020 19:02 Ответить
пока что зеленые меняют кадры на лояльные к россии и смотрят нашу реакцию, иногда торпедируют, но еще нет их перевеса, а когда они почувствуют, что сделали свой перевес и свою силу везде на местах - тогда попытаются задавить Украину своим ватным реваншем... а пока он ползучий робкий... надеюсь до осени эти попытки обречены на провал, а там посмотрим...
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19.06.2020 19:07 Ответить
Отрыжку табачника назначат врио министра образования, сказал давид хламидия😂
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19.06.2020 19:15 Ответить
з милом пролізе.
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19.06.2020 20:05 Ответить
Спрятаться за спиной должностной гниды в должности ВРИО - ЭТО НАЧАЛО КОНЦА ЗЕСТАДНОСТИ С НЕлохом
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19.06.2020 20:47 Ответить
У Раді ініціюють відставку глави комітету, що не пустив у міністри Шкарлета
П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ 2020, 20:42

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 18 червня його комітет не підтримав кандидатуру колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"
Деталі: Підписи збираються під зверненням до президента, голів ВР та фракції "Слуга народу" з пропозицією відкликати Бабака з посади.
За даними УП, авторами цієї ініціативи є нардепи від СН Володимир Воронов і Микола Тищенко.
У якості аргументу вони наводять "критичну ситуацію, що склалась у сфері освіти на сьогоднішній день".
Під зверненням вже стоять 37 підписів народних обранців.
За інформацією джерел, Воронов і Тищенко регулярно дзвонять в Офіс президента і доповідають про кількість підписів.
Співрозмовники УП кажуть, що це виглядає як "розкол фракції". Адже звільнити збираються людину, яка "з Зеленським з кінця 2018 року".https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/
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19.06.2020 21:41 Ответить
Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2276

Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9096

Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6262
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19.06.2020 21:44 Ответить
вот дерьмо!
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20.06.2020 00:03 Ответить
Шкарлет-о-Харя, принесенный ветром
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20.06.2020 00:14 Ответить
В.о. це не мінстр, а ручне управління маріонеткою. Наплювали на Конституцію зелені слуги уроду.
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20.06.2020 08:09 Ответить
 
 