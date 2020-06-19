Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия

Ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет, которого профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки не рекомендовал назначать главой МОН, может все равно стать руководителем этого министерства.

Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно господина Шкарлета, то еще продолжаются сейчас консультации. Вариант, который может быть: его могут назначить временно исполняющим обязанности. По сценарию с Буславец (Ольга Буславец была назначена врио министра энергетики после того, как Рада провалила голосование за то, чтобы назначить ее полноценным министром. - Ред.). Для этого не нужен вообще комитет. Это возможный сценарий, но сегодня будут еще продолжаться консультации. Это решение самостоятельно принимает Кабмин. Если нет, то тогда это сделаем на следующей пленарной неделе (вынесут кандидатуру Шкарлета на пост министра образования на голосование в сессионный зал. - Ред.)", - пояснил Арахамия.

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На вопрос, продолжают ли рассматривать кандидатуру руководительницы Киевского лицея бизнеса Людмилы Паращенко как альтернативу Сергею Шкарлету, Арахамия отметил: "Паращенко, насколько мне известно, не рассматривается".

На вопрос, почему и.о. министра образования и науки не может оставаться Любомира Мандзий, руководитель фракции монобольшинства сказал: "Шкарлет проходил собеседование и в Офисе президента и у премьера. Это должность, которой руководит премьер-министр и премьер-министр, насколько мне известно, видит в нем более сильного менеджера. И что касается госпожи Мандзий, то у меня нет, к сожалению, никаких к этому комментариев, потому что это ответственность премьер-министра. Это он решает как ее непосредственный работодатель".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).

Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.