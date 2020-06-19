Шкарлета могут назначить врио министра образования, - "слуга народа" Арахамия
Ректор Черниговского университета Сергей Шкарлет, которого профильный комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки не рекомендовал назначать главой МОН, может все равно стать руководителем этого министерства.
Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно господина Шкарлета, то еще продолжаются сейчас консультации. Вариант, который может быть: его могут назначить временно исполняющим обязанности. По сценарию с Буславец (Ольга Буславец была назначена врио министра энергетики после того, как Рада провалила голосование за то, чтобы назначить ее полноценным министром. - Ред.). Для этого не нужен вообще комитет. Это возможный сценарий, но сегодня будут еще продолжаться консультации. Это решение самостоятельно принимает Кабмин. Если нет, то тогда это сделаем на следующей пленарной неделе (вынесут кандидатуру Шкарлета на пост министра образования на голосование в сессионный зал. - Ред.)", - пояснил Арахамия.
На вопрос, продолжают ли рассматривать кандидатуру руководительницы Киевского лицея бизнеса Людмилы Паращенко как альтернативу Сергею Шкарлету, Арахамия отметил: "Паращенко, насколько мне известно, не рассматривается".
На вопрос, почему и.о. министра образования и науки не может оставаться Любомира Мандзий, руководитель фракции монобольшинства сказал: "Шкарлет проходил собеседование и в Офисе президента и у премьера. Это должность, которой руководит премьер-министр и премьер-министр, насколько мне известно, видит в нем более сильного менеджера. И что касается госпожи Мандзий, то у меня нет, к сожалению, никаких к этому комментариев, потому что это ответственность премьер-министра. Это он решает как ее непосредственный работодатель".
Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает Верховной Раде назначить Шкарлета министром образования и науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат).
Кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По информации экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббирует ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Пожалуйста, подождите...
Зеля вон тоже обещал на один срок избраться.Власть такая затягивающая штука.
Наверное деньги за министра уже не могут вернуть... потратили. Осталось только за ВрИО.
Когда то и Табачника Кремль назначал , чтобы тот загонял Украину в русский мир
пусть лучше уже молчит
и шо Ленка типа "не догадывается". типа на самоизоляцию пошла ?
"как удивительно тасуется колода......"
он по заданию ФСБ в Минобороны Украины "волонтерствовал".
Абрашка, не успеешь удрать, возмет тебя за задницу Пастор и выяснит твои поганые делишки против Украины
Вот ещё интресно - будущему министру образования украинцев «посчастливило» родиться не в Украине . А это ИМЕННО для министра образования украинцев НЕДОПУСТИМО
http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/3510-sergiju-shkarletu-vrucheno-nagrudnyj-znak-ta-posvidchennja-zasluzhenyj-dijach-nauky-i-tehniky-******** Сергій Шкарлет народився в м. Коканд, Ферганської області, Республіка Узбекистан, 19 жовтня 1972 року.
"Я певний час вважав його своїм другом. Він людина, м'яко кажучи, не дурна, але це великий флюгер. Людина з певними моральними деформаціями", - додав колишній колега кандидата.
П'ЯТНИЦЯ, 19 ЧЕРВНЯ 2020, 20:42
У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака. 18 червня його комітет не підтримав кандидатуру колишнього "регіонала" Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Джерело: співрозмовники Української правди у фракції "Слуга народу"
Деталі: Підписи збираються під зверненням до президента, голів ВР та фракції "Слуга народу" з пропозицією відкликати Бабака з посади.
За даними УП, авторами цієї ініціативи є нардепи від СН Володимир Воронов і Микола Тищенко.
У якості аргументу вони наводять "критичну ситуацію, що склалась у сфері освіти на сьогоднішній день".
Під зверненням вже стоять 37 підписів народних обранців.
За інформацією джерел, Воронов і Тищенко регулярно дзвонять в Офіс президента і доповідають про кількість підписів.
Співрозмовники УП кажуть, що це виглядає як "розкол фракції". Адже звільнити збираються людину, яка "з Зеленським з кінця 2018 року".https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/19/7256415/